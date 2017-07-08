C недавних пор на редакционной парковке стало теснее: у нас появился обновленный Ford Kuga, собранный в Елабуге. Собранный ладно: окрашен хорошо, зазоры ровные, серьезные огрехи не обнаружены. Впрочем, одно замечание есть: пластиковые накладки на пороги установлены небрежно. Надеюсь, замечание касается только машин из первых партий, к каким относится и наша Kuga.

Ford Kuga

Ford Kuga Изготовитель «Форд Соллерс Холдинг» Год выпуска 2016 В эксплуатации «За рулем» с апреля 2017 года Пробег на момент отчета 7000 км

Перечислю те «плюшки», которых нет у большинства конкурентов Куги. Щетки стеклоочистителей двигаются от центра к боковым стойкам кузова, не оставляя крупных слепых зон на лобовом стекле. В переднем бампере установлены жалюзи, которые открываются автоматически, если требуется усилить поток воздуха через радиаторы для охлаждения двигателя и автоматической коробки передач. При этом учитываются температура мотора и температура за бортом, режим работы кондици­онера и скорость движения автомобиля. Даже защита от обледенения предусмотрена. К примеру, при температуре воздуха от —5 до +2 °C заслонки закрыты.

Пластиковая накладка на порог между дверью и задней колесной аркой выглядит так, будто соскочила с креплений после езды по бездорожью.

Материалы по теме Парк ЗР: секретные функции кроссовера Ford Kuga

Однако главное конкурентное преимущество Куги — классический 6-ступенчатый автомат 6F35 совместной разработки компаний Ford и General Motors. В разных модификациях эта коробка встречается на Фокусах и некоторых моделях Chevrolet (например, на Крузе и Каптиве). Автомат весьма надежный, неприхотливый и за время эксплуатации не дал серьезных поводов для критики. Конечно, можно было бы еще поработать над его настройками в определенных режимах — в частности, над скоростью реакции на управляющие действия водителя (хотя не исключено, что это негативно скажется на ресурсе агрегата).

Однако важнее то, что гидромеханика куда лучше приспособлена к работе в условиях бездорожья, чем другие автоматические коробки. В прошлом именно робот с двумя сцеплениями PowerShift отпугивал многих потенциальных покупателей Куги. И пусть опасения были зачастую надуманными, теперь это уже не важно. Жаль только, что автомат не имеет щупа — уровень масла проверяется по контрольной пробке.

Электроника, управляющая заслонками решетки, учитывает массу факторов. К примеру, жалюзи закрыты, пока двигатель холодный. Это ускоряет прогрев.

За пройденные километры, из которых около полутора тысяч пришлось на путешествие по региональным дорогам, впечатления в целом положительные, но возникали и поводы для критики. Посадка за рулем отличная: в дальней дороге спина не устает, ноги не затекают. И боковой поддержки кресел вроде бы хватает для размеренной езды. Но возможности шасси и турбомотора позволяют больше, чем просто неспешно катить по дороге. Порой Kuga буквально подначивает заехать в очередной поворот пошустрее, возбуждая мой драйверский аппетит. А я нет-нет да и поддамся искушению — как отказать себе в удовольствии? При напористой езде и обратная связь рулевого управления прозрачна, и тормоза информативны. А вот надежной боковой поддержки уже не хватает…

Гирька на промежуточной опоре карданного вала нивелирует вибрации в трансмиссии.

В основном глушителе просверлены микроскопические отверстия, чтобы внутри не скапливался конденсат, вызывающий коррозию.

Впрочем, Kuga в первую очередь семейный автомобиль: просторный и хорошо оснащенный. Взять хотя бы 220‑вольтовую розетку — ей цены нет в дальней дороге! У спинок заднего ряда регулируется наклон — пассажиры могут сесть вольготнее, наслаждаясь тишиной в салоне и плавностью хода. На мой взгляд, по части ездового комфорта Kuga — один из лидеров в своем классе.

На версии без люка в крыше лампа освещения салона находится между передними седоками, а не у салонного зеркала. В темное время суток передний пассажир может воспользоваться ею, не мешая водителю. В ногах у задних пассажиров расположена 220‑вольтовая розетка.

Мотор на нашей машине, как я уже упоминал, оснащен турбонаддувом. Это 1,5-литровый (после обновления рабочий объем уменьшили с 1,6 до 1,5 литра) двигатель серии EcoBoost, мощностью 150 л.с. Особенной прыти от него ждать не приходится, но для автомобиля со снаряженной массой чуть больше 1,6 тонны его возможностей достаточно. Для любителей погорячее есть 182‑сильная модификация, а младшая версия подкупает более низкой налоговой ставкой.

Ford Kuga

Экономить можно и на топливе: производитель официально разрешил использовать 92‑й бензин. Думаю, это маркетинговый ход. Степень сжатия у мотора довольно высокая (10,0), да еще и турбонаддув, поэтому я лью только АИ‑95, а заводские допуски приберегу для экстренной ситуации. Что же касается расхода топлива, то мои ожидания не оправдались: в городе Kuga ест от 14,5 до 15 литров на 100 км пробега. Даже с учетом простоя в пробках — многовато! На трассе расход падает до 11 л/100 км. Зато иных трат, кроме как на топливо, Kuga за время эксплуатации не потребовала. По крайней мере пока.

Расходы на эксплуатацию и обслуживание (3000–7000 км)* Расходы на содержание 23 088 руб. Из них на бензин (АИ-95, средний расход 14,8 л/100 км) 23 088 руб. Стоимость 1 км пробега 5,77 руб. *Без учета расходов на полисы ОСАГО и каско.

В парке нашей редакции 12 автомобилей, в том числе три Лады — Калина, Гранта и Веста, а также кроссоверы Hyundai Creta и Renault Kaptur. Недавно мы запустили спецпроект «Парк ЗР», в рамках которого вы можете задать нашим экспертам свои вопросы по этим моделям. Все подробности — по ссылке.