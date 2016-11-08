Выясняем, способен ли Haval H6 перевернуть представление о китайском автопроме.

Haval H6 Haval H6

Haval H6 Длина / ширина / высота / база 4649 / 1852 / 1727 / 2680 мм Объем багажника 808–1216 л Снаряженная / полная масса 1541 / 2060 кг Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1497 см³; 110 кВт / 150 л.с. при 5600 об/мин; 210 Н·м при 2200–4500 об/мин Время разгона 0–100 км/ч н.д. Максимальная скорость н.д. Топливо / запас топлива АИ-92, АИ-95/50 л Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл н.д. л/100 км Трансмиссия передний привод; 6АТ

До сей поры отношения с «китайцами» у меня как-то не складывались. Дважды в сравнительных тестах с треском провалились Лифаны. Был и тест, где состязались сразу пять китайских кроссоверов. И из пяти соперников многие оказались не у дел сразу по нескольким пунктам. Однако автомобили марки Haval лично мне тестировать еще не доводилось, а коллеги порой отзывались о них на удивление лестно. Тем интереснее было познакомиться с кроссовером Haval H6. Китайский автопром развивается семимильными шагами. Возможно, настал тот день, когда китайские автомобили, как и телефоны из Поднебесной, можно поставить в один ряд с именитыми брендовыми?

Haval H6 Классическая комбинация приборов с двумя колодцами удобна для восприятия. Дисплей трип-компьютера стоило сделать побольше. Haval H6 В дополнение к камере заднего вида есть боковая, с пассажирской стороны. Она активируется после маневра задним ходом, стоит перевести селектор автомата в D. Haval H6 Камера заднего вида дает четкую картинку. Разметка статичная. Haval H6 Интерьер неплохо собран. И это первый китайский автомобиль на моей памяти, у которого нет проблем с эргономикой. Haval H6 Блок климат-контроля не только выглядит богато, но и работает под стать. Кнопки нажимаются с благородным усилием, но дисплею не хватает яркости при включенном ближнем свете. Haval H6 Без забавных китайских переводов не обошлось. Внешняя температура? Просто «внешность»! Haval H6 Кому, как не китайцам, знать толк в недорогих, но красочных мультимедиасистемах!

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Внешность у кроссовера Haval H6 без откровений — спокойные, благородные линии и ни одного «слабого звена». Да и плагиата я тоже не увидел. Может, плохо смотрел, но, на мой взгляд, Хавейл достаточно самобытен и производит достойное впечатление. То же можно сказать и об интерьере. Сдержанный дизайн, неплохая сборка. Правда, пластик сплошь жесткий, и с этим придется смириться.

Зато у H6 хорошо проработана эргономика. Неужели в китайском автомобиле я не испытаю проблем с посадкой за рулем? Удивительно, но факт. Руль регулируется в широких диапазонах по двум направлениям, удобен по хвату и не раздражает грубыми швами на кожаной оплетке. Сквозь руль я смотрю на классическую комбинацию приборов с двумя большими колодцами. Не хочется придираться к монохромному экрану трип-компьютера, который по современным меркам маловат. Сиденье с неплохим профилем, регулировкой поясничного упора и достаточно развитой боковой поддержкой. Блок двухзонного климат-контроля отлично скомпонован, а клавиши нажимаются с благородным выверенным усилием. Только дисплею недостает яркости при включенном ближнем свете фар.

Ущипните меня — я точно сижу в китайском кроссовере? Эмблема на руле развеивает сомнения. Лишь надпись «внешность», которая в данном случае обозначает температуру за бортом, выдает китайское происхождение. Видимо, создатели воспользовались не самым точным электронным переводчиком. Но, черт возьми, это единственная забавная придирка, которую я нашел.

Haval H6 Выраженная боковая поддержка, хороший профиль, регулировка поясничного упора. Это первые китайские сиденья, к которым у меня нет серьезных претензий. Haval H6 На заднем ряду полно места для коленей и по ширине. Только люк съел часть пространства для головы. В центральном подлокотнике два подстаканника. Спинка регулируется по углу наклона.

Пересаживаюсь на второй ряд — места тут полно. И снова на удивление удобно сидеть. Не только по запасу пространства — сама посадка продумана, а спинки регулируются по углу наклона. Лишь над головой места чуть меньше, чем хотелось бы: «спасибо» люку в крыше, съедающему изрядную часть воздуха. А вот объем багажного отсека вполне себе приличный. На его боковых стенках к тому же предусмотрены выступы для установки пола на уровень выше. Таким образом, багажный отсек можно разделить на две части. В общем, Haval H6 уверенно набрал несколько очков в рубрике «семейный паркетник».

Haval H6 Передние сиденья дополнены индивидуальными подлокотниками. Haval H6 Передние сиденья оборудованы двухступенчатым обогревом. Есть ассистент спуска с горы. Проверили — он и правда работает.

А что с ездовыми дисциплинами? В них китайские автомобили чаще пасуют. У нашего подопечного 150-сильный турбомотор в паре с 6-ступенчатым автоматом. Работающий двигатель наполняет салон легкой, еле заметной вибрацией. Ничего криминального. Педаль газа чуть задемпфирована, и на скромные касания акселератора мотор едва реагирует. Но стоит продавить педаль посильнее, и Haval уже неплохо ускоряется. Дух, конечно, не захватывает, но для полуторатонного паркетника динамики достаточно.

Вот только расход топлива мог бы быть меньше — в городе он колебался у отметки в 13,5 л на 100 км пути, а на трассе мне удалось снизить его лишь до 10 литров на сотню. При таком аппетите у Хавейла невеликий по объему топливный бак (всего 50 литров). В дальней дороге придется часто заезжать на АЗС. Зато мотор способен переваривать 92-й бензин. Хорошо настроен и автомат — он вовремя меняет передачи, не тушуется и в режиме кик-даун. А вот тормозам эффективности чуть недостает. Дозировать усилие на педали тормоза не всегда легко. Приходится привыкать. Да и само замедление могло бы быть немного интенсивнее.

Haval H6 Отключаемая противобуксовочная система может выручить на раскисшей грунтовке. Haval H6 Автоматическим доводчиком снабжен лишь водительский стеклоподъемник. Правда, это никак не обозначено.

Где Хавейл по-настоящему удивил, так это на колдобинах. Подъезжая к очередному «лежачему полицейскому», нарочно не стал сбрасывать ход. H6 не спасовал и отработал без пробоя. На средних и крупных ямах подвеска «китайца» не замыкается на кузов и чувствует себя уверенно. Лишь мелочевка сканируется подробнее, чем хотелось бы. Еще больше ощущается гребенка на дороге и шершавый асфальт. Этакий эффект перекачанных шин, хотя давление в колесах было в норме.

Отрадно, что за неплохую плавность хода Haval не стал расплачиваться проблемами с управляемостью. Конечно, за рулем H6 драйверские амбиции лучше приглушить. Зато Haval стабилен на прямой и достаточно уверенно стоит на дуге. Может, реакции на руль и тяжеловаты, но это не критично. А еще хотелось бы, чтобы руль наливался чуть большим усилием в ходовом повороте.

Haval H6 Багажник довольно вместительный и имеет уступы для дополнительной полки, что позволяет сделать его двухэтажным.

Тестовый автомобиль был моноприводным. Задняя подключаемая ось полагается лишь версиям с механикой. Потому вместо тяжелого бездорожья мы ограничились раскисшей грунтовой дорогой. Но и тут чуть было не застряли. Просвета вроде хватало, да и противобуксовочную систему можно отключить. Но штатные шины Giti на мокром грунте оказались беспомощными. В итоге Haval стал уверенно сползать в глубокую колею. Благо с отключенной электроникой и интенсивной пробуксовкой в итоге удалось выбраться из щекотливой ситуации. Так что, если планируете периодически выбираться на бездорожье, стоит присмотреть шины с лучшим зацепом, как бы банально это ни звучало. К слову, в арсенале H6 есть ассистент спуска с горы, но на скользком подъеме решили его не испытывать, ибо с такими шинами залезть обратно не получится. А вот в подземном многоярусном паркинге систему проверили — работает хорошо.

Haval H6 Переднеприводный H6 на раскисшей грунтовке подводят штатные шины Giti. Хорошо, есть возможность отключить противобуксовочную систему.

Мир для меня уже не будет прежним — Haval H6 стал первым китайским автомобилем, который вызвал у меня положительные эмоции. Да, он не лишен недостатков. Но ни один из них я не могу назвать серьезным. При этом H6 по-китайски щедро сдобрен опциями. Тут вам и ксеноновые фары, и люк, и электропакет с двухзонным климат-контролем. Но и цена уже не совсем китайская — наш автомобиль стоит почти 1 300 000 рублей. С другой стороны, я вынужден капитулировать, признав, что за эту сумму предлагают не самый маленький и вполне конкурентоспособный автомобиль с хорошим функционалом.