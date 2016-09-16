Москвичей заставили отказаться от личных автомобилей

Столичные власти отчитались: их цель пересадить как можно больше жителей столицы на общественный транспорт близка к достижению. Число получающих права москвичей в возрасте до 25 лет только за последние два года снизилось на 13%.

На международном конгрессе «Организация дорожного движения в Российской Федерации» (Road traffic Russia) руководитель Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Вадим Юрьев похвастался, что число ежегодно получающих права москвичей в возрасте от 18 до 25 лет снизилось на 13% в 2015–2017 годах. Он видит в этом, прежде всего, заслугу своего ведомства — по мере улучшения работы общественного транспорта интерес к личному снижается.

Около 65% получают права в возрасте 18–25 лет, но если с 2012 по 2014 год в среднем права получали 90 тыс. человек, то с 2015-го по 2017-й таких людей набирается около 78 тыс. в год, передает его слова АГН «Москва».

Это говорит о неуклонном снижении интереса к личному транспорту, радуется Юрьев и полагает, что эта тенденция будет проявляться и дальше. Тенденция общемировая: люди просто понимают, что личный транспорт неэффективен, он больше простаивает во дворе у дома, чем на нем приходится ездить.

Пропаганда общественного транспорта началась сразу же после прихода мэра Собянина и его команды. По данным ЦОДД, в метро ежедневно ездит 8,5 млн человек, на наземном общественном транспорте — 6,4 млн. При этом каждый день на дороги города выезжает около 3,6 млн автомобилей.

Общественный транспорт в столице действительно становится лучше, но не настолько, чтобы вдруг резко отказаться от личного. Сокращение потребности в водительских правах, как пишет «Коммерсант», опросивший экспертов автомобильной отрасли, может происходить совсем по другим причинам, которые не контролирует ЦОДД. Во-первых, за последние годы выросла стоимость обучения в автошколах, и не всем даже 25-летним оно доступно, не говоря уже о только что окончивших школу 18-летних. Во-вторых, кризис последних лет привел к тому, что у людей все меньше возможностей приобрести личный автомобиль, а если так, зачем тратить деньги на обучение? Кроме того, снижение количества выдаваемых водительских удостоверений лицам от 18 до 25 лет может быть связано с демографической ямой 90-х годов.

Что касается молодых людей, то интерес к свободе и независимости отличал их во все времена, а важным атрибутом этого является личный автомобиль. И было бы странно, если бы молодежь вдруг изменила этим принципам.

Впрочем, тенденция отказа от личного автомобиля наблюдается и в других странах. Разумеется, в пользу новомодных гаджетов. Компания Renault провела специальное исследование, в ходе которого выяснилось, что у поколения миллениум изменилось ощущение мобильности. Для них это уже не автомобиль, а смартфон и кроссовки.

Рабочая группа «Автонет» выдала похожий прогноз, в котором говорится, что после 2030 года россияне утратят интерес к покупке личного транспорта.

что после 2030 года россияне утратят интерес к покупке личного транспорта. А пока, чуть страна немного начала восстанавливаться после кризиса, продажи машин поползли вверх. За 10 месяцев текущего года продано 1 277 938 новых легковых и легких коммерческих автомобилей (+11,3%).

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