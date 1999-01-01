Иностранный акцент



Эксклав — слово, которое в Калининградской области знают все (в отличие от многих жителей прочих регионов России). Забыть, что область со всех сторон окружена иностранными государствами, не удастся. Здесь говорят и строят по-русски, но повсеместно всё еще встречаются памятники прусской архитектуры, а советские хрущевки переделывают на германский лад. В ресторанах подают клопсы — немецкие фрикадельки под соусом из каперсов, пиво не так чтобы уступает баварскому, а местные часто используют старое название города, иной раз сокращая его до фамильярного — ­Кёниг. Дискуссии о том, чтобы вернуть городу первое имя, ведутся много лет, но пока без результата. Всесоюзный староста Калинин к этому городу имеет такое же отношение, как и к подмосковному Королёву. То есть никакое.

