20 главных фактов о Гран-при России

Кто чаще всего побеждал на четырех проводившихся в Сочи Гран-при России Формулы-1, на всех ли присутствовал Владимир Путин, и какова стоимость самых доступных билетов на гонку — эти и другие факты в нашем обзоре. Уверены, многого из перечисленного вы не знали.

Россияне болеют не только за Квята. Зрители принесли на автодром флаги множества стран и всех популярных команд.

1. На всех четырех Гран-при России побеждали пилоты одной и той же команды — Mercedes. Дважды это сделал Льюис Хэмилтон, по разу — Нико Росберг и Валттери Боттас. Последнему победа досталась труднее всего — Боттас стартовал не с первой линии, а со второй. В трех предыдущих сезонах победитель Гран-при России становился впоследствии и победителем чемпионата. Поддержит ли традицию Валттери?

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2. Этой весной Гран-при России еще раз подтвердил «славу» гонки, в которой крайне редки обгоны. Ныне все они состо­ялись на первом после старта круге, за исключением опережения круговых. Остальные перемены позиции происходили в результате плановых пит-стопов. «Необгонность» обусловлена в основном конфигурацией трассы. К тому же обгонов в этом году вообще стало меньше: если судить по первым трем гонкам сезона — на 70%.

3. Погодные условия и характеристики асфальта «Сочи Автодрома» не оставляют командам иных тактических вариантов, кроме гонки с одним пит-стопом для замены шин. Даже при использовании самых мягких — UltraSoft и SuperSoft. Любая другая тактика невыгодна. В дождь Гран-при России пока не проходил — дважды в октябре и дважды в конце апреля стояла ровная теплая погода.

4. О государственной и геополитической значимости собственного Гран-при для России говорит тот факт, что на всех четырех гонках присутствовал Владимир Путин. И неизменно появлялся на подиуме в рамках финальных церемоний награждения призеров.

Переход на ночную гонку не состоится. Главное руководство Формулы‑1 очень высоко ценит сочинские пейзажи, а в темноте их не видно.

5. В день гонки, в воскресенье, трасса приняла около 60 тысяч зрителей (в сумме за четыре дня электроника насчитала порядка 150 тысяч «проходов» на трассу). Примерно такие же показатели были и год назад. Организаторы ожидали, что зрителей будет больше, отчасти благодаря снижению цен и программе скидок, но этого не произошло. Достижение отметки «100 тысяч в день гонки» запланировано на 2020 год.

6. Официальных данных о фактической вместимости трибун «Сочи Автодрома» нет. Источники называют разные цифры — от 42 тысяч до 55 тысяч. Истина, видимо, где-то посередине. Но на Гран-при продают и билеты без посадочного места — в зону свободного размещения. Зрители могут располагаться на парапетах и возвышениях олимпийского комплекса.

Тех, кто приходит на трассу с детьми, в Олимпийском парке ждет детский городок с комплексом развлечений.

7. С первого Гран-при и поныне основным средством доставки зрителей из Большого Сочи на автодром, в Имеретинскую долину, служат электропоезда «Ласточка». В дни гонок они курсируют по особому расписанию — с небольшими интервалами — и работают бесплатно.

8. После рабочей встречи с топ-мене­­джерами Формулы‑1 Чейзом Кэри, ­Россом Брауном и Шоном Братчесом директор российского этапа Сергей Воробьев озвучил основные направления усилий по развитию Гран-при. Необходим рост трех основных показателей: посещаемости Гран-при, ­телерейтингов трансляций, осведомленности россиян о Формуле‑1.

С красивыми грид-гёрлз в Краснодарском крае нет проблем.

9. Разговоры о возможности проведения Гран-при России в темное время суток ведутся четвертый год. Последняя информация на эту тему: признано, что потенциал дневной гонки еще не исчерпан. Есть куда расти и в нынешнем формате. А покрытые снегом горы на горизонте, по отзывам мировых телекомпаний, обеспечивают потряса­ющую картинку. Так что перехода на «ночь» в ближайшие годы не будет.

10. Зрители российского этапа первыми получили эксклюзивное предложение в виде акции Mercedes-Benz Race Laps. Название иностранное, но фактически это давно известное «гоночное такси». Из зрителей, заполнивших анкеты, выбрали сто человек — они получили возможность проехать по трассе пассажирами на очень быстрых автомобилях, которыми управляли профессиональные гонщики, в том числе Виталий Петров.

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11. По окончании Гран-при на территории автодрома дают традиционный гала-концерт — он нужен еще и для того, чтобы многотысячная аудитория расходилась постепенно. И это бесплатная опция. В 2014 году выступал Ленни Кравиц. Ныне на сцену выходили Лобода, Егор Крид, группы Swanky Tunes, «Градусы» и «Пицца», диджеи Anton Bruner и Slider & Magnit. Дополнительным бонусом было субботнее выступление группы «Любэ».

12. Билеты немного подешевели, но главным образом на дорогие трибуны. Самым доступным остался билет в зону свободного размещения: 5000 рублей на три дня. (Если не считать билет «только на пятницу» за 2000 рублей.) Самое дорогое предложение — главная трибуна, третий ярус, ложа Platinum № 313: 162 000 рублей. «Постоянным посетителям», когда-либо ранее покупавшим билеты на Гран-при России (это фиксируется в электронной базе данных), полагается скидка 15%. Часть билетов была разыграна бесплатно среди участников различных акций и конкурсов — например, на знание биографии Даниила Квята.

Первый российский пилот Формулы‑1 Виталий Петров (справа) и российский пилот действующий — Даниил Квят. Ну где еще можно пообщаться?

13. Даниил Квят — в числе тех пилотов, что выступили на всех четырех российских Гран-при. Лишь однажды россиянин набрал на домашней трассе зачетные очки — за финиш на пятом месте в 2015 году (в составе команды Red Bull). Квят благополучно завершил и остальные три гонки, но за чертой первой десятки и с отставанием от лидера больше чем на круг.

Обгонов в нашем Гран-при традиционно мало, но вот без аварий, как правило, не обходится. Ныне не поделили пространство Ромен Грожан и Джолион Палмер.

14. В обеспечении безопасности гоночного процесса задействованы более тысячи человек, прошедших специальную подготовку и необходимые тренинги. Половина из них — маршалы на дистанции, с разными функциями. Еще 150 человек — противопожарная служба. Вдоль трассы рассре­до­точены медицинские посты и группы быстрого медицинского реагирования, спасатели и бригады ремонта трассы, эвакуаторы и вилочные погрузчики.

Первая победа Валттери Боттаса в Формуле‑1 одержана на сочинской трассе. Для финна эта гонка стала исторической.

15. Около пяти тысяч заявок рассмотрели организаторы, чтобы отобрать тысячу волонтеров, которые работали на Гран-при России, оказывая информационную помощь зрителям. Половину добровольцев составили те, кто уже раньше «волонтировал» на сочинской трассе. Некоторые из них — иностранцы, в том числе из Германии, Индонезии, ОАЭ. Транспортировка и размещение в Сочи при этом возложены на самих волонтеров. Основные требования к ним — разговорный английский, организаторские качества, коммуникабельность. Возрастные рамки — от 18 до 70 лет.

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16. В гонках появились более быстрые и габаритные машины, и для обес­печения безопасности на «Сочи Автодроме» изменили разметку стартовой решетки, увеличили количество и конфигурацию размещения защитных барьеров. Согласно рекомендациям FIA толщина барьеров составляет четыре метра, а формируют их из рядов покрышек и специальных пластиковых блоков TecPro: часть из них полая, часть — с полиуретановой пеной. Тесты показали, что такие барьеры эффективно поглощают энергию удара машины, врезающейся в них со скоростью до 187 км/ч.

17. Перед российским Гран-при во втором повороте трассы установили пару «лежачих полицейских» — для того чтобы наиболее хитрые пилоты не прокладывали траекторию по асфальтовой зоне безопасности, что позволило бы получить наивысшую скорость прохождения поворота.

Оранжевые «лежачие полицейские» сделали невыгодной срезку после второго поворота.

18. На автограф-сессии в ходе Гран-при России болельщики подарили Фелипе Массе гжельский самовар и матрешку, изображающую самогó Фелипе в гоночном облачении. Внутри матрешки гонщик обнаружил фигурки меньшего размера — «скульптурные портреты» своей супруги Анны Рафаэлы и сына Фелипиньо.

Фелипе Масса и его семейство матрешек.

19. Контракт на проведение российского этапа Формулы‑1 продлен до 2025 года. Об этом сообщил в конце февраля в своем выступлении на инвестиционном форуме в Сочи заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак. Финансовые подробности и прочие детали не разглашены.

20. Организаторы не могут определенно сказать, когда для них начался Гран-при России 2017 года — подготовка к этому событию идет круглый год. Зато с точностью до минуты сообщили время его окончания: в среду, 3 мая, в 7 часов 40 минут утра, когда последний самолет с оборудованием команд вылетел из аэропорта Адлер.