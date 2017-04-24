Советы бывалых: экономим на инструменте и электричестве

И. Минибаев, Татарстан

Снимать катушки свечей зажигания на автомобиле Volkswagen Polo приходится сравнительно редко, и приобретать для этого фирменный ключ за несколько тысяч рублей считаю расточительством. ­Специнструмент я сделал за пять минут из сварочного электрода диаметром 4 мм, согнув, как показано на фото. Длина усиков должна быть 13 мм. Вставив лапы съемника под катушку, поднимаем на нем пластиковый хомут вверх. Лапы сжимают катушку, и ее довольно просто извлечь. Свою функцию конструкция выполняет прекрасно, что было неоднократно подтверждено практикой.

И. Данилов, Старый Оскол



Когда я управляю автомобилем, по телефону всегда разговариваю при помощи проводной гарнитуры. Очень удобно! Одно мешает: провода часто путаются. В интернете увидел видеосюжет, как при помощи пластиковой карточки и дырокола сделать устройство для компактного хранения гарнитуры. Совет всем хорош, вот только провод гарнитуры не держится на гладких поверхностях карточки. Пришлось ее доработать. Дыроколом сделал по торцам карточки отверстия, ножницами проделал прорези для провода. На длинных сторонах карточки проколол еще несколько дырок. Получилось подобие гребенки, на которую удобно наматывать длинный провод гарнитуры.

Обратил внимание на то, что батарейка в брелоке сигнализации с двухсторонней связью очень быстро садится, когда «не видит» автомобиль. Обычно так бывает, когда машина стоит в гараже или на отдаленной парковке. В этом случае советую вынимать батарейку из брелока — этим вы продлите ей жизнь и всегда гарантированно откроете автомобиль с пульта. Так я и поступаю: батарейка служит более полугода, а до этого менял чуть ли не каждый месяц.

НЕ МАШИ ПОПУСТУ

А. Черцов, Белгородская область

На автомобиле Лада Калина при включении омывателя лобового стекла дворник делает четыре взмаха. Это непрактично — зачастую уже на третьем ходу щетка трет сухое стекло. Я нашел решение этой проблемы. Переделка занимает всего пять минут и доставит удовлетворение тому, кто хотя бы раз держал в руках паяльник. Всё просто: снимаем реле дворников, выпаиваем из него родной резистор 120 кОм и устанавливаем на его место аналогичный, но сопротивлением 50–56 кОм, который можно купить в ближайшем магазине радиодеталей. Возвращаем реле в машину и наслаждаемся двумя взмахами дворников, сохраняя щетки и стекло.

ОТДАЙ ВТУЛКУ!

А. Маслов, Магнитогорск

При замене свечей на автомобиле Ford Focus столкнулся с непредвиденной трудностью — не смог вывернуть болт крепления индивидуальной катушки зажигания. Крепежная втулка провернулась в пластмассовой крышке головки блока цилиндров, и болт вращался вместе с втулкой. Большие усилия недопустимы, поскольку можно расколоть крышку.

Решение нашлось после часа мучений. Установил в шуруповерт головку «на 8», надел на головку болта и начал быстро вращать. Пластмасса разогрелась трением, и катушка вместе с болтом и втулкой вышла. Дальше в тисках отвернул втулку и вклеил ее обратно в крышку. Чтобы такая неприятная ситуация не повторилась, не перетягивайте болты крепления катушек и смазывайте резьбу.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КРЕПЕЖ

Л. Макеев, Ульяновск

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Однажды на моем ВАЗ‑2110 отвалилась крышка блока предохранителей. Одна гайка-клипса (по-научному — скоба для винтов самонарезающих) оторвалась с куском пластика, вторая разорвала отверстие на пластиковой кромке. Решил сделать скобу своими руками. Взял подвес для монтажа профилей, отрезал кусок и согнул пополам так, чтобы отверстия перфорации совпали. Получилась широкая гайка-клипса. При этом отверстия подвеса по диаметру совпали с входным отверстием стандартной скобы. Место крепления крышки стесненное, поэтому работал на ощупь.

Плотно сжатые скобы надел на кромку пластика. На петли крышки ­наживил длинные саморезы и с их помощью вслепую привернул к скобам. Пружины на петлях предварительно стянул тонкой медной проволокой, которую потом аккуратно выдернул. Так удалось поставить крышку на место. Кстати, с помощью отрезков подвеса можно что угодно прикрепить, даже не имея под рукой электродрели и гаек с винтом. Поэтому в наборе инструментов у меня припасены подвес, винты, саморезы и медная проволока.

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Отдел автомобильной информации «За рулем»

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