МИСТЕР ИКС

Спортивность…

Автомобиль создан на модернизированной платформе Mazda 6 первого поколения. Привод — на передние колеса. Подвеска и спереди, и сзади независимая. Она может показаться жестковатой, но скорее является плотной, позволя­ющей проходить повороты на высокой скорости. А еще у этого кроссовера отличные тормоза — дисковые по кругу, спереди вентилируемые. Хорошо настроено и рулевое управление с гидравлическим усилителем. Четкий «ноль», быстрые реакции на отклонения руля…



Такое шасси подошло бы и более мощному двигателю. Недаром в КНР предлагается спортивная версия с турбомотором мощностью 184 л.с. — вдобавок к обычным. В российской версии двигатель один, двухлитровый мощностью 142 л.с. Он может работать в паре с 6‑ступенчатой механикой либо с 6‑ступенчатым автоматом японской марки Aisin. На тестовой машине именно автомат. Упрекать его не за что: работает быстро и плавно. Но в управлении коробкой есть нюанс. Если переводишь селектор в «драйв» вслепую, попадаешь в спортивный режим и автомобиль трогается с места чуть ли не с пробуксовкой, а потом долго держит передачи — так что двигатель работает на высоких оборотах. Приходится на ходу переходить в обычный режим «драйв». При этом у этого автомата есть еще и ручной режим. Пользоваться им не приходится даже для обгонов — «спорта» хватает. Согласно паспортным данным, расход топлива в смешанном цикле равен 8,6 литра на 100 км пути. В рваном тестовом режиме получается около 10.



Спортивные мотивы продолжают две выхлопные трубы (хотя глушитель здесь один). Штатные колеса вполне взрослого размера — 215/60 R17. На шинах маркировка HP, High Performance, что-то типа максимальной производительности или высшего класса. А в подполье под багажником, между прочим, полноценная запаска также на литом диске — большой плюс в наших условиях.

