По паспортным данным, расход топлива в смешанном цикле у Креты с двигателем 1,6 от 7 до 7,6 л на 100 км, у 2,0 – от 7,5 до 8 л.



Разгон от 0 до 100 км/ч у версий с 1,6 занимает 12,3-13,1 секунды, у 2,0 – 10,7-11,3. Максимальная скорость у 1,6 – 167-169 км/ч, у 2,0 – 179-183 км/ч.



И меньший двигатель G4FG, и больший G4NA считаются надежными. Мне приходилось ездить на таксишных Солярисах (естественно, 1,6) с пробегами по 300-400 тысяч, водители которых уверяли, что двигатели в машинах еще не ремонтировали. Пусть Creta на 200 кг тяжелее, но и режим эксплуатации у меня не тот, что в такси. Если двигатель отходит тысяч двести, мне точно хватит.



Двигатель G4FG шумноват, каждые 100 тысяч км требуется регулировка клапанов (гидрокомпенсаторов в двигателе нет).



В G4NA гидрокомпенсаторы есть, двигатель работает помягче. С марта 2017 года его оснащают масляными форсунками, которые должны предотвращать образование задиров в цилиндрах, масложор и нестабильную работу мотора.

