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История компании FAW
Новый Besturn X80
Найдите 7 отличий
Новый Besturn X80
Найдите 7 отличий
Новый Besturn X80
Найдите 7 отличий
В этом году в России начались продажи обновленного
компакт-кроссовера от FAW. Смотрим подетально, чем автомобиль отличается от «дореформенного».
1
Было
Решетка радиатора с одной хромированной планкой, большие старомодные фары.
Стало
Решетка радиатора с тремя планками, «прищуренные» фары, придающие автомобилю более агрессивный, спортивный вид.
2
Было
Дневные ходовые огни, встроенные в фары головного света.
Стало
Дневные ходовые огни перенесены на бампер.
3
Было
Только одна коробка передач — шестиступенчатый автомат Aisin.
Стало
Любителям экономии и механических коробок передач теперь предлагается шестиступенчатая механика в комплектации Basic. В Luxury доступны и механика, и автомат.
4
Было
Единственная комплектация Comfort.
Стало
Появилась возможность выбора из трех комплектаций. В версии Luxury есть датчики дождя и света, раньше таких опций не было.
5
Было
Только тканевая обивка салона.
Стало
В комплектации Luxury — кожаный салон.
6
Было
Автомобиль комплектовался
только кондиционером.
Стало
В комплектации Luxury — система климат-контроля.
7
Было
Старая мультимедийная система не имела камеры заднего вида.
Стало
Besturn X80 получил обновленную мультимедиасистему, а благодаря камере заднего вида с парковочной разметкой стало удобнее маневрировать в тесноте.
Left
Right
Главные изменения интерьера обновленной версии пришлись на переднюю часть салона.
Зеркала заднего вида автоматически складываются на парковке, снабжены электрорегулировками и повортниками. Щедро!
Багажник не бьет рекорды по объему, но вполне удобен и прикрыт от солнечных лучей и нескромных взглядов мягкой рулонной шторой.
Под полом багажника размещено полноценное запасное колесо. Инструменты для замены лежат в специальных пеналах. Безупречно.
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