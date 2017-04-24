Советы бывалых: экономим на инструменте и электричестве

СЪЕМНИК КАТУШЕК
И. Минибаев, Татарстан
Снимать катушки свечей зажигания на автомобиле Volkswagen Polo приходится сравнительно редко, и приобретать для этого фирменный ключ за несколько тысяч рублей считаю расточительством. Специнструмент я сделал за пять минут из сварочного электрода диаметром 4 мм, согнув, как показано на фото. Длина усиков должна быть 13 мм. Вставив лапы съемника под катушку, поднимаем на нем пластиковый хомут вверх. Лапы сжимают катушку, и ее довольно просто извлечь. Свою функцию конструкция выполняет прекрасно, что было неоднократно подтверждено практикой.
НЕ ПУТАЙСЯ
И. Данилов, Старый Оскол
ЭКОНОМЬТЕ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
Э. Балаян, КисловодскОбратил внимание на то, что батарейка в брелоке сигнализации с двухсторонней связью очень быстро садится, когда «не видит» автомобиль. Обычно так бывает, когда машина стоит в гараже или на отдаленной парковке. В этом случае советую вынимать батарейку из брелока — этим вы продлите ей жизнь и всегда гарантированно откроете автомобиль с пульта. Так я и поступаю: батарейка служит более полугода, а до этого менял чуть ли не каждый месяц.
НЕ МАШИ ПОПУСТУ
А. Черцов, Белгородская область
На автомобиле Лада Калина при включении омывателя лобового стекла дворник делает четыре взмаха. Это непрактично — зачастую уже на третьем ходу щетка трет сухое стекло. Я нашел решение этой проблемы. Переделка занимает всего пять минут и доставит удовлетворение тому, кто хотя бы раз держал в руках паяльник. Всё просто: снимаем реле дворников, выпаиваем из него родной резистор 120 кОм и устанавливаем на его место аналогичный, но сопротивлением 50–56 кОм, который можно купить в ближайшем магазине радиодеталей. Возвращаем реле в машину и наслаждаемся двумя взмахами дворников, сохраняя щетки и стекло.
ОТДАЙ ВТУЛКУ!
А. Маслов, Магнитогорск
При замене свечей на автомобиле Ford Focus столкнулся с непредвиденной трудностью — не смог вывернуть болт крепления индивидуальной катушки зажигания. Крепежная втулка провернулась в пластмассовой крышке головки блока цилиндров, и болт вращался вместе с втулкой. Большие усилия недопустимы, поскольку можно расколоть крышку.
Решение нашлось после часа мучений. Установил в шуруповерт головку «на 8», надел на головку болта и начал быстро вращать. Пластмасса разогрелась трением, и катушка вместе с болтом и втулкой вышла. Дальше в тисках отвернул втулку и вклеил ее обратно в крышку. Чтобы такая неприятная ситуация не повторилась, не перетягивайте болты крепления катушек и смазывайте резьбу.
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КРЕПЕЖ
Л. Макеев, Ульяновск
Плотно сжатые скобы надел на кромку пластика. На петли крышки наживил длинные саморезы и с их помощью вслепую привернул к скобам. Пружины на петлях предварительно стянул тонкой медной проволокой, которую потом аккуратно выдернул. Так удалось поставить крышку на место. Кстати, с помощью отрезков подвеса можно что угодно прикрепить, даже не имея под рукой электродрели и гаек с винтом. Поэтому в наборе инструментов у меня припасены подвес, винты, саморезы и медная проволока.
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Отдел автомобильной информации «За рулем»
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