FAW Besturn X80
Калининград — один из самых эклектичных российских городов: здесь есть могила Канта и Дом Советов, Рыбная деревня и современный футбольный стадион для команды из первой лиги, домик барона Мюнхгаузена и дюны.

На новом китайском кроссовере FAW Besturn X80 мы приехали сюда неслучайно. В его основе — платформа Mazda 6, а в экстерьере видны черты других японских марок — Toyota, Subaru, Infiniti… Калининград органично соединяет в себе разностилье, а китайская машина?.. А она — тоже!
Иностранный акцент

Эксклав — слово, которое в Калининградской области знают все (в отличие от многих жителей прочих регионов России). Забыть, что область со всех сторон окружена иностранными государствами, не удастся. Здесь говорят и строят по-русски, но повсеместно всё еще встречаются памятники прусской архитектуры, а советские хрущевки переделывают на германский лад. В ресторанах подают клопсы — немецкие фрикадельки под соусом из каперсов, пиво не так чтобы уступает баварскому, а местные часто используют старое название города, иной раз сокращая его до фамильярного — ­Кёниг. Дискуссии о том, чтобы вернуть городу первое имя, ведутся много лет, но пока без результата. Всесоюзный староста Калинин к этому городу имеет такое же отношение, как и к подмосковному Королёву. То есть никакое.
По статистике, область — одна из самых автомобилизированных в стране: в каждой семье по две, а то и по три машины, местный авто­парк чуть ли не на 90% состоит из иномарок. Раньше — в основном немецких (больше всего калининградцы жаловали Mercedes-Benz), сейчас фаворитов нет. Встречаются и китайские автомобили. Однако за два дня, проведенных в Калининграде, мы видели только один FAW, и тот был наш. Дилера у этой марки здесь еще нет. А по стране — уже полсотни.
FAW BESTURN X80
Длина/ширина/высота/база
4620/1820/1695/2675 мм
Объем багажника (VDA)
398/910 л
Снаряженная/полная масса
1500/1990 кг
1545/2035 кг
Двигатель
бензиновый, Р4,
16 клапанов,1999 см³;
105 кВт/142 л. с.при 6500 об/мин;
184 Н·м при 4000 об/мин
Максимальная скорость
180 км/ч
185 км/ч
Топливо/запас топлива
АИ-92/64 л
Трансмиссия
передний привод; А6
передний привод; M6
ПОЛЕЗНЫЕ ОПЦИИ
1
Система помощи при экстренном торможении (EBA)
2
Система помощи при троганье на уклоне (HSA)
3
Автоматическая блокировка (при движении) и разблокировка
(при столкновении) дверей
4
Передние и задние электрические стеклоподъемники с функцией опускания стекла одним нажатием
5
Салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением
Жонглер не нужен

Переднеприводный компактный кроссовер создан лидером китайской автопромышленности FAW в 2013 году. На родине, в КНР, оснащается бензиновыми двигателями 2.0 (142 л. с.), 2.3 (154 л. с.), 1.8 с турбонаддувом (186 л. с.), шестиступенчатыми коробками передач — автоматической ­
и механической.

Российским покупателям оставили один двигатель, 142-сильный, и обе коробки. В моем распоряжении — версия с шестиступенчатой механикой. Только что с завода. Серьезного черного цвета, с черным же салоном из экокожи. Нажимаю кнопку на брелоке — ­машина приветливо мигает огнями и раскладывает зеркалá заднего вида.

Сажусь за руль, настраиваю его по вылету и высоте, немного отодвигаю водительское кресло (в этой комплектации ему полагается электропривод), регулирую зеркалá. Выставляю комфортную температуру на панели климат-контроля, коммутирую смартфон с мультимедийным комплексом, чтобы у меня была навигация на большом дисплее и любимая музыка ­с телефона. Поехали!
Калининград и область за два дня
Несмотря на то что я уже давным-давно езжу только на автомате, даже не заглох. К сцеплению привыкаешь моментально, так что трогаться удается плавно, как я люблю. Двигатель довольно тяговитый, жонглировать передачами не приходится — едешь себе в комфортном режиме. За городом быстро дохожу до пятой, а потом и до шестой. Двигатель новый, так что насиловать его высокими оборотами совсем не хочется.

Усилие на руле оптимальное; крены по легковым меркам великоваты, но не следует забывать, что это кроссовер. Отличные тормоза, что неожиданно для китайской машины. Впрочем, о ее происхождении напоминает разве что эмблема на руле — слишком крупная и явно азиатская по стилю.
А вообще шасси такое, что подошло бы и более мощным моторам — даже турбонаддувному, как в Китае. Интересная машина должна быть!

Обзорность хорошая. При включении заднего хода активируется камера заднего вида, на мониторе отображается динамическая разметка. Спрашиваю у фотографа, сидящего в заднем ряду, удобно ли ему. Отвечает, что вполне, даже может положить ногу на ногу. Длинный салон — в китайских традициях. Раньше к ним же относился и неприятный запах в салоне. Эта машина пахнет новизной и ничем больше.

Наверное, единственное, что хотелось бы улучшить в Бестурне X80, — шумоизоляция. Правда, нужно выяснить, не снимут ли за это с гарантии. Лишиться ее обидно — все-таки пять лет или 100 000 километров. Серьезно! Съемочный день завершаем на морском пляже. Несмотря на то что кроссовер у нас переднеприводный, уверенно маневрируем на песчаных дюнах, под соснами. Видя непривычную машину, к нам то и дело подходят отдыхающие. Интересуются.

Видимо, китайской компании придется завести дилера в прибалтийском эксклаве России.
7 ИНТЕРЕСНЫХ ФАКТОВ О FAW
1
Государственная корпорация FAW – старейшая китайская автомобилестроительная компания, что отражено в ее названии: это аббревиатура от First Automobile Works – Первый автомобильный завод.
2
По-русски FAW читается как «фав».
3
Первый в Китае завод по производству автомобилей в начале 1950‑х помогали создавать специалисты Завода имени Лихачева. Персонал проходил стажировку в СССР. И даже проходная завода похожа на проходную ЗИЛа.
4
Производство началось с грузовика Jiefang CA-10 («Освобождение»), копии советского ЗИС-150. Эта машина настолько важна для КНР, что ее увековечили на банкноте достоинством 1 фэнь.
5
Первой западной иномаркой,
которую освоил китайский завод,
стал седан Audi 100, выпускавшийся с 1 августа 1989 года.
6
Корпорация FAW до сих пор занимает лидирующие позиции в китайской автомобильной промышленности.
7
В 2017 году компания произвела около 3 миллионов автомобилей. ­Вшестеро больше, чем АВТОВАЗ!
7 УМНЫХ РЕШЕНИЙ
1
В основе FAW Besturn X80 лежит усовершенствованная платформа Мазды 6 первого поколения (Mazda GG platform, 2002–2007), ­общая с автомобилями Ford и Volvo.
2
Подвеска кроссовера независимая и спереди, и сзади. Дисковые тормоза по кругу.
3
Свой двигатель FAW создала на базе мотора Mazda LF-DE. Он работает на бензине АИ-92 и удовлетворяет требованиям норм Евро-4.
4
Неплохая геометрическая проходимость: угол въезда – 26°, съезда – 27°, клиренс – 190 мм.
5
При постановке на охрану зеркалá заднего вида складываются автоматически.
6
Задние двери открываются почти на 90° – садиться в машину и выходить из нее очень удобно.
7
Второй ряд сидений складывается, образуя ровный пол. Объем для багажа возрастает в два с половиной раза. В багажнике есть еще одна розетка на 12 вольт, петли для фиксации груза.
ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО
Виталий
35 лет, работает в автобизнесе
Мне интересно, что вы делаете, поэтому и подошел. Думаю, салон хотят открыть в Калининграде. У меня есть знакомый, который уже торговал автомобилями FAW пять лет назад. И я смотрю на эту машину с точки зрения продаж. Сколько? От миллиона? Конкуренция будет жесткой. А гарантия какая? Пять лет или 100 тысяч? Вот это неплохо. Как позиционируется? Городской кроссовер? Да, точно.
Алиса
(возраст утаила)
Я из Санкт-Петербурга, здесь отдыхаю. У меня Infiniti EX35, а эта машина похожа на нее, особенно сзади. Хотя моя пониже и пошире. И салон намного богаче, светлая кожа, темное дерево. А какая у нее мощность? 142 силы? У меня больше трехсот! В Китае есть турбомотор? Начнут продавать такую у нас — буду рассматривать.
Ростислав
50 лет, военный пенсионер
Выглядит современно и солидно. Но я бы взял тканевый салон, а не кожаный. И багажник маловат, по-моему. Зато салон просторный. Ну, люк — это уже, считаю, перебор. При климат-контроле-то! Релинги на крыше уже в базе? Это хорошо. Еще бы полный привод был…
Дамир
39 лет, водитель
Я уже видел такие машины ­
на дорогах. Интересно посмотреть близко. На Мазду похожа. Хороший салон, много места. А мотор какой? Ест много? 92-й? Хорошо. Привод только передний? Ну, для Калининграда это не проблема.
Юля и Аня
21 год, студентки
А есть другие цвета, повеселее? Белый? Красный? В принципе смотрится неплохо, спортивно. А ездит быстро? Прокатиться дадите?
На правах рекламы
Съемочный день завершаем на балтийском пляже. И оказываемся в центре внимания.