В сервисе официального дилера масло всегда меняют на подъемнике. Двигатель, прогретый до рабочей температуры (с холодного двигателя сливать нельзя — все это знают?), глушится, старый масляный фильтр удаляется.



Автомобиль поднимается на высоту, на которой мастеру будет удобно снять защиту двигателя. Сливная пробка сначала откручивается гаечным ключом, а потом руками, чтобы не потерять ее, когда масло польется в емкость для слива. В сервисе не используются никакие приборы, откачивающие масло через щуп, — зачастую таким образом слить все масло не удается.



Процесс занимает 15−20 минут, за это время мастер в качестве бесплатной услуги, как правило, осматривает детали ходовой и тормозной систем, выявляя возможные неисправности.



При нормальных условиях эксплуатации автомобиля производитель рекомендует менять масло через 20 тысяч километров пробега. Однако, если условия, в которых приходится использовать машину, тяжелые, то дожидаться этих цифр на одометре не стоит. Лучше отправиться в сервис на замену масла несколько раньше, после 15-17 тысяч километров.



К тяжелым относятся не только погодные условия — сильные морозы, повышенная влажность воздуха, резкие перепады температуры, — но и неблагоприятные эксплуатационные характеристики. Например, простои в городских пробках так же пагубно сказываются на масле, как и езда по бездорожью с тяжелым грузом.