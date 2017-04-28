Как продать автомобиль при помощи секса?

Как легко и быстро продать автомобиль? Раздеть (не обязательно полностью) сексуальную красотку и сфотографировать с машиной. Этим приемом пользуются не только любители…

Женщины помогают рекламировать даже то, что в рекламе, кажется, вовсе не нуждается — например, британскую автомобильную легенду, Rolls-Royce. Кадр из рекламного ролика 2014 года (модель Ghost Series II). Сюжет классический: двое встречаются на дороге. Интересно только, что и у мужчины, и у женщины — по Роллс-Ройсу, и они не знакомы. А в рекламе кабриолета Dawn идет прямая ассоциация женщины с машиной. Тоже классика.
Женщины помогают рекламировать даже то, что в рекламе, кажется, вовсе не нуждается — например, британскую автомобильную легенду, Rolls-Royce. Кадр из рекламного ролика 2014 года (модель Ghost Series II). Сюжет классический: двое встречаются на дороге. Интересно только, что и у мужчины, и у женщины — по Роллс-Ройсу, и они не знакомы. А в рекламе кабриолета Dawn идет прямая ассоциация женщины с машиной. Тоже классика.

Материалы по теме
DSC_0497 copy Фоторепортаж: девушки Московского автосалона
Совсем недавно мы с коллегами вели репортажи с мотор-шоу в Шанхае. Среди наших фотоподборок была традиционная: «Девушки автосалона» — хотя для этого фотографу Косте Якубову и нам, его помощникам в этом нелегком деле, пришлось как следует потрудиться в поисках объектов для фотосъемки. Заниматься тем же в Женеве, Париже и тем более в Москве проще.

Но мы знали, что этот труд всегда вознаграждается: галереи со стендистками легко обгоняют по рейтингу даже классные статьи. И это нормально: красивые девушки нравятся людям — пусть даже меньшинство активно пытается искоренить основной инстинкт. А мы будем «просто-таки нещадно бороться…».

Хотя хватит разглагольствовать, пора перейти от прелюдии к делу! Посмотрите, какую сочную галерею картинок из автомобильной рекламы разных лет мы собрали для вас на досуге!

Как продать автомобиль при помощи секса?

Понравилось? Тогда в следующий раз подготовим видеоподборку забавной эротической авторекламы. Такого типа:

Фото: из архива автора

Видео: youtube.com

Как продать автомобиль при помощи секса?
Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Комментарии (5)

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые

Мне тока №10 понравилась, ну и еще реклама буханки, как оказалось красный ей к лицу.

Ответить#
0

Мама КАПЛЯНЫ! знает точно. Она свой ВАЗ, беременная кяпляной, продавала))) Вот поэтому капляна, мутировал в ничтожество первого сорта. Конечно, когда ещё не сформированному организму по башке чем то лупят)))

Ответить#
-1

Зарулевцы —- не позорьте былое имя! Это что за фото?

Ответить#
0

Зарулевцы —- не позорьте было имя! Это что за фото?

Ответить#
0

Это точно сайт ЗР?

Ответить#
0