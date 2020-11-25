Как правильно покупать шины. Простая инструкция

Сезон смены резины настал также внезапно, как подкралась вторая волна пандемии. Часть автолюбителей уже успела переобуться с летних комплектов на зимние, но для тех, кто не успел выбрать себе новый комплект, мы подготовили подробный гид, как купить комплект колес онлайн.

Начнем с базы

Пришло время, и вы поняли, что нужно купить новый комплект колес. Неважно, зимних или летних, но такая проблема перед вами встала и первое, что вам нужно определить, — допустимые параметры резины. Сделать это можно несколькими способами:

1. Погуглить в формате «*модель автомобиля* размер шин». В большинстве случаев вариантов будет сразу несколько. О том, какой выбрать, поговорим чуть позже.

2. Посмотреть параметры на ваших текущих колесах. Основные параметры производители указывают на самой шине, и остается только записать их, чтобы потом заказать покрышки с такими же характеристиками.

3. Заглянуть в руководство по эксплуатации. Да, там такая информация тоже указана, но часто бывает так, что эти руководства теряются, поэтому особо не стоит рассчитывать на этот способ.

4. Изучить информационные таблички на самом автомобиле. Производители обычно указывают всю необходимую информацию о параметрах резины и давлении на лючке бензобака или на стойке двери.

Отлично, мы разобрались с параметрами, но теперь надо понять, что они означают, чтобы не попасть в неловкую ситуацию при заказе новой резины. Параметры резины указывают в таком формате 185/55 R15 91 U M+S, где:

185 — это ширина шины. Всегда лучше ориентироваться на рекомендации производителя, если вы используете заводской комплект дисков, но помните: чем шире резина, тем больше контакт с поверхностью и лучше сцепление.

55 — так называемый профиль резины. Он показывает отношение высоты профиля резины к ширине, т.е. чем больше это число, тем толще будет колесо в сборе. Но обратите внимание: чем ниже профиль, тем лучше управляемость, но выше жесткость автомобиля. Все попадания колеса в ямы будут отражаться напрямую в кузов. На множестве автомобилей используется стандартный 65-й профиль, который некоторые блогеры ласково называют «тракторным» — он съедает даже приличные дорожные неровности и не позволяет деформировать диск.

R15 — означает, что это радиальная шина с посадочным диаметром 15 дюймов. Многие по ошибке считают, что это обозначение радиуса шины, но это не так. Дело в том, что раньше еще делали резину с диагональным расположением нитей корда внутри шины, но со временем от такой конструкции начали отказываться в пользу радиального расположения. Однако маркировка осталась.

91 — индекс нагрузки или максимальная масса, которую может выдержать одно колесо. Для легковых машин всегда делается с большим запасом, поэтому можно не заострять внимание на этом параметре.

U — индекс скорости или показатель максимально разрешенной скорости для такого типа резины. Например, на резине с показателем скорости U можно разгоняться до 200 км/ч, и она при этом не должна аномально себя вести.

M+S — дополнительная информация, которая указывает на тип шины. В примере литеры M+S означают Mud + Snow, или «Грязь+Снег», то есть всесезонная резина. Зимнюю резину, обычно, помечают знаком снежинки.

Отлично, теперь мы знаем параметры резины и даже разбираемся, что они означают. Теперь дело за малым: отыскать нужный комплект и купить.

Муки выбора. Где и как купить?

Где купить резину, чтобы не впарили комплект трехлетней давности и не обманули в цене? Все самые популярные варианты разберем ниже.

Вариант 1. Дедушкин

Самый непростой с точки зрения логистики способ. Чтобы купить резину так, как ее покупали отцы и деды, вам нужно будет отправиться на ближайший авторынок с параметрами резины. По этим параметрам продавец должен подобрать несколько вариантов. Метод действительно старый, проверенный, но не исключен недостатков: на авторынках есть вероятность купить подделку, поэтому лучше внимательно осматривать покрышки и при возникновении подозрений просить сертификат, который подтвердит подлинность.

Вариант 2. Обычный

Вместе авторынка — шинный центр. Тут уже можно быть уверенным в качестве подбора покрышек, потому что очень редко специализированные магазины позволяют себе торговать контрафактом. Но недостаток у такого варианта один: не получится охватить весь существующий перечень вариантов, так как шинные центры обычно работают с ограниченным количеством брендов.

Вариант 3. Современный

Жить в мире повсеместной цифровизации прекрасно. С помощью интернета и гаджетов можно купить буквально все: от свечей до комплекта колес в сборе. А большинство сервисов еще и доставят товар бесплатно, так что ехать никуда не придется. Самый оптимальный вариант для большинства современных автолюбителей — сначала очертить себе круг подходящих вариантов, прочитать обзоры и сравнения, и в итоге заказать оптимальный по цене и характеристикам вариант.

Прямо сейчас на «Авито Авто» продается больше миллиона шин разных параметров и характеристик. Для любой машины.

Сравним разные площадки

Но давайте проведем эксперимент и попробуем найти одну и ту же резину на разных площадках — федеральной сети шинных центров, ближайшем авторынке и доске объявлений «Авито Авто». Для чистоты эксперимента примем условие, что мы ищем одинаковый комплект резины на автомобиль Lada Vesta. Параметры резины, допустимые заводом следующие: 195/55 R16. Под эти параметры подходит резина Triangle TRIN PL01 — бюджетная китайская «липучка».

Крупная федеральная сеть — 15 196 рублей

15 196 рублей Местный авторынок — 15 000 рублей

15 000 рублей Авито Авто — 11600 рублей

Даже если магазин находится в другом городе, многие продавцы с «Авито» соглашаются на отправку товаров с помощью транспортных компаний. Так можно сэкономить не одну тысячу рублей.

Я заказал. Как проверить качество?

Итак, вы выбрали ту самую резину, и вот уже приехали в магазин или дождались доставку. Теперь нужно определить, можно ли принимать товар. Для этого мы приготовили небольшой чек-лист. Даже два.

Чек-лист для новой резины

1. Проверяем дату изготовления. Неделя и месяц производства указан на боковине покрышки в овальном штампе. Учитывайте, что резина старше трех лет начинает терять свои свойства, поэтому лучше воздержаться от покупки колес такого возраста.

2. Прощупайте пальцами протектор. Хорошая резина должна быть упругой, а если она сильно проминается, значит, с ней не все в порядке.

3. Изучите боковую часть колеса. Она должна быть без порезов, трещин и других повреждений. Именно боковая часть наиболее подвержена повреждениям, которые могут привести к разрыву на большой скорости.

4. Поинтересуйтесь, как хранился товар. Покрышки должны хранится в помещении с нормальной влажностью и температурой, а также не быть подвержены солнечным лучам. Если они лежали под палящим солнцем или в погребе — есть повод задуматься.

5. Всегда требуйте чек и храните его, пока ездите на резине, купленной в магазине. Чек поможет обменять резину, если она оказалась бракованной.

Новую резину покупать всегда проще, так как вероятность того, что она неправильно хранилась довольно низкая. Но не стоит закрывать глаза при проверке даже в крупных сетевых магазинах. Бывали случаи, когда продавцы пытались сбагрить залежалый товар, который не отвечает требованиям безопасности.

Чек-лист для подержанной резины

1. Выясните причину продажи. Поинтересуйтесь у продавца, почему он решил отдать свой комплект. Обычно люди спокойно рассказывают историю жизни покрышек и все места ремонта.

2. Проверьте дату изготовления. Обращайте внимание на неделю и год производства шины, даже если они уже использовалась. На резину старше трех лет смотрите особенно пристально.

3. Оцените степень износа протектора. Этот параметр крайне важен, так как благодаря этим канавкам резина отводит воду из пятна контакта, и если толщина канавки будет недостаточной, велика вероятность аквапланирования. Чтобы измерить этот показатель, лучше воспользоваться штангенциркулем: если глубина протектора больше 4 мм, то можно рассмотреть такой вариант к покупке.

4. Изучите историю ремонта. Нужно внимательно посмотреть на резину со всех сторон и приглядеться к заплаткам. Их присутствие — это нормально, но заплаток не должно быть слишком много, иначе колесо в сборе будет сложно отбалансировать, а безопасность передвижения на таком автомобиле сомнительна. Если вы видите следы ремонта на боковине колеса, лучше не покупать такую резину — использовать ее просто небезопасно.

5. Проверьте резину на трещины и грыжи. Трещины на покрышках появляются из-за неправильного хранения и длительной эксплуатации. Если вы видите, что покрышка больше похожа на ваш самый любимый участок дороги, а не попу младенца, покупать ее не стоит. От вариантов с грыжей любого размера стоит отказаться сразу же — обычно на месте «воспаления» вскоре будет красоваться сквозная дыра.

При покупке подержанной резины нужно быть гораздо внимательнее, чем при покупке комплекта в салоне. Любой неправильный шаг может сказаться на вашей безопасности, поэтому не пренебрегайте правилами выбора резины и всегда сравнивайте с новыми аналогами. Любая резина, изношенная более чем на 50%, считается экономически невыгодной покупкой.

Иногда смена подхода к обыденным вещам и немного времени за компьютером может сэкономить приличную сумму денег. На Авито продаются квартиры, машины и бизнесы — неужели не получится найти резину? Получится! Посмотрите сами — мы собрали ссылки на самые популярные типоразмеры резины на Авито Авто.