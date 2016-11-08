Haval H6Haval H6
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Haval H6
Длина / ширина / высота / база 4649 / 1852 / 1727 / 2680 мм
Объем багажника 808–1216 л
Снаряженная / полная масса 1541 / 2060 кг
Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1497 см³; 110 кВт / 150 л.с. при 5600 об/мин; 210 Н·м при 2200–4500 об/мин
Время разгона 0–100 км/ч н.д.
Максимальная скорость н.д.
Топливо / запас топлива АИ-92, АИ-95/50 л
Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл н.д. л/100 км
Трансмиссия передний привод; 6АТ
До сей поры отношения с «китайцами» у меня как-то не складывались. Дважды в сравнительных тестах с треском провалились Лифаны. Был и тест, где состязались сразу пять китайских кроссоверов. И из пяти соперников многие оказались не у дел сразу по нескольким пунктам. Однако автомобили марки Haval лично мне тестировать еще не доводилось, а коллеги порой отзывались о них на удивление лестно. Тем интереснее было познакомиться с кроссовером Haval H6. Китайский автопром развивается семимильными шагами. Возможно, настал тот день, когда китайские автомобили, как и телефоны из Поднебесной, можно поставить в один ряд с именитыми брендовыми?
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Haval H6Классическая комбинация приборов с двумя колодцами удобна для восприятия. Дисплей трип-компьютера стоило сделать побольше.
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Haval H6В дополнение к камере заднего вида есть боковая, с пассажирской стороны. Она активируется после маневра задним ходом, стоит перевести селектор автомата в D.
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Haval H6Камера заднего вида дает четкую картинку. Разметка статичная.
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Haval H6Интерьер неплохо собран. И это первый китайский автомобиль на моей памяти, у которого нет проблем с эргономикой.
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Haval H6Блок климат-контроля не только выглядит богато, но и работает под стать. Кнопки нажимаются с благородным усилием, но дисплею не хватает яркости при включенном ближнем свете.
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Haval H6Без забавных китайских переводов не обошлось. Внешняя температура? Просто «внешность»!
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Haval H6Кому, как не китайцам, знать толк в недорогих, но красочных мультимедиасистемах!
Зато у H6 хорошо проработана эргономика. Неужели в китайском автомобиле я не испытаю проблем с посадкой за рулем? Удивительно, но факт. Руль регулируется в широких диапазонах по двум направлениям, удобен по хвату и не раздражает грубыми швами на кожаной оплетке. Сквозь руль я смотрю на классическую комбинацию приборов с двумя большими колодцами. Не хочется придираться к монохромному экрану трип-компьютера, который по современным меркам маловат. Сиденье с неплохим профилем, регулировкой поясничного упора и достаточно развитой боковой поддержкой. Блок двухзонного климат-контроля отлично скомпонован, а клавиши нажимаются с благородным выверенным усилием. Только дисплею недостает яркости при включенном ближнем свете фар.
Ущипните меня — я точно сижу в китайском кроссовере? Эмблема на руле развеивает сомнения. Лишь надпись «внешность», которая в данном случае обозначает температуру за бортом, выдает китайское происхождение. Видимо, создатели воспользовались не самым точным электронным переводчиком. Но, черт возьми, это единственная забавная придирка, которую я нашел.
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Haval H6Выраженная боковая поддержка, хороший профиль, регулировка поясничного упора. Это первые китайские сиденья, к которым у меня нет серьезных претензий.
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Haval H6На заднем ряду полно места для коленей и по ширине. Только люк съел часть пространства для головы. В центральном подлокотнике два подстаканника. Спинка регулируется по углу наклона.
Пересаживаюсь на второй ряд — места тут полно. И снова на удивление удобно сидеть. Не только по запасу пространства — сама посадка продумана, а спинки регулируются по углу наклона. Лишь над головой места чуть меньше, чем хотелось бы: «спасибо» люку в крыше, съедающему изрядную часть воздуха. А вот объем багажного отсека вполне себе приличный. На его боковых стенках к тому же предусмотрены выступы для установки пола на уровень выше. Таким образом, багажный отсек можно разделить на две части. В общем, Haval H6 уверенно набрал несколько очков в рубрике «семейный паркетник».
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Haval H6Передние сиденья дополнены индивидуальными подлокотниками.
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Haval H6Передние сиденья оборудованы двухступенчатым обогревом. Есть ассистент спуска с горы. Проверили — он и правда работает.
А что с ездовыми дисциплинами? В них китайские автомобили чаще пасуют. У нашего подопечного 150-сильный турбомотор в паре с 6-ступенчатым автоматом. Работающий двигатель наполняет салон легкой, еле заметной вибрацией. Ничего криминального. Педаль газа чуть задемпфирована, и на скромные касания акселератора мотор едва реагирует. Но стоит продавить педаль посильнее, и Haval уже неплохо ускоряется. Дух, конечно, не захватывает, но для полуторатонного паркетника динамики достаточно.
Вот только расход топлива мог бы быть меньше — в городе он колебался у отметки в 13,5 л на 100 км пути, а на трассе мне удалось снизить его лишь до 10 литров на сотню. При таком аппетите у Хавейла невеликий по объему топливный бак (всего 50 литров). В дальней дороге придется часто заезжать на АЗС. Зато мотор способен переваривать 92-й бензин. Хорошо настроен и автомат — он вовремя меняет передачи, не тушуется и в режиме кик-даун. А вот тормозам эффективности чуть недостает. Дозировать усилие на педали тормоза не всегда легко. Приходится привыкать. Да и само замедление могло бы быть немного интенсивнее.
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Haval H6Отключаемая противобуксовочная система может выручить на раскисшей грунтовке.
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Haval H6Автоматическим доводчиком снабжен лишь водительский стеклоподъемник. Правда, это никак не обозначено.
Где Хавейл по-настоящему удивил, так это на колдобинах. Подъезжая к очередному «лежачему полицейскому», нарочно не стал сбрасывать ход. H6 не спасовал и отработал без пробоя. На средних и крупных ямах подвеска «китайца» не замыкается на кузов и чувствует себя уверенно. Лишь мелочевка сканируется подробнее, чем хотелось бы. Еще больше ощущается гребенка на дороге и шершавый асфальт. Этакий эффект перекачанных шин, хотя давление в колесах было в норме.
Отрадно, что за неплохую плавность хода Haval не стал расплачиваться проблемами с управляемостью. Конечно, за рулем H6 драйверские амбиции лучше приглушить. Зато Haval стабилен на прямой и достаточно уверенно стоит на дуге. Может, реакции на руль и тяжеловаты, но это не критично. А еще хотелось бы, чтобы руль наливался чуть большим усилием в ходовом повороте.
Haval H6Багажник довольно вместительный и имеет уступы для дополнительной полки, что позволяет сделать его двухэтажным.
Тестовый автомобиль был моноприводным. Задняя подключаемая ось полагается лишь версиям с механикой. Потому вместо тяжелого бездорожья мы ограничились раскисшей грунтовой дорогой. Но и тут чуть было не застряли. Просвета вроде хватало, да и противобуксовочную систему можно отключить. Но штатные шины Giti на мокром грунте оказались беспомощными. В итоге Haval стал уверенно сползать в глубокую колею. Благо с отключенной электроникой и интенсивной пробуксовкой в итоге удалось выбраться из щекотливой ситуации. Так что, если планируете периодически выбираться на бездорожье, стоит присмотреть шины с лучшим зацепом, как бы банально это ни звучало. К слову, в арсенале H6 есть ассистент спуска с горы, но на скользком подъеме решили его не испытывать, ибо с такими шинами залезть обратно не получится. А вот в подземном многоярусном паркинге систему проверили — работает хорошо.
Haval H6Переднеприводный H6 на раскисшей грунтовке подводят штатные шины Giti. Хорошо, есть возможность отключить противобуксовочную систему.
Мир для меня уже не будет прежним — Haval H6 стал первым китайским автомобилем, который вызвал у меня положительные эмоции. Да, он не лишен недостатков. Но ни один из них я не могу назвать серьезным. При этом H6 по-китайски щедро сдобрен опциями. Тут вам и ксеноновые фары, и люк, и электропакет с двухзонным климат-контролем. Но и цена уже не совсем китайская — наш автомобиль стоит почти 1 300 000 рублей. С другой стороны, я вынужден капитулировать, признав, что за эту сумму предлагают не самый маленький и вполне конкурентоспособный автомобиль с хорошим функционалом.