Какие датчики давления в шинах лучше? Экспертиза ЗР

В Европе системы контроля давления — обязательное оснащение, мы же пока в хвосте прогресса. Поэтому сравниваем три системы, которые можно приобрести отдельно и установить самостоятельно.

Датчик давления системы ТР‑310. Вскоре он навсе­гда спрячется под шиной.

Давление должно быть в норме — как в сосудах водителя, так и в шинах его автомобиля. Но если в прежнюю эпоху владельцы проверяли колеса чуть ли не каждый выходной, то сегодня на это занятие почти все махнули рукой. Мол, пока колесо не легло на обод, давление в нем нормальное.

На ходу обнаружить разнобой в давлении порой бывает непросто: переднеприводный автомобиль, к примеру, может довольно спокойно двигаться при севшем заднем колесе, пока оно не размочалится в лохмотья. Хотя бы поэтому устройства TPMS (tyre pressure monitoring system — система контроля давления в шинах) никак нельзя причислить к безделушкам.

В Европе TPMS — обязательное оснащение, без этой системы машину не сертифицируешь. Даже поставляемые на европейский рынок Весты имеют систему контроля давления в шинах. А мы вновь в хвосте прогресса: на дорогих машинах TPMS есть, а на бюджетных отродясь не было. Однако любую из «обделенных» несложно оснастить соот­ветствующим гаджетом — их в продаже довольно много.

Датчики давления систем ТР‑300 и TPMS‑8886. В грязи им несладко. К тому же они обречены на постоянные посягательства несознательных членов общества.

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Автомобили среднего ценового диапа­зона обычно оснащают системой контроля давления в шинах, считывающей количество оборотов колес с датчиков АБС. Такая конструкция проста и надежна, но температура колеса не отслеживается. Иное дело — проверенные нами системы: они замечают перегрев шины из-за начала разрушения ее силовой структуры, а также из-за подклинивающих тормозных колодок.

Условия работы всех колес могут немного различаться, но по крайней мере в паре передних или задних давление и температура не должны сколь-нибудь заметно разниться.

В ходе испытаний мы оценивали удобство установки и пользования трех систем китайского производства, а также точность их работы.

Мерим изнутри и снаружи

Принципиальных различий между тестиру­емыми устройствами немного. ТР‑310 требует установить датчики внутри колес, и без шиномонтажных работ здесь не обойтись. ТР‑300 и TPMS‑8886 гораздо демократичнее: их датчики навертываются снаружи на ниппели. А информацию они передают по-разному: ТР‑300 — на монитор (входит в комплект), TPMS‑8886 — на смартфон.

Смартфон на панели приборов выглядит не очень эстетично, но ведь всё равно многие используют его как навигатор. Да и по прямому назначению тоже.

Мониторчик на панели приборов смотрится чужеродно — вне зависимости от марки автомобиля. Им комплектуют системы ТР‑300 и ТР‑310.



Индикатору системы TPMS‑8886 требуется постоянное питание от 12‑вольтовой розетки.

Наши комментарии к каждой из проверенных систем приведены в фотогалерее. Результаты проверки точности сведены в таблицу. Обращаем внимание на то, что половина датчиков отказались работать сразу: во всех случаях виноватыми оказались негодные источники питания. Батарейки мы заменили, и датчики заработали. Показания температуры у всех систем замечаний не вызвали.

Отдельный комментарий посвящаем зимней эксплуатации. Наши испытания в морозильной камере показали, что при —25 °C все датчики дружно занизили давление примерно на 0,1 бара. Это простительно. Главное, чтобы команда работала синхронно. А вот жидкокристаллическим мониторам в морозильнике не понравилось; им потребовалось какое-то время, чтобы отогреться и прийти в «сознание». Америку мы не открыли: смартфон, хранящийся обычно в теплом месте, имеет преимущество.

Восторга не вызвала ни одна система. ­Встра­ивать датчики в колёса — занятие для фанатов, а насадки на ниппели могут стать приманкой для воров. Впрочем, если использовать их исключительно для дальних пробегов и не оставлять на ночь во дворе — тогда, наверное, идея оправданна.

Система контроля давления в шинах для смартфона TPMS-8886

Примерная цена 6300 руб. Масса датчика 12 г Основное преимущество этой системы перед другими — отсутствие штатного монитора: и крепить ничего не нужно, и посторонний глаз ничего «лишнего» в салоне не обнаружит. Вместо монитора используют смартфон, который есть почти у каждого. А вот датчики давления заметны сразу: их навертывают на вентили. Датчики связываются по протоколу Bluetooth с так называемым индикатором — это штекер-передатчик, подключенный в 12‑вольтовую розетку, который транслирует информацию о давлении в колесах на экран смартфона. Программа, скачанная из Сети и установленная на смартфон на базе Android или iOS, позволяет настроить визуальное и звуковое оповещение. В случае выхода за предварительно заданные пределы по температуре и давлению система известит водителя об этом факте. Возможно раздельное программирование для каждого колеса, хотя обычно отмечается только разница между передними и задними колесами. К точности показаний претензий нет. Система контроля давления в шинах ТР-300

Примерная цена 6800 руб. Масса датчика 8 г В комплект входит монитор — такой же, как в наборе ТР‑310. Внимание несознательных элементов общества привлечет не только он, но и датчики, навёртываемые на вентили. Это недостаток: любители легкой наживы могут за пару минут получить всю систему в сборе. К техническим параметрам вопросов нет: датчики показали верное давление во всех выбранных нами контрольных точках. Система контроля давления в шинах ТР-310

Примерная цена 7900 руб. Масса датчика 40 г Главный недостаток системы состоит в том, что для установки датчиков требуется разобрать и собрать все колёса. Если в дальнейшем один из датчиков испортится или у него сядет батарейка, придется вновь ехать на шиномонтаж. В остальном всё выглядит очень хорошо: снаружи на вентилях будут навинчены штатные колпачки, а потому воришек ничто не спровоцирует. Правда, в автомобиле нужно поискать местечко под небольшой монитор, а он может привлечь ненужное внимание. Да и выглядит инородным телом. К точности показаний претензий нет: датчики работают исправно, в отличие от большинства переносных манометров. Предусмотрено программирование диапазона «правильных» значений давления и температуры в шинах.

Результаты проверки систем контроля давления

Показания при давлении*, бар Образцовый манометр 1,8 2,0 2,5 TPMS-8886 1,8 1,9 2,4 ТР-310 1,8 2,0 2,5 ТР-300 1,8 2,0 2,5