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5 небольших правил при замене масла – вы все знали?
Вроде процедура несложная, но есть некоторые хитрости – рассказывают специалисты официального дилера.
В обычной, штатной процедуре есть всего лишь три основных этапа:

Слив масла
Замена масляного фильтра
Залив нового масла

Однако, несмотря на простоту процесса, он требует соблюдения пары важных правил, которые потом обеспечат исправную работу двигателя. Это регулярность проведения и использование качественных расходных материалов, одобренных производителем автомобиля.


Этап 1

В сервисе официального дилера масло всегда меняют на подъемнике. Двигатель, прогретый до рабочей температуры (с холодного двигателя сливать нельзя — все это знают?), глушится, старый масляный фильтр удаляется.

Автомобиль поднимается на высоту, на которой мастеру будет удобно снять защиту двигателя. Сливная пробка сначала откручивается гаечным ключом, а потом руками, чтобы не потерять ее, когда масло польется в емкость для слива. В сервисе не используются никакие приборы, откачивающие масло через щуп, — зачастую таким образом слить все масло не удается.

Процесс занимает 15−20 минут, за это время мастер в качестве бесплатной услуги, как правило, осматривает детали ходовой и тормозной систем, выявляя возможные неисправности.

При нормальных условиях эксплуатации автомобиля производитель рекомендует менять масло через 20 тысяч километров пробега. Однако, если условия, в которых приходится использовать машину, тяжелые, то дожидаться этих цифр на одометре не стоит. Лучше отправиться в сервис на замену масла несколько раньше, после 15-17 тысяч километров.

К тяжелым относятся не только погодные условия — сильные морозы, повышенная влажность воздуха, резкие перепады температуры, — но и неблагоприятные эксплуатационные характеристики. Например, простои в городских пробках так же пагубно сказываются на масле, как и езда по бездорожью с тяжелым грузом.
Этап 2

После того, как масло полностью слилось, мастер заворачивает пробку, опускает автомобиль и приступает к работам сверху. В первую очередь, он меняет масляный фильтр, который при обычной эксплуатации двигателя к 20 тысячам километров пробега оказывается полностью забит. Если проигнорировать этот пункт и оставить старый фильтр, то масло будет поступать к трущимся деталям через перепускной клапан неочищенным, что приведет к интенсивному износу мотора. При этом лампочка аварийного давления не загорается: автовладелец даже не узнает, что двигатель посылает ему сигналы бедствия.
Этап 3

Перед монтажом фильтра мастер наполовину заполняет его моторным маслом и смазывает резинку на его корпусе. После этого в двигатель заливается примерно 80 процентов от общего объема свежего масла. Нужный уровень должен находиться между отметками «min» и «max», поэтому мастер доливает остаток, постоянно проверяя уровень с помощью масляного щупа. Недолив масла до нижней метки, приводящий к масляному «голоданию» деталей, вреден. Но вреден и перелив, тоже приводящий к повышенному износу двигателя.

В конце процедуры необходимо обнулить так называемые сервисные интервалы, так как компьютеры автомобилей многих марок теперь сами высчитывают срок следующей замены масла.

Производимые в экспресс-режиме популярные вакуумные замены оставляют в двигателе большое количество «отработки». Так что специалисты, работающие на сервисах официальных дилеров, рекомендуют применять только традиционную процедуру замены масла.
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