15 вещей, которые меня удивили в новом Ларгусе
ДВЕ НЕДЕЛИ ТЕСТА И ПОЕЗДКА ЗА ГОРОД НА ПОИСКИ ЯБЛОК ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ДОМАШНЕГО СИДРА ПОКАЗАЛИ, ЧТО Я РУЛЮ СИМПАТИЧНЫМ АВТОМОБИЛЕМ, КОТОРЫЙ МНОГОГО НЕ ТРЕБУЕТ, НО МНОГОЕ ПОЗВОЛЯЕТ. К ТОМУ ЖЕ Я РАССЧИТЫВАЛ УВИДЕТЬ УТИЛИТАРНУЮ МАШИНУ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ, НО ФУНКЦИОНАЛ CROSS QUEST ОКАЗАЛСЯ ШИРЕ.
1
Надпись «Quest» на шильдиках предполагает какие-то приключения. Не ожидал, что название относится к тому, что ждет меня внутри! В общем, так: с органами управления лучше разобраться до начала движения. Ну да, ну да, все такие умные, все так и делают – на словах. Я же сел и попробовал сразу поехать.

Расположение некоторых функций на непривычных местах слегка озадачило. Например, выехав из салона, где забирал автомобиль, и попав в сутолоку на Ленинградском шоссе, в какой-то момент я нервно пальпировал руль по всему периметру в поисках клаксона… Не нашел, а он притаился на рычаге включения фар. Кнопки стеклоподъемников тоже пришлось поискать - они хорошо видны, но я-то привык, что они в другом месте.
2
Приятно удивил факт, что в отечественном универсале есть электростеклоподъемники спереди и сзади, электропривод и обогрев зеркал, подогрев передних сидений, кондиционер, датчики парковки и аудиосистема с четырьмя динамиками.
3
Грязевые ванны я не устраивал, но съехать с асфальта на разбитую и размытую дождями сельскую дорогу пришлось, когда заметил невдалеке от обочины яблоневое дерево с «дичкой» - для легкой дополнительной нотки в сидре. Мне трактор не понадобился, проехал спокойно: вроде Ларгус длинный, но при этом высокий и есть защитный обвес.
4
Автомобиль, который мне выдали, оборудован задним парктроником. Камеры или голосовых подсказок нет, но Largus при приближении опасности сзади издает тревожный писк, и его на самом деле достаточно для ориентации в пространстве.
5
У меня есть друг, у которого четверо детей, он постоянно мучается с автомобилями, меняя их по мере «поступления» наследников. Покупает он, конечно, бывшие в употреблении тачки, сейчас сосредоточился на южнокорейских кроссоверах. Но теперь я знаю, что ему посоветовать, тем более у Largus Cross есть семиместный вариант и крепления для детских сидений ISOFIX.
6
«Легким движением руки» машина превращается в «рабочую лошадку» - это если сложить два задних ряда кресел. Largus представлялся мне обычным утилитарным автомобилем, пригодным для переездов или перевоза большого количества груза. Но спустя неделю я передумал: он подходит и для других целей - например, для путешествий.
7
Максимальный объем багажника при сложенных двух задних рядах кресел — 2350 литров, говорит АВТОВАЗ. Я не понимаю, что это такое. Наверное, типа много – четыре ж цифры. Я понимаю в других измерителях. Вот у меня на тесте пятиместный вариант. Я уместил в багажнике без манипуляций с задними сиденьями полтора центнера яблок, собранных у друзей на даче. Влезло бы еще как минимум четыре центнера, но, увы, больше плодов не было – это лето неурожайное.
8
Заливать надо 92-й бензин. При этом аппетит прямо-таки скромный - производитель заявляет 7,4 литра в режиме город-дача. Мне добиться таких показателей во время поездки за яблоками не удалось. Хотя я грешу на то, что долго привыкал к педали акселератора (ну да, привык к автоматам!) и давил на нее потом без лишней рефлексии: «Нежность? - не, не слышал». Поэтому в среднем сжигал 8,5 литра на сто километров. Но и это не сказать, чтобы сильно увеличило себестоимость будущего сидра.
9
Внешность Ларгуса не отличается, конечно, брутальностью (скорее, наоборот, ей добавили немного изящества в виде колесных дисков нового дизайна и лакированных обтекателей боковых зеркал). Но в автомобиле все равно чувствуется «мужицкая» основательность, сермяжность, что ли. Например, в козырьке над водительским креслом отсутствует зеркало, что красноречиво характеризует тех, кто за рулем. «Мужики не танцуют!» – помните этот трек? Хочется добавить: «А смотрятся в зеркало только, когда бреются». Кто бы мог представить – думая о Ларгусе, вспомнить DJ Грува…
9
Внешность Ларгуса не отличается, конечно, брутальностью (скорее, наоборот, ей добавили немного изящества в виде колесных дисков нового дизайна и лакированных обтекателей боковых зеркал). Но в автомобиле все равно чувствуется «мужицкая» основательность, сермяжность, что ли. Например, в козырьке над водительским креслом отсутствует зеркало, что красноречиво характеризует тех, кто за рулем. «Мужики не танцуют!» – помните этот трек? Хочется добавить: «А смотрятся в зеркало только, когда бреются». Кто бы мог представить – думая о Ларгусе, вспомнить DJ Грува…
10
Телефон соединился с машиной неожиданно быстро и без ожидаемых заминок. Синхронизация по «голубому зубу» (или по USB). После этого можно слушать музыку с телефона и отвечать на звонки по громкой связи.
11
Поначалу смущало отсутствие правого подлокотника. Но потом я нашел объяснение для себя: раз коробка механическая, то правая рука либо на рычаге, либо - как положено - на руле. И перестал обращать внимание. Я и на кресла не обращал внимания – зато спина обратила! Говорят, осанка улучшилась. Врут, конечно, но передние сиденья, кроме подогрева, оборудованы боковой и поясничной поддержкой. Насколько я знаю, такие ставят только в Largus Cross Quest. Двухнедельный тест демонстрирует хорошие результаты: усталости нет.
12
Здесь много полочек и ниш как в задней, так и в передней части салона. Но больше всего впечатляет, конечно, целая антресоль для пассажиров заднего ряда, где можно разместить все, что требуется для дальнего путешествия, включая комплект постельного белья и собрание сочинений Сергея Лукьяненко (самая необходимая вещь в дороге!). А еще в багажнике есть отделение с фиксатором. Вещи и сумки не болтаются и не скользят по всему пространству.
13
В отечественном автомобиле неплохая шумоизоляция! Ларгус позволяет как разговаривать, не напрягая голосовые связки, так и слушать музыку, не выкручивая ручку громкости на максимум. Хотя звук мотора на высоких оборотах, конечно, отчетливо слышен.
14
Он, конечно, не подрывается с места - 106 лошадей и 1,6 литра - это не про взрывной характер… Но при необходимости ускориться даже с грузом в полтора центнера можно без проблем, динамика норм.
15
На мой взгляд, цена, которую за него просят, уже немаленькая (851 900 рублей за 5-местную версию). Есть, правда еще разные скидки по госпрограммам и акциям, но я бы скорее предпочел отказаться от некоторых красот (тех же модных дисков или обтекателей) ради уменьшения стоимости. Однако, объективно, альтернативу среди автомобилей без пробега с таким же набором функций, но за меньшие деньги найти… м… да нет других вариантов-то.
15
На мой взгляд, цена, которую за него просят, уже немаленькая (851 900 рублей за 5-местную версию). Есть, правда еще разные скидки по госпрограммам и акциям, но я бы скорее предпочел отказаться от некоторых красот (тех же модных дисков или обтекателей) ради уменьшения стоимости. Однако, объективно, альтернативу среди автомобилей без пробега с таким же набором функций, но за меньшие деньги найти… м… да нет других вариантов-то.
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