Эта еда может превратить вас в опасного водителя

Перед долгой поездкой стоит избегать фастфуда, жирного и кондитерских изделий

Каждый водитель знает о строгом запрете на алкоголь за рулем. Однако опасность может скрываться не только в бокале. Даже на первый взгляд безобидная еда способна серьезно ухудшить внимание и реакцию, повышая риск аварии, предупреждают специалисты издания Pravda.Ru.

Более того, некоторые продукты, например, отдельные десерты или соусы, могут содержать алкоголь, что может привести к проблемами при проверке на трезвость.

Существует и еда, которая, хотя и не содержит спирта, влияет на состояние водителя. Перед поездкой стоит избегать тяжелой пищи вроде фастфуда, жирных блюд и кондитерских изделий. Большое количество таких продуктов провоцирует вялость, сонливость и снижение концентрации.

Особенно коварна вызванная едой сонливость. Она подкрадывается незаметно. Водитель может не осознавать, как начинает «врубаться», особенно на длинных или монотонных участках пути.

Это делают даже несколько съеденных булочек или бургер, особенно в сочетании с кофе, потенциально опасными.

Дело не только в том, что именно съедено, но и в количестве и времени приема. Даже любимый десерт может стать угрозой, если съеден впрок перед выездом. Поэтому, собираясь в дорогу, нужно продумать не только маршрут, но и свой рацион. Легкий завтрак или перекус без излишков жирного и сладкого поможет сохранить бодрость и концентрацию внимания. Лучше отложить сытную трапезу до возвращения домой – это обезопасит и вас, и других участников движения.