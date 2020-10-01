Lada Largus: 25 вопросов «народному тестировщику»

Третью неделю читатель «За рулем» ездит на спецверсии Ларгуса и пишет об этом. Мы собрали вопросы, которые вы прислали по поводу модели, и получили ответы.

1. Зачем тебе этот автомобиль, если у тебя уже есть старенький, но немецкий?

Тот я покупал, когда был холостым и жил в свое удовольствие. Теперь у меня семья, ребенок. И когда я везу своих на «немце», например, погостить к теще в Подмосковье, со стороны мы напоминаем цыганский табор на марше. Бесконечные сумки и чемодан на переднем пассажирском сиденье закрывают мне обзор в правом зеркале, стульчик упирается в коробку передач, а в руках у жены вообще детская ванночка. Ларгус позволяет решить эту проблему, так как весь стафф с легкостью размещается в багажнике. Проверено.

2. Ну и как дауншифтинг?

Ну как дауншифтинг… Не сказать, что по функционалу Largus так уж сильно отстает от «немца» в имеющейся у меня комплектации.

3. Тебе когда-нибудь приходилось ездить на Ладах? Знакомые ощущения?

Первой моей машиной была Нива. Покатавшись на Largus, могу констатировать, что Лада сделала серьезный эволюционный рывок по шумоизоляции.

4. Какие замечания по качеству машины? Материалов, сборки, окраски?…

Машина, признаться, несколько суровая. Это чувствуется, как на уровне езды — нужно без нежности и сантиментов выжимать педали, так и при статичном использовании — дверьми приходится хлопать. Но в целом пластик и отделочные материалы приятные, окраска равномерная.

5. Чем, по-твоему, Largus Quest лучше/хуже обычного Ларгуса?

У Largus Quest новые модные колесные диски и лакированные обтекатели боковых зеркал, а еще кресла. В остальном — такое же утилитарное произведение.

6. Как тебе новые передние кресла? Удобные или нет?

А вот новые эргономические передние кресла реально удобные. Во время длинных переездов (к теще в дальнее Подмосковье) и стояния в пробках спина не устает.

7. Что у этой машины с эргономикой? На месте ли руль, педали, кнопочки? На машинах этой платформы не все гладко обычно…

К рулю и педалям особых вопросов нет, хотя руль без регулировки по росту. А вот к кнопочкам… Передние стеклоподъемники находятся не на дверях, а на торпедо. Обогрев передних сидений — в самом низу торпедо — в нише для всякой мелочи (нужно тянуться), с кнопками задних стеклоподъемников еще сложней. Они притаились на центральной консоли вне пределов видимости водителя, поэтому, чтобы опустить или поднять задние стекла, придется принять замысловатую асану. Про сигнал клаксона я уже писал — он размещен на рычаге включения освещения.

8. Какой у тебя рост и как тебе сидится?

Мой рост примерно 180 сантиметров, давно не измерял. Но вряд ли я вырос за последнее время. Сидится за рулем Largus Quest комфортно.

9. Это пятиместная или семиместная машина? Если семиместная, могут ли ездить сзади взрослые, удобно ли садиться-выходить, как автомобиль идет под полной загрузкой?

У меня на тесте пятиместный автомобиль. На заднем сиденье помимо жены и ребенка возил родителей на дачу. Жалоб ни у кого не было. Отец понастальгировал, конечно, вспомнил весь свой вазовский автопарк, начиная с «копейки». И признался, что не ожидал от отечественного автопрома столь стремительного прогресса.

10. Что помещается в багажник? Стиральная машина в коробке поместится?

Кроме полутора центнеров яблок, я перевозил детскую коляску, причем — ради эксперимента — не складывая ее, несколько чемоданов и сумок и даже мяч для фитбола (жена на нем устраивает ребенку всякую акробатику), не сдувая его! Стиралка в коробке, по ощущениям, влезет.

11. Хватает ли 106-сильного 1.6 в городе/за городом?

Мне не привыкать к такой мощности. В городе хватает за глаза, на трассе, прежде чем обогнать фуру, несколько раз подумаешь.

12. Какой реальный расход топлива в городе/за городом?

Мне не удалось добиться расхода, заявленного производителем. В смешанном цикле сгорает примерно 8,3 литра на сто километров. В пробках — около 10 (проверяю еще, уточню позже).

13. В яму влетал? Что получилось? Как он вообще реагирует на дорожные неровности/ямы?

Подвеска у него достаточно жесткая, без груза это ощущается даже на водительском сиденье.

14. Когда переезжаешь лежачего полицейского, задница подлетает? Не твоя задница!

Ну это как ездить! Уяснив с самого начала, что подвеска жестковата, я старался аккуратно преодолевать препятствия, особенно с пассажирами.

15. Какой у него дорожный просвет? Можешь померить?

Буду делать видео, померяю на камеру.

16. Что у него с шумоизоляцией? Она действительно улучшенная?

Мотор на высоких оборотах слышно. Но в целом нареканий нет: во время долгих переездов от шума не устаешь. Не ГранТуризмо, но около того.

17. Какие у Lada Largus Quest есть подогревы? Второй ряд с подогревом? А третий (если есть)?

У сидений подогрев только первого ряда. Еще есть электропривод и обогрев наружных зеркал.

18. Какого цвета тестовый автомобиль, какие есть варианты?

На сайте производителя он назван «серый базальт» — приятный серо-бежевый цвет. Есть еще белый, черный, красный, темно-коричневый, лазурно-синий и платиновый.

19. Что тебя больше всего радует в машине и что больше всего бесит?

Радуют расход и вместительность. Бесит «ручка» и отсутствие кнопок управления на руле!

20. Хоть одна тревожная лампочка зажглась на панели?

Пока нет.

21. Как ты считаешь, стоит ли этот автомобиль тех денег, которые за него просят?

По мне, цена для отечественной машины могла быть ниже. Хотя вот сейчас полез на официальный сайт и увидел, что стоимость машины, которая у меня на тесте, можно уменьшить почти на «стольник» (с 851 900 до 766 710 рублей), если брать по госпрограмме.

22. В такси пойдет?

На «ручке» — вряд ли. В пробках замучаешься. А вот для дальнего путешествия — вполне.

23. Сверчки уже есть? Где?

Сверчков не замечено.

24. В бак сколько влезает и на сколько хватает? Только не говори, что расход такой-то… Меня интересует: заправил неделю назад 50 литров, до следующей заправки проехал 500 километров…

Так я еще один бак не выездил))) В следующей заметке расскажу финальные цифры.

25. Поменял бы своего «немца» на этот автомобиль?

Был бы один — нет. Сейчас — после появления семьи — крепко задумался.