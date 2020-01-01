5 шагов к Крете: конфигуратор разумного покупателя
Для самого популярного кроссовера в России предлагается шесть базовых комплектаций, шесть пакетов опций и одна специальная версия – Би*2. Все такое вкусное… Но выбрать надо один вариант и так, чтобы не жалеть через месяц.
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Выбор двигателя
Первое, что мне нужно решить, – какой двигатель выбрать. Hyundai ограничила выбор до двух вариантов – 1,6 и 2,0. Оба двигателя бензиновые. Мощность того, что поменьше, – 121 или 123 л.с. (в зависимости от типа привода). Мощность второго, побольше, указали так, чтобы мы не переплачивали налоги, – 149,6 л.с. Но этот двигатель все, конечно, называют 150-сильным.
РАЗМЕР ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА НА КРЕТУ СО 121-СИЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ В МОСКВЕ — 3025 РУБЛЕЙ, С ДВИГАТЕЛЕМ В 149,6 Л.С. — 5236 РУБЛЕЙ.
Конечно, мне хочется 150-сильный мотор. С ним машина и резвее, и тяговитее, и несколько престижнее. С другой стороны, в Москве и Подмосковье такое количество камер фиксации скорости, что разогнаться негде. Да и ни к чему: детство давно позади. Зато 1,6 явно экономичнее – пусть хоть и на пол-литра на сотню, но все реже заправляться. Оба двигателя довольствуются 92-м бензином.
По паспортным данным, расход топлива в смешанном цикле у Креты с двигателем 1,6 от 7 до 7,6 л на 100 км, у 2,0 – от 7,5 до 8 л.

Разгон от 0 до 100 км/ч у версий с 1,6 занимает 12,3-13,1 секунды, у 2,0 – 10,7-11,3. Максимальная скорость у 1,6 – 167-169 км/ч, у 2,0 – 179-183 км/ч.

И меньший двигатель G4FG, и больший G4NA считаются надежными. Мне приходилось ездить на таксишных Солярисах (естественно, 1,6) с пробегами по 300-400 тысяч, водители которых уверяли, что двигатели в машинах еще не ремонтировали. Пусть Creta на 200 кг тяжелее, но и режим эксплуатации у меня не тот, что в такси. Если двигатель отходит тысяч двести, мне точно хватит.

Двигатель G4FG шумноват, каждые 100 тысяч км требуется регулировка клапанов (гидрокомпенсаторов в двигателе нет).

В G4NA гидрокомпенсаторы есть, двигатель работает помягче. С марта 2017 года его оснащают масляными форсунками, которые должны предотвращать образование задиров в цилиндрах, масложор и нестабильную работу мотора.
Следующий шаг
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