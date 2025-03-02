Путешествия
МаршрутыНа выходныеС детьмиЗа границуКараванинг
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Минивэн Kia PV5
2 марта
«Гибкий» и минималистичный: PV5 — это идея электрического минивэна от Kia
Минивэн Kia PV5 будет в версиях пассажирской,...
Названы самые дорогие зимние поездки россиян
2 марта
Названы самые дорогие зимние поездки россиян
OneTwoTrip: самым дорогим путешествием россиян...
Лучшие «китайцы» с пробегом, которые стоят дешевле 1,5 млн рублей
2 марта
Лучшие «китайцы» с пробегом, которые стоят дешевле 1,5 млн рублей
Топ-5 «китайцев» с пробегом по цене до 1,5 млн...

Названы самые дорогие зимние поездки россиян

OneTwoTrip: самым дорогим путешествием россиян стал месячный отдых на Мальдивах

Сервис OneTwoTrip опубликовал данные о самых дорогих бронированиях, совершенных российскими туристами этой зимой.

Абсолютный рекордсменом по стоимости стал отдых на Мальдивах. Группа из шести человек провела 24 дня в пятизвездочном отеле в Мале, наслаждаясь двухразовым питанием. Итоговый счёт – 6 903 300 рублей.

Как повысить кредитный рейтинг, чтобы одобрили автокредит? Вот, что добавит вам баллов, если вы решили взять машину в кредит.Плюс интересные кредитные предложения в 2025 г. ПОДРОБНЕЕ
ГИД ПО АВТО- КРЕДИТАМ

Рекомендуем
7 мест, выносливый мотор, цена – от 1,04 млн рублей: а в чем подвох?

На втором месте расположился Майами, город, который манит своим блеском и теплом даже зимой. Два путешественника из России провели здесь 27 дней в пятизвездочном отеле, правда, без питания. Стоимость их отдыха составила 6 383 500 рублей.

Третье место в рейтинге самых дорогих путешествий занимает остров Бора-Бора во Французской Полинезии – настоящий райский уголок. Восемь дней в пятизвездочном отеле обошлись двум туристам в 4 527 950 рублей.

Рекомендуем
Лучшие лайфхаки от подписчиков «За рулем» в Телеграм

Интересно, что и внутри страны можно найти предложения, достойные самых высоких оценок. Самое дорогое проживание внутри России было зафиксировано в Москве. Один путешественник потратил 1 605 000 рублей на шесть дней в пятизвездочном отеле.

Также стоит отметить отдых большой компании из 13 человек (включая ребенка) в Эсто-Садке, где пять дней в пятизвездочном отеле с завтраками обошлись в 1 016 450 рублей. И, наконец, третье место в российском рейтинге занял санаторий в Кисловодске: 14 дней для троих туристов с трехразовым питанием стоили 909 000 рублей.

Источник: Известия

Подпишитесь на «За рулем» в

Лежнин Роман
Фото:freepik / jcomp
Количество просмотров 9
02.03.2025 
Фото:freepik / jcomp
Поделиться:
Оцените материал:
0