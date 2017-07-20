Рейтинг стран по суровости наказаний за превышение скорости

Собрались на машине за границу? Полезно знать, чем тамошние порядки и административные кодексы отличаются от наших.

Сравнивать штрафные санкции за все виды нарушений ПДД в разных странах невозможно — их слишком много и они слишком разнятся. Но общее представление о жесткости подходов в той или иной стране вполне можно получить по штрафам за самое распространенное нарушение — превышение скорости.

Фиксацию нарушений камерами придумали давно, и вся цивилизованная часть мира утыкана электронными средствами контроля дорожного движения.
Фиксацию нарушений камерами придумали давно, и вся цивилизованная часть мира утыкана электронными средствами контроля дорожного движения.

Не превышайте в населёнке!

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Штрафы у них и у нас: кнут без пряника
В большинстве европейских стран нет такой льготы, как в России, где с некоторых пор на +19 км/ч не обращают внимания ни камеры, ни сотрудники полиции. В Европе штраф можно схлопотать за самый незначительный перебор. И если полицию еще можно как-то убедить, что это первый и последний раз, недоразумение вышло, то с камерами такой номер не пройдет. Весь вопрос в том, обучены они фиксировать российские номера или нет, — в Евросоюзе многие камеры работают с номерами всех типов.

Возможен также вариант, что штраф по почте не придет, но расплата наступит при следующей попытке получить визу той страны, где вы нахватали штрафов. Поэтому, как ни крути, лучше не рисковать и везде придерживаться принятых правил. Ограничения скорости в разных странах разные — что касается загородных шоссе и скоростных магистралей. Но практически по всей Европе в населенных пунктах установлен режим «50» (если нет иных знаков), а наказания за превышение в населенке наиболее бесчеловечные.

В Книге рекордов Гиннесса зафиксировано достижение неизвестного швейцарца: в 2010-м он получил штраф в 290 000 евро, передвигаясь на красной Ferrari со скоростью 137 км/ч вместо положенных 80.
В Книге рекордов Гиннесса зафиксировано достижение неизвестного швейцарца: в 2010-м он получил штраф в 290 000 евро, передвигаясь на красной Ferrari со скоростью 137 км/ч вместо положенных 80.

10. Россия

Если сравнивать только величины штрафов, то у нас не страна, а сказка. Но многие иностранцы, побывав в России, сталкиваются с непривычным для них подходом к фиксации нарушений. А именно: долгими препирательствами с сотрудниками ДПС, как правило, не владеющими ни одним европейским языком. Так, одной итальянке не возвращали документы, пока она не уплатила 200 евро наличными за некое якобы превышение скорости. Если обозначить все это одним термином — коррупционный беспредел, свойственный также бывшим азиатским республикам СССР.

9. ОАЭ

Многое зависит от конкретного эмирата, но в целом превышать здесь крайне невыгодно. Говорят, камеры стоят за каждым дорожным знаком, а штраф за превышение, например, в Дубае, стартует со 100 дирхамов (1600 рублей).

8. Бразилия

Здесь и в нескольких соседних странах помимо официальных властей штрафы собирают мошенники, рассылающие «письма счастья». Проблема в том, что письма сложно отличить от подлинных, а задержка оплаты влечет дополнительные штрафные санкции — поэтому народ спешит оплатить побыстрее. Правоохранительные органы борются с подобным бизнесом, но без особого успеха — возможно, потому, что сами участвуют в процессе.

Сами штрафы также достаточно высоки: за превышение меньше 20% от допустимой скорости — 130 реалов (2600 рублей), от 20% до 50% — 880 реалов (17600 рублей).

7. Австралия

Маловероятно, что вы сюда попадете на своем автомобиле, но его ведь можно взять и напрокат. Штрафы в целом невысокие, но это с лихвой компенсируется обилием камер в населенных пунктах. Неоплаченный штраф приведет к тому, что в следующий раз вас просто не пустят в страну.

6. Канада

Нам это покажется странным перекосом, но здесь превышение скорости карается намного строже, чем проезд на красный или даже езда в нетрезвом виде. Штрафы за незначительные превышения умеренные, но с ростом скорости растут в геометрической прогрессии и доходят до десятков тысяч долларов.

Что лучше — попасть на камеру или на прямой контакт с полицией? Считается, что в России, странах Латинской Америки и северной Африки камеры предпочтительнее — меньше дерут.
Что лучше — попасть на камеру или на прямой контакт с полицией? Считается, что в России, странах Латинской Америки и северной Африки камеры предпочтительнее — меньше дерут.

5. Нидерланды

Все неплохо, если вы превышаете скорость очень редко и не очень сильно. Повторное нарушение на одном участке дороги может привести к лишению прав, а в каких-то случаях даже к конфискации автомобиля. Не отсюда ли исходит любовь к велосипедам? Жителю Голландии приписывают неофициальный мировой рекорд штрафа за превышение скорости — необратимое изъятие автомобиля Bugatti Veyron. Превышение в 72 км/ч зафиксировали в окрестностях Роттердама.

4. Португалия

Достаточно высокий уровень штрафов (до 1800 евро) поддерживается хитроумной системой взимания денег у населения. Дорожная полиция экипирована устройствами, позволяющими принимать штрафы на месте — как наличными, так и цифровыми. Пока штраф не оплачен, вы никуда не уедете. Альтернативный вариант: вы — на общественный транспорт, машина — на штрафстоянку.

3. США

Главное неудобство с точки зрения иностранного путешественника — в каждом штате свои порядки и свои тарифы. Самые высокие штрафы — в штате Вирджиния (до 3000 долларов). В некоторых штатах бытует система, по которой нарушителей карают не материально, а начислением баллов. Например, превышение от 1 до 10 миль в час — три балла. Водитель, набравший в штате Нью-Йорк за полтора года 18 баллов (по совокупности различных нарушений), лишается прав на месяц. Также страховая компания вправе повысить стоимость полиса или вообще расторгнуть договор. Все деяния водителей затем годами висят в различных базах данных.

Американцы демонстрируют самый честный подход — они предельно внятно сообщают, где, за что и какой можно схлопотать штраф.
Американцы демонстрируют самый честный подход — они предельно внятно сообщают, где, за что и какой можно схлопотать штраф.

2. Финляндия

Интересна тем, что размер штрафа прямо пропорционален уровню доходов нарушителя. Известны случаи начисления штрафов в 100, 150, 170 тысяч евро. Дела по большим суммам разбирает суд. Пишут, впрочем, что он практически всегда принимает сторону властей. Состоятельность нарушителя также учитывают в Дании и Швейцарии — с миллионера почти наверняка сдерут семь шкур.

1. Норвегия

Здесь, помимо сверхвысоких штрафных тарифов, за злостные и многократные превышения скорости предусмотрено тюремное заключение — без права на замену его менее строгими мерами. (Во Франции и Испании тоже, но там оставлен шанс избежать тюрьмы.) Также в Норвегии крайне невысока планка, за которой следует лишение прав: скорость достаточно превысить всего на 26 км/ч.

Письма счастья во всех странах выглядят примерно одинаково, так что вы их ни с чем не спутаете, если вдруг после загранпоездки по почте придет такая бумажка на иностранном языке.
Письма счастья во всех странах выглядят примерно одинаково, так что вы их ни с чем не спутаете, если вдруг после загранпоездки по почте придет такая бумажка на иностранном языке.

Топ-10 самых нетерпимых к превышению стран

в населенных пунктах

вне насаселенных пунктов

на магистралях

Австрия
Скоростной лимит, км/ч

50

100

130

Штраф* за превышение (+21 км/ч), евро

50

50

50

Лишение прав за езду со скоростью, км/ч

90

150

180

Бельгия
Скоростной лимит, км/ч5070120

Штраф за превышение (+21 км/ч), евро

105–200 

105–200 

105–200 

Лишение прав за езду со скоростью, км/ч

95

145

160

Великобритания
Скоростной лимит, км/ч4896112

Штраф за превышение (+21 км/ч), евро

95

95

95

Лишение прав за езду со скоростью, км/ч

95 

145 

160

Германия

Скоростной лимит, км/ч50100130

Штраф за превышение (+21 км/ч), евро

80

70

70

Лишение прав за езду со скоростью, км/ч

80

140

171

Голландия

Скоростной лимит, км/ч5080120

Штраф за превышение (+21 км/ч), евро

157

139

121

Лишение прав за езду со скоростью, км/ч

100

130

170

Греция

Скоростной лимит, км/ч5090130

Штраф за превышение (+21 км/ч), евро

100

100

100

Лишение прав за езду со скоростью, км/ч

80

120

160

Дания

Скоростной лимит, км/ч5080130

Штраф за превышение (+21 км/ч), евро

405

200

200

Лишение прав за езду со скоростью, км/ч

80

128

160

Испания

Скоростной лимит, км/ч5080120

Штраф за превышение (+21 км/ч), евро

300

100

100

Лишение прав за езду со скоростью, км/ч

91

141

181

Тюремное заключение за езду со скоростью, км/ч

111

161

201

Италия

Скоростной лимит, км/ч 5090130

Штраф за превышение (+21 км/ч), евро

143

143

143

Лишение прав за езду со скоростью, км/ч

90

130

170

Литва

Скоростной лимит, км/ч 5090130

Штраф за превышение (+21 км/ч), евро

28–86 

28–86 

28–86 

Лишение прав за езду со скоростью, км/ч

100

140

180

Норвегия

Скоростной лимит, км/ч 5080110

Штраф за превышение (+21 км/ч), евро

923

695

695

Лишение прав за езду со скоростью, км/ч

76

116

151

Тюремное заключение за езду со скоростью, км/ч

96

136

175

Польша

Скоростной лимит, км/ч 5090140

Штраф за превышение (+21 км/ч), евро

48

48

48

Лишение прав за езду со скоростью, км/ч

100

Португалия
Скоростной лимит, км/ч 5090120

Штраф за превышение (+21 км/ч), евро

120–600 

60–300 

60–300

Лишение прав за езду со скоростью, км/ч

90

160

180

Словения
Скоростной лимит, км/ч 5090130

Штраф за превышение (+21 км/ч), евро

500

160

80

Лишение прав за езду со скоростью, км/ч

100

140

190

Финляндия
Скоростной лимит, км/ч 50100120

Штраф за превышение (+21 км/ч), евро

312

260

260

Лишение прав за езду со скоростью, км/ч

76

140

160

Франция, Монако
Скоростной лимит, км/ч 5090130

Штраф за превышение (+21 км/ч), евро

135

135

135

Лишение прав за езду со скоростью, км/ч

90

130 

170

Тюремное заключение за езду со скоростью, км/ч

100

140

180

Швейцария
Скоростной лимит, км/ч 5080120

Штраф за превышение (+21 км/ч), евро

560

374

243

Лишение прав за езду со скоростью, км/ч

75

110

155

Тюремное заключение за езду со скоростью, км/ч

100

140 

200

Швеция
Скоростной лимит, км/ч 5090110

Штраф за превышение (+21 км/ч), евро

345

300

300

Лишение прав за езду со скоростью, км/ч

80

120

140

Эстония
Скоростной лимит, км/ч 5090

Штраф за превышение (+21 км/ч), евро

80

40

Лишение прав за езду со скоростью, км/ч

101

141

*Приведены средние значения штрафов, так как во многих странах взыскиваемые суммы варьируются в зависимости от различных обстоятельств.

Рейтинг стран по суровости наказаний за превышение скорости
Фото: из архива автора

Рейтинг стран по суровости наказаний за превышение скорости
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Комментарии (17)

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0

Неправильная информация!, в пункте про Германию (общее ограничение 130) сводит писанину автора, на нет. В Германии, если это не оговорено знаками, на автобанах, ограничения скорости нет. Есть рекмендация — 130, при не соблюдении которой, вся ответсвенность (случись чего), ложится на водителя. Но, если он пронёсся, благополучно, на свободном участке, со скоростью 400, ни одна злая собака, не в праве ему попинять

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+2

Разница с Россией в том, что у них знаки ограничения скорости там, где действительно опасно, а у нас там где удобнее стричь. ((((

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+3
Михалыч

Там, где действительно опасно, знак ограничения скорости должен быть временным.
Опасность должна быть устранена в кратчайшие сроки, а скоростной лимит увеличен. Именно этим должны заниматься ответственные организаторы дорожного движения.

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0

Статейка с целью показать, что у нас де такие мягкие штрафы. Но вот о уровне доходов как-то опять умолчали/
Также ничего не написано, что в РФ камеры запросто могут штрафовать за тень, блик фар или вообще за другого участника дорожного движения, забыли упомянуть о том, что не редки случаи, когда выявляются массовые приписки скорости с целью пополнения бюджета.

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+4
Darkmatter

И еще много много чего!

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+1

Норвегия мне очень нравится в таком разрезе) Штрафы за нарушения ПДД должны быть чудовищными.

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-2

а сколько предел бесплатного превышения за забором дурдома у них вместо наших дурдомовских 20-ти

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+1
ДУРДОМ на колёсах

В Германии +3 км/ч

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+1

у нас тоже надо отменить бесплатные 20 км/ч, диарейщики пусть дома сидят

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-2

Россия как всегда идёт своим путём. Максимальная разрешённая скорость на трассах смешная, но есть бесплатные +20 км/ч, установленная норма на содержание алкоголя в крови ноль, но есть официально установленная погрешность алкотестера...

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+1
Зимин Влад

Владя, браво! Это речь не юноши, но мужчины. Солидарен с вами про свой путь.
Не надо тупо тащить из европ всяку дрянь.
Если в прибалтийской Лимитрофии везти свежую рыбу потребителю со скоростью 50 км/ч и останавливать дорожной полицией на каждом километре, рыба всё равно прибудет к потребителю свежей и в срок.
А если в России свежую рыбу посолить и везти к потребителю со скоростью 300 км/ч и нигде не останавливать, то она приедет к столу уже вяленой и просроченной.
К сожалению, дубиноголовые коробочки, коих у нас немало, до этого допетрить не в состоянии.
Да и низкопоклонство перед Западом и японо-корейской Азией никак изжить не можем.

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+2
Зимин Влад

90- смешная? В Финляндии на таких же дорогах 80! Единственное, это автомагистрали у нас имеют лимит 110, пора бы его поднять до 130.

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+2
Lumi

Конечно смешная. М4 от Ростова до Краснодара везде 90 км/ч. Тут и на 110-и засыпаешь.
Не был в Финляндии, но интернет выдал 120 км/ч на магистралях. ссылкассылка

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0
Зимин Влад

Только там автомагистралей раз-два и обчелся, а основная масса дорог имеют ограничение 80. А еще, 80- это наиболее экономичная скорость для среднестатистического автомобиля.

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0
Lumi

Но, тем не менее, факт — там где можно разогнаться это позволено.

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0
Зимин Влад

Так и у нас можете ехать 130 и даже 150 без штрафов)

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0