Легендваген: самые крутые версии Mercedes-Benz G-класса

За десятилетия своей истории Гелендваген примерил множество разных обликов. С годами практичность уступила место пафосу, но выдающаяся проходимость осталась нетронутой.

Mercedes-Benz G-класса
Mercedes-Benz G-класса

Mercedes-Benz > G-класса

Материалы по теме
41 Gelandevagen_zr 03_15 Вездеходы-долгожители: кто в поле воин?
Mercedes-Benz G-класса, он же Geländewagen, относится к немногочисленной категории внедорожников-долгожителей. Его коллеги по цеху — Jeep Wrangler, Toyota Land Cruiser 70, УАЗ Хантер и уже покинувший конвейер Land Rover Defender.

Гелендваген изначально разрабатывался как армейский автомобиль по заказу шаха Ирана. Когда машина была готова, заказчику стало не до нее из-за политических событий. Концерн Daimler решил предложить ее силовым структурам других стран, а заодно — адаптировать модель к жизни на «гражданке».

И получилось! До сих пор G-Class состоит на службе в армии, полиции и охране высших чиновников в полусотне стран мира. Спрос со стороны частных покупателей тоже не иссякает, из-за чего машине регулярно продлевают срок жизни. К примеру, в конце 1990-х говорили о завершении жизненного цикла «не ранее 2005 года», а теперь, вероятно, отставки не будет и в 2020-м. Не первый год говорят о преемнике, но опаску производителя можно понять: у новой модели должно быть не меньше харизмы, и промашки клиенты не простят.

С годами вместо практичных модификаций Гелендваген стал тяготеть к роскошным версиям для толстосумов. Апогеем этой эволюции стал Mercedes-Maybach G650 Landaulet, показанный на прошедшем в этом месяце Женевском автосалоне. Впрочем, обо всем по порядку — в нашей фотогалерее.

Все про полный привод и внедорожники — в подборке публикаций «За рулем».

Легендваген: самые крутые версии Mercedes-Benz G-класса

Фото: Mercedes-Benz и «За рулем»

Легендваген: самые крутые версии Mercedes-Benz G-класса
Фото: Онлайн-редакция
Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Отзывы о Mercedes-Benz G-класса (1)

Mercedes-Benz 2010 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Не достоинств.

Недостатки:

Все ломается . А стоимость?

Комментарий:

Купите себе БТР-82 и не морочте никому голову...

Написать отзыв

Комментарии (2)

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые

и  все же по моему мнению настоящий гелик только в КЛАССИЧЕСКОМ кузове брутален!

Ответить#
-1

///...но выдающаяся проходимость осталась нетронутой.///
Для равнин Нижней Германии.
Что это за проходимость такая, если на конкурсе швейцарской почтовой службы Гелик вчистую слил Фиату Панде, когда дорога дошла до снегов в горах. Чем выше поднимались, брутальный внедорожник буксовал все чаще и в конце концов не смог взять крутой скользкий подъем, окончательно покрыв свои знамёна позором. А Панда легко дошла до верхушки.

Ответить#
-2