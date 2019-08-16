— Как всегда, это текущие лидеры грузового зачета. Мы гонку используем как подготовительный этап, но нельзя говорить, что это тренировка. Для команды «МАЗ-СПОРТавто»
это все-таки домашняя гонка, и у нас есть хорошая возможность потягаться с более сильным соперником, постараться навязать ему борьбу и тем самым автоматически проехать основных конкурентов. На сегодняшний день в командном зачете «МАЗ-СПОРТавто» может смело претендовать на второе место после команды «КАМАЗ-мастер»
. Есть довольно сильная команда Iveco, но сейчас мы с ними находимся приблизительно на одном уровне. Конечно же, по отдельности каждый наш пилот способен победить и на отдельных этапах, и в гонке в целом.