Наряду с использованием неоригинальных деталей вторым фактором, пагубно сказывающимся на работе двигателя, является несвоевременная замена масла. При нормальных условиях эксплуатации машины производители рекомендуют менять масло каждые 15 тысяч километров пробега на бензиновых или 20 тысяч на дизельных двигателях. Однако коммерческие автомобили — это, как правило, «рабочие лошадки», которые вынуждены не обращать внимание на неблагоприятные условия эксплуатации. Это и езда по бездорожью, и перевоз тяжелых грузов, и даже простаивание в городских пробках. Поэтому если условия, в которых приходится использовать машину, хоть немного смахивают на «урановые рудники», то лучше отправиться в сервис на замену масла после 5−7 тысяч километров.



И тут важно не забыть про масляный фильтр, который даже при обычной эксплуатации двигателя к 10 тысячам километров пробега бывает забит. А что же тогда говорить про экстремальные условия! Сэкономив копейки и оставив старый фильтр, можно нажить серьезные проблемы: масло будет поступать к трущимся деталям через перепускной клапан неочищенным, что неизбежно станет причиной интенсивного износа мотора.



То есть простое несоблюдение сервисных интервалов может привести к тому, что придется делать серьезный ремонт двигателя. Замена масла в сервисе официального дилера стоит от 10 тысяч рублей, замена двигателя, несложно догадаться, — в разы больше.

