На сервисе официального дилера во время обслуживания, а также ремонта автомобиля используются только оригинальные расходные материалы и запасные части, которые распространяются через официальную розничную сеть и полностью соответствуют техническим характеристикам автомобиля Volkswagen. Это значит, что за безопасность эксплуатации и безупречное состояние машины можно в принципе не беспокоиться. По крайней мере до тех пор, пока не подойдет срок очередной замены масла.



Кстати, для коммерческих автомобилей старше пяти лет официальный дилер теперь предлагает линейку запчастей Economy по более привлекательным ценам, но при этом отвечающим всем требованиям по безопасности. Возможность сэкономить объясняется чуть меньшим расчетным сроком службы таких деталей, соответствующим возрасту машины.