Бытующее мнение о завышенных ценах у дилеров на сервисные услуги, в том числе на замену масла, — устаревший стереотип. Благодаря скидкам, специальным акциям и пакетным предложениям стоимость обслуживания и расходных материалов у дилера приближается к расценкам неофициалов, а иногда даже бывает ниже, чем в гаражном сервисе. Кроме того, официальные дилеры предлагают дополнительные бонусы для сохранения лояльности клиентов. Например, действует программа помощи на дорогах, на время ремонта клиенту предоставляется подменный автомобиль.