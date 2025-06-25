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Эта еда может превратить вас в опасного водителя

Перед долгой поездкой стоит избегать фастфуда, жирного и кондитерских изделий

Каждый водитель знает о строгом запрете на алкоголь за рулем. Однако опасность может скрываться не только в бокале. Даже на первый взгляд безобидная еда способна серьезно ухудшить внимание и реакцию, повышая риск аварии, предупреждают специалисты издания Pravda.Ru.

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Более того, некоторые продукты, например, отдельные десерты или соусы, могут содержать алкоголь, что может привести к проблемами при проверке на трезвость.

Существует и еда, которая, хотя и не содержит спирта, влияет на состояние водителя. Перед поездкой стоит избегать тяжелой пищи вроде фастфуда, жирных блюд и кондитерских изделий. Большое количество таких продуктов провоцирует вялость, сонливость и снижение концентрации.

Особенно коварна вызванная едой сонливость. Она подкрадывается незаметно. Водитель может не осознавать, как начинает «врубаться», особенно на длинных или монотонных участках пути.

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Это делают даже несколько съеденных булочек или бургер, особенно в сочетании с кофе, потенциально опасными.

Дело не только в том, что именно съедено, но и в количестве и времени приема. Даже любимый десерт может стать угрозой, если съеден впрок перед выездом. Поэтому, собираясь в дорогу, нужно продумать не только маршрут, но и свой рацион. Легкий завтрак или перекус без излишков жирного и сладкого поможет сохранить бодрость и концентрацию внимания. Лучше отложить сытную трапезу до возвращения домой – это обезопасит и вас, и других участников движения.

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Алексеева Елена
Фото:freepik / freepik
Количество просмотров 10
25.06.2025 
Фото:freepik / freepik
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