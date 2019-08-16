— Недавно Жерар де Рой пошутил, что для него хорошей мотивацией покорить ралли «Шелковый путь» стало бы участие Владимира Чагина. А что вас мотивирует принимать участие в таких тяжелых гонках, ведь это серьезная физическая и моральная нагрузка?

— Нас мотивируют две вещи: спортивная составляющая и продвижение бренда МАЗ. Мы стараемся продвигать бренд именно на самых тяжелых и протяженных гонках, демонстрируя, что наша техника является одной из лучших в мире и занимает определенную нишу в этом сегменте, что, несомненно, подтверждается спортивными результатами нашей команды.



Состав команды не является столь многочисленным, как у КАМАЗа, но все ребята мотивированы проявить себя индивидуально на самом высоком уровне, понимая, что пока по объективным причинам они не могут быть на уровне с грандами, но за счет желания и получения удовольствия от ралли мы не первый год навязываем борьбу лидерам. За очень короткий промежуток времени «МАЗ-СПОРТавто» в насыщенной конкурентной борьбе проделала большой объем работы по совершенствованию автомобилей, навыков экипажей и спортсменов. Теперь перед нами стоит одна цель — занять высшую ступень пьедестала в Дакаре.

