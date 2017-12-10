Какие датчики давления в шинах лучше? Экспертиза ЗР

Давление должно быть в норме — как в сосудах водителя, так и в шинах его автомобиля. Но если в прежнюю эпоху владельцы проверяли колеса чуть ли не каждый выходной, то сегодня на это занятие почти все махнули рукой. Мол, пока колесо не легло на обод, давление в нем нормальное.
На ходу обнаружить разнобой в давлении порой бывает непросто: переднеприводный автомобиль, к примеру, может довольно спокойно двигаться при севшем заднем колесе, пока оно не размочалится в лохмотья. Хотя бы поэтому устройства TPMS (tyre pressure monitoring system — система контроля давления в шинах) никак нельзя причислить к безделушкам.
В Европе TPMS — обязательное оснащение, без этой системы машину не сертифицируешь. Даже поставляемые на европейский рынок Весты имеют систему контроля давления в шинах. А мы вновь в хвосте прогресса: на дорогих машинах TPMS есть, а на бюджетных отродясь не было. Однако любую из «обделенных» несложно оснастить соответствующим гаджетом — их в продаже довольно много.
Автомобили среднего ценового диапазона обычно оснащают системой контроля давления в шинах, считывающей количество оборотов колес с датчиков АБС. Такая конструкция проста и надежна, но температура колеса не отслеживается. Иное дело — проверенные нами системы: они замечают перегрев шины из-за начала разрушения ее силовой структуры, а также из-за подклинивающих тормозных колодок.
Условия работы всех колес могут немного различаться, но по крайней мере в паре передних или задних давление и температура не должны сколь-нибудь заметно разниться.
В ходе испытаний мы оценивали удобство установки и пользования трех систем китайского производства, а также точность их работы.
Мерим изнутри и снаружи
Принципиальных различий между тестируемыми устройствами немного. ТР‑310 требует установить датчики внутри колес, и без шиномонтажных работ здесь не обойтись. ТР‑300 и TPMS‑8886 гораздо демократичнее: их датчики навертываются снаружи на ниппели. А информацию они передают по-разному: ТР‑300 — на монитор (входит в комплект), TPMS‑8886 — на смартфон.
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Смартфон на панели приборов выглядит не очень эстетично, но ведь всё равно многие используют его как навигатор. Да и по прямому назначению тоже.
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Мониторчик на панели приборов смотрится чужеродно — вне зависимости от марки автомобиля. Им комплектуют системы ТР‑300 и ТР‑310.
Наши комментарии к каждой из проверенных систем приведены в фотогалерее. Результаты проверки точности сведены в таблицу. Обращаем внимание на то, что половина датчиков отказались работать сразу: во всех случаях виноватыми оказались негодные источники питания. Батарейки мы заменили, и датчики заработали. Показания температуры у всех систем замечаний не вызвали.
Отдельный комментарий посвящаем зимней эксплуатации. Наши испытания в морозильной камере показали, что при —25 °C все датчики дружно занизили давление примерно на 0,1 бара. Это простительно. Главное, чтобы команда работала синхронно. А вот жидкокристаллическим мониторам в морозильнике не понравилось; им потребовалось какое-то время, чтобы отогреться и прийти в «сознание». Америку мы не открыли: смартфон, хранящийся обычно в теплом месте, имеет преимущество.
Восторга не вызвала ни одна система. Встраивать датчики в колёса — занятие для фанатов, а насадки на ниппели могут стать приманкой для воров. Впрочем, если использовать их исключительно для дальних пробегов и не оставлять на ночь во дворе — тогда, наверное, идея оправданна.
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Система контроля давления в шинах для смартфона TPMS-8886
Примерная цена 6300 руб.
Масса датчика 12 г
Основное преимущество этой системы перед другими — отсутствие штатного монитора: и крепить ничего не нужно, и посторонний глаз ничего «лишнего» в салоне не обнаружит. Вместо монитора используют смартфон, который есть почти у каждого. А вот датчики давления заметны сразу: их навертывают на вентили.
Датчики связываются по протоколу Bluetooth с так называемым индикатором — это штекер-передатчик, подключенный в 12‑вольтовую розетку, который транслирует информацию о давлении в колесах на экран смартфона. Программа, скачанная из Сети и установленная на смартфон на базе Android или iOS, позволяет настроить визуальное и звуковое оповещение. В случае выхода за предварительно заданные пределы по температуре и давлению система известит водителя об этом факте. Возможно раздельное программирование для каждого колеса, хотя обычно отмечается только разница между передними и задними колесами.
К точности показаний претензий нет.
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Система контроля давления в шинах ТР-300
Примерная цена 6800 руб.
Масса датчика 8 г
В комплект входит монитор — такой же, как в наборе ТР‑310. Внимание несознательных элементов общества привлечет не только он, но и датчики, навёртываемые на вентили. Это недостаток: любители легкой наживы могут за пару минут получить всю систему в сборе.
К техническим параметрам вопросов нет: датчики показали верное давление во всех выбранных нами контрольных точках.
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Система контроля давления в шинах ТР-310
Примерная цена 7900 руб.
Масса датчика 40 г
Главный недостаток системы состоит в том, что для установки датчиков требуется разобрать и собрать все колёса. Если в дальнейшем один из датчиков испортится или у него сядет батарейка, придется вновь ехать на шиномонтаж. В остальном всё выглядит очень хорошо: снаружи на вентилях будут навинчены штатные колпачки, а потому воришек ничто не спровоцирует. Правда, в автомобиле нужно поискать местечко под небольшой монитор, а он может привлечь ненужное внимание. Да и выглядит инородным телом.
К точности показаний претензий нет: датчики работают исправно, в отличие от большинства переносных манометров. Предусмотрено программирование диапазона «правильных» значений давления и температуры в шинах.
Результаты проверки систем контроля давления
|
|
Показания при давлении*, бар
|
Образцовый манометр
|
1,8
|
2,0
|
2,5
|
TPMS-8886
|
1,8
|
1,9
|
2,4
|
ТР-310
|
1,8
|
2,0
|
2,5
|
ТР-300
|
1,8
|
2,0
|
2,5
*Для всех изделий приводятся показания одного из датчиков каждого комплекта, поскольку во всех случаях прочие три датчика показывали те же значения. Для контроля давления использовали образцовый манометр.
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Влияние давления в шинах на поведение автомобиля
Пониженное давление усиливает деформацию шины. Во время качения она нагревается сильнее положенного. Крайние дорожки протектора подвергаются усиленному износу, а иногда нарушается и целостность каркаса. Возрастает расход топлива. Кроме того, при попадании в дорожную выбоину вероятность повреждения как диска, так и шины при пониженном давлении всегда выше, чем при номинальном.
Повышенное давление сопровождается перенапряжением нитей корда, а также повышенным износом средней части протектора. Во время езды по плохой дороге все удары, которые передаются на подвеску и кузов, становятся заметно ощутимее для седоков. А при попадании в яму увеличивается вероятность разрыва шины.
Опаснее всего — последствия неодинакового давления во всех шинах. Автомобиль при движении всё время норовит уйти в сторону колеса с самым низким давлением — провоцируется движение боком.
Правда, у многих автомобилей давление в шинах на передней и задней осях разное, но мы в данном случае говорим о разном давлении в колесах одной оси.
Что касается влияния температуры, то следует помнить: давление воздуха в замкнутом объеме шины меняется приблизительно на 0,1 бара на каждые 10 градусов изменения температуры.
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