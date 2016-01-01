На родине, в КHР, модель впервые показали в ноябре 2016 года на автосалоне в Гуанчжоу. Автомобиль сделан на той же платформе, что и Senya R7, мгновенно ставший в Китае самым продаваемым кроссовером FAW. От близнеца X40 отличается более элегантным дизайном и комплектацией (подробнее о ней — чуть ниже).



Легко заметить, что X40 очень похож на X80. Отличить один автомобиль от другого на фотографиях удается лишь по пропорциям и некоторым деталям. Выглядит «младшенький» так же ладно, как и старший брат.



Размеры автомобиля — как у самых популярных субкомпактов: длина 4310 мм , ширина 1780 мм , высота 1680 мм . Колесная база — 2600 мм : в салоне довольно просторно. Минимальная величина дорожного просвета — 180 мм , и это вполне прилично.



Спереди — подвеска McPherson, сзади — полузависимая балка; тормоза — дисковые «по кругу». Усилитель руля электрический.



Комплектация для России предусмотрена пока единственная: двигатель 1.6 мощностью 108 л.с., пятиступенчатая механика и передний привод. В Китае тот же двигатель числится 116‑сильным, а кроме МКП предлагается шестиступенчатый автомат. Хотелось бы, чтобы и у нас такая версия появилась как можно скорее.



Перечень оснащения производит приятное впечатление: передние кресла — с электроприводами, у пассажирского — четыре регулировки, у водительского — шесть. Сиденья снабжены обогревом, что нетипично для массовых китайских машин. Сзади — широкий подлокотник: троим здесь будет тесновато, а двоим — удобно. По современной моде салон затянут в экокожу, а в центре приборной панели красуется восьмидюймовый дисплей мультимедийной системы. На страже безопасности водителя и его пассажиров стоят ABS, EBD, TCS и EBA .



Объем багажного отсека равен 375 литрам . При сложенных задних сиденьях объем под груз увеличивается до 1525 литров .



Рублевая цена автомобиля будет озвучена позже.

