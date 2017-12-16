Календари-2018: пермские девушки с прицепом

Можно ли включать кондиционер зимой? — Нужно! Есть мнение, что включать кондиционер зимой, когда температура за бортом опускается ниже 0°C, вредно. Да и вообще зачем использовать кондиционер, если и без него холодно! 90 лет журналу «За рулем»: первая обложка В апреле 2018 года журнал «За рулем» отметит 90-летный юбилей. Не многие российские издания могут похвастать столь долгой историей, к которой я и предлагаю прикоснуться. Путешествовать во времени всегда интересно, тем более что многие проблемы дня сегодняшнего были хорошо знакомы еще и девяносто лет тому назад. Топливный фильтр: менять или и так сойдет? Все ли автолюбители знают, как устроен топливный фильтр и где он установлен? И главное — как часто владелец автомобиля должен его менять?