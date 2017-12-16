Календари-2018: пермские девушки с прицепом

На нашей полке новогодних календарей появилась новинка — ее подготовил Краснокамский ремонтно-механический завод, производящий прицепы для легковых автомобилей. Впрочем, на этом календаре есть не только девушки и прицепы, но и напоминание о грядущем чемпионате мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году.

Если в прошлогоднем заводском календаре фоном служили производственные помещения, а девушки демонстрировали изготовление и сборку прицепов, то теперь кузов прицепа превратился в поле для игры. Красивые девушки поданы в образах футболисток, болельщиц и даже судей. Календарь отчасти тематический и посвящен предстоящему чемпионату мира по футболу.

Девушки с календаря

Календари-2018: пермские девушки с прицепом

Посмотреть, как выглядит календарь, можно здесь

Календари-2018: пермские девушки с прицепом

  • Таксисты Нью-Йорка выпустили свой пародийный календарь, на котором девушек нет вовсе. Зато есть неподдельные таксисты: судя по фигурам, это совсем не модели.
  • Чешская компания Excalibur Army сфотографировала девушек в стиле милитари, рекламирующих военную технику.

Фото: Краснокамский ремонтно-механический завод

Календари-2018: пермские девушки с прицепом
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