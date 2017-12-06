Зимние шины из Сингапура?! Бывает и такое!

Чтобы утвердиться на рынках умеренных широт, каждая шинная компания должна прийти туда с широким спектром зимних «колес».

Зимние шины — товар особенный. Они практически не поступают на конвейеры автозаводов и реализуются преимущественно в розницу. И чтобы утвердиться на рынке умеренных широт, каждая шинная компания должна прийти туда с широким спектром зимних «колес».

Сегодня, как и каждый день, в Сингапуре +30 градусов. Что не помешало местной компании Giti продвигаться в более холодных странах. С ее продукцией я знакомился в заполярном Ивало (Финляндия).

Легковые шипованные шины GT Radial IcePro3 предназначены для суровых зимних условий, протектор у них с направленным рисунком. В зависимости от типоразмера на шину приходится от 118 до 140 шипов. Увеличенное содержание силики в резиновой смеси протектора позволяет сохранять эластичность при низких температурах, благодаря чему улучшаются сцепные свойства на снегу и обледенелых участках дороги.

«Шиповка» IcePro3 SUV разработана, как ясно из названия, для кроссоверов. У нее протектор иного рисунка, блоки в плечевой зоне более жесткие, боковины усиленные, а количество шипов доходит до ста шестидесяти шести. Обутый в эти покрышки Audi Q5 довольно уверенно пробирался по глубокому снегу и неплохо держался в поворотах на укатанном снегу.

Фрикционки WinterPro2 можно ставить как на легковушки, так и на компактные кроссоверы. Это шины для регионов с умеренными зимами, поэтому протектор имеет такой рисунок, чтобы отводить из пятна контакта воду и снежную шугу. В Ивало держался устойчивый морозец (около —9 °C), поэтому о поведении шин в слякоть сложно что-либо сказать. А на плотно укатанном снегу обутый в них Volkswagen Golf держался не хуже, чем на «шиповках».

Шины IcePro3 имеют до 140 шипов. Протектор — с направленным рисунком, посадочный диаметр — от 14 до 17 дюймов.

Шины IcePro3 SUV — это протектор с крупным рисунком и до 166 шипов: открытый лёд и глубокий снег не страшны. Посадочный диаметр — от 16 до 18 дюймов.

Зимняя нешипованная шина WinterPro2 для легковых автомобилей и легких кроссоверов. Посадочный диаметр — от 13 до 17 дюймов.

Нешипованные шины для коммерческого транспорта GT Radial Maxmiler WT2 Cargo годятся для умеренной зимы и городской эксплуатации. Диаметр — от 12 до 16 дюймов.



Фото: фирмы Giti