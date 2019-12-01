Этот внедорожный трейлер рассчитан на четверых взрослых и имеет полуметровый дорожный просвет.

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Сегодня оверлейдинг безумно популярен, причем для него используются самые разные кемперы на базе автофургонов и внедорожников. Но искатели приключений могут использовать для этого и свой обычный автомобиль, прицепив к нему автодом.

Компания Into The Wild Overlands выпустила новую модель прицепа под названием XT12 для дружных компаний, просторный и внедорожный.

В трейлере могут с комфортом переночевать четверо взрослых, причем двое из них будут спать с большим комфортом. Здесь есть подъемная крыша, душевая кабина, кассетный туалет, а также выносная кухня с раковиной, трехконфорочной плитой и 75-литровым холодильником. Есть даже печка с принудительной подачей воздуха для отопления трейлера и солнечные батареи на 250 ампер-часов. Навес же, обустраивая пространство возле трейлера, можно натягивать по-разному.

Звучит довольно уютно, но это еще не все. XT12 имеет прочную стальную раму, колеса с внедорожными шинами и независимую подвеску. Дорожный просвет трейлера составляет 50,8 см, его длина- 5,5 метра, масса — 1,36 тонны.

Цена XT12 пока не озвучена, но, вероятно, стоить он будет от 40 тыс. до 45 тыс. долларов (2,5–2,9 млн рублей). Компания в настоящее время предлагает два типа прицепа — XT и MXT, причем последний оборудован креплениями для перевозки мотоциклов. Продажи трейлера начнутся весной 2020 года.

Построен самый большой кемпер для отдыха на природе Этот внедорожный трейлер рассчитан на четверых взрослых и имеет полуметровый дорожный просвет. Построен самый большой кемпер для отдыха на природе

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Фото: Into The Wild Overlands