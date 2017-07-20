В США малая авиация развита очень хорошо, легкие самолетики частенько кружат в воздухе, и, как водится, время от времени падают. Инцидент на острове Лонг-Айленд (входит в состав Нью-Йорка), к счастью, окончился благополучно.
Производитель представил в Корее обновленный среднеразмерный паркетник, который на местном рынке называется просто Sorento. Помимо косметических изменений автомобиль получил новый 8-ступенчатый автомат.
На выставке МАКС-2017, которая в этом году проходит с 18 по 23 июля, есть возможность не только полюбоваться на летательные аппараты, но и узнать о них много интересного. К примеру, для многих может стать сюрпризом тот факт, что у автомобилей и самолетов немало общего — как в плане техники, так и в их истории.
Седлаем Kia Rio четвертого поколения спустя пару дней после запуска производства в России. Интересно, чем он отличается от родственного Соляриса и от предшественника?
МАКС-2017: высший пилотаж в воздухе, дрифт и дрэг на земле
На выставке МАКС-2017, которая в этом году проходит с 18 по 23 июля, есть возможность не только полюбоваться на летательные аппараты, но и узнать о них много интересного. К примеру, для многих может стать сюрпризом тот факт, что у автомобилей и самолетов немало общего — как в плане техники, так и в их истории.
Кто из нас не мечтал о небе? Даже одинокий самолет, величаво проплывающий высоко в облаках, привлекает мечтательные взгляды. Что уж говорить об авиакосмическом салоне — да тут настоящий рай для романтиков!