15 вещей, которые меня удивили в новом Ларгусе

Внешность Ларгуса
не отличается, конечно, брутальностью (скорее, наоборот, ей добавили немного изящества в виде колесных дисков нового дизайна и лакированных обтекателей боковых зеркал). Но в автомобиле все равно чувствуется «мужицкая» основательность, сермяжность, что ли. Например, в козырьке над водительским креслом отсутствует зеркало, что красноречиво характеризует тех, кто за рулем. «Мужики не танцуют!» – помните этот трек
? Хочется добавить: «А смотрятся в зеркало только, когда бреются». Кто бы мог представить – думая о Ларгусе, вспомнить DJ Грува…