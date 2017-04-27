Новый кроссовер DS 7 Crossback: французская «семерка»

И вот я снова во Франции — на закрытом показе кроссовера DS 7 Crossback. Новые автомобили не создаются за 365 суток, поэтому очевидно, что год назад парни из DS знали то, о чем не догадывались остальные, - и теперь их слова уже не кажутся мне лапшой.
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Приборная панель — это 7-дюймовый тачскрин. На статической презентации показали лишь этот — непростой для восприятия — вариант графики. Но я уверен, что есть и менее затейливые.
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Диагональ тачскрина головного устройства — 12 дюймов. Разрешение на высоте.
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Ни с эргономикой, ни с качеством материалов нет проблем: DS 7 готов конкурировать с лучшими из лучших. В качестве опции доступна аудиосистема Focal Electra с четырнадцатью динамиками. А функция массажа отныне не профанация.
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Выдвигающиеся из панели часы B.R.M R180 — на любителя. Но это тот случай, когда само наличие дорогой и престижной вещицы ценнее, чем функциональность.
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Клавиши управления стеклоподъемниками вынесены на центральную консоль, но исполнение столь восхитительное, что недовольных не будет. Селектор автомата — как на Peugeot 3008. Клавишей в нижней части активируется парковочный ассистент.
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Барабанчики на руле можно инкрустировать кристаллами. Даже не верится, что этот ад придумали те же люди, которые безупречно и сдержанно оформили весь интерьер.
Базовых вариантов отделки интерьера пять, и четыре из них названы в честь культовых мест Парижа: Bastille, Rivoli, Faubourg и Opera. Пятый — Perfomance Line явно выбивается из общей концепции. Правда в том, что в любом варианте DS 7 Crossback не уступит качеством материалов и возможностями персонализации ни одной машине из сегмента среднеразмерных кроссоверов. Даже барабанчики на руле DS можно инкрустировать кристаллами. На мой скромный взгляд, это слегка перебор, но те, у кого дома лепнина, статуи ангелочков и прочее рококо, будут в восторге.
Этажом ниже автомобиля всё еще нет. Стоит стенд с частью салона: передняя панель и кресла, которые теперь оснащены полноценным — воздействующим на всю спину — массажером. Французы явно накаляют обстановку, показывая автомобиль по частям. Шаг за шагом. От материалов отделки — к готовым элементам и системам. Хотя было бы символичнее не спускаться по лестнице вниз, а подниматься выше и выше.
Архитектура передней панели бесхитростна, но самобытна и лишена эргономических заскоков. Беспроигрышный ход. Перед глазами водителя — 7-дюймовый дисплей, играющий роль приборной панели. На центральной консоли — гигантский 12‑дюймовый тачскрин мультимедийной системы. Чуть выше — выдвижные часы BRM Chronographes. В России цены на часы этой марки начинаются с 80 тысяч рублей и доходят до двух с половиной миллионов. Такие детали бесценны и перетягивают на себя внимание, отвлекая от фурнитуры, которая будто бы снята с более дешевых моделей Citroen и Peugeot. Хотя надо отдать должное, общекорпоративных деталей совсем немного.
За стеной — отдельно стоящая передняя часть машины, обрубленная в том месте, где должно начинаться лобовое стекло. Всё внимание — фарам. Светодиодные модули оптических блоков DS Active LED Vision загораются пурпурным при открывании дверей, а затем поворачиваются на 180°, начиная светить привычным бело-лунным светом.
Поскольку в отсутствие дверей этот процесс закольцован и модули поворачиваются то туда, то обратно, несложно залипнуть на минуту-другую и не сразу заметить, что на экране напротив демонстрируются возможности системы ночного видения DS Night Vision, повышающей обзорность при ночном вождении до 100 метров.
Двадцать ступеней вниз, и мы на втором этаже. Здесь знакомят с потенциалом системы DS Connected Pilot, которая умеет держаться за идущим впереди автомобилем, воспринимая даже прерывистую разметку, а при движении в пробках — тормозить и трогаться без каких-либо действий со стороны водителя. Здесь же рассказывают про автопилот, умеющий парковать автомобиль любым способом: нет нужды крутить руль и давить на педали, нужно лишь один раз нажать на клавишу.
На втором этаже я узнал и о том, что DS 7 Crossback можно оснастить активной подвеской. Правда, вместо пневмобаллонов здесь электронно-управляемые амортизаторы, которые меняют жесткость в зависимости от данных, полученных с камеры, следящей за дорогой. Напоследок мне рассказывают про топовую гибридную версию, объединяющую 200‑сильный бензиновый двигатель с двумя электромоторами мощностью по 80 кВт каждый. Один из электромоторов вращает задние колеса, что позволяет говорить о наличии полноприводной версии в отсутствие механического полного привода. Такой DS 7 Crossback появится не раньше весны 2019 года.
А когда с автомобиля сдернули покрывало, уверенность в том, что сегмент кроссоверов класса D обрел сильного игрока, лишь окрепла. И хотя отсутствие полного привода — явный недочет, решающим фактором будет отнюдь не он. Ответственность за взлет или провал «семерки» лежит на плечах маркетологов. При разумной цене DS 7 способен одной только внешностью и харизмой увести покупателей у Audi Q5 и BMW X3. Хороший пример — Lexus NX. Но если прайс-лист будет шокирующим, DS 7 окажется наедине с собой — в рыночном «подвале». Выбираться оттуда придется мучительно долго, шаг за шагом. А можно и вовсе не выбраться.
|Наконец-то у марки DS появился соответствующий премиальному уровню автомобиль
|Отсутствие механического полного привода оттолкнет многих покупателей
Фото: Михаил Кулешов и DS