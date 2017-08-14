Новый Kia Rio или подержанная иномарка? Экспертиза ЗР

Подбираем альтернативу новому Kia Rio среди автомобилей с пробегом.

Toyota Camry
Toyota Camry

Toyota > Camry

Skoda Octavia
Skoda Octavia

Skoda > Octavia

Nissan X-Trail
Nissan X-Trail

Nissan > X-Trail

Kia Rio
Kia Rio

Kia > Rio

BMW 3-й серии
BMW 3-й серии

BMW > 3-й серии

Volvo XC90
Volvo XC90

Volvo > XC90

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Новый Kia Rio — первый тест-драйв серийного автомобиля

Частенько при покупке бюджетной иномарки возникает резонный вопрос: «А, может, ну ее, новую? И лучше взять автомобиль с пробегом, но классом повыше?» Вопрос логичный: выбор на вторичке куда богаче.

За точку отсчета мы возьмем новый Kia Rio в средней комплектации Comfort с автоматом и 1,6-литровым мотором. Наверняка это будет наиболее востребованным вариантом. Такая машина обойдется в 800 000 рублей. В качестве альтернативы рассмотрим пять классов автомобилей: гольф-класс, бизнес-седан, среднеразмерный кроссовер, седан премиум бренда и премиальный полноразмерный кроссовер. Посмотрим, что можно выбрать за 800 — 850 тысяч рублей. Из каждого класса мы возьмем по одному довольно популярному представителю.

Гольф-класс

Skoda Octavia
Skoda Octavia

Skoda Octavia
Skoda Octavia

Один из лидеров гольф-класса — Skoda Octavia третьего поколения. За 800–850 тысяч можно купить даже годовалый автомобиль. Скорее всего это будет 1,6-литровая версия с механикой в простенькой комплектацией. Или, как альтернатива — трех-четырех летняя Октавия с мощным 180-сильным турбомотором и роботом DSG. Пробег таких автомобилей будет порядка 60–70 тысяч км. Очевидное достоинство — очень просторный салон с великолепной эргономикой, гигантский багажник и отличные ходовые качества. Многие до сих пор опасаются недостаточной надежности турбомоторов и роботизированных коробок передач. Хотя в последние годы такие агрегаты служат все дольше. Впрочем, в качестве альтернативы есть базовый атмосферный двигатель в паре с классическим шестиступенчатым автоматом, с которым автомобиль обладает весьма достойной динамикой разгона.

Бизнес-седан

Toyota Camry
Toyota Camry

Toyota Camry
Toyota Camry

Camry давно застолбила за собой звание бестселлера класса. Многие до сих пор считают, что большой седан может быть только черным, и только Camry. Плюс магия бренда Toyota, славящегося своей надежностью. Отсюда и стоимость. За цену нового Rio можно купить трех-пятилетний автомобиль, а пробег большинства экземпляров уже переваливает за 100 000 км. К надежности стоит добавить и отличный комфорт.

Но содержание будет недешевым: ТО нужно проходить каждые 10 000 км. Желание оформить каско «обломают» высоченные цены. Да и про любовь угонщиков к этой модели не стоит забывать.

Среднеразмерный кроссовер

Nissan X-Trail
Nissan X-Trail

Nissan X-Trail
Nissan X-Trail

А может, обратить внимание на кроссоверы? Например, на один из бестселлеров-среднеразмерников — Nissan X-Trail. Само собой, на автомобиль нынешнего поколения рассчитывать не приходится. А вот на предыдущее Т31 — вполне. Причем на полноприводный вариант, прошедший рестайлинг. Если двухлитровый мотор устраивает, то можно найти автомобиль 2013 года с пробегом 80–90 тысяч км. Ну а если хочется модификацию мощнее — со 170-сильным 2,5-литровым агрегатом, то скорее всего придется рассчитывать на машины на пару лет старше.

Глобальных проблем с надежностью у Икс-Трейла нет. Разве что вариатор требует профилактического ремонта с заменой ремня примерно на 150–160 тысячах км пробега.

Седан премиум-класса

BMW 3-й серии
BMW 3-й серии

BMW 3-й серии
BMW 3-й серии

Как насчет премиума? При слове «премиум» на ум в первую очередь приходит «большая немецкая тройка». За восемь сотен можно присмотреться к обновленной BMW третьей серии с кузовом Е90. Если вам хочется автомобиль посвежее, то за эти деньги можно поискать машину 2010–2011 года. Под капотом — четырехцилиндровый мотор (136 или 156 л.с.) и автомат. Если хочется быстрее, то за схожую сумму это уже будут экземпляры 2008–2009 года с пробегом 150–160 тысяч км. При этом можно рассчитывать на шестицилиндровые моторы и полный привод. Однако нужно не поскупиться на диагностику, ибо потом можно влететь на дорогостоящий ремонт. А еще обязательно покажите автомобиль кузовщикам — предыдущие владельцы вряд ли спокойно ездили, и многие автомобили побывали в авариях.

Большой премиальный кроссовер

Volvo XC90
Volvo XC90

Volvo XC90
Volvo XC90

А можно ли рассмотреть большой, да еще и престижный кроссовер? Вполне! Например, Volvo XC90 первого поколения. В отличие от предыдущих примеров, у Volvo объем двигателя не повлияет на год выпуска. Тут роль играет исключительно состояние и пробег. Самые популярные моторы, которые встречаются на рынке, — бензиновая «турбопятерка» объемом 2,5 литра и 2,4-литровый дизель. Они же самые надежные. За цену нового Kia Rio с автоматом можно присмотреть автомобили 2007–2010 года. А пробег таких экземпляров приближается, а то и переваливает за отметку в 200 тысяч км. Однако бояться не стоит, ибо XC90, особенно с указанными двигателями, — машина довольно надежная. Но, как и в случае с BMW, здесь обязательна диагностика. Причем нужно найти сервис с фирменной программой диагностики VIDA.

Вывод:

Как мы видим, в качестве альтернативы новому Rio с автоматом есть большой выбор автомобилей с пробегом. В том числе и престижных марок. Однако стоит трезво оценивать свои силы. Премиума не нужно бояться как огня. И в большинстве случаев, как с той же BMW, скрученный пробег можно вычислить во время диагностики. Обязательно закладывайте бюджет на диагностику! Иначе можно нарваться на кота в мешке. А серьезный ремонт дорогого в прошлом автомобиля может сильно опустошить бюджет. К тому же важно понимать, что даже при наличии большого количества хорошего «неоригинала» на рынке запчастей, их стоимость все-таки относительно высока. Как и стоимость расходников. В том числе шин, особенно в случае с кроссовером. Так что на последние деньги подержанный автомобиль престижной марки брать не стоит. А вот если у вас есть небольшой запас по средствам на диагностику, а еще лучше знакомый профильный сервис, то почему бы и нет.

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С более «народными» автомобилями ситуация несколько иная. Те же большие седаны, в первую очередь азиатские, несомненно будут свежее. Но если по технической части проблем, скорее всего, не найдете, то состояние лакокрасочного покрытия и салона наверняка окажется даже хуже, чем у более пожилых представителей премиум-класса. И если для вас это важный момент, то альтернатива в виде четырех-пятилетнего большого седана выглядит не очень привлекательной. Так же, как и среднеразмерный кроссовер.

По нашему мнению, хорошим вариантом может стать С-класс. Помимо упомянутой Октавии, есть Ford Focus, Volkswagen Jetta, Kia cee'd, Hyundai Elantra и много чего еще. За восемь сотен это будет довольно свежий автомобиль, оснащенный как минимум не хуже. Само собой, и в этом случае лучше провести диагностику. Но состояние, скорее всего, будет неплохим. Можно даже рассчитывать на действующую заводскую гарантию. При этом расходы на дальнейшую эксплуатацию не сильно отличаются от содержания машины класса В. Зато вы получите более просторный салон и багажник. С этой точки зрения автомобили гольф-класса с небольшим пробегом — достойная альтернатива новому Kia Rio.

Новый Kia Rio или подержанная иномарка? Экспертиза ЗР
Новый Kia Rio или подержанная иномарка? Экспертиза ЗР
Фото: Онлайн-редакция
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Комментарии (63)

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0

а лучше подержанная кия рио..скокаа денех останется.))

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0

Уважаемый автор, прекратите писать бред про замену ремня на вариаторе, в который раз уже! Или назовите хоть 1 дилера в мире кто на такое подпишется!

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+2

вместо нового собакоедного хлама лучше взять японку бу за теже деньги и выше класом
а еси новую каталку то лажа граната уж  куды лучше этого собакоедного помета

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0
ДУРДОМ на колёсах

в кои-то веки соглашусь с дурдомчиком

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-2
Darkmatter

дурдом у нас большой и разный
я сам из 3й тут все нормальные
эт в 6й конченые и неизлечимые

Ответить#
0
ДУРДОМ на колёсах

Тоже согласен, что б/у японка лучше нового рио.
Но всё равно, дурдомчик, шёл бы ты нахуй со своими комментами >:)
Просто так, для профилактики :)

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0
Demitrius

ептить дуремарчик из болота через две суток вылез со своим игрушешным мырсыдэсом и завонял гнилым смрадом
ты там в болоте какую конечность потерял верхнюю среднюю или нижнюю среднюю

воняй воняй дуремарчик своими высерами нам тут такие оч нужны в 6й вместе с твоим дружбаном

скоро ты свои высеры поедать начнешь все к тому идет

Ответить#
0
ДУРДОМ на колёсах

Дуремар, нахуй, иди! >:-)
Вот, чтобы не заблудился

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Demitrius

дуремарчик у тебя раздвоение личности как у владельца мырсыдэса мечтающего купить лажу весту
ты уже картины из своих фантазий начинаешь рисовать на стене рядышком с коечкой в своей 6й палате

ты такой забавненький оказываеца
даффай продолжай развлекать публику и заработаешь приз

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0
Demitrius

слать дибилов нах, это как желать им счастя любви удачи и ..лады гранты)) то есть бесполезно)) они пойдут и снова вернутся со своими вумными комментами)
а по теме..800тр за консервную банку с колесами?? лучше бмв f800r купите))еще и на приору бу в гуд состоянии хватит))

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0

Ткнул в поисковик. Сравнивайте.

Alfa Romeo Giulietta III Пробег 40000 км. 800000 руб.
170 л.с.
2 года и 8 месяцев.
Полная комплектация. Подушки — Не Таката!
Тормозные механизмы Brembo
Премиальная аудиосистема Bose.
DNA — самая главная фишка в этом автомобиле, включает в себя 3 режима управления: спортивный — нормальный — всепогодный. Система одним нажатием меняет настройки рулевого управления, настойки подвески, отзывчивость педали газа, настройки системы стабилизации, изменяется работа турбины..
И самое главное — удовольствие от вождения итальянского автомобиля, к сожалению, неведомое подавляющему большинству, обречённых на грусть, российских автовладельцев.

Ответить#
0
робот

Машинка достойная, только клиренс походу маловат и робота с мотором х3 где обслуживать.

Ответить#
+1

Чтобы ответить для себя на этот вопрос следует проехаться на киа рио и определить устраивает ли вас теснота салона, жесткость пластика и прочие атрибуты бюджетника.
я тут проехался пару дней назад с родственниками на кия рио (предыдущего поколения) сзади. Это треш конечно. У меня ноги уже через 30 минут ныть начали. Салон узкий и короткий (ощущение что лобовое стекло уже рядом) Спереди тоже места мало, подвеска [у нас не ругаются] (уже всю ее переделали: углы амортизаторов поменяли, пружины и прочее). Какая-нибудь астра h/j или С4 на фоне рио как мерседес.
Если вас все это устраивает — берите рио.
Меня это не устраивает, за 800- 1млн. можно купить отличный б.у. автомобиль двумя классами выше и радоваться комфорту и динамике.

Ответить#
0
Darkmatter

Астра как мерседес? Ну она попросторней, но подвеска такая же дубовая, По уровню комфорта подвески, мерседес уже гранта, про весту просто молчу, это уже лимузин премиум класса и по размеру и по подвеске. НО иномаргобабуины готовы все это терпеть, как и разваливающиеся кузова и безконечные ремонты, ну и что, зато иномарго.

Ответить#
-13
Valentin Nikishkov

Не рассматриваю работу подвески даже. Но ощущение, что сидишь в тесной коробочке. И хочется быстрее приехать, тогда как в той же астре (причем gtc) и С4 хетче (b7) на заднем ряду в кресле настроенном под себя я могу проехать долго (500 км легко) и мне достаточно комфортно. Не как в бизнес-классе, но все же. А в рио меня не покидает желание быстрее уже приехать, чттобы выбраться из этой коробченки. Узко, ногам тесно, голове тоже тесно, если выпрямляеш шею — упираюсь в потолок. Стекло давит, сиденья все как игрушечные: узкие и тонкие.
Да, астра на фоне рио (предыдущего, на новом не довелось прокатиться) будто премиум. Может быть, если ваш рост где-то 165 вам и в рио комфортно, но мне там просто тесно и некомфортно при 185 см.
Я удивлен, что рио/солярисов так много в такси. Машина то для пассажиров очень не дружелюбная.
Не хочу никого обидеть, но высказываю свои ощущения от поездки. Реально жаль людей ,которые покупают это Г. не имея представления о том какова должна быть нормальная европейская (японская или даже корейская) машина на каждый день

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+3
Darkmatter

Более неудобной посадки, чем в ФВ Шаран в жизни не встречал. Еле высидел 4-х часовую поездку. Туда ехал на переднем пассажирском сиденье, обратно в багажнике на дополнительном — разницы никакой.
Немцы вроде слили эту модель в унитаз, но сидушки могли оставить.

Ответить#
-1
робот

Про шаран ничего сказать не могу, но на тех моделях VW что ездил: passat, touareg, caaravelle с посадкой все нормально более чем:) Пока кия рио в списке одних из менее комфортных к пассажирам машин. Хуже только в ваз 2110. я туда вообще сажусь с трудом на задний ряд. а ноги только в раскоряку

Ответить#
0
Darkmatter

Да я же сказал, гранта рядом с рио, мерседес по комфорту, т.е. там может и не просторней, но едет мягко и хорошо, а веста, это уже запредельный премиум рядом с этими ведрами, что такое риосолярис я уже изучил, так же ездил в такси. На мой вопрос, что денег на грнту не хватило, что купить? Начали пучить, глаза, не понимая, мол оно же иномарго купило, а тут.

Ответить#
-12
Valentin Nikishkov

У меня родственник полстраны на подержанной Гранте объехал — от Мурманска, Архангельска до Казахстана, от Крыма и до Урала.
И нигде не подвела, только резину менял из-за дорожных неожиданностей.

Ответить#
+3

Подержанный ФВ Туарег. V6 
Знакомые из Подмосковья уехали отдыхать. Звонок из Крыма — «Навернулся стартёр!»
Что прикажете делать?

Ответить#
-1
робот

купить на разборке за 5 тыс. другой стартер

Ответить#
-1
Darkmatter

Люди отдыхать уехали, а не по крымским разборкам при температуре +40 лазить.
Там все автомастерские автомобилями, которые «никогда не ломаются» завалены. И все хотят «быстро».

Ответить#
0
робот

Новая машина тоже может сломаться. Если так бояться поломок, то лучше ездить на поезде или самолете на юга.

Ответить#
0
Darkmatter

На новую машину есть гарантийные обязательства и все расходы, в т.ч. на эвакуатор лягут на производителя.
И пусть Фольксваген (или кто иной типа сименса) заикнётся, что Крым под санкциями.
Впрочем, наши люди простят немецким автопроизводителям и такие выверты.
Кто со мной не согласен, пусть закидает себя в бане тазиками. Я не докину, далековато.

Ответить#
+1
робот

Гарантия на корейцев такая воздушная, у меня пружины просели — доказывал что спереди ни кого не возил в моторном отсеке, сзади отказались менять, выдавило прокладку двигателя на боковой крышке — доказывал что масло я не лил лишнего после покупки, облез руль — доказывал, что не моя вина и т.д. У меня был и рио и ай30 новые и предмаксимальных комплектаций на автомате, остались от них две толстые папки с бумажками по гарантийной замене кучи запчастей, да и всего то они проехали 45000 км, купил рав4 2007 года с пробегом в 140000, проехал почти 1,5 года и вложил 30000 рублей в ремонт, так не ломалась как новые, сейчас мазда с пробегом в 165000 — перебрал подвеску и езжу, нет ни скрипов дверей при открытии, нет течей, нет стуков рулевых, нет накрывания ограничителей дверей, нет скрипов под лобовым и прочих детских болезней, хотя моим авто по 10 лет.
Кстати стартер у нас в маленьком городе ремонтируют за пару часов, заменой внутренних деталей, которые есть даже на американские авто, а вот у друга на рио двигатель умер на пробеге 15000 — 20000 км, как раз он ехал в отпуск, машина простояла на сервисе месяц или чуть больше и ей отремонтировали мотор по гарантии, но в отпуск он не попал, ходил пешком.

Ответить#
+2
робот

Все что вы говорите всем понятно. Если кого-то так страшит поломка — пожалуйста в салон покупайте солярис/рио за лям и ездите на этом недоавтомобиле, успокаивая себя, что он не ломается. Всегда есть варианты. Меня не устраивает рио солярис ни под каким видом.
Всегда можно найти за эти и даже меньшие деньги приемлемый вариант. У меня знакомый дядька авенисис продавал не так давно за 550 тыс. 2007 г. с реальным пробегом 73 тыс. ни разу нигде не битый не крашенный. с двигателем 2.0 литра на автомате. Если была нужна была машина сравнить разве можно авенсис и жалкое подобие автомобиля — кия рио?

Про гарантийные обязательство — это все очень оптимистично в теории звучит, А на практике [у нас не ругаются] вы чего добьетесь от производителей ,если крупное полетит. То же пример вспомните катализатор на рио и сколько гемора было у владельцев с получением гарантии.

Ответить#
+1
робот

отдыхать ездят на чужих каталках а не на своих

Ответить#
0
ДУРДОМ на колёсах

Список самых угоняемых каталок находится в другой палате.

Ответить#
0
робот

Чо делать, сказать обычные заклинания, ИНОМАРГОНЕЛОМАЦЦО и ТАЗГУМНО и вуаля, оно едет. Угадал?

Ответить#
-14

Только новый авто. Без кредита. Онли! Минимум Камри.
800 за новый Рио? Т.е. я сумел накопить 800 — значит, накоплю 1600 на Камри. Как-то так.
Зачем эти б/у, эти обоссаные полумеры? В них пердели, плевались, чихали, болели гриппом, сношались. И тут.. я, покупатель? Уюшки!

А пока: карта СТК (Тройка в МСК, да?). Вот она езда — только руку протяни!

Ответить#
0
Виктор

ну, ну. поколготи. Будешь и ты стареньким и больным, а может ещё раньше упадёшь, со своей, не низкой табуретки! Внемли ссынку, пока не вечер... А «приближённых», воспитывать надо. Даже месячный щенок собаки понимает, что писать можно там, где можно.

Ответить#
+1
Виктор, нешариков

Чего хотел сказать-то, старче? Покинь зиндан, сотри ухмылку и вразуми понятными словами.

Ответить#
-2
Виктор

В 2 летнем С классе пердели и чихали, поэтому советуете пересесть на общественный транспорт. Круто, чо.
Может всё таки химчистку салона машинке сделать, пердёж смысть будет несколько логичнее?)

Ответить#
+3

ну вот, опять сладкое с теплым сравнивают, прям очередной вброс [у нас не ругаются] на вентилятор.. причем [у нас не ругаются] и инерции вентилятора на неделю опять хватит

Ответить#
-1

в любом случае, новый автомобиль лучше. гарантия и как следствие экономия на сервисе в случае чего. хотя, корейская гарантия это тот ещё фрукт.

Ответить#
+2
Белоусов Илья

Корейская гарантия, лапша из солёной морковки — это не фрукт, это овощ.

Ответить#
0

Т.е. КИА Рио уже не иномарго? Что неужели автомобилем стало? с каких пор?

Ответить#
-11

Прежде чем искать годовалый автомобиль или двухлетку, стоит задуматься о причинах, по которым её продают, вероятнее всего автомобиль использовался для извоза и значительно измотал свой ресурс, пробег которого был благополучно скручен, хотя сейчас автомобиль на вторичке без скрученного пробега найти вообще очень сложно. Либо автомобиль побывал в серьёзной аварии, ну или ещё какая нибудь неприятность приключилась, в виде начала массового сыпанья всего и вся, или всё сразу вместе взятое. :) И очень редко рассказанная история, мол ездил старенький дедушка только на дачу или женщина детей в школу возила да на базар, или автомобиль забрали за долги, окажутся правдой.
А так, да, конечно двухлетка С класса с реальным пробегом тысяч в тридцать, купленная у родственника, друга, или соседа по стоянке, чей автомобиль ты видел каждый день, конечно лучше. Но рисков при покупке такого авто гораздо больше. Насчёт трейдыновых автомобилей у официалов тоже доверия пока нет.

Вопрос в другом, а стоит ли вообще отдавать 800 тысяч за бюджетный автомобиль? Может комплектацию поскромнее или посмотреть другие варианты в этом же классе с более щадящим ценником.

Ответить#
-7
Сапсанов

Байки-страшилки от человека, который про покупку б/у машин видел только по телевизору в передаче «Лиса рулит» :))
Рассказывайте-рассказывайте, пусть трусы мучаются, но новую покупают (и кредитуются).
Больше машин будет на авито, больше выбор, меньше цены :)

Ответить#
+2
Сапсанов

пральна
вариант в этом же классе с более щадящим ценником лажа граната куды лучше этого собакоедного помета

Ответить#
-11

ясен пень што вместо нового собакоедного хлама лучше взять японку бу за теже деньги и выше класом

Ответить#
-8

Хорошая статья, с выводами согласен — двухлетний С-класс самая правильная альтернатива новой Рио.
Астра J, focus, octavia это не только больше салон и багажник, но и лучше управляемость, выше безопасность, солиднее и отсутствие экономии на спичках (да, у них как правило подсвечиваются бардачки и зеркала в козырьках и т.д.)

Ответить#
+15
Demitrius

Это ж самое важное в автомобиле, Демагогиус — чтобы все подсвечивалось:)
Что ж вы ЛаЖу Весту себе не взяли, там же все с подсветкой ОК?

Ответить#
-12
Каплан Илья

Оп! На-на-най!
Каплан снова про ВАЗ и снова невпопад.
Держите +11 рэ, дружище! :)

Кстати, у меня тут идея родилась. А давайте я вам как-нибудь за целый день оплачу сразу стольник, и вы будете адекватные комменты весь день писать?) Или у вас уже рука про ВАЗ пишет на уровне рефлексов?))

Ответить#
+10

А когда это BMW 3 стала премиум классом?

Ответить#
-15

BMW любая, хоть «единичка» премиум априори. Марка, знаете-ли, премиальная.

Ответить#
-6
Зимин Влад

Знаю, сам вожу. Поэтому могу сказать, что даже просто сев в семерку станет понятно, чем отличается премиум класс от среднего

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-12

вы путаете понятие премиум и классы автомобилей. 7-ка BMW представительский класс. Марка BMW — премиум. Соответственно любая BMW уже премиальна)

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+2
Зимин Влад

Владик, может лучше к Альфе Ромео присмотритесь. Хороший сосед к Сеату и ФИАТу-500 в гараже будет.
Будьте последовательны.

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0

Тогда встречный вопрос — а какие автомобили в классе D относятся к премиум классу?

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+12
Виноградов Александр

Вы в вопросе сами указали ответ. Тройка — средний, пятерка — бизнес, семерка — премиум.

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-11

Следуя этой логике, Kia Optima или Ford Mondeo прямые конкуренты и одноклассники для BMW 3 или Mercedes C-класса

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+14
Виноградов Александр

Это не «эта логика», а общепринятая на данный комент классификация автомобилей.

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-13

Тогда вам должно быть известно, что классификация исключительно по габаритам автомобилей уже давно не работает. И во многих сегментах есть подсегменты. Зачастую грани между классами и вовсе стерты А также то, что в любом классе есть как массовые, так и премиальные модели. И если вы искренне считаете, что такие автомобили, как Audi A4 или A6, BMW 3 и 5 серии, Mercedes C и E класса, Jaguar XE и XF не относятся к премиальным, тогда дальнейший спор не имеет смысла.

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+14
Виноградов Александр

Да, я не считаю BMW 3 и 5 премиум классом. Достаточно сесть, а тем более проехаться на семерке, чтобы понять, что она отличатеся и не только длиной.

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-12

По-моему вы что-то путаете. Принадлежность автомобиля к премиум классу никогда не основывалась на размерах автомобиля. А основывалась она исключительно на статусе бренда. Премиальным может быть как хэтчбек гольф-класса, так и седан длинной за пять метров. Но многие почему то продолжают приравнивать понятия ПРЕМИАЛЬНЫЙ автомобиль и ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЙ. Вот если говорить о представительских моделях, то да, сюда относятся исключительно флагманские модели. И если вы не считаете BMW 5 серии премиум классом, то хорошо живете.

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+14

Очень приятная статья с очень логичным выводом: выше голвы не прыгнешь, через класс скакать — себя не уважать.
А свежий «гольф» в качестве альтернативы новому B+ — вполне себе вариант.

Но количество самоуверенных придурков, покупающих БМВ наудачу, от этого, увы, меньше не станет.

Как и их криков потом: «иномарки отстой!!!»:)

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-5
Каплан Илья

Что такое иномарки? Что это за модель автомобиля? Покажи хоть одно.

Какая разница между новыми и старыми иномарговедрами? они разваливаются, как новые, так и старые, точно же Иплан? Они все отстой, подтверждение этому бесконечное количество, сервисов, разоборок и помоек, неее конечно в этом ТАЗы виноваты. А вывод простой, хочешь , что бы машина (точнее не машина, а иномарго) ездила на тебе, купи иномарго, точно не ошибешся.

Ты даже по скудоумию так и не понял, будь иномарго хоть раз автомобилем, не пришлось бы делать из ВАЗ 2123 ШНИВУ, а из гранты ДАТСУН. ога, нет, может ты в разуме своих хозяевам отказываешь, но тогда, идиоты не могут сделать и сами ничего. Как и ты собственно, Какланчег.

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-14
Valentin Nikishkov

О, пришел Вралентин:)
Немного повралентинить и рассказать про свою некроБМВ, которая еще канцлера Коля застала молодым:))))

Что еще навралентините, Вралентин?:)

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-14
Каплан Илья

Я ничего, кроме правды не говорю, или давай пруф, что я соврал.

Правда? А ВАЗ 2123 ой т.е ШНИВА кого застала молодым Ипланчег?

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-12
Valentin Nikishkov

Вралентин такой вралентин:
Что ни слово — то враньё:)
И, что характерно, доказывать ничего не надо — достаточно вспомнить, почему вас зовут ВРалентин:)))
(Врете много)

Врите дальше, Вралентинушка:)

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-12
Каплан Илья

Пруф будет, что хоть одно слово то вранье? или как всегда ? Пруфа нету, значит сказал правду, вот тат Брехланчег, знаешь, почему тебя брехланом зовут? Ипланом? Все знают

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+1