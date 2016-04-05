Стукачи на дорогах — новый способ ловить нарушителей

Вначале за порядком на дорогах следили только сотрудники Госавтоинспекции. Затем появились камеры автоматической фиксации. А теперь поводом для рассмотрения дел стали обращения граждан.

Атака сетевая, обыкновенная

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Кляузы частных лиц и прежде были основанием для возбуждения дела против нарушителя. Нужно было подать заявление непосредственно в отдел Госавтоинспекции или через специальный сервис на сайте ГИБДД. В качестве доказательств принимались фотографии или видеозаписи нарушений — некорректируемые, чтобы исключить возможность подделки (обычные фото и видео подобной защитой не обладают).

Кроме этого нужно, чтобы на записи было отчетливо видно место, время правонарушения и транспортное средство нарушителя. Сотрудникам Госавтоинспекции приходилось проводить отдельные расследования, чтобы проверить эту информацию и выяснить, кто был за рулем. В большинстве случаев ни подтвердить, ни опровергнуть данные из заявлений активистов не удавалось, ведь заставить свидетельствовать против самих себя или против близких никто не вправе. А следовательно, установить, кто являлся реальным нарушителем, невозможно. И большинство таких дел попросту закрывали.

Продвинутый уровень

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Противостояние нарушителей и властей постепенно усугублялось. Например, чтобы не оплачивать платные парковки, многие снимали номера или закрывали их, - и на дорогах появились пешие инспекторы, которые легко справлялись с любыми препятствиями в идентификации неплательщиков. А для тех, кто снимает номера, придумали эваку­ацию на штрафстоянку из-за «угрозы террористических актов».

Но на большое количество нарушителей ни эвакуаторов, ни пеших инспекторов не напасешься. Тут и пришла кому-то в голову идея: нарушителей должны выслеживать жители города! Так в столице появилось мобильное приложение «Помощник Москвы» (в других городах подобные сервисы тоже есть; например, в Казани — «Народный инспектор»). Устанавливаешь на телефон программу, которая позволяет предоставлять неоспоримые доказательства правонарушения (сделано так, что фальсифицировать фотографии невозможно), сообщаешь о нарушителе куда следует — и получаешь бонусы.

Программный код

Информацию от гражданских активистов первоначально обрабатывает ЦОДД. Дальше делá распределяются в зависимости от вида нарушений.
Информацию от гражданских активистов первоначально обрабатывает ЦОДД. Дальше делá распределяются в зависимости от вида нарушений.

Установить приложение можно на любой современный смартфон. Минимальные технические требования: камера с разрешением 5 мегапикселей и выше, 50 мегабайт свободного места, наличие приемника GPS/ГЛОНАСС. Чтобы получить доступ, нужно зарегистрироваться на городском портале госуслуг (в Москве это pgu.mos.ru), а приложение можно скачать из интернет-магазинов App Store и Google Play.

Список нарушений невелик. Ловить можно тех, кто паркует машину на газоне, под запрещающим знаком или не оплачивает парковку (за эти нарушения выписывает постановления Московская административная дорожная инспекция — МАДИ), а также тех, кто паркуется на тротуаре или пешеходном переходе (штрафует ГИБДД).

Местоположение борца с нарушителями определяется по спутникам и привязывается к подробной карте. Дальше ему предстоит выбрать вид нарушения и навести камеру на номер автомобиля для четкой фиксации. А как только машина будет идентифицирована, сделать несколько фотографий по ее периметру — и отправить в систему.

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Сначала поступившие данные проверяют в Центре организации дорожного движения Москвы (ЦОДД). Специалисты сверяют заявленные виды нарушений с фотографиями и позиционированием на карте. Если всё совпадает, данные направляют в соответствующее ведомство: в случае стоянки на газоне, под запрещающим знаком или неоплаченной парковки — в МАДИ, а если зафиксирована стоянка на тротуаре или пешеходном переходе — в ГИБДД. Те устанавливают собственника и направляют ему «письмо счастья».

Да-да, «помощника Москвы», по сути, приравняли к системе автоматической фиксации правонарушений. При этом не учтен существенный момент: любая система автоматической фиксации по определению исключает человеческий фактор на этапе фиксации нарушения. Верховный суд именно на этом основании признал все мобильные комплексы, фиксирующие скорость при участии сотрудников ДПС, «неавтоматическими» — и следовательно, такие постановления, отправляемые собственникам машин, незаконны.

Так же, как и в центрах автоматической фиксации административных правонарушений (это те, откуда автомобилисты получают «письма счастья»), в ходе первоначальной обработки фотоданных необходимо проверить правильность оформления нарушений.
Так же, как и в центрах автоматической фиксации административных правонарушений (это те, откуда автомобилисты получают «письма счастья»), в ходе первоначальной обработки фотоданных необходимо проверить правильность оформления нарушений.

Работа «помощника» не очень трудна. Но чтобы добиться успехов на этом поприще, придется потратить много времени. И для этого, как мне кажется, нужен определенный склад характера.
Работа «помощника» не очень трудна. Но чтобы добиться успехов на этом поприще, придется потратить много времени. И для этого, как мне кажется, нужен определенный склад характера.

Здесь ровно такая же ситуация! Ни о каких «письмах счастья» и речи быть не может. Как минимум требуется провести расследование, как и при обычном обращении граждан-жалобщиков. Тем не менее горожане приложение скачивают (сегодня уже больше 140 тысяч пользователей) и нарушителей сдают весьма активно. Около 50 тысяч автомобилистов уже пострадало от пеших «помощников». Уверен, что самые активные пользователи приложения — «безлошадные». Это извечная борьба между автомобилистами и теми, у кого машины нет. А учитывая, что столичные власти всё активнее выживают автомобилистов из города, очевидно, для кого это приложение было разработано.

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Стукачество всячески поощряется. За каждого оштрафованного автомобилиста дают 200 баллов. Если сдашь пять автомобилей на одной улице или поймаешь три раза одного автохулигана, дополнительно наградят медалью, которая «стоит» от 500 до 1500 баллов. Баллы можно потратить на билеты в музей (333 балла — посещение музея-заповедника «Измайлово») или просмотр онлайн-трансляции одного из трех московских театров за 900 баллов.

Интересно, нужно ли будет вернуть все подарки, когда автомобилисты начнут массово обжаловать подобные штрафы? Ведь, как я уже говорил, приложение не относится к системам автоматической фиксации нарушений, а значит штраф незаконен — и можно уверенно подавать апелляцию. Для этого, как и в случае с обычными «письмами счастья», нужно в течение десяти дней с момента получения постановления подать жалобу либо вышестоящему должностному лицу (указано в постановлении), либо в районный суд по месту совершения предполага­емого нарушения.

Основанием для отмены может послужить следующее:

  • Отсутствие электронной подписи должностного лица, принявшего такое решение. Верховный суд в своем решении по делу № 67‑АД14–5, указал, что при отсутствии данных об электронной подписи невозможно установить, было ли постановление вынесено уполномоченным должностным лицом или нет. А раз так, постановление считается незаконным.
  • Фиксация нарушения приложением не является автоматической, поскольку подразумевает участие человека. А раз так, водитель не обязан доказывать свою невиновность. В этом случае постановление о штрафе не может направляться собственнику автомобиля. По каждому такому сигналу нужно устанавливать, кто именно был за рулем в момент нарушения.
  • Поскольку приложение не сертифицировано как средство измерения или фиксации фото- и видеоданных, то ни фотографии, ни видеосъемка не могут быть использованы как доказательства виновности авто­владельца.

Ваши доказательства?

Оснований для отмены штрафа более чем достаточно, но автовладельцы оспаривают такие штрафы очень редко. ­Поэтому приложение успешно работает. И «безлошадные» тюкают тех, у кого автомобиль имеется.

Я не защищаю нарушителей. Более того, считаю, что наказание за любое нарушение должно быть неотвратимым. Только наказывать человека можно исключительно в порядке, предусмотренном законом. И никак иначе.

Стукачи на дорогах — новый способ ловить нарушителей
Стукачи на дорогах — новый способ ловить нарушителей
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Комментарии (33)

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Стукачество оно и есть стукачество, как бы его не оправдывали поборники стукачества. Все четко расписано почему разные помощники Москвы незаконны.

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+5

такое впечатление, что чинуши делают всё, что угодно, лишь бы дороги не строить. Дорог, асфальтовых полос хронически не хватает, а они чистым вредительством занимаются, чтоб бабло срубить с электората. Отказываясь расширять имеющитеся и строить новые дороги, власти сами толкают автомобилистов на смерть! Было бы где ехать, кто б на встречку стал вылезать без нужды?! Власть сама провоцирует аварийность. А не строят новые дороги потому, что это уменьшит откаты с ремонотов старых дорог. Пока имеющиеся дороги эксплуатируются с перегрузом, гарантии на них не распространяются, все ремонты только за деньги, соответственно откаты гарантированы. А построишь новую дорогу-дублер имеющейся, сроки службы увеличатся, перегруз исчезнет, ремонты будут по гарантии бесплатными, откаты иссякнут. Государство=совокупность чиновников и силовиков ведёт «работу» замешанную на крови. Такое государство по моему мнению, враждебно населению.

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+2
Михаил

Вас автомобилистов, как собак нерезаных развелось! Нет бы еще скромно вели себя, так брешете как сууки!)) Гнобить и еще раз гнобить, как завещал великий кормчий, а то из-за вас собак и не погулять человеку обычному!

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-8

Стукачей в рашке всегда до .... Нагaдить соседу, украсть, сломать — тут урашкиянцев и энергии, и времени всегда предостаточно. Национальная особенность.

А сами фотографирующие — такие безгрешные ангелы. Никогда ничего не нарушают. Совсем. Агнецы божьи и одуванчики.

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-5

Система должна быть внедрена во всех регионах России, не хочешь штрафа — не нарушай. А вот читать про «понятия» очень странно от вашего журнала. Или хотите сменить аудиторию?

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0
aaleks1974

«Не хочешь штрафа — не нарушай» Это гаишники так шутят — тонкий юмор, эпитафия, надпись на могильной плите.

ГИБДД готовится к резкому скачку смертности в ДТП, 30–33 тысячи человек в год. Скорбный час уже назначен. Экономить не имеет смысла, всех праведников, которые не хотят платить штрафы и ездят бесплатно, уже посчитали

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+1

Шокирован этой публикацией... Разочарование полное. Жаль, что опустились до такого. Давайте будем поддерживать нарушителей ПДД? Главный редактор, спасибо Вам за борьбу нарушителей за свои права!

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+3

это не стукачи, а неофициальные сотрудники ГАИ, помогающие наказывать нарушителей ПДД! ))) разве это плохо, если нарушителей будут наказывать?

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+6

Ну давно бы так, уважаемый автомобильный журнал начал «по фене» излагать свою точку зрения. Хотелось бы поставить для редакции журнала хорошую песню ансамбля «Воровайки» «Хоп, мусорок».

Из граждан, которые просто хотят, чтоб некоторые потерявшие берега автомобилисты соблюдали законы вы вдруг делаете «стукачей». Вы в своем уме, уважаемое автомобильное издание?

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+22

Чевойт? Билет в музей?))

Неее, так мы коммунизм [у нас не ругаются] не построим, вот если бы за баллы давали бы четверташок, или на крайняк, чтоб пожар души притушить, пивасик, то уже через неделю город было бы не узнать! Да ради выгодной фото сессии машины на руках стали бы на газоны и тротуары заносить! А наглецы автомобилисты, которые сейчас готовы тебя и на тротуаре переехать, не разгибали бы спину в почтительных поклонах, а доброжелательная улыбка и сердечное «здрасте» не сходило бы с их лиц!!!))))

Я ЗА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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+4

Вопрос автору.

Сергей, если каждый месяц, не дожидаясь кляуз, отсылать в ГИБДД явку с повинной — нарушил тогда-то, там-то, вне бдительного ока видеофисатора. Прошу меня наказать со всей строгостью революционных дорожных законов. Обязаны ли чинуши в ГИБДД принимать мою регулярную явку с повинной?

Если да, может быть есть смысл сделать данную практику массовым явлением? Повысим самосознание, так сказать... Зачем плодить стукачей, будем работать на опережение.

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+1

Стукачи на дорогах... Назовём их проще — Пятая автоколонна.

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-2

Надо убрать все эти лазейки из законов и все.

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+8

Если закон мешает наказывать нарушителей, то его необходимо срочно изменить.

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+12

Я с ребенком иду по тротуару. Ко мне на встречу едет машина по тротуару. У них во дворе на стоянку въезд по тротуару. Я в сторону вопрос: 1) в морду дать, я хулиган 2) он бедный автовладелец, не куда поставить свой автомобиль. И здесь субъективное мнение от каждого. Я думаю так, если он осторожно не спешно проедет, без телефона у уха осматриваясь, пропуская пешеходов, дожидаясь, когда все пройдут, а потом проедет, то почему бы и нет. А если сигналит, вылетает с парковки не санкционированной то тогда выводы делайте сами. Надо уважать и друг друга.

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+11
Безымянный

вот именно, прежде чем принимать карательные меры, надо создать условия и обеспечить возможность соблюдения таковых правил. застройка спальных районов 80 годов просто не расщитана на такое кол-во парковочных мест. люди и рады бы не занимать бордюры и газоны, но альтернативы просто нет. и я не говорю даже о ночной парковке. речь идет о пятиминутной стоянке для погрузки/выгрузки и посадке пассажиров.

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+1
Stoyak

Какие вам условия надо создать? За чей счет должны оплачиваться вашему сиятельству комфортные условия передвижения на вашей колеснице ?

Обязать включать в стоимость квартиры еще и стоимость парковки на автостоянке?

Не давать разрешение на приобретение автомобиля в отсутствии приобретенного в собственность машиноместа на стоянке?

Заасфальтировать все детские площадки, тротуары, парки чтоб вам было удобно парковаться где вы изволите?

Каждый бизнес-центр обязать под каждого арендатора выделять по десятку машиномест?

Ввести запредельные сборы для эксплуатации автомобиля в центре, чтоб только очень состоятельные люди могли ездить на личных машинах?

Вы же первые начнете жаловаться, что ваши права ущемляют.

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0

Автор, я огорчу тебя. Обжаловать нарушения, которые поданы гражданами можно в очень редких случаях. Мои заявы поначалу тоже обжаловали...мол не видно привязки к местности, нет описания водителя...не четкий снимок. Сейчас же — все дела сразу проходят, ибо все замечания учел. Пишу на встречников, ездюков по тротуару,проезд на красный.

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+4

Такой материал на страницах автомобильного журнала не допустим! Видимо автор сам стал жертвой. Крупные города имеют огромную площадь, и инспекторы просто не в состоянии везде всё уследить. Тут вам предлагают самим помочь в борьбе с правонарушениями, проявить гражданскую инициативу, а вы таких людей почему-то с смешиваете с помётом. И почему вы думаете, что этим будут заниматься исключительно люди не имеющие свой транспорт? У меня есть машина, но если я вышел и гуляю по центру или ещё где, и увидел правонарушение, то у меня есть прекрасная возможность покарать нарушителя очень простым нажатием на пару кнопок. Статье минус!!! И дальше просвещайте как можно избегать ответственности, типа не пойман не вор.

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+26

"И.Р.А."- Иду Резать Актив. Смотри в первую очередь за собой, и будет всем счастье. Аминь.

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+1

Я как автомобилист тоже не люблю придурков, паркующихся на газонах и тротуарах. Ещё очень много быдла на улицах, те самые, которые не могут донести мусор до урны, бьют бутылки везде где только можно, засирают пляжи и места отдыха и проч.

Такое приложение надо вводить во всех регионах, тем более что в этом случае всё прозрачно и деньги идут в бюджет, а не в карман конкретного инспектора.

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+13
Demitrius

Деньги из бюджета прямиком идут в карман инспектора просто потому, что он, инспектор, есть.

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+2
робот

Так он получит их контролируемо 30–40 тыр, а если как в анекдоте «дали палочку и крутись как хочешь», при особом рвении можно и 100 тыр за день насобирать, особенно в субботу, когда выпивающих полно.

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+1
Demitrius

А из бюджета их пилить легче будет, да, Демагогиус?)

Инспектора того поди поймай и заставь скинуться в общак, а так граждане сами его наполнят.



И снова вопрос: инспектор тогда зачем нужен?

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0
Каплан Илья

Вы так спрашиваете как будто это я их пилю :)

Инспектор ГИБДД, очевидно, нужен чтобы следить за безопасностью дорожного движения.

Вы соскучились по Кэпу?)

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0

Закон поправить, убрать слово «автоматической» — и все будет шикарно.

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-1

какой же автор двуличный, а... Я против нарушений и против тех, кто о них сообщает.

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+15

Сталин, конечно, был кровавый тиран, но кто-то же написал 4 миллиона доносов...



И снова вопрос: а ГИБДД и прочие органы власти нам тогда на...уа?



Если гражданин все сам: выявит нарушение, сообщит куда надо, не дождавшись реакции, осудит — лопатой по стеклу.



За что пилиционерам денежку и амуницию из бюджетных денег выдают, если они не работают?

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+7
Каплан Илья

///Сталин, конечно, был кровавый тиран, но кто-то же написал 4 миллиона доносов...///

Хуже, он собственноручно расстрелял из нагана миллиард человек. Это достоверно посчитано по количеству выпущенных для нагана патронов.

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+1
Каплан Илья

Ещё нужно непременно про ВАЗик пукнуть!

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0
Muinaiset Денис

Нужно в Закон внести о засирании сайта ВАЗопукальщиками..)))

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+1
Александр

Вносите, я — за!

Всех безымянных одноразовых согласно такому закону вынесут первыми:)

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-1
Muinaiset Денис

Пока что только вы тут проперделись:)

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0