Самые неугоняемые машины России

Определить самый неугоняемый автомобиль — задача непростая. И вовсе не потому, что в каждом городе или районе у угонщиков существуют свои предпочтения, а потому, что отсутствует предмет исследования.

Как так? — спросите вы. Да очень просто — пока автомобиль не угнали, он не попадает в статистику, и, значит, о его угоняемости нет и речи. При таком положении вещей можно безошибочно утверждать, что самые неугоняемые автомобили — это автораритеты, собранные под крышами автомобильных музеев. Или автомобили президентов, находящиеся под бдительным оком охраны.

Первым делом мы обратились в страховые компании, ведь именно они теряют деньги, компенсируя ущерб, наносимый угонщиками. Оказалось, что у страховщиков нет единого мнения насчет того, какими автомобилями преступники интересуются меньше других. Каждая страховая ведет статистику, основанную на данных своих клиентов. Объективности здесь ожидать не стоит. К тому же большую часть их статистики формируют автомобили с пробегом.

Volkswagen Tiguan прошлого поколения — первый по неугоняемости по данным «Росгосстраха» за 2016 год. Volvo XC60 возглавляет рейтинг неугоняемости по версии «Альфастрахования».

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У «Росгосстраха» самым неугоняемым автомобилем по итогам 2016 года считается Volkswagen Tiguan . Владельцы этого кроссовера могут рассчитывать на бонусы при страховании. Далее в пятерке непривлекательных у угонщиков моделей следуют: Skoda Fabia, Skoda Yeti, Skoda Rapid и Chevrolet Aveo.

В «АльфаСтраховании» пятерка наименее угоняемых выглядит так: Volvo XC60, Skoda Octavia, Lada Kalina, BMW X3, Skoda Rapid. Некоторые из них уже не продаются: сменилось поколение модели или марка существенно сократила модельный ряд на нашем рынке, как в случае с Chevrolet, к примеру.

Тогда мы и решили подойти к проблеме с другой стороны. Выбрали наиболее продаваемые в России модели (по данным AEB), а затем на основе этого списка выяснили, покупка какой из них несет наименьший риск лишиться машины в результате угона. Для этого пришлось ввести коэффициент угоняемости, равный отношению количества угнанных к количеству проданных машин, умноженному на 1000. Те машины, у которых коэффициент угоняемости меньше 10, то есть на каждую тысячу проданных приходится менее десяти угонов, можно отнести к малоугоняемым. Вот что у нас получилось:

Рейтинг неугоняемости автомобилей по версии ЗР

Автомобиль Продано в 2016 году Угнано в 2016 году Количество угнанных на 1000 проданных (коэффициент угоняемости) 1 Lada Vesta 55 174 4 0,1 2 Skoda Rapid 25 931 19 0,7 3 VW Polo 47 702 124 2,6 4 UAZ Patriot 19 381 55 2,8 5 Lada Largus 29 341 102 3,5 6 Chevrolet Niva 29 844 106 3,6 7 Skoda Octavia 21 759 99 4,5 8 Lada Kalina 20 982 132 6,3 9 Nissan Qashqai 18 723 119 6,4 10 Lada Granta 87 726 566 6,5 11 Renault Sandero 28 557 220 7,7 12 Renault Duster 44 001 356 8,1 13 Nissan X-Trail 17 886 176 9,8 14 Kia cee’d 15 081 178 11,8 15 Kia Rio 87 662 1059 12,1 16 Kia Spotage 19 003 243 12,8 17 Toyota RAV4 30 603 410 13,4 18 Lada 4x4 27 274 407 14,9 19 Renault Logan 29 565 445 15,1 20 Hyundai Solaris 90 380 1540 17,0 21 Mazda CX-5 15 790 342 21,7 22 Toyota Camry 28 063 967 34,5 23 Lada Priora 17 553 746 42,5

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А где же Hyundai Creta и Lada XRAY, спросите вы. Все просто: продажи Иксрея стартовали в феврале 2016-го, а Крета появилась у дилеров в августе. Как правило, угонщиков не интересует модель в первый год продаж. Спрос на запчасти еще не сформировался, а продавать угнанный автомобиль на вторичке — слишком рискованная затея. Предложений мало и отыскать среди них недавно угнанную машину проще простого. Именно поэтому наш рейтинг возглавила Lada Vesta. Тольяттинский седан начали продавать чуть раньше — в ноябре 2015-го. Продажи постепенно росли, со временем появились предложения на вторичном рынке, и угонщики обратили внимание на Весту. Как результат: 4 угона в прошлом году. По итогам 2017 года положение Лады Весты в нашем рейтинге неугоняемости наверняка изменится, и не в лучшую сторону.

Примечательно, что и в рейтинге страховых компаний, и в нашем списке присутствует немало автомобилей марки Skoda. Отдельно стоит отметить неугоняемость Шкоды Рапид. В нашем рейтинге эта модель на втором месте, а учитывая особое положение Весты, можно смело присудить победу Рапиду. К тому же в этом году чешский лифтбек обновился, а это значит, что и без того низкий интерес угонщиков к этой модели будет какое-то время сконцентрирован на дореформенной машине, пока рестайлинговая версия не примелькается.

Lada Vesta в продаже с ноября 2015 года. Интерес угонщиков к новой модели традиционно низок в первое время продаж. Поэтому именно Веста стала самым неугоняемым автомобилем за 2016 год. Skoda Rapid формально занял второе место в рейтинге неугоняемости по итогам прошлого года, но учитывая особое положение Весты, можно присудить ему заслуженную победу. На фото дорестайлинговая машина. Обновленный Rapid появился совсем недавно. Volkswagen Polo угоняют в разы чаще, чем Рапид. Но посмотрите на статистику продаж. Чем больше автомобилей продано, тем меньше вероятность того, что угонщик обратит внимание именно на вашу машину. В результате — третье место в рейтинге.

Так или иначе, ориентируясь на наш рейтинг неугоняемости при покупке нового автомобиля, можно свести риск угона к минимуму в будущем. Но лучше всего застраховать автомобиль от угона. Способ хоть и затратный, зато надежный.