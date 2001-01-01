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Вирусный центр планеты




Крупнейший американский мегаполис больше всего из городов США пострадал (и продолжает страдать) от коронавируса. В нем умерло больше 10 тысяч человек.
Эпидемия стремительно захватила мегаполис. Губернатор штата сообщил 13 апреля в Твиттере, что зараженных уже 362 с половиной тысячи. Эндрю Куомо заявил, что коронавирус – враг, которого власти недооценили с первого дня и дорого поплатились за это.
На паузе
А агентство Reuters со ссылкой на медицинских экспертов Белого дома сообщает, что пандемия может убить от 100 до 200 тысяч американцев. Режим «Нью-Йорк на паузе» будет продолжаться как минимум до 29 апреля. Нью-йоркцы, в целом, уже адаптировались к такому режиму.
Бесплатное питание
Нам в это трудно поверить, но из-за пандемии жителям Нью-Йорка начали выдавать… нет, не маски и перчатки, а бесплатное питание! До 3 апреля еду давали только школьникам, с 4-го начали обеспечивать пайками всех. Объявляя об этом нововведении, мэр Нью-Йорка Билл де Блазио отметил: «Мы не хотим, чтобы кто-то голодал в городе, поэтому здесь открыты 435 мест выдачи еды не только для детей, но и для взрослых… У каждого, кто голоден, есть место, куда можно пойти за едой». Чтобы получить питание, не требуется ни регистрация, ни какие-либо документы.
Если хочешь быть здоров - защищайся
И всё равно у людей остаются индивидуальные потребности. Чтобы сходить в магазин, ньюйоркцы вынуждены надевать перчатки, очки и маски или респираторы. Самые осторожные или запасливые используют полные защитные костюмы, которые раньше надевали только мусорщики или маляры.
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До и после

Население города Нью-Йорк составляет 8 405 837 человек, агломерации - 20,63 млн. До эпидемии улицы «Большого яблока» обычно были забиты так, что яблоку негде было упасть. Теперь в городе пусто.
По статистике, во время карантина ньюйоркцы стали чаще выпивать. И чаще обращаются за психологической поддержкой. То и другое понятно – ситуация стрессовая. Психологическую помощь оказывают бесплатно. Алкоголь приходится покупать.
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Число госпитализаций и смертей в Нью-Йорке начало уменьшаться 22 апреля. За сутки умерли 474 пациента. За день до этого умер 481 пациент.
«Ситуация лучше, чем была. Кривая снижается. Вопрос только в том, сколько она будет снижаться» - отменил Куомо. Однако глава Центра США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Роберт Редфилд в интервью Washington Post заявил о возможной второй волне коронавируса следующей зимой, которая совпадет с традиционной эпидемией гриппа.

Но теперь все знают, что делать
Коронавирус в цифрах
по состоянию на 30 апреля
8 622 698
проживает
299 691
подтверждено
53 238
выздоровело
23 477
летальные исходы
Фото: EPA/TASS, Zuma/TASS, AP/TASS, Bruce Meier/Unsplash, depositphotos.com, instagram
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