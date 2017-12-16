Календари-2018: пермские девушки с прицепом

Если в прошлогоднем заводском календаре фоном служили производственные помещения, а девушки демонстрировали изготовление и сборку прицепов, то теперь кузов прицепа превратился в поле для игры. Красивые девушки поданы в образах футболисток, болельщиц и даже судей. Календарь отчасти тематический и посвящен предстоящему чемпионату мира по футболу.
Девушки с календаря
Посмотреть, как выглядит календарь, можно здесь
- Таксисты Нью-Йорка выпустили свой пародийный календарь, на котором девушек нет вовсе. Зато есть неподдельные таксисты: судя по фигурам, это совсем не модели.
- Чешская компания Excalibur Army сфотографировала девушек в стиле милитари, рекламирующих военную технику.
Фото: Краснокамский ремонтно-механический завод
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