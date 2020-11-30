Как заводиться будем? Гид по покупке бустера

«День жестянщика» успешно прошел во многих городах, впереди — крепкий минус и танцы с «крокодилами» перед открытым капотом. Это, конечно, бодрит, но лучше садиться в заведенную, теплую машину. Вместе с Авито Авто рассказываем, что для этого нужно сделать.

Зачем лишний раз тратиться? У меня нормальный аккумулятор

Аккумуляторная батарея — вещь на годы, но не на вечность. Так что рано или поздно ей настанет конец. Случиться это может как в раннее морозное утро, когда вы торопитесь на работу, или же в не менее морозный вечер, когда после работы спешите за ребенком/в спортзал/на свидание. В таком случае есть несколько вариантов действий:

Искать того, кто может «прикурить»

Но для этого нужны провода, и хорошо, если они есть у вас. Практика показывает, что «крокодилы» не всегда бывают с собой даже у очень опытных автолюбителей.

«Подкинуть» более свежий аккумулятор и завестись

Если свежий, конечно, лежит в багажнике. Обычное же дело — возить с собой дополнительную АКБ.

Поставить севший аккумулятор на зарядку дома

Это займет приличное количество времени, так как севшим батареям нужно будет для начала отогреться после мороза, и только потом их можно подключать к зарядному прибору.

Завести с толкача

Неплохой совет, если у вас сел аккумулятор летом, но если «посчастливилось» оказаться в такой ситуации зимой, толкать машину в мороз — не самое приятное удовольствие для добрых людей. Их доброта как-то быстро улетучивается...

Завестись с подключенным бустером

Самый независимый и быстрый вариант из всех, но с нюансами (о которых поговорим чуть ниже).

Конечно, всегда можно купить пару проводов для «прикуривания» и закинуть их в багажник — на всякий случай. Но использовать их можно только в связке с другой машиной. Поэтому покупка бустера будет более дорогой (да и такой ли уж дорогой?) инвестицией, но позволит не зависеть ни от кого в экстренной ситуации.

Из чего состоит бустер и как работает?

Что за зверь? По сути бустер (он же пусковое устройство, он же джамп стартер) — это более сложный и технологичный портативный аккумулятор, который, помимо зарядки смартфонов и другие гаджетов, еще и может подзарядить автомобильный аккумулятор и облегчить запуск двигателя в сильные морозы.

Чем отличается от обычных аккумуляторов? Наличием «крокодилов» для подключения к клеммам АКБ, более серьезной электронной начинкой, которая состоит из управляющих элементов и защиты от короткого замыкания и перегрузки. И главный компонент бустера — батареи. Наиболее распространены литий-полимерные батареи, но в более дорогих моделях бустеров встречаются литий-железо-фосфатные батареи и суперконденсаторы, которые не боятся морозов.

Как работает? Более бюджетные модели бустеров могут запускать двигатель только когда аккумулятор еще «живой», и при повороте ключа загорается приборная панель и из-под капота слышны щелчки. Модели более высокого ценового диапазона могут оживлять даже «мертвые» аккумуляторы, но в таком случае нужно быть особо внимательным к подключению проводов. Это связано с тем, что количество попыток такого «оживления» ограничено 2–3 запусками.

Где купить бустер?

Мы подобрали для вас несколько вариантов.

Автомагазины

Выбор зачастую ограничен несколькими моделями, ценник чуть завышен, но зато есть гарантия: в случае чего можно вернуть сломавшееся устройство. Неплохой вариант для тех, кто привык покупать устройства по совету продавцов-консультантов.

Магазины АКБ

В таких магазинах продают все, что связано с аккумуляторами: от самих АКБ и зарядных устройств для них до электролитов и устройств для проверки состояния батарей. Пусковые устройства обычно представлены в широком ассортименте для разных задач.

Магазин электроинструментов

Внезапно, но у крупных сетевых магазинов электроинструментов можно купить не только бензопилы и мотокосы, но и бустеры для автомобильных аккумуляторов. В ассортименте часто присутствуют как зарекомендовавшие себя бренды, так и китайские ноунеймы.

Авито Авто

Это один из основных каналов сбыта товаров для небольших автомагазинов, которые с его помощью могут отправлять свою продукцию в другие регионы. Можно найти специализированных продавцов, которые занимаются исключительно продажей пусковых устройств. По оценкам и отзывам выберите лучшего продавца и договоритесь с ним о доставке.

Прямо сейчас на Авито Авто продается более 9 000 000 запчастей и аксессуаров для машин, включая тысячи моделей пускозарядных устройств.