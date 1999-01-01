МИСТЕР ИКС

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FAW Besturn X80
Кроссовер FAW Besturn X80 продается в России с апреля 2017 года, мы несколько раз писали об этом автомобиле. И, видимо, небезуспешно: продажи модели растут хорошими темпами, автомобиль все чаще встречается в потоке.
Мировая премьера кроссовера состо­ялась на автосалоне в Шанхае в апреле 2013 года. Новинку признали самым стильным автомобилем Китая. В его внешности можно заметить черты Infiniti EX, BMW X6, Mazda CX‑5 и прочих солидных моделей, однако в целом это самостоятельная, зрелая работа. Закройте эмблему — автомобиль ничем не выдает свое происхождение. Даже любимого восточными автопроизводителями хрома здесь в меру.

В апреле 2017 Besturn X80 начали продавать в России. В июле 2018 года стартовали продажи обновленной версии. С ней и познакомимся.

Тестовый FAW Besturn X80 в версии Luxury укомплектован довольно богато. Круиз- и климат-контроль, электролюк, мультимедийная система с 8‑дюймовым тачскрином, камерой заднего вида и динамической разметкой, электростеклоподъемники и электрозеркала. Салон из экокожи. Передние сиденья с электроприводом. В отличие от многих других китайских машин, подушки сидений здесь не короткие. Руль регулируется в двух направлениях, на водительском месте будет удобно человеку любого роста.

Задний диван легко вмещает двух взрослых пассажиров, у них остается неплохой запас места в коленях и над головой (в потолке сделана выштамповка), а между ними — широкий подлокотник, позволяющий не толкаться локтями.
Спортивность…
Автомобиль создан на модернизированной платформе Mazda 6 первого поколения. Привод — на передние колеса. Подвеска и спереди, и сзади независимая. Она может показаться жестковатой, но скорее является плотной, позволя­ющей проходить повороты на высокой скорости. А еще у этого кроссовера отличные тормоза — дисковые по кругу, спереди вентилируемые. Хорошо настроено и рулевое управление с гидравлическим усилителем. Четкий «ноль», быстрые реакции на отклонения руля…

Такое шасси подошло бы и более мощному двигателю. Недаром в КНР предлагается спортивная версия с турбомотором мощностью 184 л.с. — вдобавок к обычным. В российской версии двигатель один, двухлитровый мощностью 142 л.с. Он может работать в паре с 6‑ступенчатой механикой либо с 6‑ступенчатым автоматом японской марки Aisin. На тестовой машине именно автомат. Упрекать его не за что: работает быстро и плавно. Но в управлении коробкой есть нюанс. Если переводишь селектор в «драйв» вслепую, попадаешь в спортивный режим и автомобиль трогается с места чуть ли не с пробуксовкой, а потом долго держит передачи — так что двигатель работает на высоких оборотах. Приходится на ходу переходить в обычный режим «драйв». При этом у этого автомата есть еще и ручной режим. Пользоваться им не приходится даже для обгонов — «спорта» хватает. Согласно паспортным данным, расход топлива в смешанном цикле равен 8,6 литра на 100 км пути. В рваном тестовом режиме получается около 10.

Спортивные мотивы продолжают две выхлопные трубы (хотя глушитель здесь один). Штатные колеса вполне взрослого размера — 215/60 R17. На шинах маркировка HP, High Performance, что-то типа максимальной производительности или высшего класса. А в подполье под багажником, между прочим, полноценная запаска также на литом диске — большой плюс в наших условиях.
…и практичность
Объем багажника, по паспортным данным, равен 398 литрам — средний результат для класса. Спинка заднего дивана складывается по частям в пропорции 60:40, образуя почти ровный пол — можно перево­зить крупногабаритные вещи. А для длинномеров есть релинги на крыше.

Кузов снизу по периметру защищен накладками из неокрашенного пластика. Кстати, он (кузов) оцинкован. Хорошее лакокрасочное покрытие. Так что сомневаться в долговечности не приходится. Производитель смело дает на автомобиль гарантию на 5 лет или 100 тысяч километров пробега.

Дорожный просвет FAW Besturn X80 — 190 миллиметров, что позволяет без проблем съезжать с асфальтированных дорог на грунтовки, ездить на дачу, рыбалку, по грибы. Впрочем, большой клиренс полезен даже в таком городе, как Москва с ее постоянной стройкой.
Над чем можно поработать
Чего не хватает FAW Besturn X80 прямо сейчас, так это лучшей шумоизоляции. Адресуем эту реплику производителю. А также пожелание оснастить российскую версию полным приводом и предложить нашим покупателям больше силовых агрегатов — как в Китае. Тем более что машины этой марки уже встречаются на наших дорогах. Например, накануне ехал параллельно с FAW Besturn X80 такого же белого цвета, только дорестайлинговым. Водитель выглядел довольным. А обновленная машина еще лучше!
FAW BESTURN X80
Длина/ширина/высота/база
4620/1820/1695/2675 мм
Объем багажника (VDA)
398/910 л
Снаряженная/полная масса
1500/1990 кг
1545/2035 кг
Двигатель
бензиновый, Р4,
16 клапанов,1999 см³;
105 кВт/142 л. с.при 6500 об/мин;
184 Н·м при 4000 об/мин
Максимальная скорость
180 км/ч
185 км/ч
Топливо/запас топлива
АИ-92/64 л
Трансмиссия
передний привод; А6
передний привод; M6
Четыре отличных решения
1
Двухлитровый 16-клапанный двигатель ET3 собственной разработки FAW создан на базе двигателя Mazda LF-DE. Достоинства этого мотора — простота и надежность, небольшая налоговая ставка, возможность заправлять 64-литровый топливный бак 92-м бензином.
2
В заводской комплектации FAW Besturn X80 идет без защиты силового агрегата. Но дилеры предлагают стальную защиту российской марки Автоброня, которая легко крепится к мощному подрамнику.
3
Передняя подвеска — на двойных поперечных рычагах, отличающаяся лучшей кинематикой по сравнению с подвеской McPherson. Подвески на двойных поперечных рычагах применяются в основном на спортивных и представительских автомобилях. И на Besturn X80!
4
Задняя подвеска тоже независимая, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости. Это решение обеспечивает отличную управляемость на высокой скорости. На заводе автомобиль комплектуют шинами Hankook Dynapro HD2.
Besturn (Бестурн) — суббренд корпорации Сhina First Automotive Group, второй по значимости после Hongqi (Хунци, т. е. «Красное знамя»), выпускающей правительственные лимузины. Линейка FAW Besturn состоит сегодня из двух кроссоверов — X40 и X80.
Besturn (Бестурн) — суббренд корпорации Сhina First Automotive Group, второй по значимости после Hongqi (Хунци, т. е. «Красное знамя»), выпускающей правительственные лимузины. Линейка FAW Besturn состоит сегодня из двух кроссоверов — X40 и X80.
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