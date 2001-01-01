Бесплатное питание

Нам в это трудно поверить, но из-за пандемии жителям Нью-Йорка начали выдавать… нет, не маски и перчатки, а бесплатное питание! До 3 апреля еду давали только школьникам, с 4-го начали обеспечивать пайками всех. Объявляя об этом нововведении, мэр Нью-Йорка Билл де Блазио отметил: «Мы не хотим, чтобы кто-то голодал в городе, поэтому здесь открыты 435 мест выдачи еды не только для детей, но и для взрослых… У каждого, кто голоден, есть место, куда можно пойти за едой». Чтобы получить питание, не требуется ни регистрация, ни какие-либо документы.

