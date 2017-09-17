Saab 99 и АББА: что общего? Ретротест ЗР

Удивляемся современности шведского седана почтенных лет. Назвать его ретроавтомобилем язык не поворачивается, а ведь в этом году Saab 99 отмечает 50‑летие — солидный возраст!

SAAB 99

Впервые его представили в ноябре 1967 года, широкие продажи начали в 1968‑м. В Западной Европе в последние десятилетия удачно придумали понятие youngtimer, дополняющее уже привычное oldtimer. Если следовать данному подходу, то этот Saab — very young!

Демократическая революция

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Конечно, здесь нет современной электроники, АБС, системы курсовой устойчивости и — о боже! — отсутствует выход в интернет. По современным меркам салон выглядит скромно, а местами даже наивно: угловатые панели, бесхитростные рычажки, желтая ворсовая обивка сидений и дверей. Этот Saab — ровесник наших Жигулей . В 1972‑м, когда с конвейера сошел именно этот экземпляр светло-желтого цвета, наша «трешка» только-только появилась, а до «шестерки», тем более «пятерки», было еще несколько лет.

Впрочем, сравнивать этот Saab надо скорее с Самарами, до появления которых в 1972‑м оставалось еще почти полтора десятка лет. Saab немного просторнее нашей «девяносто девятой», но это не главное. Шведский седан куда резвее, легче в разгоне. Двигатель объемом 1,7 литра оснащен впрыском и развивает 87 л.с. (базовый карбюраторный выдавал 80 сил), коробка передач — 4-ступенчатая (пятиступка была опцией). Максималка 153 км/ч и разгон до сотни за 12,5 секунды — слабовато по нынешним временам. Но ведь ВАЗ‑2109 с мотором 1.5 по паспорту разгонялся максимум до 148 км/ч, а сотню набирал за 19 секунд!

Интерьер незамысловатый, но всё очень гармонично и продуманно. Тахометра в этой версии нет. Там, где ожидаешь его найти, расположились часы. Управление отоплением и вентиляцией выглядит наивно.

Конечно, Saab 99 — машина несколько иного толка, нежели Жигули. Неслучайно его считали конкурентом относительно небольших, но быстрых и далеко не самых дешевых европейских седанов, которые на рубеже 1960‑х и 1970‑х стали в Европе особенно модными. Вроде обычный семейный автомобиль, но динамичный, почти как некоторые купе, числящиеся спортивными. Среди главных конкурентов Сааба называли седаны BMW 2002 и Alfa Romeo Giulia. Кстати, «в базе» Saab 99 был даже чуть дороже: на рынке ФРГ — примерно на 1000 марок.

Дизайнер шведской фирмы Сикстен Сасон (он же Андерсон), сделавший все машины этой марки — начиная с первой модели Saab 92 и вплоть до 99‑й, которая стала для него последней, - умудрился найти «вечную» стилистику. Автомобиль, к разработке которого приступили еще в 1964‑м, и сейчас не выглядит динозавром. Не зря его стиль в той или иной степени впитали все последующие Саабы.

В жесткие подголовники вставлены опционные кожаные «подушки». Сзади вполне сносно. Ремень безопасности просто захватывается замком, металлической части на нем нет.

Но дело не только в дизайне. Saab 99 легко набирает ход, передачи переключаются четко и понятно, педали легкие. Седан с дисковыми тормозами по кругу отменно замедляется. Рулевое управление — без усилителя, но он здесь и не нужен: руль не тяжелый, реакции автомобиля четкие и понятные, пусть и не очень острые. Подвеска не жесткая, но в меру упругая. А еще у Сааба, не в пример многим современным аналогам, прекрасная обзорность.

В общем, автомобиль на редкость гармоничный и не требует особых усилий для адаптации, даже если сядешь в него впервые. Просто едешь, получаешь удовольствие и размышляешь об автомобильном прогрессе.



Две самые известные шведские аббревиатуры — конечно же, SAAB и ABBA. Общее у них еще и в том, что расцвет модели 99 почти совпал с золотым веком знаменитой поп-группы. 1973 год. Шведский квартет получает легко запоминающееся имя ABBA, а Saab 99 оснащают новым двигателем объемом 1,85 литра.

1974 год. ABBA с песней Waterloo выигрывает конкурс Евровидение; в производство идет Saab 99 LE — люксовый вариант, оснащенный двигателем с впрыском топлива.

1975 год. Альбом Mamma Mia стал лидером хит-парада в Британии, композиция SOS вошла в Hot 100 издания Billboard. В качестве опций Saab 99 получает усилитель руля и автоматическую коробку передач.

1978 год. Композиция Summer Night City — первая в чартах Швеции и пятая в Великобритании. Фирма Saab представляет 145‑сильную версию 99 Turbo.

1982 год. Агнета, Бьорн, Бенни и Анни-Фрид в последний раз появляются на публике как группа ABBA. А Saab 99 будут выпускать еще целых пять лет!

Без одного сто

Машину, которая постепенно сменила в производстве Saab 96 (ЗР, № 2, 2017), готовили не спеша, обстоятельно. Скрывая до поры революционный дизайн, прототипы «одели» в расширенный и удлиненный кузов предыдущей модели да еще, как говорят, украсили его эмблемой Daihatsu. Компоновочные принципы не меняли: передний привод, двигатель развернут «задом наперед» (коробка перед мотором) и расположен продольно.

Этот Saab снаряжен 1,7‑литровым мотором с прогрессивной для начала 1970‑х годов системой впрыска топлива. Шведы хитро поставили запаску: ее удобно снимать и ставить на место.

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Новой машине был нужен новый мотор. Выбор шведов пал на разработку британской фирмы Ricardo — 80‑сильную «четверку» объемом 1,7 литра. Уже договорившись с фирмой Saab, объемы производства которой были относительно невелики, британцы нашли второго партнера в лице компании Triumph. Так что информация о том, что мотором с Саабом поделился Triumph, повторяемая в большинстве справочников и каталогов, не совсем верна — шведы ставили этот двигатель раньше, а британский Triumph Dolomite, который стал, кстати, конкурентом «шведа», им начали оснащать лишь в 1972 году.

Saab 99 постоянно модернизировали, создавали новые версии. Шведы старались оснастить машину всем самым современным: система впрыска топлива на моторе 1.7 в качестве опции появилась уже в 1970 году — наряду с алюминиевым выпускным трактом. С 1972‑го ставили мотор увеличенного до 1,85 литра объема (с карбюратором — 88 л.с., с впрыском — 97 л.с.), появилась автоматическая 3-ступенчатая коробка передач, затем — 2-литровый мотор мощностью 95–110 л.с.

Горловина бензобака не прикрыта, но запирается. Рациональные шведы решили, что достаточно одного «двухжиклёрного» омывателя ветрового стекла.

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Машину хорошо приняли в Великобритании и даже в США, на чей огромный рынок стремились практически все европейские компании. Пресса отмечала не только динамику и комфорт шведских машин, но и безо­пасность. На «девяносто девятом» появились ребра жесткости в дверях, а замок зажигания поставили на туннель между сиденьями, что тоже мотивировали заботой о безопасности — чтобы в случае аварии не травмировались колени водителя. Думаю, дело не только в безопасности. Просто это решение стало еще одной оригинальной шведской «фишкой» — эдакой отличительной чертой именно Саабов. Примерно как замок зажигания слева от рулевой колонки в автомобилях Porsche.

Saab 99 делали уже с четырьмя кузовами: двух- и четырехдверный седаны, а также трех- и пятидверный хэтчбеки. Вершиной гаммы стала версия Turbo со 145‑сильным мотором, но это было уже в 1978 году — другое время и другая история. Светло-желтый Saab, на котором мне посчастливилось поездить, куда скромнее, но не менее обаятелен.

SAAB 99

ШВЕДСКАЯ ЗАЖИГАЛКА Saab 99 делали с 1967 года. Его оснащали моторами объемом 1,7–2,0 литра (80–145 л.с.), четырех- или пятиступенчатой механической коробкой передач либо трехступенчатым автоматом. Было четыре варианта кузова. В Швеции производство прекратили в 1984 году, до 1987‑го двухдверные седаны под именем Saab 90 собирали в Финляндии, на заводе фирмы Valmet. Всего изготовили 588 643 экземпляра.

Символ эпохи

Именно начиная с модели 99 Саабы стали приобретать репутацию автомобилей для оригиналов, ценителей неординарного. Модель отлично вписалась в стиль 1970‑х годов, когда джинсы окончательно перестали быть лишь фермерской, провинциальной одеждой, когда в моду вошло всё яркое (от одежды до автомобилей) и даже эпатажное. В эти годы настоящий, а не фанерный хард-рок, порою разрывающий уши, вызывал настоящие эмоции, а в кино было что показать помимо компьютерной графики. В этом мире и небольшие семейные седаны перестали быть скучными тихоходами.

SAAB 99

Saab весело и легко бежит по современным улицам, и мы с ним совсем не завидуем «наэлектризованным» серо-бело-черным (любимые краски современности!) машинам ХХI столетия. Этот «швед» в который раз навел на мысль: похоже, всё, что нужно хорошему автомобилю, уже изобрели в 1970‑х, а позднее добавляли преимущественно не совсем автомобильные опции. Полезные или вредные? Однозначного ответа нет.

КОНКУРЕНТЫ Основных конкурентов Сааба 99 делали в ФРГ и Италии, а позднее и в Англии. BMW 1600/2002, 1966–1977 годы. Двигатели объемом 1,5–2,0 л, 75–101 л.с. и (с турбонаддувом) 170 л.с. Кузова: двухдверный седан, трехдверный хэтчбек и кабриолет. Alfa Romeo Giulia, 1962–1978 годы. Двигатели объемом 1,3–1,6 л, 78–112 л.с. Кузова: четырехдверный седан, спорткупе и кабриолет. Triumph Dolomite, 1972–1980 годы. Двигатели объемом 1,3–2,0 л, 75–135 л.с. Кузов: четырехдверный седан.

Редакция благодарит за предоставленный автомобиль Олафа Цеплевича.



