Трекер MT-700 OBD-Dongle: профессиональный контроль стиля вождения, доступный каждой компании

Телематические решения для анализа и улучшения манеры управления транспортом получают в России всё большее распространение. Спутниковый контроль стиля вождения применяется уже в десятках автопарков, владельцы которых заинтересованы в соблюдении водителями принципов экономичной и безопасной езды. Ведь известно, что игнорирование базовых правил приводит в первом случае к перерасходу топлива и преждевременному износу техники, а во втором — к авариям на дороге. Однако многие компании до сих пор не готовы вкладываться в современные решения, опасаясь дороговизны и сложностей при оснащении транспорта телематическим оборудованием.
Недавно группа компаний «СКАУТ» представила универсальный трекер MT-700 OBD-Dongle, который снимает ряд преград на пути распространения систем контроля стиля вождения. Устройство входит в линейку известных трекеров МТ-700 и объединяет в себе лучшие возможности по оценке и корректировке поведения водителей за рулем. Для этого в нем есть датчик стиля вождения и зуммер, оповещающий водителя о неправильных действиях. Поэтому MT-700 OBD-Dongle можно полноценно использовать в рамках телематических решений «Экономичное вождение» и «Безопасное вождение», которые поставляет этот же разработчик.
«Трекер не требует профессионального монтажа, а датчик стиля вождения калибруется автоматически, без специальных настроечных процедур. Поэтому каждый заказчик может его подключить самостоятельно. Тем самым удается существенно сокращать расходы на оснащение автопарка системой онлайн-мониторинга. А владелец автопарка получает действенный инструмент повышения экономичности и безопасности при эксплуатации ТС», — рассказывает Иван Котов, руководитель группы управления продуктами ГК «СКАУТ».
При этом и сами водители могут корректировать свой стиль вождения в пути. О каждом неправильном действии их оповещает зуммер, установленный в трекере MT-700 OBD-Dongle.
Понять принцип работы таких решений и роль трекера в контроле стиля вождения помогут небольшие видеоролики, предоставленные ГК «СКАУТ»:
«Экономичное вождение»
«Безопасное вождение»
К слову, помимо контроля стиля вождения MT-700 OBD-Dongle позволяет осуществлять базовый мониторинг, а также контролировать расход топлива и работу различных механизмов. Если в разъеме OBD транспортного средства поддержано считывание данных с CAN-шины, то для контроля топлива и механизмов не потребуется устанавливать дополнительные датчики. Также трекер MT-700 OBD-Dongle поддерживает универсальный стандартный протокол j1939, что дает возможность бесконтактно считывать диагностическую и эксплуатационную информацию с большинства типов грузовых автомобилей и спецтехники различного назначения.