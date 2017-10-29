Skoda Karoq: тест-драйв по следам Йети

Томимся в ожидании начала продаж нового компактного кроссовера Шкоды.

Skoda Karoq

Karoq — словно портрет Амбруаза Воллара работы Пикассо. Вблизи — одни грани, углы и резкие линии. Но стоит отойти и размыть зрительный фокус, как формируется гармоничный образ. Его предшественник Yeti смотрелся нетривиально, но даром подобного перевоплощения не обладал. Да и маловата была «коробчонка»! Точнее, «крабичка», как сказали бы чехи. А Karoq играет на межклассовой территории — для Шкоды это не впервой.

Интерьер знаком до боли. Прямые линии, редко отклоняющиеся от горизонтали и вертикали, подпитывают дух основательности. На поиск удобной посадки уходит несколько мгновений. Простое на вид сиденье создает уют спине и ногам, не позволяя им затекать в дальней дороге.

Аналоговые приборы с белой оцифровкой на сером фоне требуют привыкания. Это первая Skoda, чья цифровая панель (опция) позволяет выстраивать информацию по усмотрению водителя. Можно весь экран отдать карте навигации.

Сдержанный дизайн подкреплен отличным качеством и продуманной эргономикой.

При включении внедорожного режима на дисплей выводится «внедорожная» графика. Качество изображения и логика управления инфосистемы Columbus — на высоте.

Кнопка управления режимами движения поселилась рядом с селектором коробки. У полноприводных версий есть дополнительный внедорожный режим.



Большие карманы в дверях, отделения для мелочи, зонт под передним правым сиденьем — всё как положено. Сзади мéста не по габаритам много. По заказу можно поставить раздельные сиденья VarioFlex с регулировкой по двум направлениям. Но в сложенном состоянии эти сиденья не ложатся вровень с полом багажника. Впрочем, это единственная претензия к грузовому отсеку. Широкий и высокий проем с низким порогом (я намерил 720 мм), кубическая форма — всё подчинено семейным ценностям.

Топовая инфосистема Columbus в паре с аудиосистемой Canton великолепна. Чистый звук, яркий и четкий дисплей. Через смартфон можно программировать дистанционный прогрев (или охлаждение) салона, отслеживать перемещение машины, ограничивать максимальную скорость и много чего еще.

Сзади просторно (по меркам класса). Опционные задние сиденья VarioFlex перемещаются по салазкам, имеют регулируемые спинки и складываются раздельно.

Сплошное наддувательство

В Европе Karoq доступен с любым из четырех турбомоторов. Базовый литровый TSI о трех цилиндрах я обошел стороной, ибо этот вариант точно не для нас. А вот 1,5-литровая 150‑сильная «турбочетверка», работающая по циклу Миллера, - совсем другое дело. С ней Karoq уверенно выезжает из десяти секунд, разгоняясь до первой сотни.

Полуторалитровый мотор мощностью 150 л.с. был бы у нас самым популярным. Но не исключено, что в России он уступит место 1.4 TSI той же мощности.

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Почему цикл Миллера? Инженеры не открыли Америку: их основной целью было снижение расхода топлива. Для европейского ездового цикла, вероятно, эта идея и сработает, но в обычной жизни — не очень. На сицилийских серпантинах расход легко доходил до 9 л/100 км.

Мне больше понравился 150‑сильный двухлитровый дизель. Он беззаботно тянет машину, почти не напоминая о своем «тяжелом» происхождении. Да и к топливу относится рачительнее — на каждую сотню требует на два литра меньше. Нет вопросов и к 7-ступенчатому преселективу DSG. Передачи он сменяет быстро и точно. Но без ложки дегтя не обошлось. В нее можно вляпаться в спортивном режиме коробки: если хоть раз резко ускориться, DSG еще долго будет задерживаться на низких передачах, давая стрелке тахометра уходить в красную зону. Впрочем, на то он и «спорт».

Корпоративная походка

Вездесущая фольксвагеновская платформа MQB — счастье для активного водителя. Передний ли привод или полный — без разницы. Karoq с упругой балкой сзади демонстрирует стальную выдержку в ходовых поворотах, лишь на пределе сцепных свойств шин выказывая склонность к сносу передка. Полноприводная версия лишена этого изъяна. Задняя независимая многорычажка дает Кароку почти идеальную нейтральную поворачиваемость. Усилитель руля добросовестно генерирует нужную «тяжесть», доводя обратную связь до совершенства. Не придерешься.

Karoq построен на платформе MQB — как Tiguan и Kodiaq. Принципиальная схема трансмиссии та же, но муфта Haldex работает без преднатяга, по умолчанию отдавая момент передним колесам: на скользкой дороге или пересеченной местности Karoq должен уступать собратьям.

Крупные колдобины Karoq обрабатывает умело, да и со старой средневековой улицей из крупного булыжника справляется неплохо. Но вышколенная управляемость всё же состригла дивиденды с плавности хода, да еще и с процентами. На кузов Карока дотошно передаются все мелкие изъяны дороги.

Ход подвески на отбой, по моим замерам, составил около 60 мм (на 15 мм меньше, чем у Тигуана) — вывешивается Karoq рано. Это вовсе не значит, что он боится легкого бездорожья. Рулетка показала, что под защитой двигателя почти 180 мм — близко к заводским данным. И побороть диагоналку Skoda может. Надо лишь уйти во внедорожный режим трансмиссии и помнить, что на Кароке муфта Haldex работает без преднатяга — задние колёса подключаются позже, чем у старшего Кадьяка.

Вывешивается Karoq быстро — короткая база и небольшой ход подвески делают свое дело. Но выбираться из такой ловушки он умеет.

Что? Где? Когда?

От вопросов о старте продаж в России представители Шкоды уходят. Я не верю, что Karoq пройдет мимо России. Так что вопрос не в том, да или нет, а совсем в другом — когда?

В Германии Karoq в среднем на 4000 евро дешевле Тигуана. И если российский ценник базовой версии удержать на уровне близкого по габаритам Кашкая, попутно заменив литровый TSI знакомым нам 110‑сильным двигателем 1.6 с автоматом, то я однозначно буду рекомендовать именно Karoq.

Отлично едет, классно смотрится, и размер наш! Перспективы появления в России туманны