Новое спорткупе Infiniti Q60: сибарит на адреналине

Газу, газу! Трехлитровая 405‑сильная «шестерка» рвется вперед, словно изголодавшийся по охоте сеттер. Набирающие сок виноградные рощи Тосканы принимают нас с Q60 как чужаков. Истерика выпуска, бескомпромиссная жесткость подвески, бритвенная острота руля — к чему это на здешних пасторальных тропках? Но это только поначалу...

Толк в езде

Всё началось в 2002 году, когда на американский рынок ворвалось купе Infiniti G (по сути, перелицованный Nissan Skyline) и завоевало титул лучшего североамериканского автомобиля. С тех пор стратегия не изменилась: Infiniti гнет свою линию, с каждым поколением прибавляя двухдверке мощности, но не забывая о практичности. Да-да, я смело называю практичной даже единственную доступную росси­янам топовую версию Q60 за 3 414 000 рублей.

Интерьер не столь самобытен, как внешность, но к эргономике и обзорности нет никаких вопросов. Невероятно, но факт: даже в хорошем темпе Q60 требует около десяти литров бензина на сотню. Клавиша Drive Mode Selector позволяет подогнать шасси, мотор и трансмиссию под свое настроение.

Быстродействие и графика мультимедиасистемы недотягивают до уровня, заданного «немцами». Аудиосистема Bose с тринадцатью динамиками усиливает звук мотора в спортивном режиме.

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Атмосферные моторы — в прошлом. Встречайте новый твин-турбо VR30DDTT мощностью 405 «лошадок»!

Пусть график его крутящего момента напоминает плато и не сулит всплесков, зато отменная тяга наваливается с самых низов и не спадает до 5200 об/мин. Даже не верится, что в предельных динамических возможностях Q60 проигрывает немецким машинам меньшей мощности.

— Вы полагаете, что 5,1 секунды до сотни — это скромный результат? Да, на бумаге Q60 проигрывает Мерседесу AMG C43 и полноприводному BMW 440 xDrive, хотя он мощнее «немцев». Но только на бумаге! Ведь мы указываем не парадные результаты, а то, что Q60 показывает в реальности, без сложенных зеркал и снятых дворников!

Проверить это утверждение японцев можно только в очной ставке — в ходе сравнительного теста. Асфальтовая же всеядность «кушки» очевидна и без сравнений. Ни тряски, ни «мусора» на руле! Причем как в спортивном, так и в стандартном режиме «динамической цифровой подвески» DDS.

Сиденья удачно совмещают цепкий профиль и умеренную жесткость На заднем сиденье могут хоть как-то усесться рослые пассажиры, и это уже неплохо.





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Я волен варьировать не только жесткость амортизаторов, но и отзывчивость мотора на перемещение педали газа, а также остроту руля. А еще есть система Active Trace Control, выборочно подтормаживающая внутренние к повороту колёса, чтобы удержать машину на траектории. А еще — система удержания в полосе. Всё вместе дает 336 вариантов настроек шасси!

Вторая передача, третья… Семиступенчатый автомат Aisin мягко «листает» ступени, приближая очередной хитрый вираж. С писком шин поплыла наружу «морда». Легкое движение баранки — и вот машина уже слишком резко ввинчивается в поворот. Проделки адаптивного рулевого управления без жесткой механической связи между рулем и колесами? Японцы долго с этим ­возились, пытаясь обеспечить более внятную обратную связь и естественные отклики, ведь к Q60 уходящего поколения были вопросы по этой части. Увы, до конца они не сняты. Именно недостаточное нарастание усилия на баранке создает иллюзию избыточной поворачиваемости. Причем эффект заметен во всех пяти предустановках нового рулевого управления DAS 2.0 и лишь в самом агрессивном режиме Dynamic+ почти нивелирован.

Трехлитровый твин-турбо VR30DDTT, чья вариация с индексом VR38 работает на суперкупе Nissan GT-R, ведет родословную от моторов легендарной серии VQ, не раз признававшихся в Америке лучшими.

За несколько сотен километров я так и не нашел среди сотен вариаций идеальную для себя настройку шасси. Возможно, отчасти в этом виноваты неродные шины. Дело в том, что тестовые машины приехали из Москвы в Болонью своим ходом. Чтобы избежать в дороге лишних хлопот, их переобули: вместо штатных шин «ран-флэт» Dunlop SP Sport Maxx поставили традиционные Michelin Pilot Sport. Но, скорее всего, дело всё же в «управлении по проводам». Бьюсь об заклад, что Q60 в менее мощных и навороченных версиях с обычным рулевым управлением едет понятнее, честнее.

Мера в питье

Если не задирать планку ожиданий до гоночных небес, Q60 принесет массу удовольствия. Это самая красивая и гармоничная машина за всю историю Infiniti. И весьма быстрая. Задорный заднеприводный характер определяет трансмиссия с межосевой вискомуфтой: по умолчанию на задние колеса идет весь крутящий момент, а на передние при необходимости подается не больше половины.

Багажник стал заметно просторнее: 342 литра вместо прежних 249 литров.

Подвеска и не думает вытряхивать из меня дух, сиденья не диктуют посадку, но уверенно держат в поворотах.

На высоких скоростях в угоду аэродинамике закрываются активные жалюзи за решеткой радиатора. В салоне тихо благодаря улучшенной шумоизоляции моторного отсека и туннеля пола, а также более толстому заднему стеклу.

На задних местах смогут ужиться даже взрослые, а багажник больше не напоминает бардачок. Черт возьми, на этой машине можно отправиться в дальнее путешествие — если бы не пресловутый «ран-флэт», дикту­ющий отсутствие запаски.

Истина в вине

Если вы ждете от Q60 бескомпромиссной остроты, которую навязывает жесткий AMG C43, - проезжайте мимо. Жаждете тактильного экстаза на руле от входа в каждый поворот, как на BMW 440 xDrive? Тоже не вариант.

Q60 похож на итальянца. Я не про великих гонщиков, продавших душу «Имоле» и «Монце». Infiniti больше смахивает на зажиточного тосканца — эмоционального, но немного ленивого сибарита, в крови которого больше вина, чем адреналина.

Внешность, мотор, подвеска Взрыв эмоций — это не про него