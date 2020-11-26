Ковка, литье или штамп? Гид по покупке дисков

Чтобы каждую смену сезона не тратиться на шиномонтаж, многие водители берут комплект дисков для зимней резины. Вместе с Авито Авто мы рассказываем, как сделать это наименее затратно, быстро и безопасно.

Что нужно знать перед покупкой

Перед тем как ехать за свежим комплектом дисков, нужно выяснить параметры, подходящие для вашей модели. Сделать это можно двумя основными способами:

1. Самый простой и логичный: погуглить. Поисковый запрос «*модель автомобиля* + параметры дисков» с 99% точностью приведет вас к заводским рекомендациям. Лучше придерживаться тех параметров, что устанавливает завод-изготовитель, — все ради безопасности.

2. Более сложный, но тоже эффективный: найти руководство по эксплуатации автомобиля (возможно, в бардачке?). Там также указаны все типовые размеры резины и дисков.

Теперь, когда мы знаем параметры диска, надо определиться, что они означают. Для примера возьмем Ладу Весту. С завода Весты выпускают на дисках с параметрами 6J 15 ЕТ 50 4х100 60.1. Разберем каждый пункт.

6J — значение ширины обода, которые измеряется в дюймах. Оно также может быть дробным. J — указывает на форму боковой закраины диска (может быть JJ, JK, K или L), но в основном на это не обращают внимание, так как форма J преобладает на рынке.

15 — диаметр диска. В данном случае означает 15 дюймов. Чтобы примерно представить, сколько это в сантиметрах, нужно умножить значение на 2.54. В нашем случае диаметр составит 37,8 см.

ET50 — вылет диска. Если объяснять на пальцах, это расстояние между плоскостью крепления к ступице и осью симметрии диска. В нашем случае это значение равно 50 мм. Подбирая это значение, можно добиться правильного расположения колеса в арке автомобиля.

4x100 — разболтовка или количество отверстий для посадочных болтов и диаметр, на котором они расположены. В нашем случае диск будет закреплен на четырех болтах, которые расположены на диаметре 100 мм.

Будьте внимательны при выборе этого параметра. Часто встречаются похожие размеры, вроде 98 и 100, 110 и 112 — они не взаимозаменяемы.

60.1 — это диаметр центрального отверстия, или DIA. Часто изготовители делают их большего диаметра, чтобы диск был более универсальным. В таком случае используют переходные кольца, чтобы диаметр центрального отверстия диска и ступицы совпадал. Но при покупке штампованных дисков их DIA должен совпадать с рекомендованным значением, так как переходные кольца на «штампах» не используются.

Существует еще один параметр, на который реже обращают внимание, — это Maxload, или максимальная нагрузка. Она обозначает вес, который может выдержать диск и измеряется в фунтах. Если ваша машина достаточно тяжелая, не игнорируйте этот показатель.

Теперь, когда мы знаем параметры дисков для нашего автомобиля, нужно выбрать подходящий дизайн и определить место покупки.

Где покупать диски?

Офлайн

1. Шинные центры. В большинстве случаев в шинных магазинах можно купить не только резину, но и диски. Если покупать у крупных федеральных ритейлеров, риск нарваться на контрафакт сводится к минимуму. Но в таких магазинах чаще всего встречаются стандартные размеры дисков: если вы в поисках чего-то редкого, то, скорее всего, это вариант не для вас.

2. Авторынок. Метод старый, но рабочий. На авторынках закупались еще отцы и деды, но искать что-то уникальное на таких площадках сложно. Рекомендуем рассматриваться этот вариант, только если вы в поисках штампованных дисков. Покупать литые диски там — есть вероятность купить подделку.

3. Официальные автосалоны. Ноль рисков, но еще один ноль к ценнику. Этим методом редко кто пользуется (дорого!).

Онлайн

1. Официальные сайты шинных центров. Обычно на них шире ассортимент, чем в розничной точке, выгодные условия по доставке, а еще и акции вроде «закажи диск и получи шиномонтаж в подарок».

2. Специальные сайты по продаже дисков. Здесь зачастую продают реплики дорогих японских или итальянских дисков, вроде Vossen, Work или BBS. Сложно сказать, стоит ли покупать что-то на таких сайтах или нет, но реплика будет проигрывать оригиналу в качестве.

3. Специализированные группы в соцсетях. В таких сообществах энтузиасты выкладывают объявления о продаже своих дисков — б/у или новых. Иногда выкладывают восстановленные диски, иногда среди объявлений в таких группах можно найти бриллианты, но по большей части способ похож на лотерею.

4. Площадки объявлений. На Авито Авто можно найти объявления как от частных продавцов, так и от специализированных магазинов.

Прямо сейчас на Авито Авто продается 370 000 дисков. Находите объявления со всей России, договаривайтесь с продавцом о доставке и получайте новые или б/у диски по выгодной цене.

Сравним площадки!

Попробуем найти один и тот же комплект дисков на нашу Весту — будем искать на сайте крупного федерального ритейлера, позвоним на местный авторынок и попробуем найти такой же вариант на Авито Авто. В качестве объекта для поиска выберем диски Alcasta M17 с подходящим нам размером. В итоге получаем:

Крупная федеральная сеть — 18 200 рублей

18 200 рублей Местный авторынок — 18 800 рублей

18 800 рублей Авито — 16452 руб.

Даже если магазин находится в другом городе, многие продавцы с Авито соглашаются на отправку товаров с помощью транспортных компаний. Так можно сэкономить не одну тысячу рублей.

Проверяем качество и проблемные места дисков

Чтобы не платить потом шиномонтажу за исправление проблемных участков, не торопитесь сразу же обувать резину на новые диски — приглядитесь к ним. Это особенно важно при покупке б/у дисков. Вот что нужно сделать.

1. Изучите диск. На них не должно быть трещин, сколов, сварных швов и других признаков глубокого ремонта. Если такие отметины имеются, рекомендуем отказаться от покупки даже по очень привлекательной цене, так как она не гарантирует безопасность. Всегда помните, что скупой платит дважды.

2. Попросите на шиномонтаже проверить диск на балансировочном стенде. На хорошем диске отклонения по биению и дисбалансу не должны превышать нормативных значений. Конечно, всегда можно исправить такой момент «прокаткой» диска, но тогда, в лучшем случае, нужно будет отдать за эту услугу от 1000 рублей за диск.

3. Оцените степень «бордюрной» болезни. Царапины и сколы сильно портят внешний вид дисков и автомобиля в целом, поэтому если дефектов слишком много, нет смысла покупать такой диск. Конечно, есть сервисы, которые восстанавливают даже убитые диски, но стоит ли игра свеч?

4. Спросите сертификат. Если покупаете диски в магазине и цена вам кажется заниженной, попросите продавца предоставить сертификат на продукцию. Если продавцы отказываются вам его показать или ссылаются на то, что “вот только что ведь был, но куда-то делся”, рекомендуем быть осторожнее с такой покупкой. Велика вероятность нарваться на реплику.

5. Проверьте вес и толщину обода. При покупке дисков есть шанс попасть на продажу литых под видом кованых. Отличить их можно по двум основным параметрам — весу и толщине обода. Тут просто важно помнить: кованый и литой диск одинакового типоразмера и похожего дизайна должны отличаться по весу на 3–4 кг в пользу кованого, а толщина обода кованого диска примерно 3 мм, тогда как литого — 6 мм.

Если следовать этим советам, вероятность нарваться на проблемный вариант будет сведена к минимуму. Но главное при покупке дисков — не гнаться за низкой ценой.

Хорошо, что есть возможность сравнить цены на похожие позиции и выбрать для себя наилучший вариант.