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3 проблемы при замене масла: запчасти, руки и время
Даже такая простая процедура может обернуться катастрофой, если проводить ее в неправильных местах.
Павел Галицкий, старший мастер-консультант смены автоцентра Атлант-М — официального дилера Volkswagen

— Расскажу о проблемах, с которыми обычно приезжают автовладельцы к официальному дилеру после так называемых «гаражных мастерских».

В нашей практике мы достаточно часто сталкиваемся с последствиями использования некачественного масла, неоригинальных масляных фильтров и бракованных сливных пробок. Это три основных компонента, которые задействованы во время проведения технического обслуживания автомобиля.

В основном автовладельцы приезжают к нам с удивленными глазами и с проблемой — горящей лампочкой неисправности. Но бывает и иначе.
Масло с рынка

Часто бывает так, что клиенты привозят с собой запасные части: мол, на рынке они дешевле и никаких отличий от тех, что продаются у нас, не имеют. Зачастую это не соответствует действительности, а клиенты, к сожалению, на собственном опыте убеждаются в достоверности пословицы «скупой платит дважды». Не хочу занудствовать, но правильное обращение с двигателем автомобиля подразумевает использование оригинального масла и запчастей, одобренных к применению концерном Volkswagen.

В итоге мы порой имеем дело с вопиющими случаями. Например, маслом, которое просто не льется из емкости! Кстати, один из признаков контрафакта — экономия красок при печати этикеток на канистрах.

Или бывают случаи с бракованной сливной пробкой, которая при установке на автомобиль не создает достаточного уплотнения. В результате масло просто вытекает наружу.

Также распространены неприятности с неоригинальными масляными фильтрами, установленными в гаражных сервисах. Очень часто они не держат допустимое давление масла в двигателе, из-за чего и зажигается красная лампочка неисправности.
Пропущенный интервал

Наряду с использованием неоригинальных деталей вторым фактором, пагубно сказывающимся на работе двигателя, является несвоевременная замена масла. При нормальных условиях эксплуатации машины производители рекомендуют менять масло каждые 15 тысяч километров пробега на бензиновых или 20 тысяч на дизельных двигателях. Однако коммерческие автомобили — это, как правило, «рабочие лошадки», которые вынуждены не обращать внимание на неблагоприятные условия эксплуатации. Это и езда по бездорожью, и перевоз тяжелых грузов, и даже простаивание в городских пробках. Поэтому если условия, в которых приходится использовать машину, хоть немного смахивают на «урановые рудники», то лучше отправиться в сервис на замену масла после 5−7 тысяч километров.

И тут важно не забыть про масляный фильтр, который даже при обычной эксплуатации двигателя к 10 тысячам километров пробега бывает забит. А что же тогда говорить про экстремальные условия! Сэкономив копейки и оставив старый фильтр, можно нажить серьезные проблемы: масло будет поступать к трущимся деталям через перепускной клапан неочищенным, что неизбежно станет причиной интенсивного износа мотора.

То есть простое несоблюдение сервисных интервалов может привести к тому, что придется делать серьезный ремонт двигателя. Замена масла в сервисе официального дилера стоит от 10 тысяч рублей, замена двигателя, несложно догадаться, — в разы больше.
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