Жонглер не нужен
Переднеприводный компактный кроссовер создан лидером китайской автопромышленности FAW в 2013 году. На родине, в КНР, оснащается бензиновыми двигателями 2.0 (142 л. с.), 2.3 (154 л. с.), 1.8 с турбонаддувом (186 л. с.), шестиступенчатыми коробками передач — автоматической
и механической.
Российским покупателям оставили один двигатель, 142-сильный, и обе коробки. В моем распоряжении — версия с шестиступенчатой механикой. Только что с завода. Серьезного черного цвета, с черным же салоном из экокожи. Нажимаю кнопку на брелоке — машина приветливо мигает огнями и раскладывает зеркалá заднего вида.
Сажусь за руль, настраиваю его по вылету и высоте, немного отодвигаю водительское кресло (в этой комплектации ему полагается электропривод), регулирую зеркалá. Выставляю комфортную температуру на панели климат-контроля, коммутирую смартфон с мультимедийным комплексом, чтобы у меня была навигация на большом дисплее и любимая музыка с телефона. Поехали!