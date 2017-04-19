Новый Tiggo 5, будущая Camry и другие: онлайн-трансляция с Шанхайского автосалона

Авторынок Китайской Народной Республики самый емкий в мире: в одном только 2016 году там было продано 24,4 млн новых автомобилей — на 15% больше, чем годом ранее. Неудивительно, что отметиться на всекитайском автосмотре жаждет каждая компания, выпускающая транспортные средства, — иные, как Ламборгини, уже начали в ущерб Женеве приберегать свои мировые премьеры для Пекина и Шанхая, крупнейших мегаполисов, где с периодичностью раз в два года проходят международные автосалоны.

Auto Shanghai проходит с 19 по 28 апреля 2017 года в Национальном центре выставок и конгрессов Шанхая. 19 и 20 апреля — пресс-дни. Для широкой публики 17-й Шанхайский автосалон будет открыт 21–28 апреля. Разница во времени между Москвой и Шанхаем плюс 5 часов.

В 2015 году на 350 тыс. кв. метров четырехлепесткового центра выставок и конгрессов 928 000 посетителей смогли увидеть свыше 1300 автопремьер, которые представили 1185 компаний из 18 стран. Выставку тогда посетило около 10 тысяч журналистов из 2150 местных и зарубежных СМИ.

В этом году в списке экспонентов «Автошанхая» значатся Aston Martin, Audi, BMW, Brilliance, Buick, BYD, Citroen, Chery, Сhevrolet и далее по алфавиту, заканчивая компаниями Volvo, Volkswagen, Yudo и Zotye. Самые интересные премьеры Шанхая, будь то концепты или серийные модели, которые со дня на день поступят на наш рынок, сумасшедшие спорткары или бессовестные клоны, вы найдете в наших публикациях.

Не переключайтесь — онлайн-трансляция из павильонов и кулуаров 17-й Международной выставки автомобильной и обрабатывающей промышленности в Шанхае уже началась, и информация регулярно обновляется.

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Фотогалерея знаковых премьер автосалона в Шанхае — здесь.

Очередную партию китайских автомобилей-клонов вы найдете по этой ссылке.

И, конечно, куда же без девушек! Фотоальбом цепляющих взглядом моделей из Шанхай тут.

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21:21 Ford: везет китайцам!

Илья Пименов

На фоне многочисленных китайских компакт-кроссоверов на электрической тяге площадка Ford в Шанхае особенно выделялась — ведь там были настоящие машины!

Китайцы явно неравнодушны ко всему американскому: слушают американскую музыку, берут себе американские имена, ездят на машинах американских марок (хоть и местного производства). Неудивительно, что на стенде Ford в Шанхае постоянно была толпа. А во время презентации пробиться к сцене хотя бы на 10 метров оказалось невозможно.

Ford Mustang

Гвоздями шоу фордовцы сделали показы обновленного Мустанга и экстремального пикапа F-150 Raptor: первый просто выкатили на сцену и сняли драпировку, а второй стремительно выехал из-за кулис и прыгнул на трамплине. Грянули аплодисменты. Видимо, китайцы понимают, какими должны быть настоящие машины. Похоже, безликие электромобили с незапоминающимися цифро-буквенными индексами им порядком надоели.

О Мустанге долго рассказывать не буду. У него лишь немного изменили внешний вид, предложили покупателям три новых цвета и цифровую панель приборов, у которой можно менять цвет по своему вкусу, поставили 12-дюймовый монитор, где отображается режим работы Mustang MyMode — нормальный, спортивный и трековый, от которых зависят настройки рулевого, подвески MagneRide и звучание двигателя. Впрочем, для нас все это представляет только познавательный интерес, так как Мустанг у нас до сих пор не продается — хотя российское представительство Ford обещало привезти поникар еще два года назад. Китайцам Мустанг впервые показали в январе 2015 года и вскоре начали продажи. Модель продолжает набирать популярность.

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О том, что такое экстремальный пикап Ford Raptor нового поколения , мы писали довольно подробно.. Это недешевая машина даже в США, от 50 000 долларов за базовую комплектацию и до 60 000 долларов с опциями. У нас «серые» дилеры предлагают Рапторы из Америки от 5,5 до 7,5 миллионов рублей. Однако и в Китае Рапторы будут стоить вдвое больше, чем на родине, — от 500 000 юаней (примерно 4,25 миллионов рублей) за стандартный вариант с двойной кабиной SuperCrew и до 550 000 юаней (около 4,67 миллиона рублей) за максимальную комплектацию. Кроме того, что импортные машины облагаются в КНР повышенным налогам, владельцам пикапов, которые классифицируются как грузовики, еще и нельзя заезжать в центры больших городов. Лично я не могу себе представить на Рапторе простого китайского селянина. Тем не менее фордовцы уверены, что спрос на машину будет. Продажи начнут уже в следующем году.

Об обновленном Эвересте, который также показали в Шанхае, ходили слухи, что его собираются продавать в России, причем уже с конца текущего года. В FordSollers мне эту информацию не подтвердили, однако добавили, что к модели присматриваются, и, возможно, через некоторое (неопределенное пока) время мы ее на нашем рынке все-таки увидим. Но естественно, не китайскую или тайскую, а локализованную. Так что эту машину мы с коллегами на автосалоне изучали особенно внимательно. Интересная модель!

Первое, что подкупает, — Ford Everest сделан на базе пикапа Ranger, то есть он рамный. Второе — у него большой дорожный просвет, такой же, как у упомянутого уже Раптора, 225 мм. Хорошие геометрические параметры: углы въезда, съезда и рампы составляют соответственно 29, 25 и 21 градус. По данным Ford, он спокойно может преодолевать броды глубиной до 800 мм. Есть версия с полным приводом, понижающей передачей и электронной блокировкой заднего моста. А управляет всем этим хозяйством Terrain Management System.

Передняя подвеска двухрычажная, сзади — неразрезной мост с механизмом Уатта. На вид все надежно. Кроме автомата есть шестиступенчатая «механика». Два турбодизеля, 2,2 л мощностью 150 л.с. и 200-сильный 3,2. Бензиновый мотор двухлитровый и тоже наддувный, серии EcoBoost, развивающий 238 л.с. и позволяющий разогнаться до 200 км/ч. Грузоподъемность машины — 750 кг, на хвосте Everest может тянуть до 3 тонн (если прицеп с тормозами), максимальный объем багажного отсека при сложенных задних сиденьях — 2010 литров, и еще 48 литров фордовцы насчитывают в 30 карманах для мелочовки. А они здесь необходимы — ведь машина может взять на борт семерых! Есть несколько USB-разъемов, розетки на 12 и даже 240 вольт. Мечта путешественника.

А в салоне сразу заметен новый мультимедийный комплекс с большим сенсорным экраном. В оснащении автомобиля теперь есть системы предотвращения столкновений и кругового обзора. Также в перечне оборудования ABS, EBD, BAS, ESP; система помощи при старте на подъеме и при спуске; система положения прицепа, слежения за рядностью движения, контроля дорожной разметки; круиз-контроль; регулировка рулевой колонки; подогрев передних сидений; иммобилайзер; электрорегулировка боковых зеркал.

Явно недорогой пластик сочетается с приличной на вид кожей. Зарубежные владельцы дорестайлинговых Эверестов говорят, что недостатков у машины немного, и самые заметные из них — широкие передние стойки и быстро пачкающиеся боковые стекла. Многие хвалят сиденья. Мне они тоже понравились. Говорят, в рестайлинговой версии существенно улучшили шумоизоляцию. Но как это проверить на автосалоне? В общем, я первым встану в очередь за российской версией Ford Everest — как минимум на длительный тест-драйв.

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20:10 АМР для випов

Илья Пименов

Британская марка Aston Martin представила на автосалоне в Шанхае суббренд AMR (сокращение от Aston Martin Racing) — фактически заводской тюнинг. Под такой маркойангличане отныне будут делать ограниченными сериями самые мощные, быстрые и дорогие автомобили. Об этом они заявляли в Женеве и сообщили еще раз в Шанхае. Китайский рынок важнейший и для этой марки, как для многих других. «Астоны» в КНР начали продавать в 2015 году, сейчас в стране 15 дилерских центров Aston Martin.

Чтобы наглядно показать, что значит аббревиатура, на стенд поставили Rapide AMR — версию Рапида, выпускаемого с 2010 года, с 600-сильным V12, способную разгоняться до 338 км/ч. Время разгона до 100 км/ч англичане не приводят, однако называют новинку самой быстрой четырехдверкой в мире.

Прочие отличия от стандартного варианта — особая окраска с элементами цвета лайма и такого же цвета вставки в салоне, колеса диаметром 21 дюйм со сверхнизкопрофильными шинами, карбоновые детали «обвеса», углепластиковые кресла и панели в салоне, обшивка из алькантары. К сожалению, посидеть в таком чудесном салоне не удалось: стендисты очень берегут Rapide AMR. Автомобиль будет выпущен тиражом 210 экземпляров. Интересно, есть ли какая-то квота на Китай, сколько экземпляров отправят в Россию? На стенде мне на эти вопросы никто ответить, естественно, не смог.

А знаете, что-то мне не нравится это лаймовое оформление — не идет оно Астон Мартину. Да и вообще к автомобилям, предназначенным для VIP, я отношусь прохладно. Так что погляжу на новинку несколько минут и пойду дальше.

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12:20 Kia K2 Cross: кросс в Рио

Юрий Тимкин

Kia Rio нового поколения в Китае уже показали. У нас такая машина с небольшими изменениями будет представлена летом. По нашим данным, в отличие от модели-предшественницы, россиянам будут предлагаться исключительно седаны (хотя представители компании пока стараются избегать разговоров о будущем). Кузов хэтчбек, как не слишком востребованный, предадут забвению.

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Это правда. Но не вся. По нашим данным, в России двухобъемный Rio все-таки станет выпускаться. Это будет хэтчбек с защитным пластиковым обвесом и увеличенным на 45 мм дорожным просветом. В Шанхае автомобиль показали как. И позиционируют его корейцы не иначе как кроссовер.

Привод — исключительно передний. Зато увеличенный клиренс приподнял посадку, а вместе с ней и улучшил обзорность. В придачу появилась защита картера.

Линейка двигателя уже известна по новому Солярису и состоит из 1,4-литрового 100-сильного агрегата и 1,6-литрового 123-сильного. На выбор потенциальным покупателям предлагается 6-ступенчатые механика либо автомат. Оценить машину в деле китайцы смогут уже во втором квартале 2017 года. До россиян она доберется лишь несколько месяцев спустя.

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11:40 Когда новый Haval H6 приедет в Россию?

Константин Васильев

На стенде компании Haval на Шанхайском автосалоне мы поговорили с заместителем генерального директора ООО «Хавейл Моторс Рус» Михаилом Роткиным. Он рассказал, когда внедорожник Haval H6 нового поколения, дебютировавший в Шанхае, появится в нашей стране. Встанет ли он на конвейер строящегося в Тульской области завода марки?

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11:20 Toyota Fun — в поисках фана

Юрий Тимкин

Не секрет, что у седана Toyota Camry сложился имидж надежного, но скучного автомобиля. По этой причине его редко приобретают для личного пользования — в большинстве случаев это служебная машина. Тойотовцев такое положение дел перестало устраивать, и они решили засучить рукава. Минувшей зимой они показали американскую версию нового поколения модели — как никогда яркую и привлекательную.

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На рынках Китая и России Camry всегда предлагалась в измененном виде. Как будет выглядеть грядущее поколение бестселлера, можно понять глядя наконцепт. И это будущее нам по вкусу! Наконец-то, тойотовская внешность перестанет вызывать зевоту. Размашистая узкая светотехника, ниспадающая линия крыши, лихо вздыбленная линия остекления — все это придает изрядную долю экспрессии, которой так не хватает нынешней Camry. К сожалению, дизайн салона японцы пока не раскрывают. Намекают лишь, что он тоже будет выполнен в раскованном стиле. Убедиться в этом мы сможем ближе к зиме — на это время запланирован показ серийного седана.

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20:50 Когда ждать новинок Lifan в России

Константин Васильев





На стенде марки Lifan удалось пообщаться с исполнительным директором Chongqing Lifan Industry Сунем Цэцзюнем и выяснить, на кого рассчитаны новинки марки — кроссовер X80 и минивэн M5 — и когда они появятся в России. Надо отдать должное топ-менеджеру Лифана — он довольно неплохо говорит по-русски.









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19:40 Zotye T300 и T700: а УАЗы лучше!

Кирилл Милешкин

Марка Zotye пришла на российский рынок только в прошлом году. В линейке — почти оригинальный седан Z300 и «почти Туарег» — кроссовер T600. На китайском рынке марка также предлагает беззастенчивые копии Porsche Macan и Audi Q3. Серийных новинок на стенде компании было две.

Компактный кроссовер T300 выглядит страшненько и неказисто. Теперь понятно, почему дизайнеры Zotye предпочитают копировать результаты чужой работы. Но они старались: вглядитесь хотя бы в «брызги» повторителей поворотников в корпусах зеркал. Интерьер выглядит куда спокойнее и даже немного радует стилем, хотя запах и качество подгонки панелей не дают забыть о происхождении машины.

Габариты Zotye T300 — 4387 x 1835 x 1642 мм при колесной базе 2600 мм. Автомобиль везет 1,5-литровый турбомотор мощностью 145 л.с. Трансмиссия типична для китайских моделей: механика или опциональный вариатор, привод исключительно на передние колеса. В Поднебесной новинка будет стоить от 60 тысяч до 80 тысяч юаней (490–650 тысяч рублей).

Zotye T700

Повернувшись к большому внедорожнику T700, я было порадовался за Zotye: симпатично и без плагиата. Вдвойне приятно, что таким получился флагман бренда, производство которого уже стартовало. Но стоило заглянуть в салон, как весь позитив разом испарился. Цифровую комбинацию приборов рисовали с оглядкой на Porsche, руль и шайба управления коробкой передач подсмотрены у Ягуара, центральная консоль с вертикальным дисплеем и дефлекторами по бокам — у Volvo. Все клавиши выполнены из наидешевейшего пластика и безбожно люфтят. Способности сенсорного экрана я даже проверять не стал. Зато «кожи» в интерьере много.

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Захлопнув дверь со второй попытки, пошел искать брошюру с техническими характеристиками этого «премиума». Двигатели заявлены современные. Zotye T700 повезут турбированные «четверки» объемом 1,8 (177 л.с.) и 2,0 литра (190 или 220 л.с.). Со всеми агрегатируется 6-ступенчатый преселективный робот, а самый слабый мотор можно заполучить и с механикой. Цены в Китае стартуют с отметки 150 000 юаней (1,22 млн рублей).

Если Zotye T300 еще можно попробовать продавать в России при условии гуманной цены, то с Т700 я бы на месте китайцев не стал позориться. Наш УАЗ Патриот агрегатами, может, и попроще, зато уж точно честнее коллеги из Поднебесной.

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19:05 BMW 5-й серии Long: с особым значением

Илья Пименов

BMW в Шанхае представляет удлиненную версию пятой серии (Li), и в этом нет ничего удивительного: в Китае любят длиннобазники, и удлиненные «пятерки» прошлого поколения здесь не редкость. Вот и актуальную «пятерку» (G30) растянули на 133 мм, чуть-чуть недотянув до «семерки». Пропорции при этом несколько изменились, но не стали безобразными. Это как фирменная одежда: ХL и ХХL выглядят одинаково хорошо. Иной раз ХХL даже лучше.

Что дало это удлинение помимо увеличенного пространства для задних пассажиров? Во-первых, повышенную плавность хода. Во-вторых, улучшенную шумоизоляцию. К тому же длиннобазник оборудуют задними сиденьями повышенной комфортности с электроприводами (могут быть с вентиляцией и функцией массажа). Между сиденьями подлокотник с тачпадом для управления доступными пассажирам системами автомобиля. Над головой — панорамная крыша.

Уровень отделки интерьера — выше обычного: обивка из кожи Nappa, мультимедийная система с динамиками Bowers&Wilkins и двумя мониторами с диагональю 10,25 дюйма, вмонтированными в подголовники передних кресел.

BMW 5-й серии Long

На выбор предложат три бензиновых мотора: две версии четырехцилиндрового 2,0-литрового с турбонаддувом и наддувную «шестерку» объемом 3,0 литра. В 525 Li двигатель развивает 224 л.с., в 530 Li — 252 л.с., а самая мощная версия, 540 Li, будет 340-сильной. Коробка передач — 8-ступенчатая автоматическая. Ожидается и версия с гибридом plug-in. И, что довольно неожиданно, для длиннобазника в Китае предложат… аэродинамический M-пакет.

В продажу автомобиль поступит в третьем квартале этого года по цене от 450 000 до 750 000 юаней (то есть 65 300 — 108 715 долларов). Будут ли баварцы продавать удлиненку на других рынках, пока не известно, хотя такие разговоры были. У нас она также могла пользоваться спросом.

Увы, кроме личных впечатлений от внешности, ничего предложить не могу: автомобиль оградили ленточками, за барьер не пускали. Смотри как на произведение искусства — издалека.

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18:50 BMW M4 CS: к гонкам готов

Илья Пименов

Белоснежная удлиненная «пятерка» BMW очень хороша, но и она не может затмить синее купе M4 CS, самое мощное среди собратьев. Под капотом скрывается 3,0-литровый рядный 6-цилиндровый двигатель с двумя турбонагнетателями, который в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач способен разогнать автомобиль до 100 км/ч за 3,9 секунды. Максимальную скорость предусмотрительно ограничили на уровне 280 км/ч. Вы можете себе представить, что это такое? Вдвое больше высокой скорости! Кстати говоря, CS — несколько приближенная к «гражданке» версия 500-cильного M4 GTS, готового к гонкам.

У SC многое от GTS — карбон-керамические тормоза, 20-дюймовые колесные диски, спортивная подвеска, выхлопная система, спортивные сиденья, аэродинамические элементы. И восхитительный цвет — темно-синий Frozen Dark Blue II, на котором особенно выигрышно смотрятся шильдики M-серии. Еще для этого автомобиля приготовлено четыре цвета на выбор: Alpine White (белый), Lime Rock Grey (серебристый), San Marino Blue (голубой «металлик») и Sapphire Black (черный с искоркой).

По сравнению с прежней M4, CS новая легче на 32 кг за счет применения деталей из углепластика, облегченных панелей, аудиосистемы, климатической установки. Сэкономили граммы даже на внутренних дверных ручках, заменив их петлями. Увы, потянуть за них не удалось: и эту машину оградили барьером. Но звучит она прекрасно, даже на самых малых оборотах.

Автомобиль будут производить до середины лета 2018 года ограниченным тиражом. И практически все заказы уже расписаны, несмотря на впечатляющую стоимость покупки — от 116 900 евро в Германии. Сколько BMW M4 CS будет стоить в России или том же Китае, где мощные импортные машины облагаются особо большим налогом, можно только догадываться. Ценник XXL гарантирован.

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17:45 Lexus NX: посвежевший

Кирилл Милешкин

Рестайлинг кроссовера Lexus NX? Звучит смешно. Хотя бы потому, что его дизайн, кажется, не устареет никогда! И это достойная награда за ту смелость, с которой японские дизайнеры подошли к созданию автомобиля. Тем не менее в Шанхай привезли обновленный NX.

Изменения мало того что на уровне нюансов, так еще и практически незаметны на фантастическом силуэте машины. Не без подсказок нашел отличия: орнамент решетки радиатора, размер воздухозаборников, графика фар и фонарей. Ждать чего-то большего было глупо. Удивить Lexus NX может только тем, если во втором поколении вдруг превратится в Тойоту Камри.

Двигатели остались без изменений, хотя 2,0-литровый турбомотор повысили в «должности». Отныне его обозначает шильдик не «200t», а «300». Это сделано для того, чтобы подчеркнуть близость 238-сильной версии к гибриду NX300h по мощности и динамике. От глаз скрыта новая подвеска, которая перенастроена в угоду управляемости. Есть опасения, что с ней Lexus NX станет уже чрезмерно жестким, но это нужно проверять на ездовом тесте.

Хотел попасть в салон — и не смог. По непонятной традиции выставки многие машины (даже абсолютно серийные и не слишком новые) заперты. Через стекло заприметил увеличившиеся в размерах экран мультимедийной системы и тачпад между креслами. Да и металла во внутренней отделке стало побольше. Однако вряд ли это все выведет восприятие автомобиля на другой уровень. А вот улучшенная шумоизоляция и активная система шумоподавления — могут.

Lexus NX пользуется отменным спросом по всему миру, включая Россию. Поэтому надеемся, что к нам посвежевший кроссовер приедет без опозданий.

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16:50 Mercedes-Benz Concept A Sedan: не CLA