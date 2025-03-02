Названы самые дорогие зимние поездки россиян

OneTwoTrip: самым дорогим путешествием россиян стал месячный отдых на Мальдивах

Сервис OneTwoTrip опубликовал данные о самых дорогих бронированиях, совершенных российскими туристами этой зимой.

Абсолютный рекордсменом по стоимости стал отдых на Мальдивах. Группа из шести человек провела 24 дня в пятизвездочном отеле в Мале, наслаждаясь двухразовым питанием. Итоговый счёт – 6 903 300 рублей.

На втором месте расположился Майами, город, который манит своим блеском и теплом даже зимой. Два путешественника из России провели здесь 27 дней в пятизвездочном отеле, правда, без питания. Стоимость их отдыха составила 6 383 500 рублей.

Третье место в рейтинге самых дорогих путешествий занимает остров Бора-Бора во Французской Полинезии – настоящий райский уголок. Восемь дней в пятизвездочном отеле обошлись двум туристам в 4 527 950 рублей.

Интересно, что и внутри страны можно найти предложения, достойные самых высоких оценок. Самое дорогое проживание внутри России было зафиксировано в Москве. Один путешественник потратил 1 605 000 рублей на шесть дней в пятизвездочном отеле.

Также стоит отметить отдых большой компании из 13 человек (включая ребенка) в Эсто-Садке, где пять дней в пятизвездочном отеле с завтраками обошлись в 1 016 450 рублей. И, наконец, третье место в российском рейтинге занял санаторий в Кисловодске: 14 дней для троих туристов с трехразовым питанием стоили 909 000 рублей.

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Источник: Известия