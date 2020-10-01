11 выводов про Largus Cross Quest

После месячного теста по проекту «Народный Quest» я отдал машину дилеру. Главный вывод оказался неожиданным для меня — это прежде всего семейная машина. Я даже готов был бы поменять «холостяцкий» хот-хэтч на нее. Но такого предложения не поступило…

Хорошие впечатления

1. В Lada Largus Quest удобное водительское кресло — дилер не соврал. Подозреваю, что и переднее пассажирское тоже, но на нем я толком не посидел. Боковая поддержка — есть. Подушка — удобная. Можно без последствий для спины и в пробках стоять, и ехать по трассе сотню километров.

2. Здесь очень вместительный и удобный бардачок. Я в нем без проблем умещал макбук в чехле, выскакивая на минутку за кофе. При этом компьютер занимал далеко не все пространство, в нем еще размещалась куча мелочей: маски для лица, пузырек с дезинфектором, зонтик, ручки, журнал «За рулем», инструкция к машине. В моей хэтче все это засунуть в бардачок смог бы разве что любой из братьев Сафроновых.

3. Синхронизация смартфона с автомобилем по блютусу прошла быстро, а потом я и не вспоминал об этом. Они дружно жили, самостоятельно сливаясь при каждой новой встрече в «едином порыве». Я же. не задумываясь, отвечал по громкой связи и слушал музыку с телефона. Однако полностью забыть про телефон не получится: чтобы принять звонок, нужно нажать зеленую кнопочку на самом аппарате.

4. Главным конкурентным преимуществом Lada Largus Quest называют его багажное отделение. Напомню, кроме полутора центнера яблок для производства сидра, в качестве эксперимента я в нем перевозил детскую коляску, не складывая ее, большой чемодан и несколько сумок, надутый фитбол, который с трудом входит в лифт. В другой раз, когда багажник был пуст, я сложил задние кресла (в моем распоряжении была пятиместная версия) и вытянулся в полный рост. Получилась двухспальная кровать на крайний случай. Во мне примерно 180 сантиметров. Важно еще то, что стекла багажного отделения затонированы, скрывая от посторонних глаз содержимое.

5. Расставался с Largus Quest я с сожалением. К тому моменту я привык к органам управления. Уверенно нажимал с торца на рычаг включения фар, чтобы посигналить. Не глядя находил электропривод боковых зеркал на передней консоли. Но рука и месяц спустя с завидным упрямством тянулась к дверной ручке, чтобы поднять или опустить стекло. Напомню, передние стеклоподъемники у Ларгуса расположены на торпедо. С этим условным рефлексом бороться оказалось бесполезно.

6. Мне не хватало кнопок управления мультимедией на руле. По любому поводу приходится тянуться к магнитоле. Также не были бы лишними на руле зачатки круиз-контроля (хотя бы в виде кнопки фиксации скорости) — чтобы на трассе время от времени снимать ногу с педали газа. Если функцию прикрутят, то можно, не задумываясь, отправляться на Ларгусе в долгое путешествие.

7. Несмотря на компактность салона (сидя на водительском кресле, я без усилий касался ручки пассажирской двери), тянуться иногда приходится. Например, чтобы включить подогрев передних сидений — «клавиши прожарки» расположены за подстаканниками на торпедо. Также в причудливую асану превращается попытка поднять или опустить стекла задних пассажиров. Кнопки находятся в конце передней консоли, где-то за областью бокового зрения.

8. Полностью заправленного бака (92-м бензином) в среднем мне хватало на 600 километров. Небольшая особенность: подъезжая к заправке в первый раз, я по привычке искал стрелочку рядом с индикатором «необходимо заправиться», указывающую, с какой стороны автомобиля находится крышка бака. У Ларгуса этой стрелочки не оказалось. Крышка — справа, имейте в виду.



9. Я предполагал, что у автомобиля будут проблемы с обзорностью, особенно когда багажное отделение забито под завязку. Как показал тест, проблему с переполненной кормой решает задний парктроник. Его писка достаточно для успешного маневрирования. Узкие передние стойки автомобиля практически избавляют его от слепых зон. Боковые зеркала «просятся» на процедуру увеличения, хотя и к этому быстро привыкаешь.

10. Подвеска у Ларгуса, как подсказывает моя пятая точка, достаточно жесткая, однако это дисциплинирует: перед каждым препятствием загодя сбрасываешь скорость. По движению сюрпризов от машины не ждешь, это рабочая лошадка, которая позволяет нормально двигаться в потоке, бодро перестраиваться и ускоряться. Дорожный просвет у нее не асфальтовый — я без раздумий съезжал на грунтовку.

11. У меня часто болит плечо во время долгих переездов. Грешу на правый подлокотник, из-за которого искривляется осанка и идет повышенная нагрузка на правую сторону. Поначалу отсутствие подлокотника в Ларгусе я воспринял как недостаток, но, поездив на машине и не почувствовав привычной боли, радикально поменял мнение. Руки я в основном держал, как положено, — на руле. И вы так делайте: помимо безопасности, это еще хорошо и с медицинской точки зрения. Мой врач будет доволен таким неожиданным следствием теста Largus Quest Cross.