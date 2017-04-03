Как не попасть в аварию с мотоциклистом? Весной на дорогах появляются новые участники движения. Они передвигаются на двух колесах и более уязвимы, чем защищенные металлом водители автомобилей. К наступлению мотосезона мы подготовили схемы типичных аварий с участием мотоциклистов. Ознакомиться с этой информацией полезно всем водителям. Турбинно-кольцевые развязки: пробкам хана! Столпотворения на дорогах не только отнимают ваши деньги (топливо) и время. Это еще и увеличивающееся число мелких ДТП, удручающих и без того сложную обстановку. Но что, если помимо низкой культуры вождения в этих пробках виноваты и сами дороги? Точнее — их хитросплетения. Написавший в редакцию «За рулем.РФ» автор, похоже, изобрел действенное средство от пробок. Ему и слово. Шадринские радиаторы Шадринский автоагрегатный завод — одно из немногих российских предприятий, способных производить радиаторы водяного охлаждения и теплообменники охлаждения наддувочного воздуха как в алюминиевом, так и в медно-латунном исполнении. По составу выпускаемой радиаторной продукции завод, в основном, ориентирован на производителей и владельцев грузовой техники и автобусов различных классов.