Рассказываем, когда нужно мыть радиатор системы охлаждения двигателя

Радиатор двигателя загрязняется не только снаружи, в его бачках часто скапливаются продукты окисления.

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Решетка радиатора — своеобразный грязеприемник: всё, что проходит сквозь нее, оседает на радиаторе. А радиаторов в автомобиле может быть несколько — у охладителя наддувочного воздуха (интеркулер), гидроусилителя рулевого управления, автоматической коробки передач , конденсатора кондиционера. Радиатор системы охлаждения двигателя всегда устанавливают последним по направлению потока воздуха, значит он хуже всех обдувается набегающим потоком воздуха. И часто именно из-за него затевают водные процедуры. Ведь прочие теплообменники при загрязнении лишь частично теряют эффективность, а система охлаждения двигателя больше напоминает тумблер с двумя позициями: «нормально работает» и «караул, кипим!».

Радиатор двигателя загрязняется не только снаружи, в его бачках часто скапливаются частицы ржавчины и окалины, а также продукты окисления алюминиевых деталей. И если вы задумались о промывке радиатора снаружи, имеет смысл совместить ее с заменой охлаждающей жидкости. Сроки замены жидкости у всех автомобилей разные, но, поверьте опыту, при пробеге 80–90 тысяч километров обновить ее не помешает.

Рассмотрим способы очистки радиаторов. Действовать будем, как завещали отцы диале­ктики, от простого к сложному.

Грязь, скопившуюся между радиатором охлаждения двигателя и конденсатором кондиционера, без разборки не одолеть.

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Проще простого

Проще всего с недорогими автомобилями без кондиционера — у них один радиатор. Промыть его можно самостоятельно, причем даже не снимая с машины. Например, из шланга на даче. Или заехав на мойку. Напор воды не должен быть мощным, чтобы не погнулись тонкие теплоотводящие пластины. Если это произойдет, радиатор практически перестанет пропускать через себя воздух и, соответственно, не сможет эффективно охлаждать жидкость.

Перед водными процедурами желательно установить за радиатором экран из полиэтиленовой пленки: он преградит путь воде и грязи, летящим на приводной ремень, генератор и свечи. При этом важно не залить и электродвигатель вентилятора. Ему не страшны брызги, но не следует направлять прямо на него струю под давлением.

Смачиваем теплообменник кондиционера моющим средством. Подойдет разбавленный состав для очистки колесных дисков. Щеткой средней жесткости аккуратно проводим вдоль самых тонких пластинок конденсатора — чтобы не допустить их загибания. После обработки химией теплообменник кондиционера следует тщательно промыть водой. Теплопроводящие пластины конденсатора Ларгуса за время эксплуатации серьезно пострадали от летящих камней — в нижней части загнуты практически все. Но кондиционер работает исправно, поэтому менять его теплообменник мы посчитали нецелесообразным. Несколько худшее прохождение воздуха сквозь конденсатор кондиционера к радиатору двигателя система компенсирует более частыми включениями электровентилятора.

А вот и главный ­«виновник торжества» — радиатор системы охлаждения двигателя. Видны толстые отложения — это пыль и тополиный пух, обильно пропитанные чем-то маслянистым.

В компании

Если радиатор охлаждения двигателя установлен в пакете с другими радиаторами, его промывка без демонтажа вряд ли даст желаемый результат. Дело в том, что струя после мойки первого теплообменника неизбежно теряет силу — и эффективной очистки второго радиатора не получится. В этом случае можно попробовать промыть радиаторы с разных сторон: конденсатор кондиционера — с наружной, а радиатор системы охлаждения — с внутренней. Но по опыту знаю, что между двумя теплообменниками порой остается что-то вроде войлочного одеяла из тополиного пуха и прочих «материалов». Иногда удается отделаться малой кровью, демонтировав решетку радиатора (на тех автомобилях, где она снимается отдельно от бампера). Это даст возможность промыть теплообменники без демонтажа. А потом, наклонив радиатор охлаждения двигателя и отсоединив его верхние крепления, очистить пространство между радиаторами.

Смоченный с двух сторон радиатор намыливаем автошампунем и тщательно промываем. Если нет проточной воды, можно промыть и в подходящей емкости. В этом случае процесс займет чуть больше времени, а результат будет похуже. Промывку продолжаем до тех пор, пока вытекающая вода не станет чистой. Таким же образом следует промыть и всю систему охлаждения. Подавать воду в расширительный бачок нужно до тех пор, пока не выйдет вся грязь. Снятый радиатор тщательно промываем изнутри, несколько раз залив и слив воду. Нет необходимости применять дополнительные средства от накипи, если вы использовали хорошую охлаждающую жидкость.

На автомобилях с солидным пробегом заодно нужно заменить охлаждающую жидкость.

Самый сложный, но и наиболее эффективный способ очистить радиатор двигателя — полностью его демонтировать. Для этого придется отсоединить и снять электровентилятор в сборе с кожухом, а также разъединить теплообменники двигателя и кондиционера. С конденсатором кондиционера сложнее: после демонтажа придется вновь заправлять систему хладагентом. Поэтому конденсатор стараются просто отводить в сторону и промывать, обходясь без разгерметизации системы кондиционирования. При этом снятый радиатор двигателя рекомендую почистить не только снаружи, но и внутри. Для стопроцентного успеха нужно слить охлаждающую жидкость из системы и промыть чистой водой все контуры охлаждения. Это повысит эффективность работы отопителя, поскольку и в его теплообменнике скапливается грязь.

Лучи света, проника­ющие через всю поверхность ради­атора, - свидетельство того, что работа выполнена качественно.

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Для разных машин методика извлечения радиатора системы охлаждения разная. В большинстве случаев необходимо снять передний бампер и решетку радиатора, а также демонтировать снизу защиту двигателя или пластиковые брызговики. У некоторых автомобилей под бампером располагается балка-усилитель, которая приварена к передним концам лонжеронов, что осложняет доступ к радиаторам. У других ее можно демонтировать, отвернув всего несколько болтов, что облегчает доступ к теплообменникам.

Если не решаетесь промывать радиатор своими силами, можно доверить эту работу профессионалам. При этом официалы будут действовать по полной программе — со снятием радиатора, но и сумму запросят немалую. Например, владельцу среднеразмерного кроссовера в Москве придется заплатить около 12 тысяч рублей.

Неофициальные сервисы, специализирующиеся на автомобилях одной марки, обычно оценивают свои услуги несколько ниже. Еще доступнее предложения гаражных мастеров, но и качество зачастую соответствующее. Помыть на автомойке снятый радиатор обойдется в 100–300 рублей.