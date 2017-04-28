Как продать автомобиль при помощи секса?

Как легко и быстро продать автомобиль? Раздеть (не обязательно полностью) сексуальную красотку и сфотографировать с машиной. Этим приемом пользуются не только любители…

Женщины помогают рекламировать даже то, что в рекламе, кажется, вовсе не нуждается — например, британскую автомобильную легенду, Rolls-Royce. Кадр из рекламного ролика 2014 года (модель Ghost Series II). Сюжет классический: двое встречаются на дороге. Интересно только, что и у мужчины, и у женщины — по Роллс-Ройсу, и они не знакомы. А в рекламе кабриолета Dawn идет прямая ассоциация женщины с машиной. Тоже классика.

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Но мы знали, что этот труд всегда вознаграждается: галереи со стендистками легко обгоняют по рейтингу даже классные статьи. И это нормально: красивые девушки нравятся людям — пусть даже меньшинство активно пытается искоренить основной инстинкт. А мы будем «просто-таки нещадно бороться…».

Хотя хватит разглагольствовать, пора перейти от прелюдии к делу! Посмотрите, какую сочную галерею картинок из автомобильной рекламы разных лет мы собрали для вас на досуге!

Понравилось? Тогда в следующий раз подготовим видеоподборку забавной эротической авторекламы. Такого типа:

Фото: из архива автора

Видео: youtube.com