Почему троит двигатель?

Рассмотрим наиболее распространенные причины троения двигателя.

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Движок троит. Обычно так говорят, когда двигатель начинает работать неровно, не «строчит», как хорошая швейная машинка, а допускает перебои с частотой, кратной частоте вращения.

Причем наиболее четко это проявляется у четырехцилиндрового мотора. Если число цилиндров больше, то влияние одного цилиндра становится менее заметным на общем фоне. Вплоть до того, что у восьмицилиндровых двигателей, например, автомобиля ЗИЛ-130, не всегда обращали внимание на один неработающий цилиндр: его просто не замечали.

Итак, в чем же кроется причина троения современного бензинового двигателя с системой распределенного впрыска топлива? Ответы на этот вопрос вы найдете в нашей фотоподборке.

Почему троит двигатель?
Почему троит двигатель?
Фото: Онлайн-редакция
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Комментарии (2)

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А трехцилиндровые двигатели троят постоянно.

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Подсос воздуха через вакуум заставляет троить на малых оборотах. На больших это может остаться и незамеченным.

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