Самые неугоняемые машины России

Как так? — спросите вы. Да очень просто — пока автомобиль не угнали, он не попадает в статистику, и, значит, о его угоняемости нет и речи. При таком положении вещей можно безошибочно утверждать, что самые неугоняемые автомобили — это автораритеты, собранные под крышами автомобильных музеев. Или автомобили президентов, находящиеся под бдительным оком охраны.
Первым делом мы обратились в страховые компании, ведь именно они теряют деньги, компенсируя ущерб, наносимый угонщиками. Оказалось, что у страховщиков нет единого мнения насчет того, какими автомобилями преступники интересуются меньше других. Каждая страховая ведет статистику, основанную на данных своих клиентов. Объективности здесь ожидать не стоит. К тому же большую часть их статистики формируют автомобили с пробегом.
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Volkswagen Tiguan прошлого поколения — первый по неугоняемости по данным «Росгосстраха» за 2016 год.
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Volvo XC60 возглавляет рейтинг неугоняемости по версии «Альфастрахования».
В «АльфаСтраховании» пятерка наименее угоняемых выглядит так: Volvo XC60, Skoda Octavia, Lada Kalina, BMW X3, Skoda Rapid. Некоторые из них уже не продаются: сменилось поколение модели или марка существенно сократила модельный ряд на нашем рынке, как в случае с Chevrolet, к примеру.
Тогда мы и решили подойти к проблеме с другой стороны. Выбрали наиболее продаваемые в России модели (по данным AEB), а затем на основе этого списка выяснили, покупка какой из них несет наименьший риск лишиться машины в результате угона. Для этого пришлось ввести коэффициент угоняемости, равный отношению количества угнанных к количеству проданных машин, умноженному на 1000. Те машины, у которых коэффициент угоняемости меньше 10, то есть на каждую тысячу проданных приходится менее десяти угонов, можно отнести к малоугоняемым. Вот что у нас получилось:
Рейтинг неугоняемости автомобилей по версии ЗР
|
|
Автомобиль
|
Продано в 2016 году
|
Угнано в 2016 году
|
Количество угнанных на 1000 проданных (коэффициент угоняемости)
|
1
|
Lada Vesta
|
55 174
|
4
|
0,1
|
2
|
Skoda Rapid
|
25 931
|
19
|
0,7
|
3
|
VW Polo
|
47 702
|
124
|
2,6
|
4
|
UAZ Patriot
|
19 381
|
55
|
2,8
|
5
|
Lada Largus
|
29 341
|
102
|
3,5
|
6
|
Chevrolet Niva
|
29 844
|
106
|
3,6
|
7
|
Skoda Octavia
|
21 759
|
99
|
4,5
|
8
|
Lada Kalina
|
20 982
|
132
|
6,3
|
9
|
Nissan Qashqai
|
18 723
|
119
|
6,4
|
10
|
Lada Granta
|
87 726
|
566
|
6,5
|
11
|
Renault Sandero
|
28 557
|
220
|
7,7
|
12
|
Renault Duster
|
44 001
|
356
|
8,1
|
13
|
Nissan X-Trail
|
17 886
|
176
|
9,8
|
14
|
Kia cee’d
|
15 081
|
178
|
11,8
|
15
|
Kia Rio
|
87 662
|
1059
|
12,1
|
16
|
Kia Spotage
|
19 003
|
243
|
12,8
|
17
|
Toyota RAV4
|
30 603
|
410
|
13,4
|
18
|
Lada 4x4
|
27 274
|
407
|
14,9
|
19
|
Renault Logan
|
29 565
|
445
|
15,1
|
20
|
Hyundai Solaris
|
90 380
|
1540
|
17,0
|
21
|
Mazda CX-5
|
15 790
|
342
|
21,7
|
22
|
Toyota Camry
|
28 063
|
967
|
34,5
|
23
|
Lada Priora
|
17 553
|
746
|
42,5
Примечательно, что и в рейтинге страховых компаний, и в нашем списке присутствует немало автомобилей марки Skoda. Отдельно стоит отметить неугоняемость Шкоды Рапид. В нашем рейтинге эта модель на втором месте, а учитывая особое положение Весты, можно смело присудить победу Рапиду. К тому же в этом году чешский лифтбек обновился, а это значит, что и без того низкий интерес угонщиков к этой модели будет какое-то время сконцентрирован на дореформенной машине, пока рестайлинговая версия не примелькается.
|
Lada Vesta в продаже с ноября 2015 года. Интерес угонщиков к новой модели традиционно низок в первое время продаж. Поэтому именно Веста стала самым неугоняемым автомобилем за 2016 год.
|
Skoda Rapid формально занял второе место в рейтинге неугоняемости по итогам прошлого года, но учитывая особое положение Весты, можно присудить ему заслуженную победу. На фото дорестайлинговая машина. Обновленный Rapid появился совсем недавно.
|
Volkswagen Polo угоняют в разы чаще, чем Рапид. Но посмотрите на статистику продаж. Чем больше автомобилей продано, тем меньше вероятность того, что угонщик обратит внимание именно на вашу машину. В результате — третье место в рейтинге.
Так или иначе, ориентируясь на наш рейтинг неугоняемости при покупке нового автомобиля, можно свести риск угона к минимуму в будущем. Но лучше всего застраховать автомобиль от угона. Способ хоть и затратный, зато надежный.