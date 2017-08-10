Самые неугоняемые машины России

Определить самый неугоняемый автомобиль — задача непростая. И вовсе не потому, что в каждом городе или районе у угонщиков существуют свои предпочтения, а потому, что отсутствует предмет исследования.

Lada Vesta
Lada Vesta

LADA > Vesta

Skoda Rapid
Skoda Rapid

Skoda > Rapid

Volvo XC60
Volvo XC60

Volvo > XC60

УАЗ Patriot
УАЗ Patriot

УАЗ > Patriot

Volkswagen Polo
Volkswagen Polo

Volkswagen > Polo

Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan

Volkswagen > Tiguan

Как так? — спросите вы. Да очень просто — пока автомобиль не угнали, он не попадает в статистику, и, значит, о его угоняемости нет и речи. При таком положении вещей можно безошибочно утверждать, что самые неугоняемые автомобили — это автораритеты, собранные под крышами автомобильных музеев. Или автомобили президентов, находящиеся под бдительным оком охраны.

Первым делом мы обратились в страховые компании, ведь именно они теряют деньги, компенсируя ущерб, наносимый угонщиками. Оказалось, что у страховщиков нет единого мнения насчет того, какими автомобилями преступники интересуются меньше других. Каждая страховая ведет статистику, основанную на данных своих клиентов. Объективности здесь ожидать не стоит. К тому же большую часть их статистики формируют автомобили с пробегом.

Volkswagen Tiguan прошлого поколения — первый по неугоняемости по данным «Росгосстраха» за 2016 год.
Volkswagen Tiguan прошлого поколения — первый по неугоняемости по данным «Росгосстраха» за 2016 год.

Volvo XC60 возглавляет рейтинг неугоняемости по версии «Альфастрахования».
Volvo XC60 возглавляет рейтинг неугоняемости по версии «Альфастрахования».

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У «Росгосстраха» самым неугоняемым автомобилем по итогам 2016 года считается Volkswagen Tiguan. Владельцы этого кроссовера могут рассчитывать на бонусы при страховании. Далее в пятерке непривлекательных у угонщиков моделей следуют: Skoda Fabia, Skoda Yeti, Skoda Rapid и Chevrolet Aveo.

В «АльфаСтраховании» пятерка наименее угоняемых выглядит так: Volvo XC60, Skoda Octavia, Lada Kalina, BMW X3, Skoda Rapid. Некоторые из них уже не продаются: сменилось поколение модели или марка существенно сократила модельный ряд на нашем рынке, как в случае с Chevrolet, к примеру.

Тогда мы и решили подойти к проблеме с другой стороны. Выбрали наиболее продаваемые в России модели (по данным AEB), а затем на основе этого списка выяснили, покупка какой из них несет наименьший риск лишиться машины в результате угона. Для этого пришлось ввести коэффициент угоняемости, равный отношению количества угнанных к количеству проданных машин, умноженному на 1000. Те машины, у которых коэффициент угоняемости меньше 10, то есть на каждую тысячу проданных приходится менее десяти угонов, можно отнести к малоугоняемым. Вот что у нас получилось:

Рейтинг неугоняемости автомобилей по версии ЗР

Автомобиль

Продано в 2016 году

Угнано в 2016 году

Количество угнанных на 1000 проданных (коэффициент угоняемости)

1

Lada Vesta

55 174

4

0,1

2

Skoda Rapid

25 931

19

0,7

3

VW Polo

47 702

124

2,6

4

UAZ Patriot

19 381

55

2,8

5

Lada Largus

29 341

102

3,5

6

Chevrolet Niva

29 844

106

3,6

7

Skoda Octavia

21 759

99

4,5

8

Lada Kalina

20 982

132

6,3

9

Nissan Qashqai

18 723

119

6,4

10

Lada Granta

87 726

566

6,5

11

Renault Sandero

28 557

220

7,7

12

Renault Duster

44 001

356

8,1

13

Nissan X-Trail

17 886

176

9,8

14

Kia cee’d

15 081

178

11,8

15

Kia Rio

87 662

1059

12,1

16

Kia Spotage

19 003

243

12,8

17

Toyota RAV4

30 603

410

13,4

18

Lada 4x4

27 274

407

14,9

19

Renault Logan

29 565

445

15,1

20

Hyundai Solaris

90 380

1540

17,0

21

Mazda CX-5

15 790

342

21,7

22

Toyota Camry

28 063

967

34,5

23

Lada Priora

17 553

746

42,5

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А где же Hyundai Creta и Lada XRAY, спросите вы. Все просто: продажи Иксрея стартовали в феврале 2016-го, а Крета появилась у дилеров в августе. Как правило, угонщиков не интересует модель в первый год продаж. Спрос на запчасти еще не сформировался, а продавать угнанный автомобиль на вторичке — слишком рискованная затея. Предложений мало и отыскать среди них недавно угнанную машину проще простого. Именно поэтому наш рейтинг возглавила Lada Vesta. Тольяттинский седан начали продавать чуть раньше — в ноябре 2015-го. Продажи постепенно росли, со временем появились предложения на вторичном рынке, и угонщики обратили внимание на Весту. Как результат: 4 угона в прошлом году. По итогам 2017 года положение Лады Весты в нашем рейтинге неугоняемости наверняка изменится, и не в лучшую сторону.

Примечательно, что и в рейтинге страховых компаний, и в нашем списке присутствует немало автомобилей марки Skoda. Отдельно стоит отметить неугоняемость Шкоды Рапид. В нашем рейтинге эта модель на втором месте, а учитывая особое положение Весты, можно смело присудить победу Рапиду. К тому же в этом году чешский лифтбек обновился, а это значит, что и без того низкий интерес угонщиков к этой модели будет какое-то время сконцентрирован на дореформенной машине, пока рестайлинговая версия не примелькается.

Lada Vesta в продаже с ноября 2015 года. Интерес угонщиков к новой модели традиционно низок в первое время продаж. Поэтому именно Веста стала самым неугоняемым автомобилем за 2016 год.
Lada Vesta в продаже с ноября 2015 года. Интерес угонщиков к новой модели традиционно низок в первое время продаж. Поэтому именно Веста стала самым неугоняемым автомобилем за 2016 год.

Skoda Rapid формально занял второе место в рейтинге неугоняемости по итогам прошлого года, но учитывая особое положение Весты, можно присудить ему заслуженную победу. На фото дорестайлинговая машина. Обновленный Rapid появился совсем недавно.
Skoda Rapid формально занял второе место в рейтинге неугоняемости по итогам прошлого года, но учитывая особое положение Весты, можно присудить ему заслуженную победу. На фото дорестайлинговая машина. Обновленный Rapid появился совсем недавно.

Volkswagen Polo угоняют в разы чаще, чем Рапид. Но посмотрите на статистику продаж. Чем больше автомобилей продано, тем меньше вероятность того, что угонщик обратит внимание именно на вашу машину. В результате — третье место в рейтинге.
Volkswagen Polo угоняют в разы чаще, чем Рапид. Но посмотрите на статистику продаж. Чем больше автомобилей продано, тем меньше вероятность того, что угонщик обратит внимание именно на вашу машину. В результате — третье место в рейтинге.

Так или иначе, ориентируясь на наш рейтинг неугоняемости при покупке нового автомобиля, можно свести риск угона к минимуму в будущем. Но лучше всего застраховать автомобиль от угона. Способ хоть и затратный, зато надежный.

Самые неугоняемые машины России
Самые неугоняемые машины России
Фото: Онлайн-редакция
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Комментарии (14)

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Интересной противоречие:
С одной стороны Весту мало угоняют и можно кричать что ВАЗ г..о, даже угонщиков не интересует...
С другой стороны Приора самый угоняемый автомобиль и тогда, по логике ВАЗ... самый классный авто! Его все хотят! Даже угоняют!

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+2

К слову, корейцы, наверное, самые легкоугоняемые машины! Сами наберите в Ютубе, типа угнать солярис за 10 секунд или вроде того...
Кстати, что забавно, знаете сколько в криминальном мире стоит угон соляриса? Сколько нужно заплатить бандиту, чтобы ваша тачка следующим утром стояла в отстойнике???
ВСЕГО 9 тыс. рублей!!!!!!!!!!!!!!!!
Да уж... И правда говорящее прозвище у этой повозки... Ослярис!)))

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0
Безымянный

Еще почти анекдот... Рекомендую владельцам ослярисов, ставить на стоянку машину с пустым баком! Этим вы почти гарантировано защитите себя от угона, так как угонщику экономически не выгодно заправлять вашу машину, и поэтому он выберет ту, в которой хватит бензина, чтобы доехать до отстойника!)))
Смех, смехом, а доля то правды есть!)

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+3

а чота мы тут непоняли почему лажу ведресту не угоняют

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0

Ну, с японцами понятно, угоняют на запчасти, которые «никогда не ломаются».
Наши автомобили, потому что военную технику не угоняют, если её охраняют.
Дачию Duster прут поклонники румына киркорова, дань популярности так сказать...
Чёрные-чёрные немецкие автомобили — шпана шпаной, друг у друга отжимают.
А корейские — жить без солёной морковки не могут. Это уже клиника.

Если соответствовать заголовку статьи «Самые неугоняемые машины России» — конечно же FIAT-500.
Но о нём ни слова.

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+2
робот

Думаю Приус №1 будет

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0

[у нас не ругаются]... Сколько прут корейцев!!! В десять раз больше чем Вазики!
Наверное хороший спрос на «вечные» движки?
Хотя неудивительно, достаточно небольшого ДТП и чтобы ремонт бумажного песмобиля стал неподъемным...
Зато иномарго!))

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+5
Безымянный

Молодец, возьмите 11 рублей в кассе ВАЗа:))
Не забудьте рассказать про «вечный» выпуск ЛаЖы Весты)))

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-12

Наш пострел везде поспел.

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+1
Зайцев Виктор

Да, вы удивительно мобильный:)

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-11

ЛаЖа Веста даже угонщикам не нужна:)

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-18
Каплан Илья

Так если никому не нужна, то чего ты тогда столько слов в каждой статье о ней пишешь? Каклаша, ты вазофил!?

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+1
Борисыч

не мешай вещать нашей мессии из 6й

нам забавно наблюдать за этим дауненком

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0
ДУРДОМ на колёсах

Хорошо, главврач, уговорил! Постараюсь исправиться))

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+1