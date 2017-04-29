Вы остались без зеркала заднего вида. Неважно, как это произошло: зацепили, разбили или добрые люди оторвали. Вопрос в другом: как проездить несколько дней до замены? Вот несколько простых советов.

Что делать, если у вашего автомобиля разбито или оторвано зеркало? Правильный ответ такой: готовить деньги! Потому что ездить на машине, у которой «количество, расположение и класс зеркал заднего вида не соответствуют ГОСТу Р 51709–2001» (см. п. 7.1 Перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств в ПДД), вы не имеете права. И даже если вы как законопослушный гражданин уже провели переговоры со страховщиками и сервисменами, это погоды не поменяет. Без зеркала вы — нарушитель, а потому любой инспектор имеет законное право остановить вас. Даже если вы едете в магазин, чтобы купить новое, дабы тут же закрыть вопрос. Наказание согласно п. 12.5 части 1 КоАП РФ («Управление неисправным транспортным средством») — штраф 500 рублей, но возможно и простое предупреждение.

Боковое зеркало автомобиля Если не жалко собственного смартфона и если он у вас влагостойкий, то в качестве временной меры можно использовать и его. Фронтальная камера сегодня имеется почти в каждой модели — спасибо моде на селфи.

Материалы по теме Регулируем зеркала в автомобиле

На практике штрафуют не всех и не всегда, но морально будьте готовы к «беседе». Первый ваш аргумент должен быть: «Следую к месту стоянки или ремонта с соблюдением необходимых мер предосторожности». Хорошо, что хотя бы штрафстоянка вам не грозит. Обратите внимание, что на обычной легковушке худо-бедно можно ездить без правого зеркала. При этом очень помогает панорамное зеркало в салоне. На фургоне такой финт не пройдет, да и подавать назад на нем сами замучаетесь.

Боковое зеркало автомобиля У косметического зеркала две стороны: вогнутое и плоское. Помните, что первое сильно искажает изображение.

К сожалению, в ряде случаев «зеркальный вопрос» может затянуться надолго. Конечно, если речь о машине отечественного производства, то особых проблем, в общем-то, быть не должно: в продаже довольно много подходящих зеркал всех мастей — тонированных, обогреваемых, с электроприводом и без оного и т.п. Впрочем, и это изобилие вас не спасет, если неприятность случилась, скажем, 31 декабря. Пока откроется магазин автозапчастей, может пройти неделя, а ехать нужно уже завтра...

Ну а если злые силы надругались над иномаркой, то совсем не факт, что необходимая запчасть ждет вас на складе ближайшего дилера. И если реалии таковы, что на машине вы все равно вынуждены ездить, а с возможными проблемами с властями мысленно смирились, то хорошо бы организовать хоть какой-то экспресс-ремонт остатков былой роскоши.

Боковое зеркало автомобиля Если зеркало утрачено совсем, можно прикрутить на пару саморезов что-то от велосипеда, скутера, квадроцикла. Неэстетично, зато дешево, надежно… ну и так далее.

Несколько вариантов «разруливания» ситуации показаны ниже. Как вы понимаете, это просто варианты экспресс-ремонта.

Боковое зеркало автомобиля Если зеркальный элемент разбили или оторвали, можно прикрепить на родное место — хотя бы скотчем — самую дешевую замену от отечественной машины. Чтобы установить зеркало под нужным углом, подложите под него скомканную тряпку. Опять-таки в качестве временной меры. Боковое зеркало автомобиля Сферическое развитие предыдущей идеи: при таком подходе может работать даже штатный электропривод. Боковое зеркало автомобиля Это уже не ремонт, а просто облегчение собственного существования за рулем. Если установить второе внутрисалонное зеркало на присоске, отрегулировав его на левую сторону, то маневрировать будет проще и безопаснее.

А вообще-то, скоро зеркал не будет совсем. Автопроизводители уже потихоньку отказываются от них в угоду камерам и мониторам. Пока что речь идет о дорогих автомобилях, но думается, что изделия дешевого сегмента тоже не обделят вниманием. Ведь всем хочется выглядеть солиднее и современнее.

Будем благодарны всем читателям, которые поделятся своими вариантами выхода из положения в похожих ситуациях. Заодно просим уточнить, надолго ли могут затянуться возня с поисками нового зеркала, переговоры со страховщиками и т. п. И конечно, интересно: подвергался ли кто-то реальному наказанию за езду с подобной неисправностью?