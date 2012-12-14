Lifan X60: за красивые глаза

Симпатичного вида компактный кроссовер всего за полмиллиона — разве это не здорово? Ослепленные желанием ездить на собственном джипе от такой новости готовы стремглав мчаться в автосалон! Однако, как говаривал товарищ Саахов собирателю фольклора Шурику: «Торопиться не надо…»

А помнишь, как все начиналось?

Голубое небо, яркое солнце… Город Сочи встретил нас ласково. После столичного ледяного дождя и обжигающе холодного ветра — прямо-таки неземная благодать! Градус настроения растет вверх безо всякого допинга, и новый «Лифан» изо всех своих китайских сил старается гармонично вписаться в эту картину теплых красок.

«Лифан-X60», от 499 900 руб. «Лифан-X60», от 499 900 руб.

Машина, прикрывшаяся невыразительным индексом Х60, недурна собой. Спереди она отдаленно напоминает «Тойоту-RAV4», и это тот редкий случай, когда копия оказывается интереснее оригинала. «Пятачок» решетки радиатора игрив, взгляд фар пронзителен, а мускулатура колесных арок атлетична. Корма фасад не портит: диоды, образующие причудливую трапецию в фонарях, выглядят уместно. Плюсуем высокий дорожный просвет и большие колеса… В общем, все в масть.

«Лифан-X60», от 499 900 руб.

Достойное начало! Но, увы, первый же приятный сюрприз оказался едва ли последним: продолжение знакомства вышло не столь радужным.

Для крепких и терпеливых

Взаимопонимание закончилось внезапно. Пара мощных газовых упоров багажника оказала неожиданное сопротивление: мне потребовалось серьезно напрячь плечи, чтобы все-таки закрыть дверь. Дальше — больше: отказалась повиноваться водительская дверь, не желая открываться изнутри. Я повернул нехитрый «язычок» под внутренней ручкой, но — тщетно: оказывается разблокировать замок можно лишь нажатием кнопки под передней панелью. Причем делать это нужно почему-то два раза! Те, кто сидит спереди, со временем наверняка приспособятся к этой странности, однако пассажирам дивана будет не так просто принять дверные чудачества как должное.

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Впрочем, обитателям заднего ряда вообще живется несладко. На первом же «лежачем полицейском» на голову коллеге обрушился замок ремня безопасности, прилепленный к потолку. А приказать ему свернуться обратно никак не получится — пружина ролика, на который он наматывается, слишком слаба и беспомощна.

Меня же ожидал сюрприз иного толка. В первую минуту я случайно отломал рукой флешку, торчащую из передней консоли. И, как вскоре выяснилось, не я один: братья по цеху на другой машине расправились со своими флэшками точно таким же способом. А все дело в том, что место для USB-входа выбрано абсолютно бездарно — аккурат между кругляшами кондиционера и кнопками магнитолы.

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После вышеописанных событий отсутствие нужных регулировок — кресла по высоте и руля по вылету — показалось несущественным. Меж тем далеко не каждый сможет найти в «Лифане» удобную посадку. А путь нам предстоял неблизкий — несколько сотен верст по перевалам Кавказа. Сдюжим ли?

Гонщиков просьба не беспокоиться

Кроссовер заряжен 1,8-литровым бензиновым мотором мощностью 128 сил — вроде бы не так мало для некрупной машины. Увы, в жизни сердечную недостаточность «Лифан» испытывает постоянно. Более-менее сносно двигатель тянет лишь на средних и высоких оборотах, а чтобы банально не заглохнуть при старте, двигатель приходиться хорошенько подкручивать. По достижении 4000 об/мин принуждать его к работе и вовсе бесполезно: шуму будет гораздо больше, чем разгона.

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Впрочем, навязчивый шум — это еще полбеды. Если переусердствовать с нагрузкой на силовой агрегат, салон быстро заполнит едкий запах паленого сцепления: мы обнаружили подобную неприятность при активном старте на подъеме. А не играть педалями, отлавливая момент пробуксовки, невозможно — X60 норовит заглохнуть. Полагаете, это недостаток конкретного экземпляра с небольшим пробегом? Как бы не так! Мне удалось испытать и другую машину, на одометре которой значилось восемь с лишним тысяч километров. Экономия?

Кто был, тот не забудет

Как вы понимаете, езда по бездорожью с таким двигателем — не лучшая затея. Для «Лифана» перевал Шаумяна — экстрим в чистом виде: участков с ровным асфальтом здесь нет в принципе. Даже гравийка нещадно разбита грузовиками олимпийских строек. Но ехать-то надо! Тем паче что у нас хоть и переднеприводный, но все же кроссовер.

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Наш «Лифан» то и дело скребет днищем по гравию, но все же упорно едет вперед. Сдюжил, спасибо! Уже потом я узнал, что нижняя точка кузова — это крепление заднего амортизатора, которое от земли отделяют всего 15 см. Хуже другое: X60 обладает смешной грузоподъемностью — всего-навсего 300 кг. Четверо упитанных пассажиров сей лимит исчерпали на раз-два: кузов основательно просел. Эх, тоже мне — джип!

Управляемость? Те, кто ездил на «Волгах» и «уазиках», возможно, найдут ее вполне сносной. Но ежели вам довелось вкусить современный кроссовер, то вы будете разочарованы. Внушительные крены — это еще ладно.. Отсутствие обратной связи на руле — бог с ней. Но слабые тормоза — это уже ни в какие ворота!

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Заднюю независимую многорычажку, похоже, тоже копировали с японского «Рафика». Но если «Тойота» даже в самых быстрых поворотах остается понятной и предсказуемой, то с «Лифаном» нужно бороться. И упаси вас попасть в вираже на череду выбоин — корма тотчас же начнет приплясывать, спрыгивая наружу поворота. В общем, приходится ехать не торопясь.

Как только представилась возможность, я с радостью вручил руль коллеге, а сам устроился на диване. И — о чудо!- там я обнаружил повод для радости. Воздуха над головой — с избытком, а расстояние до передних кресел такое, что хоть ногу на ногу закидывай! Можно даже изменять угол наклона спинки дивана. От «Тойоты» X60 позаимствовал немало: удобные подлокотники, правильно расположенные кнопки стеклоподъемников, стильный дизайн «двухэтажной» передней панели…

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Здорово? Увы, довести до ума хорошую задумку у китайцев не хватило запала. Спинка дивана оказалась неестественно выпуклой, а с подушкой дела обстояли еще хуже: она почему-то слегка люфтит, шевелясь во всех направлениях. Стыдно, господа!

И так сойдет?

Самое удивительное состоит в том, что китайцы-то на самом деле знают обо всех недостатках своего детища. Инженеры из Черкесска, например, пытались доказать им, что нельзя делать машину с незакалёнными подшипниками. Знаете, какой получили ответ? Дескать, делать дополнительную термообработку дорого!

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Можно еще долго рассказывать о халтурно проведенной тормозной магистрали в задних арках, о закрепленной абы как обивке на изнанке дивана, о криво проложенных уплотнителях окон, о подголовниках, вытащить которые одному человеку не под силу... Да, иные недостатки завод «Дервейс» устраняет самостоятельно: например, вместо китайских элементов обогрева сидений, которые переламываются на сгибе, ставят более крепкие детали российского производства. Возможно, немало косяков смогут исправить и сами рукастые владельцы. Вероятно, китайская сторона рассчитывает на то, что низкая цена заставит покупателей быть снисходительными.

Прилетев домой, я обзвонил немногочисленных даже в Москве дилеров «Лифана». И оказалось, что в действительности прайс отнюдь не столь привлекателен, как его преподносит официальный релиз. X60 от 499 900 рублей днем с огнем не сыскать! Есть только более дорогие версии, которые к тому же «украшены» недешевыми опциями «от дилера» — за такие экземпляры просят больше 600 тысяч. И на обслуживании сэкономить не рассчитывайте: ТO обязывают проходить каждые 10 000 километров, а первую ревизию следует произвести, как только одометр отщелкает 2000 км.

«Лифан-X60», от 499 900 руб.

При таком подходе назвать «Лифан» «бюджетным кроссовером» не получится. Впрочем, на массовые продажи X60 сами китайцы, похоже, не особо рассчитывают — в декабре завод в Черкесске выпустит порядка 600 экземпляров. Будет ли это такой же сырой продукт или же ему грозят улучшения — покажет время. Но «Тигго» и уж тем более «Дастеру» ему противопоставить нечего. Вот и получается, что покупатель «Лифана» действительно платит за красивые глаза — не более. Увы!

+ Интересная внешность; просторный диван; широкие возможности трансформации салона

— Чахлый мотор; заметный трансмиссионный шум; серьезные огрехи сборки, разочаровывающая управляемость, слабая звукоизоляция днища и арок; отсутствие полного привода и АКП