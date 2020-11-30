На фары собственного автомобиля водители редко обращают внимание: ну светят и светят. То ли дело, если навстречу летит и слепит глаза, или сзади крадется невидимый наездник. Тем временем в центральной полосе страны темно становится уже в пять часов… Совместно с Авито Авто рассказываем, не пора ли вам поменять фары и как их выбрать.

А зачем вообще менять фары? Они же и так светят! С возрастом узлы автомобиля не становятся лучше. И световое оборудование не исключение. Фары, как часть экстерьера автомобиля, вынуждены ежедневно взаимодействовать с неприятными внешними условиями: перепадами температуры, влагой от дождя или снега, пескоструем и камнями из-под колес автомобилей. Все это негативно сказывается как на внешнем виде фары, так и на ее прямых характеристиках. Разберем случаи, когда нужно задуматься о замене или ремонте фары. Помутнело стекло

Это хроническая болезнь подержанных автомобилей, которые или часто передвигались по трассе, или просто старше 10 лет, или и то, и другое. Из-за частого контакта с песком, галькой и солнечным светом стекло фары покрывается огромным количеством микроцарапин, которые со временем и приводят к снижению светопропускной способности.

Глобально решить проблему можно тремя способами.

Полировка составами с абразивной крошкой разного размера во многих ситуациях помогает сохранить оригинальную фару, чтобы не ставить аналог.Второй способ — превентивный: можно заранее покрыть стекло прозрачной пленкой (но не тонировкой! заклеивать фары тонировкой нельзя, особенно задние стоп-сигналы) или нанести специальный состав вроде керамики. Такой метод позволяет дольше сохранить фару в приличном виде.Самый радикальный — замена фары целиком или стекла.

Перегорела лампочка

Неприятная проблема, так как может случиться прямо во время движения в сумерках. Передвижение с одной фарой мало того что запрещено правилами дорожного движения, так еще и опасно. Ну и скорее всего не за горами очередь и второй.

Ресурс галогеновых ламп составляет максимум 1200 часов, а вот ксенон живет уже подольше — около 3000 часов. Газ в лампах со временем стареет и из-за этого они начинают светить хуже. Замена ламп — процедура несложная, и с ней справится даже неопытный автолюбитель. Главное — не браться голыми пальцами за колбу, иначе могут остаться жирные желтые следы.

Треснувшее крепление

С такой проблемой раньше часто сталкивались владельцы, как ни странно, Porsche Cayenne и VW Touareg, которые утром обнаруживали, что фары немного смещены относительно остального кузова. Чаще всего это свидетельствует о ночной попытке украсть их. Пластиковые крепежи могут сломаться и из-за небольшого ДТП, в этом случае помогает только пайка и замена фары.

Разбитая фара

Ну тут либо ремонтировать, либо менять на новую.

Ремонт целесообразен, только если фара не рассыпалась, и мастер сможет ее собрать, но нужно оценивать стоимость такого ремонта и возможные последствия вроде запотевания и невозможности регулирования.

Поэтому перед тем, как отправляться к ремонтникам, лучше изучить стоимость покупки новой или б/у фары. Очень часто проще купить качественный аналог.

Куда идти за новой фарой?

Мы подобрали несколько вариантов.

Официальный дилер

Этот вариант приходит на ум, в первую очередь, когда автомобиль на гарантии и с каско: в случае непредвиденных обстоятельств дилер может заменить треснувшую фару.

Если гарантия истекла, а трещина появилась не в результате ДТП, обращаться к официальному дилеру стоит только в том случае, если вы рассматриваете замену только на оригинальные запчасти. А они стоят значительно дороже аналогов.

Крупные автомагазины

Такие магазины возят как оригинальные запчасти, так и OEM-аналоги, который производятся на тех же заводах, что и фирменные комплектующие.

Но не стоит гнаться за слишком низкой ценой: по самым дешевым позициям могут продаваться посредственные варианты. Прежде чем купить аналог фары, нужно изучить отзывы о продукции фирмы. В автомобильных соцсетях энтузиасты часто делятся впечатлениями от покупки и использования.

Авторынок

Местные продавцы обычно держат на складе продукцию только для самых популярных моделей, в основном, B-класса вроде Lada Granta, Kia Rio и других одноклассников.

Иногда на авторынках можно отыскать «бриллианты» для тюнинга, но покупать «кастомные» фары чревато проблемами с прохождением техосмотра и вероятностью попасть под статью 12.5.1 КоАП РФ.

Авторазборки

Явление, которое появилось со времен распада СССР, сейчас переживает расцвет. Автомобили бьются каждый день, и львиная доля из них отправляется на разборки, где мастера снимают все целые или почти целые детали с битого автомобиля и выставляют их на продажу.

На разборках гуманные ценники, но нужно понимать, что для многих мастеров продажа запчастей — основной доход, поэтому они могут идти на все, чтобы продать товар как можно выгоднее.

Авито Авто

Если вы изучили ассортимент всех местных автомагазинов, проехались по всем разборкам и уже собрались заказывать новую фару у дилера — не торопитесь с выбором. Сначала загляните на Авито Авто, где есть объявления и от крупных магазинов, и от частных продавцов.Прямо сейчас на Авито Авто продаются более 500 000 фар для любых моделей.