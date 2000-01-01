Солнечная веселая страна оказалась наиболее пострадавшей в Европе – число умерших превышает 26 с половиной тысяч человек. Но ситуация налаживается. Вот-вот откроются бары.
Итальянцы не были бы сами собой, если бы и во время эпидемии не выступили как гедонисты – за что их и любят во всем мире.
Музыка надежды
Тенор Андреа Бочелли (вот он идет второй справа) выступил с онлайн-концертом из Миланского кафедрального собора. Концерт «Музыка надежды» из пустого Дуомо транслировали на весь мир в католическую Пасху 12 апреля. В программе была духовная музыка.
Проходи по одному!
Очередь в супермаркет в Милане в субботу, 11 апреля. Покупатели соблюдают дистанцию в полтора метра, медицинские работники проверяют температуру у всех без исключения.
Солнце и воздух
Римляне, запертые в тесных (по их представлениям) квартирах, завидуют тем, у кого есть гигантские балконы и лоджии. Им переживать изоляцию намного легче. Есть возможность подышать свежим воздухом и даже позагорать.
Еще пару месяцев назад площадь де Треви в Риме безлюдной не бывала даже по ночам. А днем к фонтану было не пробиться из-за толп туристов, бросавших в воду монетки, чтобы однажды вернуться в Рим. Сегодня дно фонтана чистое: бросать монеты некому.
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Пик эпидемии в Италии пришелся на 22 марта, потом наметился спад количества заражений COVID-19, и он продолжается уже больше месяца. 27 апреля в стране не было зафиксировано ни одного заражения и ни одного летального исхода от коронавирусной инфекции.
Италия постепенно ослабляет карантинные меры. 20 апреля в Риме открылись книжные магазины. С 4 мая может возобновиться работа ресторанов и баров. Итальянцам невыносимо сидеть по домам, особенно весной.
Коронавирус в цифрах по состоянию на 30 апреля
Италия выздоравливает. Всеобщий карантин длился с 10 марта.
60 317 000
проживают
203 591
подтверждено
71 252
выздоровело
27 682
летальные исходы
Фото: EPA/TASS, Zuma/TASS, AP/TASS, Министерство обороны РФ/ТАСС