Гараж дяди Васи или дилер?
Пару раз в год машине каждого из нас надо менять масло. Можно поехать к дилеру в симпатичный центр, а можно – куда-то еще. Мы прижали к стене специалиста и заставили назвать пять причин, почему «куда-то еще» не лучший вариант.
Пять преимуществ официала
Старшему мастеру автоцентра «Атлант-М», официального дилера Volkswagen,
Павлу Галицкому много времени на это не понадобилось.

1. Оригинальные запчасти, которые прослужат дольше

На сервисе официального дилера во время обслуживания, а также ремонта автомобиля используются только оригинальные расходные материалы и запасные части, которые распространяются через официальную розничную сеть и полностью соответствуют техническим характеристикам автомобиля Volkswagen. Это значит, что за безопасность эксплуатации и безупречное состояние машины можно в принципе не беспокоиться. По крайней мере до тех пор, пока не подойдет срок очередной замены масла.

Кстати, для коммерческих автомобилей старше пяти лет официальный дилер теперь предлагает линейку запчастей Economy по более привлекательным ценам, но при этом отвечающим всем требованиям по безопасности. Возможность сэкономить объясняется чуть меньшим расчетным сроком службы таких деталей, соответствующим возрасту машины.
2. Прозрачные цены

Стоимость работ и расходных материалов, которую вам назвали по телефону, не изменится после окончания всех работ. При этом цены на запчасти фиксированные: они будут одинаковыми в любом городе, поскольку рекомендованы производителем. Во время замены масла на сервисе официального дилера в качестве дополнительной бесплатной опции мастер проверяет надежность и исправность деталей ходовой и тормозной систем автомобиля. В гаражном сервисе финальную цену, как правило, объявляют после всех процедур. И не факт, что она будет такой же, как в начале переговоров.
3. Акции и скидки

Бытующее мнение о завышенных ценах у дилеров на сервисные услуги, в том числе на замену масла, — устаревший стереотип. Благодаря скидкам, специальным акциям и пакетным предложениям стоимость обслуживания и расходных материалов у дилера приближается к расценкам неофициалов, а иногда даже бывает ниже, чем в гаражном сервисе. Кроме того, официальные дилеры предлагают дополнительные бонусы для сохранения лояльности клиентов. Например, действует программа помощи на дорогах, на время ремонта клиенту предоставляется подменный автомобиль.
4. Гарантия на оригинальные запчасти

На приобретенные у официального дилера Volkswagen оригинальные детали и аксессуары предоставляется двухлетняя гарантия без ограничения пробега с момента их покупки. В случае поломки клиент получит максимально оперативное устранение причин, приведших к проблеме, в рамках программы помощи на дорогах «Гарантия мобильности».
5. Квалифицированные специалисты

С каждым новым поколением автомобили становятся все умнее и технологичнее. Соответственно, полным объемом информации о нововведениях владеют только дилеры, имеющие прямую связь с производителем. Поэтому весь персонал, который работает в дилерских центрах с автомобилями Volkswagen, проходит обучение и повышает квалификацию в академии Volkswagen. Только по окончании обучения они получают сертификаты и доступ к обслуживанию автомобилей.
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