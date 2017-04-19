Новый Tiggo 5, будущая Camry и другие: онлайн-трансляция с Шанхайского автосалона

Авторынок Китайской Народной Республики самый емкий в мире: в одном только 2016 году там было продано 24,4 млн новых автомобилей — на 15% больше, чем годом ранее. Неудивительно, что отметиться на всекитайском автосмотре жаждет каждая компания, выпускающая транспортные средства, — иные, как Ламборгини, уже начали в ущерб Женеве приберегать свои мировые премьеры для Пекина и Шанхая, крупнейших мегаполисов, где с периодичностью раз в два года проходят международные автосалоны.
В 2015 году на 350 тыс. кв. метров четырехлепесткового центра выставок и конгрессов 928 000 посетителей смогли увидеть свыше 1300 автопремьер, которые представили 1185 компаний из 18 стран. Выставку тогда посетило около 10 тысяч журналистов из 2150 местных и зарубежных СМИ.
В этом году в списке экспонентов «Автошанхая» значатся Aston Martin, Audi, BMW, Brilliance, Buick, BYD, Citroen, Chery, Сhevrolet и далее по алфавиту, заканчивая компаниями Volvo, Volkswagen, Yudo и Zotye. Самые интересные премьеры Шанхая, будь то концепты или серийные модели, которые со дня на день поступят на наш рынок, сумасшедшие спорткары или бессовестные клоны, вы найдете в наших публикациях.
Не переключайтесь — онлайн-трансляция из павильонов и кулуаров 17-й Международной выставки автомобильной и обрабатывающей промышленности в Шанхае уже началась, и информация регулярно обновляется.
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- Фотогалерея знаковых премьер автосалона в Шанхае — здесь.
- Очередную партию китайских автомобилей-клонов вы найдете по этой ссылке.
- И, конечно, куда же без девушек! Фотоальбом цепляющих взглядом моделей из Шанхай тут.
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21:21 Ford: везет китайцам!
Илья Пименов
На фоне многочисленных китайских компакт-кроссоверов на электрической тяге площадка Ford в Шанхае особенно выделялась — ведь там были настоящие машины!
Китайцы явно неравнодушны ко всему американскому: слушают американскую музыку, берут себе американские имена, ездят на машинах американских марок (хоть и местного производства). Неудивительно, что на стенде Ford в Шанхае постоянно была толпа. А во время презентации пробиться к сцене хотя бы на 10 метров оказалось невозможно.
Гвоздями шоу фордовцы сделали показы обновленного Мустанга и экстремального пикапа F-150 Raptor: первый просто выкатили на сцену и сняли драпировку, а второй стремительно выехал из-за кулис и прыгнул на трамплине. Грянули аплодисменты. Видимо, китайцы понимают, какими должны быть настоящие машины. Похоже, безликие электромобили с незапоминающимися цифро-буквенными индексами им порядком надоели.
О Мустанге долго рассказывать не буду. У него лишь немного изменили внешний вид, предложили покупателям три новых цвета и цифровую панель приборов, у которой можно менять цвет по своему вкусу, поставили 12-дюймовый монитор, где отображается режим работы Mustang MyMode — нормальный, спортивный и трековый, от которых зависят настройки рулевого, подвески MagneRide и звучание двигателя. Впрочем, для нас все это представляет только познавательный интерес, так как Мустанг у нас до сих пор не продается — хотя российское представительство Ford обещало привезти поникар еще два года назад. Китайцам Мустанг впервые показали в январе 2015 года и вскоре начали продажи. Модель продолжает набирать популярность.
Об обновленном Эвересте, который также показали в Шанхае, ходили слухи, что его собираются продавать в России, причем уже с конца текущего года. В FordSollers мне эту информацию не подтвердили, однако добавили, что к модели присматриваются, и, возможно, через некоторое (неопределенное пока) время мы ее на нашем рынке все-таки увидим. Но естественно, не китайскую или тайскую, а локализованную. Так что эту машину мы с коллегами на автосалоне изучали особенно внимательно. Интересная модель!
Первое, что подкупает, — Ford Everest сделан на базе пикапа Ranger, то есть он рамный. Второе — у него большой дорожный просвет, такой же, как у упомянутого уже Раптора, 225 мм. Хорошие геометрические параметры: углы въезда, съезда и рампы составляют соответственно 29, 25 и 21 градус. По данным Ford, он спокойно может преодолевать броды глубиной до 800 мм. Есть версия с полным приводом, понижающей передачей и электронной блокировкой заднего моста. А управляет всем этим хозяйством Terrain Management System.
Передняя подвеска двухрычажная, сзади — неразрезной мост с механизмом Уатта. На вид все надежно. Кроме автомата есть шестиступенчатая «механика». Два турбодизеля, 2,2 л мощностью 150 л.с. и 200-сильный 3,2. Бензиновый мотор двухлитровый и тоже наддувный, серии EcoBoost, развивающий 238 л.с. и позволяющий разогнаться до 200 км/ч. Грузоподъемность машины — 750 кг, на хвосте Everest может тянуть до 3 тонн (если прицеп с тормозами), максимальный объем багажного отсека при сложенных задних сиденьях — 2010 литров, и еще 48 литров фордовцы насчитывают в 30 карманах для мелочовки. А они здесь необходимы — ведь машина может взять на борт семерых! Есть несколько USB-разъемов, розетки на 12 и даже 240 вольт. Мечта путешественника.
А в салоне сразу заметен новый мультимедийный комплекс с большим сенсорным экраном. В оснащении автомобиля теперь есть системы предотвращения столкновений и кругового обзора. Также в перечне оборудования ABS, EBD, BAS, ESP; система помощи при старте на подъеме и при спуске; система положения прицепа, слежения за рядностью движения, контроля дорожной разметки; круиз-контроль; регулировка рулевой колонки; подогрев передних сидений; иммобилайзер; электрорегулировка боковых зеркал.
Явно недорогой пластик сочетается с приличной на вид кожей. Зарубежные владельцы дорестайлинговых Эверестов говорят, что недостатков у машины немного, и самые заметные из них — широкие передние стойки и быстро пачкающиеся боковые стекла. Многие хвалят сиденья. Мне они тоже понравились. Говорят, в рестайлинговой версии существенно улучшили шумоизоляцию. Но как это проверить на автосалоне? В общем, я первым встану в очередь за российской версией Ford Everest — как минимум на длительный тест-драйв.
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20:10 АМР для випов
Илья Пименов
Британская марка Aston Martin представила на автосалоне в Шанхае суббренд AMR (сокращение от Aston Martin Racing) — фактически заводской тюнинг. Под такой маркойангличане отныне будут делать ограниченными сериями самые мощные, быстрые и дорогие автомобили. Об этом они заявляли в Женеве и сообщили еще раз в Шанхае. Китайский рынок важнейший и для этой марки, как для многих других. «Астоны» в КНР начали продавать в 2015 году, сейчас в стране 15 дилерских центров Aston Martin.
Чтобы наглядно показать, что значит аббревиатура, на стенд поставили Rapide AMR — версию Рапида, выпускаемого с 2010 года, с 600-сильным V12, способную разгоняться до 338 км/ч. Время разгона до 100 км/ч англичане не приводят, однако называют новинку самой быстрой четырехдверкой в мире.
Прочие отличия от стандартного варианта — особая окраска с элементами цвета лайма и такого же цвета вставки в салоне, колеса диаметром 21 дюйм со сверхнизкопрофильными шинами, карбоновые детали «обвеса», углепластиковые кресла и панели в салоне, обшивка из алькантары. К сожалению, посидеть в таком чудесном салоне не удалось: стендисты очень берегут Rapide AMR. Автомобиль будет выпущен тиражом 210 экземпляров. Интересно, есть ли какая-то квота на Китай, сколько экземпляров отправят в Россию? На стенде мне на эти вопросы никто ответить, естественно, не смог.
А знаете, что-то мне не нравится это лаймовое оформление — не идет оно Астон Мартину. Да и вообще к автомобилям, предназначенным для VIP, я отношусь прохладно. Так что погляжу на новинку несколько минут и пойду дальше.
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12:20 Kia K2 Cross: кросс в Рио
Юрий Тимкин
Kia Rio нового поколения в Китае уже показали. У нас такая машина с небольшими изменениями будет представлена летом. По нашим данным, в отличие от модели-предшественницы, россиянам будут предлагаться исключительно седаны (хотя представители компании пока стараются избегать разговоров о будущем). Кузов хэтчбек, как не слишком востребованный, предадут забвению.
Привод — исключительно передний. Зато увеличенный клиренс приподнял посадку, а вместе с ней и улучшил обзорность. В придачу появилась защита картера.
Линейка двигателя уже известна по новому Солярису и состоит из 1,4-литрового 100-сильного агрегата и 1,6-литрового 123-сильного. На выбор потенциальным покупателям предлагается 6-ступенчатые механика либо автомат. Оценить машину в деле китайцы смогут уже во втором квартале 2017 года. До россиян она доберется лишь несколько месяцев спустя.
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11:40 Когда новый Haval H6 приедет в Россию?
Константин Васильев
На стенде компании Haval на Шанхайском автосалоне мы поговорили с заместителем генерального директора ООО «Хавейл Моторс Рус» Михаилом Роткиным. Он рассказал, когда внедорожник Haval H6 нового поколения, дебютировавший в Шанхае, появится в нашей стране. Встанет ли он на конвейер строящегося в Тульской области завода марки?
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11:20 Toyota Fun — в поисках фана
Юрий Тимкин
Не секрет, что у седана Toyota Camry сложился имидж надежного, но скучного автомобиля. По этой причине его редко приобретают для личного пользования — в большинстве случаев это служебная машина. Тойотовцев такое положение дел перестало устраивать, и они решили засучить рукава. Минувшей зимой они показали американскую версию нового поколения модели — как никогда яркую и привлекательную.
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20:50 Когда ждать новинок Lifan в России
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19:40 Zotye T300 и T700: а УАЗы лучше!
Кирилл Милешкин
Марка Zotye пришла на российский рынок только в прошлом году. В линейке — почти оригинальный седан Z300 и «почти Туарег» — кроссовер T600. На китайском рынке марка также предлагает беззастенчивые копии Porsche Macan и Audi Q3. Серийных новинок на стенде компании было две.
Компактный кроссовер T300 выглядит страшненько и неказисто. Теперь понятно, почему дизайнеры Zotye предпочитают копировать результаты чужой работы. Но они старались: вглядитесь хотя бы в «брызги» повторителей поворотников в корпусах зеркал. Интерьер выглядит куда спокойнее и даже немного радует стилем, хотя запах и качество подгонки панелей не дают забыть о происхождении машины.
Габариты Zotye T300 — 4387 x 1835 x 1642 мм при колесной базе 2600 мм. Автомобиль везет 1,5-литровый турбомотор мощностью 145 л.с. Трансмиссия типична для китайских моделей: механика или опциональный вариатор, привод исключительно на передние колеса. В Поднебесной новинка будет стоить от 60 тысяч до 80 тысяч юаней (490–650 тысяч рублей).
Повернувшись к большому внедорожнику T700, я было порадовался за Zotye: симпатично и без плагиата. Вдвойне приятно, что таким получился флагман бренда, производство которого уже стартовало. Но стоило заглянуть в салон, как весь позитив разом испарился. Цифровую комбинацию приборов рисовали с оглядкой на Porsche, руль и шайба управления коробкой передач подсмотрены у Ягуара, центральная консоль с вертикальным дисплеем и дефлекторами по бокам — у Volvo. Все клавиши выполнены из наидешевейшего пластика и безбожно люфтят. Способности сенсорного экрана я даже проверять не стал. Зато «кожи» в интерьере много.
Если Zotye T300 еще можно попробовать продавать в России при условии гуманной цены, то с Т700 я бы на месте китайцев не стал позориться. Наш УАЗ Патриот агрегатами, может, и попроще, зато уж точно честнее коллеги из Поднебесной.
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19:05 BMW 5-й серии Long: с особым значением
Илья Пименов
BMW в Шанхае представляет удлиненную версию пятой серии (Li), и в этом нет ничего удивительного: в Китае любят длиннобазники, и удлиненные «пятерки» прошлого поколения здесь не редкость. Вот и актуальную «пятерку» (G30) растянули на 133 мм, чуть-чуть недотянув до «семерки». Пропорции при этом несколько изменились, но не стали безобразными. Это как фирменная одежда: ХL и ХХL выглядят одинаково хорошо. Иной раз ХХL даже лучше.
Что дало это удлинение помимо увеличенного пространства для задних пассажиров? Во-первых, повышенную плавность хода. Во-вторых, улучшенную шумоизоляцию. К тому же длиннобазник оборудуют задними сиденьями повышенной комфортности с электроприводами (могут быть с вентиляцией и функцией массажа). Между сиденьями подлокотник с тачпадом для управления доступными пассажирам системами автомобиля. Над головой — панорамная крыша.
Уровень отделки интерьера — выше обычного: обивка из кожи Nappa, мультимедийная система с динамиками Bowers&Wilkins и двумя мониторами с диагональю 10,25 дюйма, вмонтированными в подголовники передних кресел.
На выбор предложат три бензиновых мотора: две версии четырехцилиндрового 2,0-литрового с турбонаддувом и наддувную «шестерку» объемом 3,0 литра. В 525 Li двигатель развивает 224 л.с., в 530 Li — 252 л.с., а самая мощная версия, 540 Li, будет 340-сильной. Коробка передач — 8-ступенчатая автоматическая. Ожидается и версия с гибридом plug-in. И, что довольно неожиданно, для длиннобазника в Китае предложат… аэродинамический M-пакет.
В продажу автомобиль поступит в третьем квартале этого года по цене от 450 000 до 750 000 юаней (то есть 65 300 — 108 715 долларов). Будут ли баварцы продавать удлиненку на других рынках, пока не известно, хотя такие разговоры были. У нас она также могла пользоваться спросом.
Увы, кроме личных впечатлений от внешности, ничего предложить не могу: автомобиль оградили ленточками, за барьер не пускали. Смотри как на произведение искусства — издалека.
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18:50 BMW M4 CS: к гонкам готов
Илья Пименов
Белоснежная удлиненная «пятерка» BMW очень хороша, но и она не может затмить синее купе M4 CS, самое мощное среди собратьев. Под капотом скрывается 3,0-литровый рядный 6-цилиндровый двигатель с двумя турбонагнетателями, который в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач способен разогнать автомобиль до 100 км/ч за 3,9 секунды. Максимальную скорость предусмотрительно ограничили на уровне 280 км/ч. Вы можете себе представить, что это такое? Вдвое больше высокой скорости! Кстати говоря, CS — несколько приближенная к «гражданке» версия 500-cильного M4 GTS, готового к гонкам.
У SC многое от GTS — карбон-керамические тормоза, 20-дюймовые колесные диски, спортивная подвеска, выхлопная система, спортивные сиденья, аэродинамические элементы. И восхитительный цвет — темно-синий Frozen Dark Blue II, на котором особенно выигрышно смотрятся шильдики M-серии. Еще для этого автомобиля приготовлено четыре цвета на выбор: Alpine White (белый), Lime Rock Grey (серебристый), San Marino Blue (голубой «металлик») и Sapphire Black (черный с искоркой).
По сравнению с прежней M4, CS новая легче на 32 кг за счет применения деталей из углепластика, облегченных панелей, аудиосистемы, климатической установки. Сэкономили граммы даже на внутренних дверных ручках, заменив их петлями. Увы, потянуть за них не удалось: и эту машину оградили барьером. Но звучит она прекрасно, даже на самых малых оборотах.
Автомобиль будут производить до середины лета 2018 года ограниченным тиражом. И практически все заказы уже расписаны, несмотря на впечатляющую стоимость покупки — от 116 900 евро в Германии. Сколько BMW M4 CS будет стоить в России или том же Китае, где мощные импортные машины облагаются особо большим налогом, можно только догадываться. Ценник XXL гарантирован.
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17:45 Lexus NX: посвежевший
Кирилл Милешкин
Рестайлинг кроссовера Lexus NX? Звучит смешно. Хотя бы потому, что его дизайн, кажется, не устареет никогда! И это достойная награда за ту смелость, с которой японские дизайнеры подошли к созданию автомобиля. Тем не менее в Шанхай привезли обновленный NX.
Изменения мало того что на уровне нюансов, так еще и практически незаметны на фантастическом силуэте машины. Не без подсказок нашел отличия: орнамент решетки радиатора, размер воздухозаборников, графика фар и фонарей. Ждать чего-то большего было глупо. Удивить Lexus NX может только тем, если во втором поколении вдруг превратится в Тойоту Камри.
Двигатели остались без изменений, хотя 2,0-литровый турбомотор повысили в «должности». Отныне его обозначает шильдик не «200t», а «300». Это сделано для того, чтобы подчеркнуть близость 238-сильной версии к гибриду NX300h по мощности и динамике. От глаз скрыта новая подвеска, которая перенастроена в угоду управляемости. Есть опасения, что с ней Lexus NX станет уже чрезмерно жестким, но это нужно проверять на ездовом тесте.
Хотел попасть в салон — и не смог. По непонятной традиции выставки многие машины (даже абсолютно серийные и не слишком новые) заперты. Через стекло заприметил увеличившиеся в размерах экран мультимедийной системы и тачпад между креслами. Да и металла во внутренней отделке стало побольше. Однако вряд ли это все выведет восприятие автомобиля на другой уровень. А вот улучшенная шумоизоляция и активная система шумоподавления — могут.
Lexus NX пользуется отменным спросом по всему миру, включая Россию. Поэтому надеемся, что к нам посвежевший кроссовер приедет без опозданий.
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16:50 Mercedes-Benz Concept A Sedan: не CLA
У Audi уже несколько лет есть седан А3, а BMW в прошлом году показала китайцам седан первой серии. Конечно, у Мерседеса есть CLA, но это совсем про другое: несмотря на четыре двери, возить он готов только двоих. Вот в Штутгарте и решили ликвидировать отставание, представив на мотор-шоу прототип будущего седана А-класса. Правда, в рыночную борьбу он вступит в лучшем случае в следующем году.
Концепт создан в новом фирменном дизайне «чувственная чистота». Он подразумевает отсутствие лишних линий и простоту форм. В качестве компенсации — «богатая» решетка радиатора от Mercedes-AMG GT, которую решено распространить на весь модельный ряд марки.
При взгляде на профиль машины кажется, что он несильно отличается от упомянутого CLA, а следовательно, тоже непрактичен. Однако линия крыши у А-седана проходит выше, а задние двери не так скошены назад. Значит, можно рассчитывать на дружелюбие по отношению как минимум к четырем седокам. Вот только судьба CLA в свете появления новичка все равно выглядит мрачно: уж слишком похожими получились модели. Быть может, в следующем поколении самых компактных Мерседесов CLA станет еще менее практичным (например, классическим купе) и восстановит необходимую дистанцию?
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16:25 Mercedes-Benz S-класса: три реснички, автопилот третьего уровня и забота о настроении
Кирилл Милешкин
На стенде Мерседеса две премьеры разного порядка. Начнем с меньшего. S-Class хотя и флагман, но перенес всего лишь плановый рестайлинг: модели аккурат исполнилось четыре года. Как и в случае со всеми его предшественниками, дизайнеры ограничились совсем легкими штрихами. Проще всего опознать посвежевший седан спереди. Вместо одного росчерка ходовых огней в каждой фаре теперь по три. У марки сложилась четкая иерархия: у младшего С-класса светится одна «ресничка» на фару, у среднего Е-класса — два, у представительской «эски» — три.
Все новшества по интерьеру первым заметит водитель. Дисплеи на передней панели стали выглядеть единым целым, хотя это по-прежнему два раздельных экрана. Такой эффект дало новое стекло. На руле стало на одну спицу больше, а вот количество клавиш уменьшилось: им на смену пришли сенсорные панели, уже знакомые по Е-классу. От него же флагману досталась 64-цветная фоновая подсветка интерьера.
В недрах мультимедийной системы можно найти новую функцию — Energizing Comfort Control. Она заведует одновременно работой климат-контроля, массажера, аудиосистемы, фоновой подсветки и ароматизатора салона. Седоку нужно лишь выбрать одну из шести программ (Свежесть, Тепло, Жизнеспособность, Радость, Комфорт или Тренировка), и система с помощью доступных ей инструментов создаст соответствующее настроение.
Есть изменения и под капотом. Вместо версии S500 с мотором 4,7 л мощностью 455 л.с. появился S560 (индекс — отсылка к «эске» в кузове W126) с 4,0-литровой «восьмеркой» в 469 л.с. Этот же мотор знаком по многим AMG-моделям. В частности, он прописался и на седане S63 4Matic+, где выдает 612 сил. Рядная дизельная «шестерка» в двух вариантах мощности (286 или 340 л.с.) — тоже новинка.
Еще пара интересных фактов об обновленном Мерседесе S-класса. Его автопилот теперь соответствует третьему уровню автономности по пятибалльной шкале и умеет, среди прочего, самостоятельно перестраиваться и опережать машины при включении водителем поворотника. А в Китае будет продаваться Mercedes-Maybach S680. Это обычный «шестисотый», которому повысили индекс из-за местных стереотипов в нумерологии.
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15:45 Lynk&Co 01 SUV: звоните и пишите в 01!
Илья Пименов
Закрытые показы этой новинки уже состоялись, и вот теперь — публичный дебют. Интересно, что один из шоу-каров оказался алым, как пожарная машина. Хотя номер пожарной охраны в Шанхае — 119.
Напомню основное. Lynk&Co — это новый, полностью китайский бренд, затеянный Geely при технической поддержке Volvo. А 01 — первая модель новой марки, которая будет продаваться в Европе уже в этом году. По предварительным данным, ее стоимость окажется в диапазоне 20 000 — 22 000 евро.
На вопрос о российских перспективах я внятного ответа не получил. Если вас интересует личное мнение, автомобили новой марки и выглядят неплохо, и собраны прилично — вполне по-европейски.
Удивляться тут нечему. Над дизайном и технической частью работали шведские специалисты. Команду художников возглавлял лично Питер Хорбери. И перед ними стояла задача отразить в облике и европейские, и азиатские гены — чтобы автомобиль мог произвести фурор на любом рынке.
Lynk&Co 01 — компактный SUV, созданный на одной платформе с Volvo XC40 — СМA. При длине в 4530 мм у 01 довольно большая колесная база (2730 мм) и просторный салон, что соответствует требованиям китайского рынка, где удобства для пассажиров важнее вместительного багажника.
Интересно, что покупатели 01, по замыслу авторов, получат постоянную связь с производителем через персональный сервис. Более того, эту модель планируют активно использовать для каршеринга, то есть краткосрочной аренды.
Для 01 предложат 2,0-литровый наддувный двигатель Volvo в 240 л.с. или 1,5-литровый турбомотор мощностью 180 л.с. Потом появится 220-сильная гибридная версия с электромоторами на обеих осях. Вариантов трансмиссий три: 6-ступенчатая механическая или 6-ступенчатый автомат либо 7-ступенчатая автоматизированная с двойным сцеплением.
Нетрудно догадаться, что за 01 должны последовать модели 02 и 03, которые составят полный модельный ряд. Кстати, 03, седан, в Шанхае тоже показали, но только как концепт — хотя он выйдет на местный рынок уже в 2018 году. Рассказывать о нем подробно, не зная перспективы бренда в России, вряд ли имеет смысл.
Когда я подошел к стендисткам за пресс-материалами, мне указали на QR-код, скаламбурив при этом, что по нему я могу получить ссылку (lynk) на информацию о проекте. И новый бренд звучит похоже на Lincoln — машины этой марки продаются в КНР и считаются престижными.
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15:05 Qoros K-EV — гиперэлектрокар
Илья Пименов
Китайская компания Qoros объединилась с производителем суперкаров Кoenigsegg, чтобы «утереть нос» знаменитой Тесле.
Герт Хильдебранд, шеф-дизайнер «Короса», представляя новинку, готов был разрыдаться от счастья. И в самом деле, автомобиль выглядит как минимум необычно. Ничего общего со спокойным видом стандартных коросовских легковушек. Это седан с одной дверью гильотинного типа (их еще называют «самоубийственными») с водительской стороны. Справа — две двери для пассажиров. Спереди и сзади — гигантские диффузоры.
Кузов — практически полностью углепластиковый (благодаря Koenigsegg), и на разгон до 100 км/ч Коросу требуется 2,6 секунды. Максимальная скорость «электрички» достигает 264 км/ч. При этом запас хода при полностью заряженных батареях составляет 500 километров. Судя по нынешнему автосалону, это вообще стандарт для современных электромобилей — если не учитывать того, что Корос намного мощнее: 1306 л.с.! Откуда столько? Дело в том, что электрическая силовая установка базируется на 800-вольтовой архитектуре, аналогичной той, что в Koenigsegg Regera PHEV. Только шведская машина почти в два раза менее мощная.
Гиперкар начнут продавать в Китае уже в 2019 году. Найдутся ли желающие? Несомненно. Сколько бы такой аппарат ни стоил. А дешевым он точно не будет — работа Koenigsegg дорогого стоит.
Напомню, что Qoros и Koenigsegg, а также Chery, материнская компания бренда Qoros, сотрудничают еще в одном проекте — двигателей без распределительных валов, которые будут названы Qamfree. Преимущество такой конструкции — очень точное позиционирование клапанов, благодаря чему обеспечивается экономия топлива до 20%, а сам двигатель становится легче на 20 кг. Шведы и китайцы считают такую разработку по-своему революционной, наподобие перехода с карбюраторной системы питания на впрысковую.
Серийный автомобиль с таким мотором должен быть выпущен уже в будущем году. Таким образом китайцы при помощи шведов опередят всех конкурентов, в числе которых BMW и Renault. А шведы начали разрабатывать такой мотор в 2000 году и испытывали прототип на SAAB 9–5 последнего поколения. Систему назвали FreeValve.
Прошлый выход Qoros на европейский рынок оказался неудачным. Теперь бренд должен закрепиться в Китае, затем вернуться в Европу, и лишь после этого возможно открытие российского представительства и экспансия на другие рынки. Согласитесь, этот китайско-шведский кооператив определенно заслуживает внимания. Интересные штуки делает!
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14:40 Х-файл: Chevrolet FNR-X
Константин Васильев
Еще в 2015 году китайское подразделение Chevrolet представило на суд публики яркий концепт FNR. На этот раз в Шанхае должны были показать концепт FNR с многообещающей приставкой X. Видимо, по кроссоверным мотивам. Так оно и вышло…
FNR-X оснащен гибридной силовой установкой в сочетании с полным приводом. И больше о нем ничего толком не известно. Кстати, FNR расшифровывается как Find New Road — поиск нового пути. По всей видимости, поиски еще продолжаются.
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13:11 М5 по-китайски
Юрий Тимкин
Во всем автомобильном мире знают, что М5 — это спортивная модификация BMW 5-й серии. Но китайцев, как видите, данный факт не смущает. Чихать они хотели на установленные правила. По крайней мере, у себя дома. Так что смиритесь и встречайте с распростертыми объятиями новый минивэн BYD M5.
По вэновским меркам выглядит «пятерка» недурно: стремительные обводы кузова, агрессивные бамперы, огромный щит радиаторной решетки, светодиодная головная оптика. Без шуток, это один из самых красивых минивэнов современности! Интерьер тоже хорош — дизайнеры потрудились на славу. Самая примечательная черта — вертикально ориентированный (привет, Tesla!) 12-дюймовый экран мультимедиасистемы. В салоне три ряда сидений. Но, как водится, на заднем взрослому человеку делать нечего — тесно!
Первое время модель будет снабжаться исключительно 1,5-литровым 150-сильным бензиновым турбомотором, работающим в паре с 6-ступенчатой механической или автоматической коробкой передач. Позднее производитель обещает гибридную модификацию. В продаже на китайском рынке М5 появится в третьем квартале. Вопрос о поставках в Россию пока даже не рассматривается.
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12:54 Винегрет по рецепту JAC
Юрий Тимкин
Мы уже постепенно начинаем отвыкать от беспощадного копирования китайскими производителями автомобилей именитых японских и европейских брендов. Однако они нет-нет, да и берутся за старое. Радиаторная решетка — смесь Hyundai Santa Fe и Lada Vesta. Но это еще что! Посмотрите на форму центральной консоли и передней панели нового JAC Refine S7: даже слепой узреет стопроцентное сходство с салонами больших Мерседесов!
Стендистов это не смущает: «У машин из Штутгарта подрулевой селектор автомата, а у нас — традиционный». Железная отмазка. К слову, собран интерьер неплохо, хотя кожа на передней панели не выдерживает никакой критики.
Солидная колесная база (2800 мм) и длинный кузов (4800 мм) позволили разместить в салоне три ряда сидений. На заднем, как водится, гостеприимством и не пахнет.
Модель предлагается с двумя вариантами бензиновых турбомоторов. Базовый при рабочем объеме 1,5 литра развивает 174 л.с. В распоряжении 2,0-литрового агрегата уже 190 «лошадок». В базе идет 6-ступенчатая механическая коробка передач. Робот с двумя сцеплениями — за доплату.
В России Refine S7 мы не увидим — марка JAC свернула продажи легковых автомобилей, сосредоточившись на реализации своих грузовиков.
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12:49 Dongfeng-эксцентрик
Юрий Тимкин
Именно это слово приходит в голову, когда смотришь на компактный (длиной 4195 мм) кроссовер Dongfeng Fengshen AX4. Его огромные противотуманки выглядят, мягко говоря, вызывающе. Как, впрочем, и ступенчатый пластиковый обвес на боковинах кузова. Европейцам эти украшательства кажутся сомнительными, но китайцам нравится.
Несмотря на кроссоверную внешность, Fengshen AX4 предлагается исключительно с передним приводом. Трансмиссия 4х4 недоступна даже за доплату. Возможности выбора двигателей тоже нет — 1,4-литровый 138-сильный бензиновый турбомотор безальтернативен.
На китайский рынок Fengshen AX4 поступит осенью. В России же его появления стоит ждать не раньше следующего года.
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11:23 Чем возьмет I.D. Crozz?
Илья Пименов
Главная премьера Volkswagen в Шанхае — это, конечно, компактный-кроссовер и, безусловно, электрический. Технически — близнец Skoda Vision E.
Силовая установка развивает 225 кВт (306 л.с.), электромоторы стоят на обеих осях. Запас хода при полной зарядке составляет 500 км, для заряда литий-ионных аккумуляторов на 80% требуется всего полчаса. Максимальная скорость — 180 км/ч. Можно было бы просто скопировать этот абзац из вчерашней статьи о Шкоде. Ничего удивительного: оба концепта построены на одной новой фольксвагеновской платформе MEB.
Однако у концептов немного различаются габаритные размеры. Длина I.D.Crozz — 4675 мм, ширина — 1891 мм, высота — 1609 мм. Колесная база — 2773 мм. То есть Фольксваген чуть уже и выше Шкоды и с меньшим на 77 мм расстоянием между осями. Соответственно, у него больше свесы. Что касается формы, и этот кроссовер сделали купеобразным, по моде. У него также нет средних стоек кузова (пока I.D. Crozz числится концептом), а задние двери, в отличие от Vision E, не открываются против хода, а сдвигаются. Оформление экстерьера у фольксвагеновского концепта проще, без богемского хрусталя в фонарях и фарах. Хотя они тоже светодиодные.
Попроще и интерьер. Но концептуально он такой же, как у шкодовского концепта, — с четырьмя индивидуальными тонкими сиденьями и большим сенсорным дисплеем, управляющим основными функциями. Так как эта машина эпохи интернета, в ней сделано все, чтобы водитель и пассажиры постоянно оставались на связи и максимально использовали возможности интернет-сервисов. Дизайнеры решили применить внешнюю и внутреннюю «атмосферную» подсветку в пурпурно-фиолетовой гамме.
Естественно, машина обучена самостоятельной езде — нам предсказывают, что через дюжину лет таких будет около 15%. Водитель может нажать на значок на рулевом колесе, и через три секунды контроль возьмет автопилот. Четыре лазера начнут сканировать пространство, а индикаторы на крыше сообщат окружающим, что машина двигается автономно. Уверенному движению помогут всевозможные радары: помимо лазерных еще и ультразвуковые. Информация будет поступать и с камер — боковых и фронтальной.
Откровенно говоря, сегодня я увидел I.D. Crozz уже второй раз — вчера он был на Volkswagen Media Night, традиционном предпремьерном показе новинок концерна. Запомнились слова представителей марки, что Китай — второй по величине и важности для марки, и к 2020 году Volkswagen планирует производить в КНР 15 электромобилей разных классов, а в 2025-м — выпускать полтора миллиона электромобилей ежегодно. Предварительно обещают разумную цену. Впрочем, при такой конкуренции (со стороны китайских автопроизводителей) вариантов быть не может.
Между прочим, оба концепта — и шкодовский, и фольксвагеновский — приехали на подиум Volkswagen Media Night своим ходом. Конвейерное производство машины, сделанной по мотивам Volkswagen I.D. Crozz, должно начаться в 2020 году. Здесь же, в Китае. Массового потока в Россию ждать не приходится.
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9:10 Haval H6 переродился
Казалось бы совсем недавно на российский рынок ворвалась марка Haval со своей кроссоверной линейкой, и вот среднеразмерный H6 уже второго поколения красуется на стенде Шанхайского автосалона. Сразу после выставки, в мае, продажи нового H6 стартуют в Китае. Под капотом либо 1,3-литровый (138 л.с.), либо 2,0-литровый (197 л.с.) двигатель. Оба оснащены турбонаддувом и работают в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. В качестве альтернативы — 6-ступенчатая механика. Габариты автомобиля составляют 4600 мм в длину, 1860 мм в ширину, 1720 мм в высоту. Колесная база: 2680 мм, а дорожный просвет — 200 мм.
Особенно просторен H6 на втором ряду. Кстати, спинки регулируются по наклону в диапазоне 15 градусов. И над головой хороший запас пространства. А вот багажник маловат, учитывая габариты машины.
На родине H6 будет конкурировать, прежде всего, с Zotye T700. По предварительной информации, цена на местном рынке начнется с отметки в 90 тыс. юаней (около 760 тыс. руб.).
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8:53 Chery разводит Tiggo 5
Константин Васильев
В России хорошо знакомо имя Tiggo 5. Так называется кроссовер Chery, который собирают на заводе «Дервейс». Автомобиль совсем недавно пережил фейслифт на нашем рынке. Но теперь в Китае его будут продавать под другим брендом — Cowin (бюджетная линейка компании Chery), да и саму модель переименовали — теперь это X5. Зачем? Дело в том, что китайцы представили новый Tiggo 5. Но отказываться от прежней модели тоже не хотят, вот и переименовали ветерана.
Что же касается нового Tiggo 5, то вскоре после Шанхайского автосалона этот кроссовер начнут продавать в Китае, а вот под каким именем и когда именно он появится в России, пока вопрос. Обещают привезти «пятерку» уже в следующем году. На родине новый Tiggo 5 будут продавать с 1,5-литровым турбомотором мощностью 148 л.с. Надеюсь, нам такие версии не достанутся. Много ли желающих у нас приобрести китайский турбодвигатель? Сомневаюсь. Куда лучше старый и проверенный двухлитровый атмосферник.
Пока Tiggo 5 переднеприводный, но китайцы работают над версией 4х4. Правда, задние колеса будут приводиться в движение электромоторами. Сомневаюсь, что полноприводные модификации попадут в Россию.
Накануне премьеры мне удалось прокатиться в еще закамуфлированной машине по закрытому полигону. Tiggo 5 приятно удивил! Если в двух словах, то едет он не хуже, чем набирающая у нас обороты Creta. Из очевидных плюсов готов отметить хорошую шумоизоляцию и плавность хода. Динамика умеренная, но вполне ожидаемая от такого мотора. Роботизированная коробка передач работает плавно и прогнозируемо. Не понравилось разве что рулевое управление: баранка неинформативная и слишком уж легкая, особенно в режиме Eco. А еще очень рано и порой грубо вмешивается электроника: антиблокировочная система тормозов и система стабилизации. Впрочем, для среднестатистического владельца это скорее плюс. Китайцы уловили общемировую тенденцию и постарались сделать удобный городской паркетник. Нужно признать, у них это получилось.
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8:32 Приключения электроника
Юрий Тимкин
Зато это было попадание в десятку! Смелый, нетривиальный экстерьер промышленным магнитом притягивал внимание публики. Новую разработку в Audi величают не иначе как купе-кроссовер. Стремительный кузов с лихо ниспадающей задней стойкой не дает ни малейшего повода в этом усомниться. Огромные колеса, замененные видеокамерами боковые зеркала, лишенная привычных планок радиаторная решетка. Глядя на последнюю, сразу понимаешь: перед тобой электромобиль. Так оно и есть. В распоряжении машины сразу три электромотора (один на передней и два на задней оси). Их совокупная мощность составляет 435 «лошадок». Причем в пиковом режиме отдача может достигать 503 л.с. Крутящий момент — 800 Нм. С таким арсеналом способность спуртовать до сотни за 4,5 с и достигать 210 км/ч не выглядят невероятным достижением.
Литий-ионная батарея емкостью 95 кВт·ч расположена под полом. С полным зарядом дальность хода достигает 500 км.
В Audi признаются, что техническая начинка прототипа в ближайшее время будет готова к серийному производству. О дальнейших планах немцы не распространяются, хотя в кулуарах признаются, что до конвейера машина доберется не раньше чем через год-полтора.
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8:23 Рестайлинг Citroen С5 по-китайски
Кирилл Милешкин
Пассажиры на галерке изменений не почувствуют, а вот спереди... Седан обзавелся абсолютно новой приборной панелью — с отдельно стоящим тачскрином, стильным управлением климат-контролем (показания температуры высвечиваются на горизонтальных экранчиках) и модной цифровой комбинацией приборов. Короче говоря, при взгляде с передних кресел «цэ-пятый» отныне смотрится полноправной машиной из 2017 года. Тут можно смириться даже с приевшимся экстерьером, ведь львиную долю времени владелец созерцает машину изнутри.
Обидно другое: нет больше подвески Hydroactive! На стенде стоит С5 в топовой комплектации — на обычных пружинах. Ушла эпоха...
Европейскую версию обновлять аналогичным образом уже не будут. Она скоро отправится в отставку. Замена планируется, но не сразу. Пофантазировать о преемнике можно, глядя на концепт Citroen C-Xperience.
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8:05 Chery раскрывает карты
Под капотом 1,5-литровый турбомотор, который теперь выдает 147 л.с. и 210 Нм крутящего момента в диапазоне от 1750 до 4000 об/мин. Работает он в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями.
Пока Tiggo 7 не продается в России, но подозреваю, что шансы на успех у него хорошие. На моей памяти это один из немногих китайских кроссоверов, на который и посмотреть приятно, и за рулем оказаться не боязно. По крайней мере, интерьер отторжения не вызывает, а скорее наоборот: кресла удобные, запаса пространства и регулировок хватает. А вот как автомобиль проявит себя на ходу, обязательно расскажем чуть позже — сразу после Шанхайского автосалона у нас будет возможность протестировать Tiggo 7 Sport в пригороде Шанхая.
В ходе презентации китайцы озвучили цены на Tiggo 7 Sport на внутреннем рынке: от 109 900 юаней (это порядка 912 000 руб.) до 150 900 юаней (1 252 000 руб.) в зависимости от оснащения. Полагаю, если Tiggo 7 будут производить на заводе «Дервейс» в Черкесске, рублевый ценник окажется еще более привлекательным. Пока же вопрос о выводе на наш рынок этой модели открыт.
А еще представители Chery подробно рассказали о стратегии развития бренда вплоть до 2023 года, попутно выкатив на суд присутствующих новый концепт Chery Tiggo Coupe. Этот автомобиль, в отличие от предшественника, куда ближе к серийной машине. По крайней мере, как заявил главный дизайнер марки Джеймс Хоуп (бывший главный дизайнер Ford, Daimler-Chrysler и GM-Opel), Chery Coupe Concept построен на элементах платформы серийных автомобилей Chery. Сам же концепт призван продемонстрировать курс компании на создание автомобилей с полностью беспилотным управлением.
Фото: «За рулем», autoshanghai.auto-fairs.com, компании-производители
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