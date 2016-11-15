Audi A4 quattro: зверь на привязи

Без лишнего шума и сенсаций нам предлагают обновленный Audi А4 с двумя версиями полного привода — quattro и quattro ultra.

Audi A4
Audi A4

Audi > A4

Audi A4 quattro

Audi A4 quattro

Как владелец авто с четырьмя кольцами, приученный гордиться постоянным полным приводом quattro, я теперь чую измену. Мне начали внушать мысль, что полный привод у Ауди может быть не то что бы отключаемым, а интеллигентно подключаемым.

Понятно, откуда ветер дует: экономия топлива, борьба за уменьшение выбросов СО2... Но я-то живу в России, где большую часть года зима, и здесь страшновато зависеть от электроники. С другой стороны, может, это прорыв в технике?

Заметим, в обновленном А4 имеющиеся моторы установлены продольно — хорошая предпосылка для присоединения карданного вала. Одним словом, решили мы отвязать этого зверя, Audi A4 quattro, с привязи.

Читайте далее и смотрите видео на automps.ru.

Фото: automps.ru

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Отзывы о Audi A4 (1)

Audi 2002 / срок владения более 5 лет

Достоинства:

гребет, не валится в поворотах, не клюют носом при торможении, не приседает на жопу при разгоне, плоская как флорида полка крутящего момента на 1.8турбо, турболаг хорошо замаскирован — чай не дешевое японское ведро

Недостатки:

цена

Комментарий:

Спорт пакет имени дорожного просвета в 125мм раздражает на бездорожье и в ледяной колее но в остальных случаях доставляют массу приятных впечатлений. Пятиступка тоже вызывает состояние близкое к оргазму. Дас ист ауто! (А не рисовая ракета)

Написать отзыв

Комментарии