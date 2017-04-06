Комментарий ГИБДД: о новом ПТС, гаджетах за рулем, грязных номерах, штрафах

Как таксисту обжаловать «письмо счастья» за езду по выделенной полосе для общественного транспорта; как получить новый ПТС, если в старом больше нет места для отметок; будут ли наказывать за эсэмэски за рулем? На эти и другие вопросы наших читателей ответил генерал-лейтенант полиции Виктор Нилов — экс-начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России.

ШТРАФ ЗА ВЫДЕЛЕНКУ

Работаю в официальном такси в Московской области. За езду по выделенным полосам в Москве приходят «письма счастья». В какой срок и как их обжаловать?

АЛЕКСАНДР ПЕТРОВ, Московская область

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Правила дорожного движения не запрещают движение легковых такси по выделенным полосам независимо от того, в каком субъекте РФ получено разрешение на перевозку пассажиров и багажа легковым такси. Если постановление по делу об административном правонарушении вынесено необоснованно, следует подать жалобу в орган, который вынес данное постановление (в вашем случае — в Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД ГУ МВД России по адресу: Москва, Садовая-Самотечная улица, дом 1). Можно обжаловать постановление, обратившись непосредственно в суд, вышестоящий орган или к должностному лицу, уполномоченному рассматривать жалобу. Срок подачи жалобы — 10 суток со дня вручения или получения копии постановления; порядок обжалования установлен статьями 30.2 и 30.3 КоАП РФ.

Кроме того, в соответствии с федеральным законом от 21 апреля 2011 года № 69‑ФЗ те, кто имеет лицензию на перевозку, могут заключить договор фрахтования легковых такси и на территориях субъектов РФ — при наличии соответствующих соглашений между субъектами. Между Москвой и Московской областью заключено такое соглашение, в соответствии с которым легковое такси включено в соответствующий реестр, исключающий применение санкций за движение по выделенной полосе.

Для прояснения этого вопроса обратитесь в органы исполнительной власти Москвы или Московской области.

НОВЫЙ ПТС

Какова процедура получения нового ПТС, когда свободные места в старом закончились? Может ли покупатель сам оформить его при регистрации?

В.А. ШИЛОВ, Мурманск

В соответствии с Административным регламентом МВД РФ по предоставлению государственной услуги по регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним, утвержденным приказом МВД России от 7 августа 2013 года № 605, обратиться в Госавтоинспекцию для получения нового ПТС взамен непригодного для использования может владелец транспортного средства. Таким образом, это может сделать как продавец автомобиля (до заключения договора купли-продажи), так и его покупатель при обращении в подразделение для внесения изменений в регистрационные данные.

ГАДЖЕТЫ ЗА РУЛЕМ

Не планируете ли вводить штрафы для водителей, которые во время движения пишут СМС или общаются в соцсетях, а также постоянно пользуются в автомобиле разными гаджетами, подвергая тем самым опасности и себя, и окружающих?

СВЕТЛАНА КАЛИНИНА, Ленинградская область

Написание текстовых сообщений с помощью телефона запрещено пунктом 2.7 Правил дорожного движения. Ответственность за нарушение установлена статьей 12.36.1 КоАП РФ. Несмотря на то что использование водителями некоторых электронных устройств негативным образом сказывается на безопасности, в настоящее время инициативы по введению ответственности за такие действия федеральными органами законодательной и исполнительной власти не рассматриваются из-за трудностей в формировании доказательной базы подобных правонарушений.

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ПРО ЧИТАЕМОСТЬ ЗНАКОВ

Меня регулярно останавливают и требуют протереть номера. Однажды даже оштрафовали. Каковы критерии читаемости номеров? Как можно сохранить номера чистыми на наших дорогах, особенно зимой?

Д. КОЛОБОВ, Новосибирск

Обязанность водителя следить за техническим состоянием автомобиля в соответствии с Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностями должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения установлена пунктом 2.3.1 Правил дорожного движения. Пункт 7.15 приложения к указанным Основным положениям требует содержать государственные регистрационные знаки в нормативном состоянии. За невыполнение требований части 1 статьи 12.2 КоАП РФ установлена ответственность (предупреждение или наложение штрафа в размере 500 рублей). Согласно примечанию к указанной статье государственный регистрационный знак признается нечитаемым, если с рассто­яния 20 метров не удается прочитать в темное время суток хотя бы одну из букв или цифр заднего государственного регистрационного знака, а в светлое время — хотя бы одну из букв или цифр переднего или заднего ­государственного регистрационного знака.

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ПРЯМО С НАРУШЕНИЕМ

На многих улицах из крайней правой полосы на перекрестках можно поворачивать только направо — этого требуют разметка и знаки. Однако общественный транспорт продолжает движение прямо. Это нарушение?

И.С. КУЗНЕЦОВ, Москва

Согласно приложению 1 к Правилам дорожного движения действие дорожных знаков 5.15.1 «Направления движения по полосам» и 5.15.2 «Направления движения по полосе» не распространяется на маршрутные транспортные средства. Однако это исключение не действует в ситуации, когда направления движения регламентируются стрелками дорожной разметки 1.18. Таким образом, движение маршрутного транспортного средства в направлении, отличном от указанного ­разметкой, является нарушением.

ПРОГРЕВ ДВИГАТЕЛЯ

На днях познакомился со своим участковым при неожиданных обстоятельствах: он оштрафовал меня за то, что я прогревал двигатель машины во дворе дома. Это запрещено? Интересует также, с каких пор обязанности ГАИ взяли на себя обычные полицейские?

М.М. ГОЛЬДШТЕЙН, Красноярск

Стоянку с работающим двигателем в жилой зоне или на дворовой территории запрещает пункт 17.2 Правил дорожного движения. За это нарушение грозит штраф 1500 рублей, установленный статьей 12.28 КоАП РФ. Участковый, руководствуясь пунктом 9 части 2 статьи 23.3 КоАП РФ, может и должен пресечь это нарушение.

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