Новый Kia Rio или подержанная иномарка? Экспертиза ЗР

Подбираем альтернативу новому Kia Rio среди автомобилей с пробегом.

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Частенько при покупке бюджетной иномарки возникает резонный вопрос: «А, может, ну ее, новую? И лучше взять автомобиль с пробегом, но классом повыше?» Вопрос логичный: выбор на вторичке куда богаче.

За точку отсчета мы возьмем новый Kia Rio в средней комплектации Comfort с автоматом и 1,6-литровым мотором. Наверняка это будет наиболее востребованным вариантом. Такая машина обойдется в 800 000 рублей. В качестве альтернативы рассмотрим пять классов автомобилей: гольф-класс, бизнес-седан, среднеразмерный кроссовер, седан премиум бренда и премиальный полноразмерный кроссовер. Посмотрим, что можно выбрать за 800 — 850 тысяч рублей. Из каждого класса мы возьмем по одному довольно популярному представителю.

Гольф-класс

Skoda Octavia Skoda Octavia

Один из лидеров гольф-класса — Skoda Octavia третьего поколения. За 800–850 тысяч можно купить даже годовалый автомобиль. Скорее всего это будет 1,6-литровая версия с механикой в простенькой комплектацией. Или, как альтернатива — трех-четырех летняя Октавия с мощным 180-сильным турбомотором и роботом DSG. Пробег таких автомобилей будет порядка 60–70 тысяч км. Очевидное достоинство — очень просторный салон с великолепной эргономикой, гигантский багажник и отличные ходовые качества. Многие до сих пор опасаются недостаточной надежности турбомоторов и роботизированных коробок передач. Хотя в последние годы такие агрегаты служат все дольше. Впрочем, в качестве альтернативы есть базовый атмосферный двигатель в паре с классическим шестиступенчатым автоматом, с которым автомобиль обладает весьма достойной динамикой разгона.

Бизнес-седан

Toyota Camry Toyota Camry

Camry давно застолбила за собой звание бестселлера класса. Многие до сих пор считают, что большой седан может быть только черным, и только Camry. Плюс магия бренда Toyota, славящегося своей надежностью. Отсюда и стоимость. За цену нового Rio можно купить трех-пятилетний автомобиль, а пробег большинства экземпляров уже переваливает за 100 000 км. К надежности стоит добавить и отличный комфорт.

Но содержание будет недешевым: ТО нужно проходить каждые 10 000 км. Желание оформить каско «обломают» высоченные цены. Да и про любовь угонщиков к этой модели не стоит забывать.

Среднеразмерный кроссовер

Nissan X-Trail Nissan X-Trail

А может, обратить внимание на кроссоверы? Например, на один из бестселлеров-среднеразмерников — Nissan X-Trail. Само собой, на автомобиль нынешнего поколения рассчитывать не приходится. А вот на предыдущее Т31 — вполне. Причем на полноприводный вариант, прошедший рестайлинг. Если двухлитровый мотор устраивает, то можно найти автомобиль 2013 года с пробегом 80–90 тысяч км. Ну а если хочется модификацию мощнее — со 170-сильным 2,5-литровым агрегатом, то скорее всего придется рассчитывать на машины на пару лет старше.

Глобальных проблем с надежностью у Икс-Трейла нет. Разве что вариатор требует профилактического ремонта с заменой ремня примерно на 150–160 тысячах км пробега.

Седан премиум-класса

BMW 3-й серии BMW 3-й серии

Как насчет премиума? При слове «премиум» на ум в первую очередь приходит «большая немецкая тройка». За восемь сотен можно присмотреться к обновленной BMW третьей серии с кузовом Е90. Если вам хочется автомобиль посвежее, то за эти деньги можно поискать машину 2010–2011 года. Под капотом — четырехцилиндровый мотор (136 или 156 л.с.) и автомат. Если хочется быстрее, то за схожую сумму это уже будут экземпляры 2008–2009 года с пробегом 150–160 тысяч км. При этом можно рассчитывать на шестицилиндровые моторы и полный привод. Однако нужно не поскупиться на диагностику, ибо потом можно влететь на дорогостоящий ремонт. А еще обязательно покажите автомобиль кузовщикам — предыдущие владельцы вряд ли спокойно ездили, и многие автомобили побывали в авариях.

Большой премиальный кроссовер

Volvo XC90 Volvo XC90

А можно ли рассмотреть большой, да еще и престижный кроссовер? Вполне! Например, Volvo XC90 первого поколения. В отличие от предыдущих примеров, у Volvo объем двигателя не повлияет на год выпуска. Тут роль играет исключительно состояние и пробег. Самые популярные моторы, которые встречаются на рынке, — бензиновая «турбопятерка» объемом 2,5 литра и 2,4-литровый дизель. Они же самые надежные. За цену нового Kia Rio с автоматом можно присмотреть автомобили 2007–2010 года. А пробег таких экземпляров приближается, а то и переваливает за отметку в 200 тысяч км. Однако бояться не стоит, ибо XC90, особенно с указанными двигателями, — машина довольно надежная. Но, как и в случае с BMW, здесь обязательна диагностика. Причем нужно найти сервис с фирменной программой диагностики VIDA.

Вывод:

Как мы видим, в качестве альтернативы новому Rio с автоматом есть большой выбор автомобилей с пробегом. В том числе и престижных марок. Однако стоит трезво оценивать свои силы. Премиума не нужно бояться как огня. И в большинстве случаев, как с той же BMW, скрученный пробег можно вычислить во время диагностики. Обязательно закладывайте бюджет на диагностику! Иначе можно нарваться на кота в мешке. А серьезный ремонт дорогого в прошлом автомобиля может сильно опустошить бюджет. К тому же важно понимать, что даже при наличии большого количества хорошего «неоригинала» на рынке запчастей, их стоимость все-таки относительно высока. Как и стоимость расходников. В том числе шин, особенно в случае с кроссовером. Так что на последние деньги подержанный автомобиль престижной марки брать не стоит. А вот если у вас есть небольшой запас по средствам на диагностику, а еще лучше знакомый профильный сервис, то почему бы и нет.

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С более «народными» автомобилями ситуация несколько иная. Те же большие седаны, в первую очередь азиатские, несомненно будут свежее. Но если по технической части проблем, скорее всего, не найдете, то состояние лакокрасочного покрытия и салона наверняка окажется даже хуже, чем у более пожилых представителей премиум-класса. И если для вас это важный момент, то альтернатива в виде четырех-пятилетнего большого седана выглядит не очень привлекательной. Так же, как и среднеразмерный кроссовер.

По нашему мнению, хорошим вариантом может стать С-класс. Помимо упомянутой Октавии, есть Ford Focus, Volkswagen Jetta, Kia cee'd, Hyundai Elantra и много чего еще. За восемь сотен это будет довольно свежий автомобиль, оснащенный как минимум не хуже. Само собой, и в этом случае лучше провести диагностику. Но состояние, скорее всего, будет неплохим. Можно даже рассчитывать на действующую заводскую гарантию. При этом расходы на дальнейшую эксплуатацию не сильно отличаются от содержания машины класса В. Зато вы получите более просторный салон и багажник. С этой точки зрения автомобили гольф-класса с небольшим пробегом — достойная альтернатива новому Kia Rio.