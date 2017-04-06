Комментарий ГИБДД: о новом ПТС, гаджетах за рулем, грязных номерах, штрафах

ШТРАФ ЗА ВЫДЕЛЕНКУ
Работаю в официальном такси в Московской области. За езду по выделенным полосам в Москве приходят «письма счастья». В какой срок и как их обжаловать?
АЛЕКСАНДР ПЕТРОВ, Московская область
Для прояснения этого вопроса обратитесь в органы исполнительной власти Москвы или Московской области.
НОВЫЙ ПТС
Какова процедура получения нового ПТС, когда свободные места в старом закончились? Может ли покупатель сам оформить его при регистрации?
В.А. ШИЛОВ, Мурманск
В соответствии с Административным регламентом МВД РФ по предоставлению государственной услуги по регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним, утвержденным приказом МВД России от 7 августа 2013 года № 605, обратиться в Госавтоинспекцию для получения нового ПТС взамен непригодного для использования может владелец транспортного средства. Таким образом, это может сделать как продавец автомобиля (до заключения договора купли-продажи), так и его покупатель при обращении в подразделение для внесения изменений в регистрационные данные.
ГАДЖЕТЫ ЗА РУЛЕМ
Не планируете ли вводить штрафы для водителей, которые во время движения пишут СМС или общаются в соцсетях, а также постоянно пользуются в автомобиле разными гаджетами, подвергая тем самым опасности и себя, и окружающих?
СВЕТЛАНА КАЛИНИНА, Ленинградская область
Написание текстовых сообщений с помощью телефона запрещено пунктом 2.7 Правил дорожного движения. Ответственность за нарушение установлена статьей 12.36.1 КоАП РФ. Несмотря на то что использование водителями некоторых электронных устройств негативным образом сказывается на безопасности, в настоящее время инициативы по введению ответственности за такие действия федеральными органами законодательной и исполнительной власти не рассматриваются из-за трудностей в формировании доказательной базы подобных правонарушений.
ПРО ЧИТАЕМОСТЬ ЗНАКОВ
Меня регулярно останавливают и требуют протереть номера. Однажды даже оштрафовали. Каковы критерии читаемости номеров? Как можно сохранить номера чистыми на наших дорогах, особенно зимой?
Д. КОЛОБОВ, Новосибирск
Обязанность водителя следить за техническим состоянием автомобиля в соответствии с Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностями должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения установлена пунктом 2.3.1 Правил дорожного движения. Пункт 7.15 приложения к указанным Основным положениям требует содержать государственные регистрационные знаки в нормативном состоянии. За невыполнение требований части 1 статьи 12.2 КоАП РФ установлена ответственность (предупреждение или наложение штрафа в размере 500 рублей). Согласно примечанию к указанной статье государственный регистрационный знак признается нечитаемым, если с расстояния 20 метров не удается прочитать в темное время суток хотя бы одну из букв или цифр заднего государственного регистрационного знака, а в светлое время — хотя бы одну из букв или цифр переднего или заднего государственного регистрационного знака.
ПРЯМО С НАРУШЕНИЕМ
На многих улицах из крайней правой полосы на перекрестках можно поворачивать только направо — этого требуют разметка и знаки. Однако общественный транспорт продолжает движение прямо. Это нарушение?
И.С. КУЗНЕЦОВ, Москва
Согласно приложению 1 к Правилам дорожного движения действие дорожных знаков 5.15.1 «Направления движения по полосам» и 5.15.2 «Направления движения по полосе» не распространяется на маршрутные транспортные средства. Однако это исключение не действует в ситуации, когда направления движения регламентируются стрелками дорожной разметки 1.18. Таким образом, движение маршрутного транспортного средства в направлении, отличном от указанного разметкой, является нарушением.
ПРОГРЕВ ДВИГАТЕЛЯ
На днях познакомился со своим участковым при неожиданных обстоятельствах: он оштрафовал меня за то, что я прогревал двигатель машины во дворе дома. Это запрещено? Интересует также, с каких пор обязанности ГАИ взяли на себя обычные полицейские?
М.М. ГОЛЬДШТЕЙН, Красноярск
Стоянку с работающим двигателем в жилой зоне или на дворовой территории запрещает пункт 17.2 Правил дорожного движения. За это нарушение грозит штраф 1500 рублей, установленный статьей 12.28 КоАП РФ. Участковый, руководствуясь пунктом 9 части 2 статьи 23.3 КоАП РФ, может и должен пресечь это нарушение.
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