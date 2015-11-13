BMW решила подправить китайцам «Карму»

Немецкий производитель премиальных автомобилей поделится технологиями с китайской фирмой Karma Automotive. Принадлежавшее когда-то Хенрику Фискеру предприятие планирует возобновить выпуск автомобилей в следующем году.

fisker karma

Датчанин Хенрик Фискер — один из талантливейших автомобильных дизайнеров современности, но не очень успешный предприниматель. Оставив яркий след в истории компании BMW в виде родстера Z8, он решил заняться самостоятельным выпуском автомобилей. Начал он с изготовления оригинальных кузовов на базе моделей BMW и Mercedes-Benz, а в 2008 году переключился на полностью аутентичный проект под названием Karma. Сногсшибательный дизайн и высокотехнологичная гибридная начинка собрали восторженные отзывы экспертов, перспективы предприятия Хенрика Фискера выглядели более радужными, чем у фирмы Илона Маска, который представил свою Tesla Model S практически одновременно с «Кармой».

Недолгое противостояние окончилось триумфальной победой Илона Маска, а Фискер так и не смог довести качество Karma до приемлемого уровня и правильно организовать бизнес, вдобавок ему просто не повезло — ураган «Сэнди» уничтожил крупную партию уже изготовленных машин. В 2013 году компания Fisker Automotive была признана банкротом, а все ее производственные мощности впоследствии приобрел китайский концерн Wanxiang, занимающийся выпуском автомобильных комплектующих.

Китайцы, разумеется, купили осколки разбитой мечты Хенрика Фискера в сугубо корыстных интересах — они хотят возобновить выпуск автомобилей под брендом Karma и зарабатывать на них деньги. Но прежде им необходимо было найти поставщика электрических компонентов гибридного силового агрегата, которые оказались самым слабым местом в конструкции машины и на которых, собственно, Фискер и погорел. Партнером учрежденной китайцами Karma Automotive согласилась выступить немецкая фирма BMW, сильно поднаторевшая в последнее время в выпуске электромобилей и гибридов под суббрендом «i». Что именно она будет поставлять китайцам и какова сумма сделки, пока неизвестно. Karma Automotive заявляет лишь, что выпуск автомобиля должен начаться в следующем году, конструктивно это по-прежнему будет бензоэлектрический гибрид с возможностью зарядки АКБ от внешнего источника, ориентировочная цена — 115 тыс. долларов.