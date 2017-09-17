Saab 99 и АББА: что общего? Ретротест ЗР

Удивляемся современности шведского седана почтенных лет. Назвать его ретроавтомобилем язык не поворачивается, а ведь в этом году Saab 99 отмечает 50‑летие — солидный возраст!

SAAB 99
SAAB 99

Впервые его представили в ноябре 1967 года, широкие продажи начали в 1968‑м. В Западной Европе в последние десятилетия удачно придумали понятие youngtimer, дополняющее уже привычное oldtimer. Если следовать данному подходу, то этот Saab — very young!

Демократическая революция

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Конечно, здесь нет современной электроники, АБС, системы курсовой устойчивости и — о боже! — отсутствует выход в интернет. По современным меркам салон выглядит скромно, а местами даже наивно: угловатые панели, бесхитростные рычажки, желтая ворсовая обивка сидений и дверей. Этот Saab — ровесник наших Жигулей. В 1972‑м, когда с конвейера сошел именно этот экземпляр светло-желтого цвета, наша «трешка» только-только появилась, а до «шестерки», тем более «пятерки», было еще несколько лет.

Впрочем, сравнивать этот Saab надо скорее с Самарами, до появления которых в 1972‑м оставалось еще почти полтора десятка лет. Saab немного просторнее нашей «девяносто девятой», но это не главное. Шведский седан куда резвее, легче в разгоне. Двигатель объемом 1,7 литра оснащен впрыском и развивает 87 л.с. (базовый карбюраторный выдавал 80 сил), коробка передач — 4-ступенчатая (пятиступка была опцией). Максималка 153 км/ч и разгон до сотни за 12,5 секунды — слабовато по нынешним временам. Но ведь ВАЗ‑2109 с мотором 1.5 по паспорту разгонялся максимум до 148 км/ч, а сотню набирал за 19 секунд!

Интерьер незамысловатый, но всё очень гармонично и продуманно.
Интерьер незамысловатый, но всё очень гармонично и продуманно.

Тахометра в этой версии нет. Там, где ожидаешь его найти, расположились часы.
Тахометра в этой версии нет. Там, где ожидаешь его найти, расположились часы.

Управление отоплением и вентиляцией выглядит наивно.
Управление отоплением и вентиляцией выглядит наивно.

Конечно, Saab 99 — машина несколько иного толка, нежели Жигули. Неслучайно его считали конкурентом относительно небольших, но быстрых и далеко не самых дешевых европейских седанов, которые на рубеже 1960‑х и 1970‑х стали в Европе особенно модными. Вроде обычный семейный автомобиль, но динамичный, почти как некоторые купе, числящиеся спортивными. Среди главных конкурентов Сааба называли седаны BMW 2002 и Alfa Romeo Giulia. Кстати, «в базе» Saab 99 был даже чуть дороже: на рынке ФРГ — примерно на 1000 марок.

Дизайнер шведской фирмы Сикстен Сасон (он же Андерсон), сделавший все машины этой марки — начиная с первой модели Saab 92 и вплоть до 99‑й, которая стала для него последней, - умудрился найти «вечную» стилистику. Автомобиль, к разработке которого приступили еще в 1964‑м, и сейчас не выглядит динозавром. Не зря его стиль в той или иной степени впитали все последующие Саабы.

В жесткие подголовники вставлены опционные кожаные «подушки».
В жесткие подголовники вставлены опционные кожаные «подушки».

Сзади вполне сносно.
Сзади вполне сносно.

Ремень безопасности просто захватывается замком, металлической части на нем нет.
Ремень безопасности просто захватывается замком, металлической части на нем нет.

Но дело не только в дизайне. Saab 99 легко набирает ход, передачи переключаются четко и понятно, педали легкие. Седан с дисковыми тормозами по кругу отменно замедляется. Рулевое управление — без усилителя, но он здесь и не нужен: руль не тяжелый, реакции автомобиля четкие и понятные, пусть и не очень острые. Подвеска не жесткая, но в меру упругая. А еще у Сааба, не в пример многим современным аналогам, прекрасная обзорность.

В общем, автомобиль на редкость гармоничный и не требует особых усилий для адаптации, даже если сядешь в него впервые. Просто едешь, получаешь удовольствие и размышляешь об автомобильном прогрессе.

НА ЧЕТЫРЕ БУКВЫ


Две самые известные шведские аббревиатуры — конечно же, SAAB и ABBA. Общее у них еще и в том, что расцвет модели 99 почти совпал с золотым веком знаменитой поп-группы.

  • 1973 год. Шведский квартет получает легко запоминающееся имя ABBA, а Saab 99 оснащают новым двигателем объемом 1,85 литра.
  • 1974 год. ABBA с песней Waterloo выигрывает конкурс Евровидение; в производство идет Saab 99 LE — люксовый вариант, оснащенный двигателем с впрыском топлива.
  • 1975 год. Альбом Mamma Mia стал лидером хит-парада в Британии, композиция SOS вошла в Hot 100 издания Billboard. В качестве опций Saab 99 получает усилитель руля и автоматическую коробку передач.
  • 1978 год. Композиция Summer Night City — первая в чартах Швеции и пятая в Великобритании. Фирма Saab представляет 145‑сильную версию 99 Turbo.
  • 1982 год. Агнета, Бьорн, Бенни и Анни-Фрид в последний раз появляются на публике как группа ABBA. А Saab 99 будут выпускать еще целых пять лет!

Без одного сто

Машину, которая постепенно сменила в производстве Saab 96 (ЗР, № 2, 2017), готовили не спеша, обстоятельно. Скрывая до поры революционный дизайн, прототипы «одели» в расширенный и удлиненный кузов предыдущей модели да еще, как говорят, украсили его эмблемой Daihatsu. Компоновочные принципы не меняли: передний привод, двигатель развернут «задом наперед» (коробка перед мотором) и расположен продольно.

Этот Saab снаряжен 1,7‑литровым мотором с прогрессивной для начала 1970‑х годов системой впрыска топлива.
Этот Saab снаряжен 1,7‑литровым мотором с прогрессивной для начала 1970‑х годов системой впрыска топлива.

Шведы хитро поставили запаску: ее удобно снимать и ставить на место.
Шведы хитро поставили запаску: ее удобно снимать и ставить на место.

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Аustin-Healey 3000 Mk III: три литра английского
Новой машине был нужен новый мотор. Выбор шведов пал на разработку британской фирмы Ricardo — 80‑сильную «четверку» объемом 1,7 литра. Уже договорившись с фирмой Saab, объемы производства которой были относительно невелики, британцы нашли второго партнера в лице компании Triumph. Так что информация о том, что мотором с Саабом поделился Triumph, повторяемая в большинстве справочников и каталогов, не совсем верна — шведы ставили этот двигатель раньше, а британский Triumph Dolomite, который стал, кстати, конкурентом «шведа», им начали оснащать лишь в 1972 году.

Saab 99 постоянно модернизировали, создавали новые версии. Шведы старались оснастить машину всем самым современным: система впрыска топлива на моторе 1.7 в качестве опции появилась уже в 1970 году — наряду с алюминиевым выпускным трактом. С 1972‑го ставили мотор увеличенного до 1,85 литра объема (с карбюратором — 88 л.с., с впрыском — 97 л.с.), появилась автоматическая 3-ступенчатая коробка передач, затем — 2-литровый мотор мощностью 95–110 л.с.

Горловина бензобака не прикрыта, но запирается.
Горловина бензобака не прикрыта, но запирается.

Рациональные шведы решили, что достаточно одного «двухжиклёрного» омывателя ветрового стекла.
Рациональные шведы решили, что достаточно одного «двухжиклёрного» омывателя ветрового стекла.

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Машину хорошо приняли в Великобритании и даже в США, на чей огромный рынок стремились практически все европейские компании. Пресса отмечала не только динамику и комфорт шведских машин, но и безо­пасность. На «девяносто девятом» появились ребра жесткости в дверях, а замок зажигания поставили на туннель между сиденьями, что тоже мотивировали заботой о безопасности — чтобы в случае аварии не травмировались колени водителя. Думаю, дело не только в безопасности. Просто это решение стало еще одной оригинальной шведской «фишкой» — эдакой отличительной чертой именно Саабов. Примерно как замок зажигания слева от рулевой колонки в автомобилях Porsche.

Saab 99 делали уже с четырьмя кузовами: двух- и четырехдверный седаны, а также трех- и пятидверный хэтчбеки. Вершиной гаммы стала версия Turbo со 145‑сильным мотором, но это было уже в 1978 году — другое время и другая история. Светло-желтый Saab, на котором мне посчастливилось поездить, куда скромнее, но не менее обаятелен.

SAAB 99
SAAB 99

ШВЕДСКАЯ ЗАЖИГАЛКА

Saab 99 делали с 1967 года. Его оснащали моторами объемом 1,7–2,0 литра (80–145 л.с.), четырех- или пятиступенчатой механической коробкой передач либо трехступенчатым автоматом. Было четыре варианта кузова. В Швеции производство прекратили в 1984 году, до 1987‑го двухдверные седаны под именем Saab 90 собирали в Финляндии, на заводе фирмы Valmet. Всего изготовили 588 643 экземпляра.

Символ эпохи

Именно начиная с модели 99 Саабы стали приобретать репутацию автомобилей для оригиналов, ценителей неординарного. Модель отлично вписалась в стиль 1970‑х годов, когда джинсы окончательно перестали быть лишь фермерской, провинциальной одеждой, когда в моду вошло всё яркое (от одежды до автомобилей) и даже эпатажное. В эти годы настоящий, а не фанерный хард-рок, порою разрывающий уши, вызывал настоящие эмоции, а в кино было что показать помимо компьютерной графики. В этом мире и небольшие семейные седаны перестали быть скучными тихоходами.

SAAB 99
SAAB 99

Saab весело и легко бежит по современным улицам, и мы с ним совсем не завидуем «наэлектризованным» серо-бело-черным (любимые краски современности!) машинам ХХI столетия. Этот «швед» в который раз навел на мысль: похоже, всё, что нужно хорошему автомобилю, уже изобрели в 1970‑х, а позднее добавляли преимущественно не совсем автомобильные опции. Полезные или вредные? Однозначного ответа нет.

КОНКУРЕНТЫ

Основных конкурентов Сааба 99 делали в ФРГ и Италии, а позднее и в Англии.

BMW 1600/2002, 1966–1977 годы. Двигатели объемом 1,5–2,0 л, 75–101 л.с. и (с турбонаддувом) 170 л.с. Кузова: двухдверный седан, трехдверный хэтчбек и кабриолет.
BMW 1600/2002, 1966–1977 годы. Двигатели объемом 1,5–2,0 л, 75–101 л.с. и (с турбонаддувом) 170 л.с. Кузова: двухдверный седан, трехдверный хэтчбек и кабриолет.

Alfa Romeo Giulia, 1962–1978 годы. Двигатели объемом 1,3–1,6 л, 78–112 л.с. Кузова: четырехдверный седан, спорткупе и кабриолет.
Alfa Romeo Giulia, 1962–1978 годы. Двигатели объемом 1,3–1,6 л, 78–112 л.с. Кузова: четырехдверный седан, спорткупе и кабриолет.

Triumph Dolomite, 1972–1980 годы. Двигатели объемом 1,3–2,0 л, 75–135 л.с. Кузов: четырехдверный седан.
Triumph Dolomite, 1972–1980 годы. Двигатели объемом 1,3–2,0 л, 75–135 л.с. Кузов: четырехдверный седан.

Редакция благодарит за предоставленный автомобиль Олафа Цеплевича.

Saab 99 и АББА: что общего? Ретротест ЗР


Saab 99 и АББА: что общего? Ретротест ЗР
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