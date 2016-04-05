Вначале за порядком на дорогах следили только сотрудники Госавтоинспекции. Затем появились камеры автоматической фиксации. А теперь поводом для рассмотрения дел стали обращения граждан.

Атака сетевая, обыкновенная

Кляузы частных лиц и прежде были основанием для возбуждения дела против нарушителя. Нужно было подать заявление непосредственно в отдел Госавтоинспекции или через специальный сервис на сайте ГИБДД. В качестве доказательств принимались фотографии или видеозаписи нарушений — некорректируемые, чтобы исключить возможность подделки (обычные фото и видео подобной защитой не обладают).

Кроме этого нужно, чтобы на записи было отчетливо видно место, время правонарушения и транспортное средство нарушителя. Сотрудникам Госавтоинспекции приходилось проводить отдельные расследования, чтобы проверить эту информацию и выяснить, кто был за рулем. В большинстве случаев ни подтвердить, ни опровергнуть данные из заявлений активистов не удавалось, ведь заставить свидетельствовать против самих себя или против близких никто не вправе. А следовательно, установить, кто являлся реальным нарушителем, невозможно. И большинство таких дел попросту закрывали.

Продвинутый уровень

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Противостояние нарушителей и властей постепенно усугублялось. Например, чтобы не оплачивать платные парковки, многие снимали номера или закрывали их, - и на дорогах появились пешие инспекторы, которые легко справлялись с любыми препятствиями в идентификации неплательщиков. А для тех, кто снимает номера, придумали эваку­ацию на штрафстоянку из-за «угрозы террористических актов».

Но на большое количество нарушителей ни эвакуаторов, ни пеших инспекторов не напасешься. Тут и пришла кому-то в голову идея: нарушителей должны выслеживать жители города! Так в столице появилось мобильное приложение «Помощник Москвы» (в других городах подобные сервисы тоже есть; например, в Казани — «Народный инспектор»). Устанавливаешь на телефон программу, которая позволяет предоставлять неоспоримые доказательства правонарушения (сделано так, что фальсифицировать фотографии невозможно), сообщаешь о нарушителе куда следует — и получаешь бонусы.

Программный код

Информацию от гражданских активистов первоначально обрабатывает ЦОДД. Дальше делá распределяются в зависимости от вида нарушений.

Установить приложение можно на любой современный смартфон. Минимальные технические требования: камера с разрешением 5 мегапикселей и выше, 50 мегабайт свободного места, наличие приемника GPS/ГЛОНАСС. Чтобы получить доступ, нужно зарегистрироваться на городском портале госуслуг (в Москве это pgu.mos.ru), а приложение можно скачать из интернет-магазинов App Store и Google Play.

Список нарушений невелик. Ловить можно тех, кто паркует машину на газоне, под запрещающим знаком или не оплачивает парковку (за эти нарушения выписывает постановления Московская административная дорожная инспекция — МАДИ), а также тех, кто паркуется на тротуаре или пешеходном переходе (штрафует ГИБДД).

Местоположение борца с нарушителями определяется по спутникам и привязывается к подробной карте. Дальше ему предстоит выбрать вид нарушения и навести камеру на номер автомобиля для четкой фиксации. А как только машина будет идентифицирована, сделать несколько фотографий по ее периметру — и отправить в систему.

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Сначала поступившие данные проверяют в Центре организации дорожного движения Москвы (ЦОДД). Специалисты сверяют заявленные виды нарушений с фотографиями и позиционированием на карте. Если всё совпадает, данные направляют в соответствующее ведомство: в случае стоянки на газоне, под запрещающим знаком или неоплаченной парковки — в МАДИ, а если зафиксирована стоянка на тротуаре или пешеходном переходе — в ГИБДД. Те устанавливают собственника и направляют ему «письмо счастья».

Да-да, «помощника Москвы», по сути, приравняли к системе автоматической фиксации правонарушений. При этом не учтен существенный момент: любая система автоматической фиксации по определению исключает человеческий фактор на этапе фиксации нарушения. Верховный суд именно на этом основании признал все мобильные комплексы, фиксирующие скорость при участии сотрудников ДПС, «неавтоматическими» — и следовательно, такие постановления, отправляемые собственникам машин, незаконны.

Так же, как и в центрах автоматической фиксации административных правонарушений (это те, откуда автомобилисты получают «письма счастья»), в ходе первоначальной обработки фотоданных необходимо проверить правильность оформления нарушений. Работа «помощника» не очень трудна. Но чтобы добиться успехов на этом поприще, придется потратить много времени. И для этого, как мне кажется, нужен определенный склад характера.

Здесь ровно такая же ситуация! Ни о каких «письмах счастья» и речи быть не может. Как минимум требуется провести расследование, как и при обычном обращении граждан-жалобщиков. Тем не менее горожане приложение скачивают (сегодня уже больше 140 тысяч пользователей) и нарушителей сдают весьма активно. Около 50 тысяч автомобилистов уже пострадало от пеших «помощников». Уверен, что самые активные пользователи приложения — «безлошадные». Это извечная борьба между автомобилистами и теми, у кого машины нет. А учитывая, что столичные власти всё активнее выживают автомобилистов из города, очевидно, для кого это приложение было разработано.

Стукачество всячески поощряется. За каждого оштрафованного автомобилиста дают 200 баллов. Если сдашь пять автомобилей на одной улице или поймаешь три раза одного автохулигана, дополнительно наградят медалью, которая «стоит» от 500 до 1500 баллов. Баллы можно потратить на билеты в музей (333 балла — посещение музея-заповедника «Измайлово») или просмотр онлайн-трансляции одного из трех московских театров за 900 баллов.

Интересно, нужно ли будет вернуть все подарки, когда автомобилисты начнут массово обжаловать подобные штрафы? Ведь, как я уже говорил, приложение не относится к системам автоматической фиксации нарушений, а значит штраф незаконен — и можно уверенно подавать апелляцию. Для этого, как и в случае с обычными «письмами счастья», нужно в течение десяти дней с момента получения постановления подать жалобу либо вышестоящему должностному лицу (указано в постановлении), либо в районный суд по месту совершения предполага­емого нарушения.

Основанием для отмены может послужить следующее:

Отсутствие электронной подписи должностного лица, принявшего такое решение. Верховный суд в своем решении по делу № 67‑АД14–5, указал, что при отсутствии данных об электронной подписи невозможно установить, было ли постановление вынесено уполномоченным должностным лицом или нет. А раз так, постановление считается незаконным.

Фиксация нарушения приложением не является автоматической, поскольку подразумевает участие человека. А раз так, водитель не обязан доказывать свою невиновность. В этом случае постановление о штрафе не может направляться собственнику автомобиля. По каждому такому сигналу нужно устанавливать, кто именно был за рулем в момент нарушения.

Поскольку приложение не сертифицировано как средство измерения или фиксации фото- и видеоданных, то ни фотографии, ни видеосъемка не могут быть использованы как доказательства виновности авто­владельца.

Ваши доказательства?

Оснований для отмены штрафа более чем достаточно, но автовладельцы оспаривают такие штрафы очень редко. ­Поэтому приложение успешно работает. И «безлошадные» тюкают тех, у кого автомобиль имеется.

Я не защищаю нарушителей. Более того, считаю, что наказание за любое нарушение должно быть неотвратимым. Только наказывать человека можно исключительно в порядке, предусмотренном законом. И никак иначе.