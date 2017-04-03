Шадринские радиаторы

Наибольшую и главную долю в портфеле заказов АО «ШААЗ» занимают автосборочные производства. Агрегаты ШААЗ присутствуют на конвейерах практически всех основных предприятий, производящих большегрузные автомобили и автобусы в России и странах СНГ.
Так, на конвейере КАМАЗа около половины выпускаемых автомобилей комплектуются теплообменниками производства Шадринского автоагрегатного завода. Самое новое и перспективное изделие на сегодня — блок радиаторов для магистрального тягача КАМАЗ-5490 и его модификаций. Для шадринского завода это качественно новый уровень и возможность создать серьезную конкуренцию зарубежным изготовителям радиаторной продукции.
На автозаводе «Урал» АО «ШААЗ» стабильно обеспечивает потребность конвейера в радиаторной продукции. Благодаря высокому уровню унификации шаазовские теплообменники практически без доработок благополучно «вписались» в подкапотное пространство автомобилей серии «УРАЛ NEXT». Несомненным конкурентным преимуществом АО «ШААЗ» является наличие наиболее полной линейки продукции. Завод производит радиаторы на любой автомобиль или автобус: КАМАЗ, «Урал», МАЗ, УАЗ, ПАЗ, ЛиАЗ, КАВЗ, НЕФАЗ и др., включая как старые модели, так и новые, только начавшие выпускаться серийно.
Во-вторых, завод умеет гибко и оперативно реагировать на запросы потребителей, изготавливая опытные образцы и даже опытно-промышленные партии продукции для новой техники. Разработка новых изделий на ШААзе ведется с учетом общих тенденций развития автомобилестроения. В первую очередь, это рост абсолютных характеристик агрегатов в связи с освоением более мощных двигателей и автомобилей большей массы. С ростом мощности двигателей наряду с ограниченным подкапотным пространством в автомобиле теплообменники системы охлаждения должны иметь высокие технические показатели при малых габаритах и массе. Подтвердить теплотехнические и аэродинамические характеристики радиаторов позволяет действующий в АО «ШААЗ» комплекс для испытания радиаторов — аэродинамическая труба. Система управления комплексом, получения и обработки данных построена на базе оригинальных компьютерных программ, которые предоставляет данные для новых перспективных разработок теплообменников.
За счет конструкторских решений, использования собственной испытательной базы теплообменниками АО «ШААЗ» сегодня комплектуются автомобили, отвечающие экологическим стандартам Евро-5 и Евро-6.
Во-вторых, завод умеет гибко и оперативно реагировать на запросы потребителей, изготавливая опытные образцы и даже опытно-промышленные партии продукции для новой техники. Разработка новых изделий на ШААзе ведется с учетом общих тенденций развития автомобилестроения. В первую очередь, это рост абсолютных характеристик агрегатов в связи с освоением более мощных двигателей и автомобилей большей массы. С ростом мощности двигателей наряду с ограниченным подкапотным пространством в автомобиле теплообменники системы охлаждения должны иметь высокие технические показатели при малых габаритах и массе. Подтвердить теплотехнические и аэродинамические характеристики радиаторов позволяет действующий в АО «ШААЗ» комплекс для испытания радиаторов — аэродинамическая труба. Система управления комплексом, получения и обработки данных построена на базе оригинальных компьютерных программ, которые предоставляет данные для новых перспективных разработок теплообменников.
За счет конструкторских решений, использования собственной испытательной базы теплообменниками АО «ШААЗ» сегодня комплектуются автомобили, отвечающие экологическим стандартам Евро-5 и Евро-6.