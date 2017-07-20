Рейтинг стран по суровости наказаний за превышение скорости

Сравнивать штрафные санкции за все виды нарушений ПДД в разных странах невозможно — их слишком много и они слишком разнятся. Но общее представление о жесткости подходов в той или иной стране вполне можно получить по штрафам за самое распространенное нарушение — превышение скорости.

Штрафы у них и у нас: кнут без пряника

Возможен также вариант, что штраф по почте не придет, но расплата наступит при следующей попытке получить визу той страны, где вы нахватали штрафов. Поэтому, как ни крути, лучше не рисковать и везде придерживаться принятых правил. Ограничения скорости в разных странах разные — что касается загородных шоссе и скоростных магистралей. Но практически по всей Европе в населенных пунктах установлен режим «50» (если нет иных знаков), а наказания за превышение в населенке наиболее бесчеловечные.

В Книге рекордов Гиннесса зафиксировано достижение неизвестного швейцарца: в 2010-м он получил штраф в 290 000 евро, передвигаясь на красной Ferrari со скоростью 137 км/ч вместо положенных 80.

Если сравнивать только величины штрафов, то у нас не страна, а сказка. Но многие иностранцы, побывав в России, сталкиваются с непривычным для них подходом к фиксации нарушений. А именно: долгими препирательствами с сотрудниками ДПС, как правило, не владеющими ни одним европейским языком. Так, одной итальянке не возвращали документы, пока она не уплатила 200 евро наличными за некое якобы превышение скорости. Если обозначить все это одним термином — коррупционный беспредел, свойственный также бывшим азиатским республикам СССР.

9. ОАЭ

Многое зависит от конкретного эмирата, но в целом превышать здесь крайне невыгодно. Говорят, камеры стоят за каждым дорожным знаком, а штраф за превышение, например, в Дубае, стартует со 100 дирхамов (1600 рублей).

8. Бразилия

Здесь и в нескольких соседних странах помимо официальных властей штрафы собирают мошенники, рассылающие «письма счастья». Проблема в том, что письма сложно отличить от подлинных, а задержка оплаты влечет дополнительные штрафные санкции — поэтому народ спешит оплатить побыстрее. Правоохранительные органы борются с подобным бизнесом, но без особого успеха — возможно, потому, что сами участвуют в процессе.

Сами штрафы также достаточно высоки: за превышение меньше 20% от допустимой скорости — 130 реалов (2600 рублей), от 20% до 50% — 880 реалов (17600 рублей).

7. Австралия

Маловероятно, что вы сюда попадете на своем автомобиле, но его ведь можно взять и напрокат. Штрафы в целом невысокие, но это с лихвой компенсируется обилием камер в населенных пунктах. Неоплаченный штраф приведет к тому, что в следующий раз вас просто не пустят в страну.

6. Канада

Нам это покажется странным перекосом, но здесь превышение скорости карается намного строже, чем проезд на красный или даже езда в нетрезвом виде. Штрафы за незначительные превышения умеренные, но с ростом скорости растут в геометрической прогрессии и доходят до десятков тысяч долларов.

Что лучше — попасть на камеру или на прямой контакт с полицией? Считается, что в России, странах Латинской Америки и северной Африки камеры предпочтительнее — меньше дерут.

5. Нидерланды

Все неплохо, если вы превышаете скорость очень редко и не очень сильно. Повторное нарушение на одном участке дороги может привести к лишению прав, а в каких-то случаях даже к конфискации автомобиля. Не отсюда ли исходит любовь к велосипедам? Жителю Голландии приписывают неофициальный мировой рекорд штрафа за превышение скорости — необратимое изъятие автомобиля Bugatti Veyron. Превышение в 72 км/ч зафиксировали в окрестностях Роттердама.

4. Португалия

Достаточно высокий уровень штрафов (до 1800 евро) поддерживается хитроумной системой взимания денег у населения. Дорожная полиция экипирована устройствами, позволяющими принимать штрафы на месте — как наличными, так и цифровыми. Пока штраф не оплачен, вы никуда не уедете. Альтернативный вариант: вы — на общественный транспорт, машина — на штрафстоянку.

3. США

Главное неудобство с точки зрения иностранного путешественника — в каждом штате свои порядки и свои тарифы. Самые высокие штрафы — в штате Вирджиния (до 3000 долларов). В некоторых штатах бытует система, по которой нарушителей карают не материально, а начислением баллов. Например, превышение от 1 до 10 миль в час — три балла. Водитель, набравший в штате Нью-Йорк за полтора года 18 баллов (по совокупности различных нарушений), лишается прав на месяц. Также страховая компания вправе повысить стоимость полиса или вообще расторгнуть договор. Все деяния водителей затем годами висят в различных базах данных.

Американцы демонстрируют самый честный подход — они предельно внятно сообщают, где, за что и какой можно схлопотать штраф.

2. Финляндия

Интересна тем, что размер штрафа прямо пропорционален уровню доходов нарушителя. Известны случаи начисления штрафов в 100, 150, 170 тысяч евро. Дела по большим суммам разбирает суд. Пишут, впрочем, что он практически всегда принимает сторону властей. Состоятельность нарушителя также учитывают в Дании и Швейцарии — с миллионера почти наверняка сдерут семь шкур.

1. Норвегия

Здесь, помимо сверхвысоких штрафных тарифов, за злостные и многократные превышения скорости предусмотрено тюремное заключение — без права на замену его менее строгими мерами. (Во Франции и Испании тоже, но там оставлен шанс избежать тюрьмы.) Также в Норвегии крайне невысока планка, за которой следует лишение прав: скорость достаточно превысить всего на 26 км/ч.



Письма счастья во всех странах выглядят примерно одинаково, так что вы их ни с чем не спутаете, если вдруг после загранпоездки по почте придет такая бумажка на иностранном языке.

Топ-10 самых нетерпимых к превышению стран