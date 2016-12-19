Легендваген: самые крутые версии Mercedes-Benz G-класса

За десятилетия своей истории Гелендваген примерил множество разных обликов. С годами практичность уступила место пафосу, но выдающаяся проходимость осталась нетронутой.

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Mercedes-Benz G-класса, он же Geländewagen, относится к немногочисленной категории внедорожников- долгожителей . Его коллеги по цеху — Jeep Wrangler, Toyota Land Cruiser 70, УАЗ Хантер и уже покинувший конвейер Land Rover Defender.

Гелендваген изначально разрабатывался как армейский автомобиль по заказу шаха Ирана. Когда машина была готова, заказчику стало не до нее из-за политических событий. Концерн Daimler решил предложить ее силовым структурам других стран, а заодно — адаптировать модель к жизни на «гражданке».

И получилось! До сих пор G-Class состоит на службе в армии, полиции и охране высших чиновников в полусотне стран мира. Спрос со стороны частных покупателей тоже не иссякает, из-за чего машине регулярно продлевают срок жизни. К примеру, в конце 1990-х говорили о завершении жизненного цикла «не ранее 2005 года», а теперь, вероятно, отставки не будет и в 2020-м. Не первый год говорят о преемнике, но опаску производителя можно понять: у новой модели должно быть не меньше харизмы, и промашки клиенты не простят.

С годами вместо практичных модификаций Гелендваген стал тяготеть к роскошным версиям для толстосумов. Апогеем этой эволюции стал Mercedes-Maybach G650 Landaulet, показанный на прошедшем в этом месяце Женевском автосалоне. Впрочем, обо всем по порядку — в нашей фотогалерее.

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Фото: Mercedes-Benz и «За рулем»