15 вещей, которые меня удивили в новом Ларгусе

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Надпись «Quest» на шильдиках предполагает какие-то приключения. Не ожидал, что название относится к тому, что ждет меня внутри! В общем, так: с органами управления лучше разобраться до начала движения. Ну да, ну да, все такие умные, все так и делают – на словах. Я же сел и попробовал сразу поехать.



Расположение некоторых функций на непривычных местах слегка озадачило. Например, выехав из салона, где забирал автомобиль, и попав в сутолоку на Ленинградском шоссе, в какой-то момент я нервно пальпировал руль по всему периметру в поисках клаксона… Не нашел, а он притаился на рычаге включения фар. Кнопки стеклоподъемников тоже пришлось поискать - они хорошо видны, но я-то привык, что они в другом месте.