Как продать автомобиль при помощи секса?

Откуда взялись «автоюристы»? О текущей ситуации на рынке страхования и последствиях реформ, предпринятых Банком России, рассказывает президент автономной некоммерческой организации по защите прав страхователей «За справедливые выплаты» Александр Коваль.
На входе меня просят достать телефон и заклеивают маленькими круглыми стикерами обе камеры — фронтальную и основную. Рюкзак с зеркалкой также нужно оставить охране, так что сегодня вам придется верить мне на слово. Здесь, в небольшом павильоне под Таллином, прямо сейчас расчехлят кроссовер Карок, сменяющий старину Йети. А еще чуть позже я сяду за руль закамуфлированной машины и прохвачу по окрестным лесам.
Женщины помогают рекламировать даже то, что в рекламе, кажется, вовсе не нуждается — например, британскую автомобильную легенду, Rolls-Royce. Кадр из рекламного ролика 2014 года (модель Ghost Series II). Сюжет классический: двое встречаются на дороге. Интересно только, что и у мужчины, и у женщины — по Роллс-Ройсу, и они не знакомы. А в рекламе кабриолета Dawn идет прямая ассоциация женщины с машиной. Тоже классика.
Женщины помогают рекламировать даже то, что в рекламе, кажется, вовсе не нуждается — например, британскую автомобильную легенду, Rolls-Royce. Кадр из рекламного ролика 2014 года (модель Ghost Series II). Сюжет классический: двое встречаются на дороге. Интересно только, что и у мужчины, и у женщины — по Роллс-Ройсу, и они не знакомы. А в рекламе кабриолета Dawn идет прямая ассоциация женщины с машиной. Тоже классика.
Совсем недавно мы с коллегами вели репортажи с мотор-шоу в Шанхае. Среди наших фотоподборок была традиционная: «Девушки автосалона» — хотя для этого фотографу Косте Якубову и нам, его помощникам в этом нелегком деле, пришлось как следует потрудиться в поисках объектов для фотосъемки. Заниматься тем же в Женеве, Париже и тем более в Москве проще.
Но мы знали, что этот труд всегда вознаграждается: галереи со стендистками легко обгоняют по рейтингу даже классные статьи. И это нормально: красивые девушки нравятся людям — пусть даже меньшинство активно пытается искоренить основной инстинкт. А мы будем «просто-таки нещадно бороться…».
Хотя хватит разглагольствовать, пора перейти от прелюдии к делу! Посмотрите, какую сочную галерею картинок из автомобильной рекламы разных лет мы собрали для вас на досуге!